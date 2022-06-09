Женское начало Петербурга

Пешеходная экскурсия по местам великих женщин и знакомство с их невидимым вкладом в историю города

Санкт-Петербург — город с мужским характером. Его основывали и возводили сильные руки и великие умы. Однако за каждым таким мужчиной стоит не менее великая женщина.

Мы погуляем по центральным улицам и вы увидите, как жили правительницы, террористки, фаворитки и музы города. И откроете для себя новый Петербург: не менее сильный, но более очаровательный.
Женское начало Петербурга
Женское начало Петербурга
Женское начало Петербурга
Женское начало Петербурга
Женское начало Петербурга
Женское начало Петербурга
Женское начало Петербурга
Женское начало Петербурга
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Что вас ожидает

Женский Петербург

Наша прогулка пройдет по центральной части города: от Адмиралтейства, где одно время властвовала самая настоящая богиня революции, до набережной реки Фонтанки и дворца «русской Золушки». Вы узнаете, где располагался первый в России бэби-бокс, где находится особняк Пиковой дамы и как звучит голос Блокадной Мадонны. Мы затронем все 300 лет истории города: от его создания до послевоенных времен. Вы увидите места, связанные с императрицами Екатериной и Елизаветой, княжной Голицыной, Анной Ахматовой, Любовью Менделеевой, Софьей Перовской и другими всемирно известными женщинами.

Секреты в большом городе

Некоторые сами по себе стали великими именно в Петербурге, благодаря или вопреки его уникальному культурному коду. Мы поговорим о связи города и жительниц, которые в нем обитали — правительниц, фавориток, балерин, поэтесс и террористок. Я помогу вам представить жизнь женщины в прошлые века. Вы узнаете, где родилась профессия медсестры, какими навыками надо обладать, чтобы покорить императрицу, почему девушкам в царской России не рекомендовали читать книг, и на какие жертвы шли дамы ради красоты.

Театральное вдохновение

По желанию после прогулки посетим театральный музей. Для вас оживут истории о балеринах и актрисах 19-20 веков, неоднократно менявших ход мирового искусства и судьбы почтенных отцов отечества. Как знать, может быть Вера Савина, Галина Уланова, Мария Тальони, Ольга Книппер-Чехова и другие женщины города вдохновят и вас на яркие свершения.

Организационные детали

Есть 3 варианта прогулки (без изменения стоимости):

  • 3 часа экскурсии по городу без посещения Театрального музея
  • 2 часа экскурсии по городу + 1 час экскурсии со мной по Театральному музею (я сертифицированный гид)
  • 3 часа экскурсии по городу + ваше самостоятельное посещение Театрального музея

Билеты в Театральный музей оплачиваются дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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