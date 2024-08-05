2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Легенды русского балета в Петербурге
Проникнуть в балетную историю города и посетить Музей театрального искусства на авторской экскурсии
Начало: На площади Островского
Завтра в 11:00
11 авг в 13:00
7 777₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
Спуск в подземное противоядерное убежище Петербурга
Индивидуальная экскурсия в советское прошлое времён «холодной войны»
Начало: В районе метро Петроградская
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 3 900₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Петербург с французским акцентом
Насладиться шармом Северной столицы и открыть нескучные факты о французах в истории города
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Завтра в 16:00
11 авг в 14:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
«Другой Петербург»: непарадная история города
Как творили, грустили и радовались жители Северной столицы
Начало: В районе метро «Сенная площадь»
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Религиозный Петербург: лютеране, православные, католики
Взглянуть на город по-новому с человеком, открывшим его прошлое через историю своей родословной
Начало: У Казанского собора
Завтра в 16:30
11 авг в 09:30
от 3 500₽ за всё до 2 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Петербургские тайны. Сенная площадь и её обитатели
Раскрыть секреты зафасадного уголка блистательного Санкт-Петербурга
Начало: метро Сенная площадь или метро Спасская
24 авг в 15:00
27 авг в 16:00
от 3 500₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
1.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
История фонарей в Петербурге
Прогуляться по Северной столице и узнать историю развития уличного освещения в мини-группе
Начало: На Исаакиевской площади
Расписание: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 19:00, в пятницу в 17:45
Сегодня в 17:45
11 авг в 19:00
1000900₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Атмосферная прогулка по Васильевскому острову
Прочувствовать энергетику петербуржского района через картины и стихотворения героев своего времени
Начало: В районе метро Спортивная-1
Завтра в 16:00
11 авг в 14:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Квест
до 10 чел.
Прогулка-квест «Охотники за привидениями Петроградской стороны»
История, мистика и легенды одного из старейших районов города - в увлекательном формате
Начало: У станции метро «Горьковская»
11 авг в 10:30
12 авг в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопогружение в атмосферу Петербурга
Получить яркие снимки в атмосферных уголках города: коммуналках, парадных или на смотровых на крыше
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
4 800₽ за всё до 2 чел.
3 часа
Квест
до 5 чел.
Точка координат: командный квест на парусной яхте
Проявить себя в роли штурмана или капитана, выполнить задания и проплыть по Финскому заливу
Начало: В районе метро Крестовский остров
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
22 500₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Водная прогулка
Прогулка под парусами + экскурсия по историческому яхт-клубу от гида-яхтсмена
Прикоснуться к истории яхтинга в России, узнать о парусном деле и полюбоваться сказочными видами
Начало: На Петровской косе
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
22 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
20%
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия в мини-группе «Страсти по Фонтанке»
Атмосферная прогулка для искушённых путешественников и тех, кто только открывает для себя Петербург
Начало: Рядом со станцией метро «Гостиный двор»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 11:00
11 авг в 11:00
12 авг в 11:00
15001 200₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
По Петербургу с Николаем I
Прогуляться по одному из реальных ежедневных маршрутов императора
Начало: У Зимнего дворца
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
13 часов
Групповая
Из Петербурга - в места силы Карелии и на остров Койонсаари (в группе)
Посетить мистические локации Русского Севера, о которых ещё в древности ходило немало легенд
Начало: У Казанского собора
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
11 авг в 07:30
2 390₽ за человека
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Групповой тур «Масонский Петербург»
Раскрыть тайну масонства, узнать о знаменитых приверженцах и научиться читать масонские символы
Начало: Невский проспект
Завтра в 12:00
1 300₽ за человека
1.5 часа
Водная прогулка
Закат в порту: индивидуальная прогулка на катере
По малым рекам Петербурга - к Финскому заливу через закрытые территории Адмиралтейских верфей
Начало: На набережной реки Фонтанки, вблизи БДТ
12 авг в 18:00
19 авг в 18:00
15 000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Бриллиантовая улица и ювелирные тайны Петербурга
Погулять по роскошной старинной улице и погрузиться в эпоху расцвета русского ювелирного искусства
Начало: На Исаакиевской площади
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Довлатов: гениальный неудачник
Погулять по Петербургу писателя в компании гида-режиссёра документального кино
Начало: На улице Рубинштейна
Расписание: в субботу в 18:00
17 авг в 18:00
24 авг в 18:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- aanna5 августа 2024Выбирая экскурсию «Страсти по Фонтанке» особых чудес не ждали. Решили просто совершить прогулку по реке, расположенной в самом сердце города.
- ННаталья29 июля 2024Путешествие получилось замечательное. Место силы впечатлило. А остров Койонсаари просто волшебное место. Туда на на целый день приезжать надо. Благодарю организаторов за поездку в такие места. Рекомендую 👍
- ЕЕкатерина27 июля 2024Познавательная, объемная, очень историчная экскурсия. Любовь внимательна к слушателям, их просьбам и пожеланиям, за это отдельная благодарность.
- ООксана27 июля 2024Все было классно, отдохнули на отлично 👍
- ММаксим26 июля 2024Интересная экскурсия. Узнал много нового. Гид Максим все подробно рассказал и показал, ответили на вопросы. Мне удалось померить военные противогазы,
- ММария12 июля 2024Мы с мужем в восторге от экскурсии: живой рассказ со множеством интересных деталей, включая истории зданий, их создателей, хозяев, гостей.
- ИИгорь8 июля 2024Где та самая тонкая грань между попытками понять душу Васильевского острова и осознанием того, что ты влюбился? Набережные, линии, бульвары,
- ИИгорь8 июля 2024Очень понравилась экскурсия. Александр приятный в общении человек, внимательный к просьбам и вопросам. Эту экскурсию рекомендую однозначно: помогает воспринимать историю России не только в виде лозунгов, школьных учебников и пропаганды (о нашем однозначно "святом" прошлом).
- ООльга1 июля 2024Очень интересная и небанальная экскурсия. Алексей прекрасный рассказчик, отлично разбирающийся в теме. Нам очень понравилось. Всем рекомендуем! Большое спасибо, Алексей!
- ЯЯна1 июля 2024Была сильная жара,но маршрут нисколько не утомил!Очень интересная подача материала! Советую!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Нескучные экскурсии»
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