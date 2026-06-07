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Так совпало, что в этот день я оказалась единственным экскурсантом, и я безмерно благодарна организаторам за то, что прогулку не отменили. Для меня провели роскошную, глубокую индивидуальную экскурсию.

Как человеку с высшим филологическим образованием, мне претит академическое занудство и бесконечная хронология дат из Википедии (кто когда родился и умер — при желании можно посмотреть на надгробиях в Некрополе). Мой гид сделала акцент на жизни, триумфах, внутренней силе и созидательной работе этих женщин. Перед нами оживали характеры! История Анны Достоевской, Норы Довлатовой, пронзительный рассказ об Алисе Фрейндлих — всё это звучало тонко, выразительным и очень грамотным языком.

Маршрут составлен великолепно. Мы не просто шли от точки к точке — мы заглядывали в саму душу города, любовались деталями архитектуры, зашли в знаменитый Толстовский дом. Во время переходов между улицами мы шли неспеша, я анализировала услышанное, делала фотографии. При этом на все мои вопросы в пути экскурсовод отвечала с глубоким знанием дела. Из экскурсии я вышла с удивительным чувством гордости за женщин, оставивших след в истории нашей северной столицы. Огромное спасибо за этот штучный, интеллигентный подход к культуре!