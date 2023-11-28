Санкт-Петербург за свои 300 лет научился сочетать имперское наследие и передовую инфраструктуру. Вы убедитесь, как изящно у него это выходит. Промчитесь по скоростной автомагистрали над Финским заливом, любуясь Лахта-центром. Увидите главные доминанты современного города и узнаете нетривиальные детали его биографии. А главное — поймёте, чем живёт Петербург сейчас.

Описание

Что вас ожидает

Парадный Петербург

Мы прокатимся по историческому центру города и посмотрим на знаковые достопримечательности под новым углом. Вы увидите место, где был открыт первый коктейльный бар в нашей стране. Узнаете о зашифрованных символах на фасадах городских зданий. Пересечёте самую симметричную улицу мира и услышите несколько городских легенд, граничащих с реальностью.

Петербург современный

Мы проедем над Финским заливом по Западному скоростному диаметру и прогуляемся возле самого высокого небоскрёба Европы — Лахта-центра. Вы оцените новый морской фасад Санкт-Петербурга, главная изюминка которого — самый технологичный и посещаемый стадион страны «Зенит Арена».

Организационные детали