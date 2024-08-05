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дворы, парадные, скрытые от глаз тех, кто пытается постичь этот остров на автомобиле. Доходные дома, великолепные и неприглядные, каждый из которых способен поведать свою историю. Им всем лишь нужен хороший рассказчик. Такой как Алена. Прогулка погрузила меня в атмосферу совершенно разного Васильевского острова. Я открыл его с какой-то неизведанной ранее стороны, и теперь, проезжая по этим утопающим в зелени тихим линиям буду непременно вспоминать эту экскурсию. Спасибо!