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тысячелетию Руси, такого нет больше нигде, с отражением истории и культуры нашей страны, София с голубкой-символом В. Новгорода, также поразил Варлаамо-Хутынский женский монастырь, к сожалению, погода стремительно портилась, началась сильная метель да и времени было очень мало, и все таки своеобразная аура места, старинные иконы. В целом, поездка интересная очень насыщенная программа, немного времени на осмотр достопримечательностей. Отдельное СПАСИБО гиду Ирине и супер профессиональному водителю Сергею. Также заслуживает всяческих похвал стихотворение для меня неизвественной поэтесса Гусевой про Санкт-Петербург, это был прекрасный аккорд в заключении поездки.