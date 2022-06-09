Наша прогулка пройдет по центральной части города: от Адмиралтейства, где одно время властвовала самая настоящая богиня революции, до набережной реки Фонтанки и дворца «русской Золушки». Вы узнаете, где располагался первый в России бэби-бокс, где находится особняк Пиковой дамы и как звучит голос Блокадной Мадонны. Мы затронем все 300 лет истории города: от его создания до послевоенных времен. Вы увидите места, связанные с императрицами Екатериной и Елизаветой, княжной Голицыной, Анной Ахматовой, Любовью Менделеевой, Софьей Перовской и другими всемирно известными женщинами.
Некоторые сами по себе стали великими именно в Петербурге, благодаря или вопреки его уникальному культурному коду. Мы поговорим о связи города и жительниц, которые в нем обитали — правительниц, фавориток, балерин, поэтесс и террористок. Я помогу вам представить жизнь женщины в прошлые века. Вы узнаете, где родилась профессия медсестры, какими навыками надо обладать, чтобы покорить императрицу, почему девушкам в царской России не рекомендовали читать книг, и на какие жертвы шли дамы ради красоты.
По желанию после прогулки посетим театральный музей. Для вас оживут истории о балеринах и актрисах 19-20 веков, неоднократно менявших ход мирового искусства и судьбы почтенных отцов отечества. Как знать, может быть Вера Савина, Галина Уланова, Мария Тальони, Ольга Книппер-Чехова и другие женщины города вдохновят и вас на яркие свершения.
Есть 3 варианта прогулки (без изменения стоимости):
Билеты в Театральный музей оплачиваются дополнительно.