Александр проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Истории места, которые принято скрывать

На встрече мы будем прогуливаться по району и раскрывать все карты этого непарадного места в Петербурге. Именно окружающие Сенную площадь дома навеяли Достоевскому образ безысходности и обречённости, в котором существует на аршине пространства его Раскольников. К тому, чтобы придать мрачных тонов, усилия приложили также Н. Свешников, Вс. Крестовский, Н. Гоголь, М. Лермонтов, А. Пушкин и Н. Некрасов. И, конечно, не забыл о ней и городской фольклор. В нем Сенная — дно Петербурга: сосредоточение зла, разврата, беспробудного пьянства и место преступления. Обо всём этом я расскажу подробно — и буквально переверну ваше нынешнее представление о Сенной. А если у вас его не было, то сформирую.