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Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности

Прокатиться по историческому центру, Западному скоростному диаметру и оценить новый облик города
Санкт-Петербург за свои 300 лет научился сочетать имперское наследие и передовую инфраструктуру. Вы убедитесь, как изящно у него это выходит. Промчитесь по скоростной автомагистрали над Финским заливом, любуясь «Лахта-центром». Увидите главные доминанты современного города и узнаете нетривиальные детали его биографии. А главное — поймёте, чем живёт Петербург сейчас.
5
34 отзыва
Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности

Описание экскурсии

Когда зажигаются фонари и включается ночная иллюминация — или в невероятном свете белых ночей — Петербург приобретает совершенно иной, торжественный, романтичный, а местами и загадочный вид. Все известные достопримечательности открываются с другой стороны, а новая архитектура ещë больше поражает своей изящностью и монументальностью. Приглашаю вас в увлекательное путешествие по ночному городу.

Что вас ожидает

Парадный Петербург

Мы прокатимся по историческому центру города и сделаем остановки у многих знаковых достопримечательностей. Пересечём самую симметричную улицу мира, развенчаем несколько городских легенд и обсудим необычные факты.

Вы узнаете:

  • Двери какого петербургского собора размером с полноценную однокомнатную квартиру
  • Какой архитектор Петербурга хотел строить масштабнее римлян и не боялся спорить с императором
  • Для кого строительство Казанского собора стало делом всей жизни и почему его называют «твердыней храмины масонской»
  • Где в имперском Петербурге находились самые дорогие рестораны и гостиницы и был открыт первый коктейльный бар страны
  • Какое знаменитое здание Невского проспекта многие современники считали скучным и сравнивали с флаконом духов
  • Где искать мальтийский крест на гербе Российской империи

И многое другое!

Петербург современный

Мы проедем над Финским заливом по Западному скоростному диаметру и прогуляемся по набережной возле самого высокого небоскрёба России и Европы — «Лахта-центра». Вы оцените новый морской фасад Санкт-Петербурга, главная изюминка которого — самый технологичный стадион страны «Газпром Арена» на Крестовском острове.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле VW Tiguan, вмещающем до 4 человек
  • Я встречу вас в историческом центре города и доставлю обратно
  • На маршруте предусмотрены остановки у важных достопримечательностей — одевайтесь по погоде

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1688 туристов
Я лицензированный гид с современным подходом: меньше цифр, больше фактов и контрастов. Создаю небанальные экскурсии в разных районах города. Аудитория 16+. Приглашаю всех интересующихся историей Петербурга, ценящих красоту или желающих открыть новую грань этого великолепного и противоречивого города.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
3
2
1
Светлана
Я посетила экскурсию «Вечерний Санкт-Петербург» и осталась очень доволена! Антон — отличный рассказчик, который искренне любит свой город и умеет заинтересовать слушателей. Информация подавалась интересно, с множеством деталей, что делало прогулку по вечернему городу не только познавательной, но и увлекательной.

Особенно понравилось, что было охвачено много локаций — это позволило лучше познакомиться с разнообразными местами Санкт-Петербурга теплым летним вечером. Рекомендую!
Я посетила экскурсию «Вечерний Санкт-Петербург» и осталась очень доволена! Антон — отличный рассказчик, который искренне любит
Я посетила экскурсию «Вечерний Санкт-Петербург» и осталась очень доволена! Антон — отличный рассказчик, который искренне любит
Я посетила экскурсию «Вечерний Санкт-Петербург» и осталась очень доволена! Антон — отличный рассказчик, который искренне любит
Я посетила экскурсию «Вечерний Санкт-Петербург» и осталась очень доволена! Антон — отличный рассказчик, который искренне любит
Я посетила экскурсию «Вечерний Санкт-Петербург» и осталась очень доволена! Антон — отличный рассказчик, который искренне любит
Я посетила экскурсию «Вечерний Санкт-Петербург» и осталась очень доволена! Антон — отличный рассказчик, который искренне любит
Я посетила экскурсию «Вечерний Санкт-Петербург» и осталась очень доволена! Антон — отличный рассказчик, который искренне любит
Я посетила экскурсию «Вечерний Санкт-Петербург» и осталась очень доволена! Антон — отличный рассказчик, который искренне любит+2
Я посетила экскурсию «Вечерний Санкт-Петербург» и осталась очень доволена! Антон — отличный рассказчик, который искренне любит
Я посетила экскурсию «Вечерний Санкт-Петербург» и осталась очень доволена! Антон — отличный рассказчик, который искренне любит
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Т
7 августа мы посетили экскурсию "Вечерний Санкт-Петербург" и остались под большим впечатлением. Антон замечательный рассказчик и влюблённый в свой город молодой человек. Многое узнали про историческую часть города. Поразила и
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современная архитектура города в ночном освещении. 3,5 часа пролетели не заметно и для нас это была красивая точка в нашем путешествии по столь величественному городу. Большое спасибо за это Антону и однозначно рекомендуем.

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Наталья
Я люблю обзорные экскурсии, но не люблю автобусы😅 Экскурсия на автомобиле - шикарный вариант для меня, правда он более индивидуальный и подороже, чем на автобусе, но оно того стоит ☺️
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Антон (гид) приехал на чистом автомобиле, на планшете уже подготовил всю необходимую информацию, если мы что-то не разглядим при погодных условиях✨ видно, что человек этим живет и увлечен! Видно, как он любит Петербург.
Мы увидели все то, что не успели за 3 дня, узнали много интересных фактов, о которых не слышали раньше 🫶🏼

И, самое главное, Ева была в восторге😊кстати, остановок было много, выходили часто

Я люблю обзорные экскурсии, но не люблю автобусы😅 Экскурсия на автомобиле - шикарный вариант для меня,
Я люблю обзорные экскурсии, но не люблю автобусы😅 Экскурсия на автомобиле - шикарный вариант для меня,
Я люблю обзорные экскурсии, но не люблю автобусы😅 Экскурсия на автомобиле - шикарный вариант для меня,
Я люблю обзорные экскурсии, но не люблю автобусы😅 Экскурсия на автомобиле - шикарный вариант для меня,
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И
Сегодня съездили на экскурсию по вечернему Санкт-Петербургу с Антоном, экскурсия прошла очень познавательно, узнали много нового из истории города, выбор локаций замечательный! Рекомендуем!
Сегодня съездили на экскурсию по вечернему Санкт-Петербургу с Антоном, экскурсия прошла очень познавательно, узнали много нового
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Руслан
Вечерний зимний Петербург какое-то свое особое настроение. Даже лед под ногами звучит особенно. Эти улицы, эти мосты…. В Питере жить)
Экскурсия хорошая! Мы не первый раз в Петербурге, были и на
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СитиБасе и на лодочных, но в этот раз как-то особенно хорошо) Может в силу новогоднего настроения.
Сама экскурсия:
Встретил Антон у дома, далее по нашей просьбе мы проехались по Дворцовому и по Троицкому мостам, прогулялись по Невскому и заехали в Исаакиевский. Сюрпризом стала новая вечерняя набережная у Лахта центра, никогда не были там даже рядом, высота впечатляет)

Для вечернего знакомства с Петербургом эта экскурсия подходит идеально. Понравилось то, что по нашему желанию мы изменяли маршрут и попали во все значимые для нас места.

Антону спасибо, а всем Рекомендую!

Вечерний зимний Петербург какое-то свое особое настроение. Даже лед под ногами звучит особенно. Эти улицы, эти мосты…. В Питере жить)
Вечерний зимний Петербург какое-то свое особое настроение. Даже лед под ногами звучит особенно. Эти улицы, эти мосты…. В Питере жить)
Вечерний зимний Петербург какое-то свое особое настроение. Даже лед под ногами звучит особенно. Эти улицы, эти мосты…. В Питере жить)
Вечерний зимний Петербург какое-то свое особое настроение. Даже лед под ногами звучит особенно. Эти улицы, эти мосты…. В Питере жить)
Вечерний зимний Петербург какое-то свое особое настроение. Даже лед под ногами звучит особенно. Эти улицы, эти мосты…. В Питере жить)
Вечерний зимний Петербург какое-то свое особое настроение. Даже лед под ногами звучит особенно. Эти улицы, эти мосты…. В Питере жить)
Вечерний зимний Петербург какое-то свое особое настроение. Даже лед под ногами звучит особенно. Эти улицы, эти мосты…. В Питере жить)
Вечерний зимний Петербург какое-то свое особое настроение. Даже лед под ногами звучит особенно. Эти улицы, эти мосты…. В Питере жить)
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А
Отличная экскурсия! И хотя мы не первый раз в Санкт-Петербурге, но Антон показал много интересных мест, где мы раньше не были. Антон очень увлекательно рассказывает.
Мы открыли для себя красоту современного города. Антон показал достопримечательности с самых лучших ракурсов.
Не думайте какую экскурсию заказывать - выбирайте Антона и вы не пожалеете!
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