Владимирский собор – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Владимирский собор» в Санкт-Петербурге, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Must have: Питер с высоты, дворы, парадные и коммуналка
Пешая
372 отзыва
2.5 часа
Групповая
Лучший выбор
Must have: Питер с высоты, дворы, парадные и коммуналка
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 720 за человека
«Выше крыши!» Топ-вид на город и необычный Питер в одной прогулке
Пешая
31 отзыв
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
«Выше крыши!» Топ-вид на город и необычный Питер в одной прогулке
Начало: Вход ст. метро Владимирская, Б. Московская улица
Завтра в 16:15
3 ноя в 16:15
1 100 за человека
Три храма и колокольня: увидеть центр Петербурга с высоты птичьего полета
Пешая
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Три храма и колокольня: увидеть центр Петербурга с высоты птичьего полета
Начало: Около входа в Казанский Собор со стороны Невского
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
11 700 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    23 октября 2024
    Must have: Питер с высоты, дворы, парадные и коммуналка
    Гидом Иван интересный рассказчик - он прекрасно ориентируется во всех перипетиях истории и умело отвечает даже на отвлеченные вопросы. С колокольни
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    Владимирского собора видно чуть ли не весь город. Парадные тоже хороши, но ими никто, кроме волонтеров, не занимается. Пряничный домик великолепен, вообще о нём не знала. В коммуналке жуткий запах и бардак, но сложно ожидать от неё иного. Комнаты - музей разных вещей из разных эпох в весьма оригинальном исполнении (откуда-то достали настоящий Ундервуд, как на памятнике). Несмотря на отдельные моменты, в целом, экскурсия понравилась! 5 звёзд за отличного экскурсовода.

  • Е
    Елизавета
    17 сентября 2024
    «Выше крыши!» Топ-вид на город и необычный Питер в одной прогулке
    Отличную экскурсию провела Виктория! Интересно и познавательно! Вид с колокольни потрясающий, а присутствовать на колокольном звоне - просто наслаждение!
  • Л
    Людмила
    1 августа 2023
    По Православным Храмам Петербурга и к часовне Ксении Блаженной (на авто)
    Очень довольны проведенной с нами экскурсии!
  • Ю
    Юрий
    25 июля 2023
    По Православным Храмам Петербурга и к часовне Ксении Блаженной (на авто)
    Добрый день! Мы брали данную экскурсию, экскурсовод Любовь, нам очень все понравилось, хорошое знание истории и очень вежливое отношение к клиенту. Мы посмотрели все что планировали, больше спасибо нашему гиду, рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Владимирский собор»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в ноябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Владимирский собор" можно забронировать 3 экскурсии от 1 100 до 11 700. Туристы уже оставили гидам 403 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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