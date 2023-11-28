Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности

Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Прокатиться по Западному скоростному диаметру и оценить новый облик города

Санкт-Петербург за свои 300 лет научился сочетать имперское наследие и передовую инфраструктуру. Вы убедитесь, как изящно у него это выходит. Промчитесь по скоростной автомагистрали над Финским заливом, любуясь Лахта-центром. Увидите главные доминанты современного города и узнаете нетривиальные детали его биографии. А главное — поймёте, чем живёт Петербург сейчас.
Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
Ближайшие даты:
28
ноя
2
дек
3
дек
8
дек
9
дек
10
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13
дек
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даты

Описание

Что вас ожидает

Парадный Петербург

Мы прокатимся по историческому центру города и посмотрим на знаковые достопримечательности под новым углом. Вы увидите место, где был открыт первый коктейльный бар в нашей стране. Узнаете о зашифрованных символах на фасадах городских зданий. Пересечёте самую симметричную улицу мира и услышите несколько городских легенд, граничащих с реальностью.

Петербург современный

Мы проедем над Финским заливом по Западному скоростному диаметру и прогуляемся возле самого высокого небоскрёба Европы — Лахта-центра. Вы оцените новый морской фасад Санкт-Петербурга, главная изюминка которого — самый технологичный и посещаемый стадион страны «Зенит Арена».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле VW Tiguan
  • Я встречу вас в историческом центре города и доставлю обратно
  • В зависимости от дорожной ситуации время экскурсии может незначительно измениться

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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