37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

История экскурсовода Ольги не увлекла. Чтобы ответить на вопросы ей приходилось искать информацию в интернете. Я и сама могу почитать ее в интернете, хотелось интересного повествования. Ощущение, что знания истории у девушки поверхностные, несмотря но то, что мы непритязательные слушатели, и нам можно рассказывать базовые вещи . Маршрут был тоже так себе. Обещали провести по интересным не туристическим местам, но путь оказался унылым. Был один интересный подъезд в доме архитектора с очень красивой лестницей, но на наших фото лестницы не видно, сами фото там очень темные, никакой красоты, просто стоим размазаные в темном подъезде у стенки. Фотографии отобранные и высланные мне, по большей части не понравились. Есть парочка неплохих портретов сына (мы были вдвоем), все остальные высвеченные дико, применен фильтр, который съел все яркие цвета, и сам выбор фото не понравился. Где-то фото без четкости, где-то засвечено, лица от этого бледные, безжизненные. Запросила исходники, надеялась оттуда взять что-нибудь толковое, но там мы почти везде в расфокусе, и скорее всего изначально настройки камеры не выставлены как нужно. Снимались около атлантов подпирающих подъезд, в итоге у атлантов обрезаны головы, зато снизу фото захвачена большая площадь асфальта. Либо, наоборот у нас обрезаны ступни, а неба много. Видимо, фотограф только-только учится работать, и мы были первыми. Так что, простите, я не получила по итогу никакого удовлетворения от экскурсии, чтобы оставить это на добрую память о прекрасном Петербурге. Мои фото сделанные на телефон оказались куда более сочными и качественными.