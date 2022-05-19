Александр проводит ещё 2 экскурсии

Петербургские тайны. Сенная площадь и её обитатели
Откройте для себя загадочную Сенную площадь, вдохновившую Достоевского и других классиков. Уникальная экскурсия по местам, полным историй и тайн
Экскурсия по Сенной площади в Санкт-Петербурге предлагает погрузиться в атмосферу, которая вдохновляла Достоевского и других великих писателей. Это место, окутанное легендами и тайнами, давно стало символом безысходности и обречённости.
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услышать истории о мрачных сторонах города, о которых писали Свешников, Крестовский, Гоголь, Лермонтов, Пушкин и Некрасов.
Участники экскурсии смогут увидеть истинное лицо Сенной площади и узнать, почему она стала центром городского фольклора
Лучшее время для посещения Сенной площади - с мая по сентябрь, когда погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться мягким климатом и долгими светлыми днями. Осенью, в октябре и ноябре, прогулка приобретает особую атмосферу благодаря золотым краскам природы, хотя погода может быть более прохладной. Зимой и ранней весной, с декабря по апрель, экскурсия также возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и коротким световым дням. В любое время года Сенная площадь раскрывает свои тайны и очаровывает гостей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Сенная площадь
Дома вокруг Сенной площади
Описание экскурсии
Истории места, которые принято скрывать
На встрече мы будем прогуливаться по району и раскрывать все карты этого непарадного места в Петербурге. Именно окружающие Сенную площадь дома навеяли Достоевскому образ безысходности и обречённости, в котором существует на аршине пространства его Раскольников. К тому, чтобы придать мрачных тонов, усилия приложили также Н. Свешников, В. Крестовский, Н. Гоголь, М. Лермонтов, А. Пушкин и Н. Некрасов. И, конечно, не забыл о ней и городской фольклор. В нём Сенная — дно Петербурга: сосредоточение зла, разврата, беспробудного пьянства и место преступления. Обо всём этом я расскажу подробно — и буквально переверну ваше нынешнее представление о Сенной. А если у вас его не было, то сформирую.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
метро Сенная площадь или метро Спасская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2410 туристов
Провожу кулинарно-просветительские, рок-н-ролльно-исторические, мистические и романтические экскурсии в формате дружеской прогулки по Санкт-Петербургу — Петрограду — Ленинграду.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Лариса
Получили огромное удовольствие, побродив вокруг Сенной и погрузившись в историю! Планируем еще экскурсии)
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Алла
Прекрасная экскурсия! Александр великолепный рассказчик и отличный гид! Однозначно рекомендую!
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А
Анастасия
Дорогие друзья! Мы были на экскурсии "Площадь Вселенной – Сенная" 21.08.2020. Тема Сенной площади очень интересна, место это с давних времен загадочное! И конечно, мы не упустили шанса получить порцию читать дальшеуменьшить
любопытных фактов от Александра. Эта экскурсия новая и я очень рада, что у Александра появляются новые экскурсии, они отличаются своей небанальностью и авторством. После трехчасовой прогулки усталости и времени не замечаешь, потому что все внимание направленно на увлекательные рассказы гида. Маршрут экскурсии удобен, все объекты находятся вокруг Сенной площади, поэтому закончили недалеко от места, где началась экскурсия. И добираться легко, т. к. на Сенной расположены станции сразу 3-х линий метро. Прошлым летом мы взяли экскурсию «Криминальное прошлое Лиговского проспекта» и остались под ярким впечатлением, эта тема совсем не была близка мне, но мы узнали столько всего интересного, потом весь вечер обсуждали услышанное и увиденное, и еще не раз самостоятельно посещали места, которые открыл для нас Александр. Экскурсия оказалась настолько разносторонней, она совсем не упиралась в одну тему. Александру, большое человеческое спасибо за профессионализм, знания, и за то, что он не смотрит на часы. Львиную долю информации о Питере мы получили от него. С нетерпением жду следующей поездки в Питер и сразу на его очередную экскурсию! Всем очень советую экскурсии, которые проводит Александр!
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Людмила
Спасибо,нам очень понравилось. Александр очень интересно рассказывал и водил нас по дворам и переулкам. Время почти 4 часа пролетело незаметно, немного замерзли,но это не помешало в полной мере погрузиться в читать дальшеуменьшить
те далекие времена, смутные и тревожные, совсем не безопасные для жизни и здоровья. Хорошо, что есть те,кто может нам рассказать об этом. Есть над чем подумать и есть,что рассказать детям,взрослым детям. Спасибо Александру.
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О
Ольга
Почитав отзывы других путешественников сходила на экскурсию "Петербургские тайны. Сенная площадь и её обитатели". И ни одной минуты не пожалела о сделанном выборе. Несколько часов пролетели как одна минута. Прекрасная, грамотная речь, захватывающие истории. Рекомендую всем, кто устал от стандартных шаблонных рассказов. Обязательно схожу на другие экскурсии Александра, когда в следующий раз приеду в Санкт-Петербург!
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Оксана
Сенная площадь - это целый мир в городе, который продолжает существовать и функционирует по сей день, уголки которого вы сможете увидеть сами. Экскурсии с Александром для нас как праздник, который читать дальшеуменьшить
дополнит любое пребывание в Санкт-Петербурге. Даже не задумывайтесь о том понравится экскурсия или нет, Александру всегда можно задавать вопросы и возможно Вы узнаете то, что не найдете в интернете. Оксана и Александр.
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