Прокатиться по Западному скоростному диаметру и оценить новый облик города
Санкт-Петербург за свои 300 лет научился сочетать имперское наследие и передовую инфраструктуру. Вы убедитесь, как изящно у него это выходит. Промчитесь по скоростной автомагистрали над Финским заливом, любуясь Лахта-центром. Увидите главные доминанты современного города и узнаете нетривиальные детали его биографии. А главное — поймёте, чем живёт Петербург сейчас.
Ближайшие даты:
28
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Описание
Что вас ожидает
Парадный Петербург
Мы прокатимся по историческому центру города и посмотрим на знаковые достопримечательности под новым углом. Вы увидите место, где был открыт первый коктейльный бар в нашей стране. Узнаете о зашифрованных символах на фасадах городских зданий. Пересечёте самую симметричную улицу мира и услышите несколько городских легенд, граничащих с реальностью.
Петербург современный
Мы проедем над Финским заливом по Западному скоростному диаметру и прогуляемся возле самого высокого небоскрёба Европы — Лахта-центра. Вы оцените новый морской фасад Санкт-Петербурга, главная изюминка которого — самый технологичный и посещаемый стадион страны «Зенит Арена».
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле VW Tiguan
- Я встречу вас в историческом центре города и доставлю обратно
- В зависимости от дорожной ситуации время экскурсии может незначительно измениться
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 129 туристов
Привет. Меня зовут Антон. Я лицензированный гид с современным подходом. Организую и провожу экскурсии так, чтобы вместе с новой информацией вы получали интересный и ценный опыт пребывания в городе даже в самый дождливый день.
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