Александр проводит ещё 2 экскурсии

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  4. Площадь Вселенной — Сенная

Раскрыть секреты зафасадного уголка блистательного Санкт-Петербурга

Александр
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Александр – ваш гид
Сенная площадь, что спрятано за его лицевой стороной, какие истории и тайны? Это место старейшего рынка в городе или нечто большее? Я представлю для вас истинный образ этой части Северной столицы, расскажу, какой она виделась писателям, и непременно покажу, что таится среди домов и строений.
От 2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Встреча — метро Сенная площадь или метро Спасская
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Площадь Вселенной — Сенная
Площадь Вселенной — Сенная

Что вас ожидает

Истории места, которые принято скрывать
На встрече мы будем прогуливаться по району и раскрывать все карты этого непарадного места в Петербурге. Именно окружающие Сенную площадь дома навеяли Достоевскому образ безысходности и обречённости, в котором существует на аршине пространства его Раскольников. К тому, чтобы придать мрачных тонов, усилия приложили также Н. Свешников, Вс. Крестовский, Н. Гоголь, М. Лермонтов, А. Пушкин и Н. Некрасов. И, конечно, не забыл о ней и городской фольклор. В нем Сенная — дно Петербурга: сосредоточение зла, разврата, беспробудного пьянства и место преступления. Обо всём этом я расскажу подробно — и буквально переверну ваше нынешнее представление о Сенной. А если у вас его не было, то сформирую.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.

Площадь Вселенной — Сенная
Площадь Вселенной — Сенная
Площадь Вселенной — Сенная
Площадь Вселенной — Сенная
Площадь Вселенной — Сенная

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — метро Сенная площадь или метро Спасская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Мне 40 лет. Как знаток-любитель более 10 лет занимаюсь экскурсионной деятельностью. Неформальный Ленинград 1970-1990 годов, кулинария и зафасадная история города на Неве — основные темы моих экскурсий. Все экскурсии являются пешими, проходят по нетипичным маршрутам в формате дружеской прогулки.
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Александр проводит ещё 2 экскурсии

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