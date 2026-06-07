За великими мужчинами стоят великие женщины — поддерживают, защищают, вдохновляют… И часто несправедливо остаются в тени. Эту прогулку мы посвятим известным женщинам Петербурга 19–21 веков.
Вы узнаете, с кем Лидия Чуковская познакомилась в очереди у тюрьмы, как Алиса Фрейндлих пережила блокаду и почему Анна Достоевская поощряла игроманию мужа.
Вы узнаете, с кем Лидия Чуковская познакомилась в очереди у тюрьмы, как Алиса Фрейндлих пережила блокаду и почему Анна Достоевская поощряла игроманию мужа.
Описание экскурсии
Вы проследуете мимо домов известных женщин Петербурга и узнаете:
- За что Анна Павлова заплатила неустойку Мариинскому театру и почему Чарли Чаплин считал, что они с ней похожи
- С кем познакомилась Лидия Чуковская в очереди в тюрьму Кресты и что Корней Иванович писал о своей дочери
- Как Анна Достоевская помогла мужу вылезти из долгов и почему она не была против его игромании
- Почему Нора Довлатова оставила театр и что для неё было крайней мерой нравственного падения
- Кто помог Алисе Фрейндлих пережить блокаду и как в войну обошлись с её родственниками
- Сколько Анна Керн искала мужчину своей мечты и с кем в конце концов стала счастливой
- Как тихая девочка Ольга Берггольц стала музой блокадного города и пропагандисткой нового советского строя
Организационные детали
- В подарок вы получите электронную карту самых вкусных и проверенных мест в историческом центре Петербурга
- В конце прогулки можно уточнить у гида любую информацию о Петербурге, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке.
ежедневно в 14:00 и 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станций метро "Владимирская" и "Достоевская"
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 15917 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести сложную, глубокую информацию простым языком и влюбить в места, по которым мы с вами гуляем, и в личности, о которых говорим. Приглашаю вас отправиться с нами в путешествие в удивление!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 90 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Наталье за потрясающую экскурсию «Великие женщины Санкт-Петербурга»!
Это был по-настоящему душевный и вдохновляющий маршрут. Наталья не просто провела нас по знаковым местам, но и бережно
Это был по-настоящему душевный и вдохновляющий маршрут. Наталья не просто провела нас по знаковым местам, но и бережно
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Г
Экскурсия мне очень понравилась, поскольку была весьма информативной - со множеством подробностей, экскурсами в историю, что я очень ценю. Мы прошлись по разным периодам жизни Питера: окунулись в мир Анны
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Экскурсию проводила Наталья, великолепный гид и просто прекрасный человек. На экскурсии я была одна, Наталья смогла за 2 часа полностью погрузить в жизнь каждой женщины, за которой стоит великий мужчина. Настолько подробно была рассказана биография, без скучный моментов, а с интригующими деталями.
Очень рекомендую данного экскурсовода.
Спасибо за такую ценную информацию.
Очень рекомендую данного экскурсовода.
Спасибо за такую ценную информацию.
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Замечательная прогулка! Интересно, комфортно, содержательно. Спасибо!
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Прекрасная гид, интересный материал, мы остались довольны!
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Т
Переехав в Петербург три года назад, я дала себе слово изучать его не по сухим энциклопедиям, а через живую атмосферу. Вчера мне посчастливилось побывать на авторской экскурсии «Великие женщины Петербурга».
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