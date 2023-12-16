Авторская экскурсия по местам легендарных поэтесс, актрис, дворянок, жён и матерей (в мини-группе)
За великими мужчинами стоят великие женщины — поддерживают, защищают, вдохновляют… И часто несправедливо остаются в тени. Эту прогулку мы посвятим известным женщинам Петербурга 19–21 веков.
Вы узнаете, с кем Лидия Чуковская познакомилась в очереди у тюрьмы, как Алиса Фрейндлих пережила блокаду и почему Анна Достоевская поощряла игроманию мужа.
Вы узнаете, с кем Лидия Чуковская познакомилась в очереди у тюрьмы, как Алиса Фрейндлих пережила блокаду и почему Анна Достоевская поощряла игроманию мужа.
Ближайшие даты:
16
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17
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18
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19
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20
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22
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дек
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Вы проследуете мимо домов известных женщин Петербурга и узнаете:
- За что Анна Павлова заплатила неустойку Мариинскому театру и почему Чарли Чаплин считал, что они с ней похожи
- С кем познакомилась Лидия Чуковская в очереди в тюрьму Кресты и что Корней Иванович писал о своей дочери
- Как Анна Достоевская помогла мужу вылезти из долгов и почему она не была против его игромании
- Почему Нора Довлатова оставила театр и что для неё было крайней мерой нравственного падения
- Кто помог Алисе Фрейндлих пережить блокаду и как в войну обошлись с её родственниками
- Сколько Анна Керн искала мужчину своей мечты и с кем в конце концов стала счастливой
- Как тихая девочка Ольга Берггольц стала музой блокадного города и пропагандисткой нового советского строя
Организационные детали
- В подарок вы получите электронную карту самых вкусных и проверенных мест в историческом центре Петербурга
- В конце прогулки можно уточнить у гида любую информацию о Петербурге, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке.
ежедневно в 16:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станций метро "Владимирская" и "Достоевская"
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 16:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4930 туристов
Мы — Тася и Сергей, творческая семья и команда неформальных гидов. Занимаемся фотографией и съёмкой видеозарисовок о Петербурге, изучаем искусство, историю и архитектуру. С удовольствием покажем наш город так, чтобы вам захотелось вернуться сюда ещё не раз!
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