Великий Новгород: автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга

Увлекательное путешествие в Великий Новгород подарит вам яркие и незабываемые впечатления.

Древние храмы, обширная история, живописные виды и удивительные открытия – вас ждет интересная поездка!
3.67
3 отзыва
Великий Новгород: автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга
Великий Новгород: автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга
Великий Новгород: автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга
Ближайшие даты:
15
фев22
фев1
мар8
мар15
мар22
мар29
мар
Время начала: 07:15

Описание экскурсии

Подробная программа однодневного тура представлена ниже, под расписанием. Важная информация:

  • На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, а оставшуюся часть — организатору онлайн (мы пришлём вам ссылку). Часть оплаты, внесенную по ссылке организатору, мы вернём в полном объеме в случае отмены заказа с вашей стороны не менее, чем за 48 часов до выезда. В случае отмены заказа менее, чем за 48 часов до выезда, возврат осуществляется за вычетом фактически понесенных расходов организатором;
  • Приобретая тур для компании из нескольких человек, обязательно предупредите об этом менеджера, так как в высокий сезон в один тур отправляются несколько автобусов одновременно и вы можете оказаться в разных группах. Вы можете забронировать места в первых рядах в автобусе за доп. плату по желанию (уточняйте в чате заказа), это отличная возможность не спешить к началу посадки и гарантировать себе и друзьям места рядом;
  • Обращаем ваше внимание, что в период большого количества выездов (летний сезон, праздничные даты), время отправления может варьироваться.

По субботам в 7:15

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый2290 ₽
Пенсионный/Детский (5-11 лет)2190 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Свято-Юрьев мужской монастырь
  • Витославлицы
  • Великий Новгород
  • Кремль
  • Софийский собор
  • Ярославово дворище
  • Варлаамо-Хутынский монастырь
Что включено
  • Комфортабельный автобус туристического класса
  • Услуги профессионального гида
  • Страховка от несчастного случая.
Что не входит в цену
  • Обед (от 650 руб. /чел. (комплексное меню) )
  • Посещение хозяйственного уголка (120 руб.)
  • Катание на лошадях (250 руб. /взрослый, 200 руб. /детский)
  • Входной билет в Витославлицы (300 руб. /чел., 200 руб. /студент, дети до 14 лет бесплатно).
Место начала и завершения?
Казанская пл., д. 2, парковка за Казанским собором
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 7:15
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, а оставшуюся часть - организатору онлайн (мы пришлём вам ссылку). Часть оплаты, внесенную по ссылке организатору, мы вернём в полном объеме в случае отмены заказа с вашей стороны не менее, чем за 48 часов до выезда. В случае отмены заказа менее, чем за 48 часов до выезда, возврат осуществляется за вычетом фактически понесенных расходов организатором
  • Приобретая тур для компании из нескольких человек, обязательно предупредите об этом менеджера, так как в высокий сезон в один тур отправляются несколько автобусов одновременно и вы можете оказаться в разных группах. Вы можете забронировать места в первых рядах в автобусе за доп. плату по желанию (уточняйте в чате заказа), это отличная возможность не спешить к началу посадки и гарантировать себе и друзьям места рядом
  • Обращаем ваше внимание, что в период большого количества выездов (летний сезон, праздничные даты), время отправления может варьироваться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
2
3
1
2
1
А
21 янв 2025
Н
8 янв 2025
Увидели Свято-Юрьев мужской монастырь, старинный с росписью, неповторимый, Витославлицы, где старинные избы, церкви бани для осознания, как раньше в деревнях жили, трудились, Кремль-Детинец, где находится единственный в своём роде памятник
читать дальше

тысячелетию Руси, такого нет больше нигде, с отражением истории и культуры нашей страны, София с голубкой-символом В. Новгорода, также поразил Варлаамо-Хутынский женский монастырь, к сожалению, погода стремительно портилась, началась сильная метель да и времени было очень мало, и все таки своеобразная аура места, старинные иконы. В целом, поездка интересная очень насыщенная программа, немного времени на осмотр достопримечательностей. Отдельное СПАСИБО гиду Ирине и супер профессиональному водителю Сергею. Также заслуживает всяческих похвал стихотворение для меня неизвественной поэтесса Гусевой про Санкт-Петербург, это был прекрасный аккорд в заключении поездки.

В
8 янв 2025
Все что было запланировано все увидели. Было здорово. Но не большой минус, рассадка в автобус в свободном режиме. Думаю что возможно каждому назначить места, меньше нервничать перед дорогой. И большой
читать дальше

минус, экскурсовод Ирина без апелляционно собрала деньги на обратную дорогу. Деньги вроде не большие, но видимо она очень торопилась домой. Тросовой экскурсии как таковой не было все сухо - вот мы выезжаем из Санкт-Петербурга, вот мы въезжаем в Великий Новгород. Так что только на троичку

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Великие женщины Петербурга
Пешая
31 отзыв
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Великие женщины Петербурга
Авторская экскурсия по местам легендарных поэтесс, актрис, дворянок, жён и матерей (в мини-группе)
Начало: В районе станций метро "Владимирская" и "Достоевск...
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
16 фев в 16:00
1550 за человека
Альтернативная история Санкт-Петербурга
85 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Альтернативная история Санкт-Петербурга
Начало: Трансфер к началу экскурсии из любой точки города
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 09:00
16 фев в 19:00
7500 за всё до 4 чел.
Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
41 отзыв
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Главное о Санкт-Петербурге
Небольшая группа, комфортабельный минивэн и увлекательные рассказы гида. Откройте для себя главные символы Санкт-Петербурга и узнайте его историю
Начало: На Площади Искусств
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
16 фев в 11:00
3500 за человека