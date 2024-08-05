Нескучные экскурсии

Найдено 19 экскурсий в категории «Нескучные экскурсии» в Санкт-Петербурге, цены от 900 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Легенды русского балета в Петербурге
Пешая
22 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Легенды русского балета в Петербурге
Проникнуть в балетную историю города и посетить Музей театрального искусства на авторской экскурсии
Начало: На площади Островского
Завтра в 11:00
11 авг в 13:00
7 777 за всё до 6 чел.
Спуск в подземное противоядерное убежище Петербурга
Пешая
2 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
Спуск в подземное противоядерное убежище Петербурга
Индивидуальная экскурсия в советское прошлое времён «холодной войны»
Начало: В районе метро Петроградская
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 3 900 за человека
Петербург с французским акцентом
Пешая
3 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Петербург с французским акцентом
Насладиться шармом Северной столицы и открыть нескучные факты о французах в истории города
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Завтра в 16:00
11 авг в 14:00
8 000 за всё до 5 чел.
«Другой Петербург»: непарадная история города
Пешая
1 отзыв
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
«Другой Петербург»: непарадная история города
Как творили, грустили и радовались жители Северной столицы
Начало: В районе метро «Сенная площадь»
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
6 500 за всё до 6 чел.
Религиозный Петербург: лютеране, православные, католики
Пешая
4 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Религиозный Петербург: лютеране, православные, католики
Взглянуть на город по-новому с человеком, открывшим его прошлое через историю своей родословной
Начало: У Казанского собора
Завтра в 16:30
11 авг в 09:30
от 3 500 за всё до 2 чел.
Петербургские тайны. Сенная площадь и её обитатели
Пешая
9 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Петербургские тайны. Сенная площадь и её обитатели
Раскрыть секреты зафасадного уголка блистательного Санкт-Петербурга
Начало: метро Сенная площадь или метро Спасская
24 авг в 15:00
27 авг в 16:00
от 3 500 за всё до 2 чел.
История фонарей в Петербурге
Пешая
скидка
10%
4 отзыва
1.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
История фонарей в Петербурге
Прогуляться по Северной столице и узнать историю развития уличного освещения в мини-группе
Начало: На Исаакиевской площади
Расписание: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 19:00, в пятницу в 17:45
Сегодня в 17:45
11 авг в 19:00
1000900 за человека
Атмосферная прогулка по Васильевскому острову
Пешая
13 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Атмосферная прогулка по Васильевскому острову
Прочувствовать энергетику петербуржского района через картины и стихотворения героев своего времени
Начало: В районе метро Спортивная-1
Завтра в 16:00
11 авг в 14:00
8 000 за всё до 4 чел.
Прогулка-квест «Охотники за привидениями Петроградской стороны»
Пешая
2 отзыва
1.5 часа
Квест
до 10 чел.
Прогулка-квест «Охотники за привидениями Петроградской стороны»
История, мистика и легенды одного из старейших районов города - в увлекательном формате
Начало: У станции метро «Горьковская»
11 авг в 10:30
12 авг в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Фотопогружение в атмосферу Петербурга
6 отзывов
1.5 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопогружение в атмосферу Петербурга
Получить яркие снимки в атмосферных уголках города: коммуналках, парадных или на смотровых на крыше
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
4 800 за всё до 2 чел.
Точка координат: командный квест на парусной яхте
На яхте
8 отзывов
3 часа
Квест
до 5 чел.
Точка координат: командный квест на парусной яхте
Проявить себя в роли штурмана или капитана, выполнить задания и проплыть по Финскому заливу
Начало: В районе метро Крестовский остров
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
22 500 за всё до 5 чел.
Прогулка под парусами + экскурсия по историческому яхт-клубу от гида-яхтсмена
На яхте
6 отзывов
3 часа
Водная прогулка
Прогулка под парусами + экскурсия по историческому яхт-клубу от гида-яхтсмена
Прикоснуться к истории яхтинга в России, узнать о парусном деле и полюбоваться сказочными видами
Начало: На Петровской косе
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
22 000 за всё до 8 чел.
Экскурсия в мини-группе «Страсти по Фонтанке»
Пешая
скидка
20%
8 отзывов
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия в мини-группе «Страсти по Фонтанке»
Атмосферная прогулка для искушённых путешественников и тех, кто только открывает для себя Петербург
Начало: Рядом со станцией метро «Гостиный двор»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 11:00
11 авг в 11:00
12 авг в 11:00
15001 200 за человека
По Петербургу с Николаем I
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
По Петербургу с Николаем I
Прогуляться по одному из реальных ежедневных маршрутов императора
Начало: У Зимнего дворца
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
4 000 за всё до 7 чел.
Из Петербурга - в места силы Карелии и на остров Койонсаари (в группе)
На автобусе
1 отзыв
13 часов
Групповая
Из Петербурга - в места силы Карелии и на остров Койонсаари (в группе)
Посетить мистические локации Русского Севера, о которых ещё в древности ходило немало легенд
Начало: У Казанского собора
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
11 авг в 07:30
2 390 за человека
Групповой тур «Масонский Петербург»
Пешая
48 отзывов
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Групповой тур «Масонский Петербург»
Раскрыть тайну масонства, узнать о знаменитых приверженцах и научиться читать масонские символы
Начало: Невский проспект
Завтра в 12:00
1 300 за человека
Закат в порту: индивидуальная прогулка на катере
На катере
1.5 часа
Водная прогулка
Закат в порту: индивидуальная прогулка на катере
По малым рекам Петербурга - к Финскому заливу через закрытые территории Адмиралтейских верфей
Начало: На набережной реки Фонтанки, вблизи БДТ
12 авг в 18:00
19 авг в 18:00
15 000 за всё до 10 чел.
Бриллиантовая улица и ювелирные тайны Петербурга
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Бриллиантовая улица и ювелирные тайны Петербурга
Погулять по роскошной старинной улице и погрузиться в эпоху расцвета русского ювелирного искусства
Начало: На Исаакиевской площади
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
4 500 за всё до 6 чел.
Довлатов: гениальный неудачник
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Довлатов: гениальный неудачник
Погулять по Петербургу писателя в компании гида-режиссёра документального кино
Начало: На улице Рубинштейна
Расписание: в субботу в 18:00
17 авг в 18:00
24 авг в 18:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • a
    anna
    5 августа 2024
    Экскурсия в мини-группе «Страсти по Фонтанке»
    Выбирая экскурсию «Страсти по Фонтанке» особых чудес не ждали. Решили просто совершить прогулку по реке, расположенной в самом сердце города.
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    Экскурсоводу удалось сразу погрузить нас в атмосферу того времени, когда Фонтанка была границей города. На наших глазах возводились дома и дворцы, строились и исчезали мосты. Мы стали свидетелями драм, триумфа, открытий, зарождения и смерти людей, домов и обществ. Экскурсовод Любовь оказалась не только талантливым историком, блестящим рассказчиком, но и милым и очаровательным человеком. Побольше бы таких специалиста, которые по-настоящему любят свою работу, людей и родной город.

  • Н
    Наталья
    29 июля 2024
    Из Петербурга - в места силы Карелии и на остров Койонсаари (в группе)
    Путешествие получилось замечательное. Место силы впечатлило. А остров Койонсаари просто волшебное место. Туда на на целый день приезжать надо. Благодарю организаторов за поездку в такие места. Рекомендую 👍
    Путешествие получилось замечательноеПутешествие получилось замечательноеПутешествие получилось замечательноеПутешествие получилось замечательноеПутешествие получилось замечательноеПутешествие получилось замечательноеПутешествие получилось замечательноеПутешествие получилось замечательноеПутешествие получилось замечательное
  • Е
    Екатерина
    27 июля 2024
    Экскурсия в мини-группе «Страсти по Фонтанке»
    Познавательная, объемная, очень историчная экскурсия. Любовь внимательна к слушателям, их просьбам и пожеланиям, за это отдельная благодарность.
  • О
    Оксана
    27 июля 2024
    Точка координат: командный квест на парусной яхте
    Все было классно, отдохнули на отлично 👍
  • М
    Максим
    26 июля 2024
    Спуск в подземное противоядерное убежище Петербурга
    Интересная экскурсия. Узнал много нового. Гид Максим все подробно рассказал и показал, ответили на вопросы. Мне удалось померить военные противогазы,
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    которые я видел только на картинках, и сфотографироваться в них. Я на время попал в прошлое, где люди были более подготовленными, дисциплинированными и ответственными, чем сейчас. Это полезный опыт для тех, кто интересуется историей, выживанием и ищет новые впечатления. Вы их найдете) Всем рекомендую!

    Интересная экскурсия. Узнал много нового. Гид Максим все подробно рассказал и показал, ответили на вопросы. МнеИнтересная экскурсия. Узнал много нового. Гид Максим все подробно рассказал и показал, ответили на вопросы. Мне
  • М
    Мария
    12 июля 2024
    Экскурсия в мини-группе «Страсти по Фонтанке»
    Мы с мужем в восторге от экскурсии: живой рассказ со множеством интересных деталей, включая истории зданий, их создателей, хозяев, гостей.
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    Комфортный пешеходный маршрут вблизи воды по центру города. Любовь очень эрудированный знаток своего города, с любовью и увлеченностью делилась с нами знаниями. Отдельно отмечу оперативную коммуникацию по организации нашей встречи: быстрый контакт после бронирования на трипстере, четкое место и время встречи. Рекомендуем.

  • И
    Игорь
    8 июля 2024
    Атмосферная прогулка по Васильевскому острову
    Где та самая тонкая грань между попытками понять душу Васильевского острова и осознанием того, что ты влюбился? Набережные, линии, бульвары,
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    дворы, парадные, скрытые от глаз тех, кто пытается постичь этот остров на автомобиле. Доходные дома, великолепные и неприглядные, каждый из которых способен поведать свою историю. Им всем лишь нужен хороший рассказчик. Такой как Алена. Прогулка погрузила меня в атмосферу совершенно разного Васильевского острова. Я открыл его с какой-то неизведанной ранее стороны, и теперь, проезжая по этим утопающим в зелени тихим линиям буду непременно вспоминать эту экскурсию. Спасибо!

  • И
    Игорь
    8 июля 2024
    Петербургские тайны. Сенная площадь и её обитатели
    Очень понравилась экскурсия. Александр приятный в общении человек, внимательный к просьбам и вопросам. Эту экскурсию рекомендую однозначно: помогает воспринимать историю России не только в виде лозунгов, школьных учебников и пропаганды (о нашем однозначно "святом" прошлом).
  • О
    Ольга
    1 июля 2024
    История фонарей в Петербурге
    Очень интересная и небанальная экскурсия. Алексей прекрасный рассказчик, отлично разбирающийся в теме. Нам очень понравилось. Всем рекомендуем! Большое спасибо, Алексей!
  • Я
    Яна
    1 июля 2024
    Прогулка-квест «Охотники за привидениями Петроградской стороны»
    Была сильная жара,но маршрут нисколько не утомил!Очень интересная подача материала! Советую!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Нескучные экскурсии»

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