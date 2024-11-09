Поговорим о грехах и страданиях Сенной площади и её окрестностей и прогуляемся там, где когда-то жили люди с незавидной судьбой — воры, пьяницы и обитатели ночлежек. Обсудим, почему русский мужик пил не больше европейца, хотя репутация у него была совсем другая. Вы увидите места притяжения социального дна и узнаете, из-за чего бунтовали в публичных домах.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 17:30
Описание экскурсии
Вы пройдёте по Сенной площади, которая была построена по приказу императрицы для продажи сена и дров.
Увидите гауптвахту — единственное сохранившееся в городе здание, типичное для караульных домов 19 века.
Рассмотрите притон «Малинник» — скандальное и очень мрачное место.
Побываете в кафе с изящным интерьером, где послушаете рассказы о различных пороках, выпьете и закусите.
А ещё узнаете:
- Почему Сенная площадь стала местом притяжения представителей социального дна и при чём тут Екатерина II
- В каком переулке в эпоху Достоевского располагались публичные дома, а во время эпидемии холеры случился бунт
- Какой мост часто фигурирует в произведениях русских классиков
Организационные детали
- В кафе мы угостим каждого одним шотом настойки (пить необязательно — как вам захочется). Закуски — по желанию и за ваш счёт
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Санкт-Петербурге
Мы организовываем необычные экскурсии, где рассказываем только то, что интересно самим. Наши мероприятия — это увлекательный досуг, а не утомительные лекции. Даже о сложных вещах мы говорим простым языком. Многие локации из наших маршрутов вы не найдёте в стандартных путеводителях: мы открываем неизвестные секреты Петербурга.Задать вопрос
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