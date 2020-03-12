37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Фотосессия на питерской крыше!

Атмосферные профессиональные кадры вас и Петербурга, а также истории о городе

Арсений и Оля
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Арсений и Оля – представитель гидов
Этот час станет для вас чудесным воспоминанием о Петербурге, подарив и эмоции, и лучшие из возможных сувениров.

С высоты крыш в старинном районе Коломна вы пофотографируетесь на фоне города и поснимаете его сами.

С вами будут и фотограф, и гид, поэтому прогулка наполнится легкими рассказами о Питере.
2500 ₽
1875 за экскурсию
скидка25%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Владимирская
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии37 отзывов
4.81
Фотосессия на питерской крыше!
Фотосессия на питерской крыше!

Что вас ожидает

Крыша с видом на Исаакиевский собор
Наш путь наверх лежит в одном из красивейших мест Петербурга! Рядом с Исаакиевской площадью, Новой Голландией и рекой Мойкой вас ждет час фотосессии. Фотограф встретит вас в условленном месте и проведет до крыши, сделав по дороге красивые снимки на набережной, во двориках и на улицах. Вы полюбуетесь панорамами и услышите рассказы о городе — об истории окружающих районов, домов и соборов, шпилей и башен. С крыши открывается замечательный вид на Казанский и Исаакиевский собор, Юсуповский Дворец и Сад, изгибы реки Мойки.

📸 Профессиональный фотограф запечатлеет вас на фоне города, поможет с позированием и поймает нужные моменты — в кадрах отсюда всегда чувствуется атмосфера Петербурга.

Организационные детали

  • Эту экскурсию-фотосессию для вас проведут мои коллеги — гид и фотограф Евгений или Елизавета.
  • Вы получите 20-40 обработанных фото на почту в течение трех дней после прогулки.
Фотосессия на питерской крыше!
Фотосессия на питерской крыше!
Фотосессия на питерской крыше!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Владимирская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Арсений и Оля
Арсений и Оля
Нас зовут Арсений и Ольга, мы — команда гидов, профессионально занимаемся фотографией и изучаем искусство. С радостью покажем вам этот город таким, чтобы вам захотелось вернуться сюда ещё и ещё! Мы покажем вам нетуристические места северной столицы, расскажем о местной культуре и, конечно, запечатлим ваши эмоции и чувства на снимках. Наша главная цель — познакомить гостей города с неформальными памятниками центральной части Петербурга, рассказать о старинных особняках, поводить по загадочным дворам и парадным, раскрыть ту часть города, которую не увидишь в туристических журналах.
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37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Спасибо за экскурсию, нам невероятно понравилось!Потрясающий экскурсовод и фотограф Анастасия, время пролетело незаметно!Красивое и необычное место в сердце города,спасибо Насте за ее рассказ и волшебные кадры-память о вашем прекрасном городе. Интересный и позитивный собеседник.
10 марта 2020
История экскурсовода Ольги не увлекла. Чтобы ответить на вопросы ей приходилось искать информацию в интернете. Я и сама могу почитать ее в интернете, хотелось интересного повествования. Ощущение, что знания истории у девушки поверхностные, несмотря но то, что мы непритязательные слушатели, и нам можно рассказывать базовые вещи . Маршрут был тоже так себе. Обещали провести по интересным не туристическим местам, но путь оказался унылым. Был один интересный подъезд в доме архитектора с очень красивой лестницей, но на наших фото лестницы не видно, сами фото там очень темные, никакой красоты, просто стоим размазаные в темном подъезде у стенки. Фотографии отобранные и высланные мне, по большей части не понравились. Есть парочка неплохих портретов сына (мы были вдвоем), все остальные высвеченные дико, применен фильтр, который съел все яркие цвета, и сам выбор фото не понравился. Где-то фото без четкости, где-то засвечено, лица от этого бледные, безжизненные. Запросила исходники, надеялась оттуда взять что-нибудь толковое, но там мы почти везде в расфокусе, и скорее всего изначально настройки камеры не выставлены как нужно. Снимались около атлантов подпирающих подъезд, в итоге у атлантов обрезаны головы, зато снизу фото захвачена большая площадь асфальта. Либо, наоборот у нас обрезаны ступни, а неба много. Видимо, фотограф только-только учится работать, и мы были первыми. Так что, простите, я не получила по итогу никакого удовлетворения от экскурсии, чтобы оставить это на добрую память о прекрасном Петербурге. Мои фото сделанные на телефон оказались куда более сочными и качественными.
Мария
9 марта 2020
Спасибо Анастасии за великолепно проведенное время! Шикарные виды с крыши.
2 марта 2020
Приятная прогулка и фотографии бонусом!
1 марта 2020
Больше 15 лет живем в Санкт-Петербурге, однако, эта крыша стала для нас большим открытием!!!! Чудесное романтическое место в сердце города!спасибо Анастатасии за ее экскурсию и волшебные кадры!!!всем рекомендую!!!!!
29 февраля 2020
Потрясающий экскурсовод и фотограф Анастасия, время пролетело незаметно! Очень располагает, интересный и позитивный собеседник. Огромное спасибо за экскурсию, нам невероятно понравилось!
24 февраля 2020
Все прекрасно, виды, содержание и профессионализм гида!!!
22 февраля 2020
Экскурсия прошла отлично, Несмотря на небольшую заминку с местом встречи (но все было решено оперативно и никаких удобств не создалось). Анастасия очень активная и позитивная девушка, интересный рассказ по маршруту, отличные фото! Спасибо!!
19 февраля 2020
Приятнейшая девушка Анастасия. Очень расположила к себе, в том числе 7-летнего ребёнка, заинтересовала съемкой. Спасибо за непринужденную беседу о городе! Потрясающий вид на Питер. Крыша - огонь! Один из самых ярких моментов пребывания в городе.
17 февраля 2020
Прекрасная и очень приятная девушка Анастасия ! Благодарим ее дружно! Было очень легко и приятно !!! Теперь ждём фотоотчета ))
Ещё 27 отзывов

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