Поговорим о грехах и страданиях Сенной площади и её окрестностей и прогуляемся там, где когда-то жили люди с незавидной судьбой — воры, пьяницы и обитатели ночлежек. Обсудим, почему русский мужик пил не больше европейца, хотя репутация у него была совсем другая. Вы увидите места притяжения социального дна и узнаете, из-за чего бунтовали в публичных домах.

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Время начала: 16:00, 17:30

Описание экскурсии

Вы пройдёте по Сенной площади, которая была построена по приказу императрицы для продажи сена и дров.

Увидите гауптвахту — единственное сохранившееся в городе здание, типичное для караульных домов 19 века.

Рассмотрите притон «Малинник» — скандальное и очень мрачное место.

Побываете в кафе с изящным интерьером, где послушаете рассказы о различных пороках, выпьете и закусите.

А ещё узнаете:

Почему Сенная площадь стала местом притяжения представителей социального дна и при чём тут Екатерина II

В каком переулке в эпоху Достоевского располагались публичные дома, а во время эпидемии холеры случился бунт

Какой мост часто фигурирует в произведениях русских классиков

Организационные детали