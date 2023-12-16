Великие женщины Петербурга

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Авторская экскурсия по местам легендарных поэтесс, актрис, дворянок, жён и матерей (в мини-группе)

За великими мужчинами стоят великие женщины — поддерживают, защищают, вдохновляют… И часто несправедливо остаются в тени. Эту прогулку мы посвятим известным женщинам Петербурга 19–21 веков.

Вы узнаете, с кем Лидия Чуковская познакомилась в очереди у тюрьмы, как Алиса Фрейндлих пережила блокаду и почему Анна Достоевская поощряла игроманию мужа.
Великие женщины Петербурга
Великие женщины Петербурга
Великие женщины Петербурга
Великие женщины Петербурга
Великие женщины Петербурга
Великие женщины Петербурга
Великие женщины Петербурга
Великие женщины Петербурга
Великие женщины Петербурга
Великие женщины Петербурга
Великие женщины Петербурга
Ближайшие даты:
16
дек
17
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18
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19
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21
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дек
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы проследуете мимо домов известных женщин Петербурга и узнаете:

  • За что Анна Павлова заплатила неустойку Мариинскому театру и почему Чарли Чаплин считал, что они с ней похожи
  • С кем познакомилась Лидия Чуковская в очереди в тюрьму Кресты и что Корней Иванович писал о своей дочери
  • Как Анна Достоевская помогла мужу вылезти из долгов и почему она не была против его игромании
  • Почему Нора Довлатова оставила театр и что для неё было крайней мерой нравственного падения
  • Кто помог Алисе Фрейндлих пережить блокаду и как в войну обошлись с её родственниками
  • Сколько Анна Керн искала мужчину своей мечты и с кем в конце концов стала счастливой
  • Как тихая девочка Ольга Берггольц стала музой блокадного города и пропагандисткой нового советского строя

Организационные детали

  • В подарок вы получите электронную карту самых вкусных и проверенных мест в историческом центре Петербурга
  • В конце прогулки можно уточнить у гида любую информацию о Петербурге, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке.

ежедневно в 16:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станций метро "Владимирская" и "Достоевская"
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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