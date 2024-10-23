2.5 часа
Групповая
Лучший выборMust have: Питер с высоты, дворы, парадные и коммуналка
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 720₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
«Выше крыши!» Топ-вид на город и необычный Питер в одной прогулке
Начало: Вход ст. метро Владимирская, Б. Московская улица
Завтра в 16:15
3 ноя в 16:15
1 100₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Три храма и колокольня: увидеть центр Петербурга с высоты птичьего полета
Начало: Около входа в Казанский Собор со стороны Невского
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
11 700₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра23 октября 2024Гидом Иван интересный рассказчик - он прекрасно ориентируется во всех перипетиях истории и умело отвечает даже на отвлеченные вопросы. С колокольни
- ЕЕлизавета17 сентября 2024«Выше крыши!» Топ-вид на город и необычный Питер в одной прогулкеОтличную экскурсию провела Виктория! Интересно и познавательно! Вид с колокольни потрясающий, а присутствовать на колокольном звоне - просто наслаждение!
- ЛЛюдмила1 августа 2023По Православным Храмам Петербурга и к часовне Ксении Блаженной (на авто)Очень довольны проведенной с нами экскурсии!
- ЮЮрий25 июля 2023По Православным Храмам Петербурга и к часовне Ксении Блаженной (на авто)Добрый день! Мы брали данную экскурсию, экскурсовод Любовь, нам очень все понравилось, хорошое знание истории и очень вежливое отношение к клиенту. Мы посмотрели все что планировали, больше спасибо нашему гиду, рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Владимирский собор»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в ноябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Владимирский собор" можно забронировать 3 экскурсии от 1 100 до 11 700. Туристы уже оставили гидам 403 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Владимирский собор», 403 ⭐ отзыва, цены от 1100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь