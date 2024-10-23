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Владимирского собора видно чуть ли не весь город. Парадные тоже хороши, но ими никто, кроме волонтеров, не занимается. Пряничный домик великолепен, вообще о нём не знала. В коммуналке жуткий запах и бардак, но сложно ожидать от неё иного. Комнаты - музей разных вещей из разных эпох в весьма оригинальном исполнении (откуда-то достали настоящий Ундервуд, как на памятнике). Несмотря на отдельные моменты, в целом, экскурсия понравилась! 5 звёзд за отличного экскурсовода.