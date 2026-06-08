Санкт-Петербург за свои 300 лет научился сочетать имперское наследие и передовую инфраструктуру. Вы убедитесь, как изящно у него это выходит. Промчитесь по скоростной автомагистрали над Финским заливом, любуясь «Лахта-центром». Увидите главные доминанты современного города и узнаете нетривиальные детали его биографии. А главное — поймёте, чем живёт Петербург сейчас.

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Описание экскурсии

Когда зажигаются фонари и включается ночная иллюминация — или в невероятном свете белых ночей — Петербург приобретает совершенно иной, торжественный, романтичный, а местами и загадочный вид. Все известные достопримечательности открываются с другой стороны, а новая архитектура ещë больше поражает своей изящностью и монументальностью. Приглашаю вас в увлекательное путешествие по ночному городу.

Что вас ожидает

Парадный Петербург

Мы прокатимся по историческому центру города и сделаем остановки у многих знаковых достопримечательностей. Пересечём самую симметричную улицу мира, развенчаем несколько городских легенд и обсудим необычные факты.

Вы узнаете:

Двери какого петербургского собора размером с полноценную однокомнатную квартиру

Какой архитектор Петербурга хотел строить масштабнее римлян и не боялся спорить с императором

Для кого строительство Казанского собора стало делом всей жизни и почему его называют «твердыней храмины масонской»

Где в имперском Петербурге находились самые дорогие рестораны и гостиницы и был открыт первый коктейльный бар страны

Какое знаменитое здание Невского проспекта многие современники считали скучным и сравнивали с флаконом духов

Где искать мальтийский крест на гербе Российской империи

И многое другое!

Петербург современный

Мы проедем над Финским заливом по Западному скоростному диаметру и прогуляемся по набережной возле самого высокого небоскрёба России и Европы — «Лахта-центра». Вы оцените новый морской фасад Санкт-Петербурга, главная изюминка которого — самый технологичный стадион страны «Газпром Арена» на Крестовском острове.

Организационные детали