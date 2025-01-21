Увлекательное путешествие в Великий Новгород подарит вам яркие и незабываемые впечатления.
Древние храмы, обширная история, живописные виды и удивительные открытия – вас ждет интересная поездка!
Древние храмы, обширная история, живописные виды и удивительные открытия – вас ждет интересная поездка!
Описание экскурсии
Подробная программа однодневного тура представлена ниже, под расписанием. Важная информация:
- На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, а оставшуюся часть — организатору онлайн (мы пришлём вам ссылку). Часть оплаты, внесенную по ссылке организатору, мы вернём в полном объеме в случае отмены заказа с вашей стороны не менее, чем за 48 часов до выезда. В случае отмены заказа менее, чем за 48 часов до выезда, возврат осуществляется за вычетом фактически понесенных расходов организатором;
- Приобретая тур для компании из нескольких человек, обязательно предупредите об этом менеджера, так как в высокий сезон в один тур отправляются несколько автобусов одновременно и вы можете оказаться в разных группах. Вы можете забронировать места в первых рядах в автобусе за доп. плату по желанию (уточняйте в чате заказа), это отличная возможность не спешить к началу посадки и гарантировать себе и друзьям места рядом;
- Обращаем ваше внимание, что в период большого количества выездов (летний сезон, праздничные даты), время отправления может варьироваться.
По субботам в 7:15
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2290 ₽
|Пенсионный/Детский (5-11 лет)
|2190 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Свято-Юрьев мужской монастырь
- Витославлицы
- Великий Новгород
- Кремль
- Софийский собор
- Ярославово дворище
- Варлаамо-Хутынский монастырь
Что включено
- Комфортабельный автобус туристического класса
- Услуги профессионального гида
- Страховка от несчастного случая.
Что не входит в цену
- Обед (от 650 руб. /чел. (комплексное меню) )
- Посещение хозяйственного уголка (120 руб.)
- Катание на лошадях (250 руб. /взрослый, 200 руб. /детский)
- Входной билет в Витославлицы (300 руб. /чел., 200 руб. /студент, дети до 14 лет бесплатно).
Место начала и завершения?
Казанская пл., д. 2, парковка за Казанским собором
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 7:15
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, а оставшуюся часть - организатору онлайн (мы пришлём вам ссылку). Часть оплаты, внесенную по ссылке организатору, мы вернём в полном объеме в случае отмены заказа с вашей стороны не менее, чем за 48 часов до выезда. В случае отмены заказа менее, чем за 48 часов до выезда, возврат осуществляется за вычетом фактически понесенных расходов организатором
- Приобретая тур для компании из нескольких человек, обязательно предупредите об этом менеджера, так как в высокий сезон в один тур отправляются несколько автобусов одновременно и вы можете оказаться в разных группах. Вы можете забронировать места в первых рядах в автобусе за доп. плату по желанию (уточняйте в чате заказа), это отличная возможность не спешить к началу посадки и гарантировать себе и друзьям места рядом
- Обращаем ваше внимание, что в период большого количества выездов (летний сезон, праздничные даты), время отправления может варьироваться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
21 янв 2025
Н
Наталья
8 янв 2025
Увидели Свято-Юрьев мужской монастырь, старинный с росписью, неповторимый, Витославлицы, где старинные избы, церкви бани для осознания, как раньше в деревнях жили, трудились, Кремль-Детинец, где находится единственный в своём роде памятник
В
Владимир
8 янв 2025
Все что было запланировано все увидели. Было здорово. Но не большой минус, рассадка в автобус в свободном режиме. Думаю что возможно каждому назначить места, меньше нервничать перед дорогой. И большой
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