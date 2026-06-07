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Великие женщины Петербурга

Авторская экскурсия по местам легендарных поэтесс, актрис, дворянок, жён и матерей (в мини-группе)
За великими мужчинами стоят великие женщины — поддерживают, защищают, вдохновляют… И часто несправедливо остаются в тени. Эту прогулку мы посвятим известным женщинам Петербурга 19–21 веков.

Вы узнаете, с кем Лидия Чуковская познакомилась в очереди у тюрьмы, как Алиса Фрейндлих пережила блокаду и почему Анна Достоевская поощряла игроманию мужа.
4.7
90 отзывов
Великие женщины Петербурга
Великие женщины Петербурга
Великие женщины Петербурга

Описание экскурсии

Вы проследуете мимо домов известных женщин Петербурга и узнаете:

  • За что Анна Павлова заплатила неустойку Мариинскому театру и почему Чарли Чаплин считал, что они с ней похожи
  • С кем познакомилась Лидия Чуковская в очереди в тюрьму Кресты и что Корней Иванович писал о своей дочери
  • Как Анна Достоевская помогла мужу вылезти из долгов и почему она не была против его игромании
  • Почему Нора Довлатова оставила театр и что для неё было крайней мерой нравственного падения
  • Кто помог Алисе Фрейндлих пережить блокаду и как в войну обошлись с её родственниками
  • Сколько Анна Керн искала мужчину своей мечты и с кем в конце концов стала счастливой
  • Как тихая девочка Ольга Берггольц стала музой блокадного города и пропагандисткой нового советского строя

Организационные детали

  • В подарок вы получите электронную карту самых вкусных и проверенных мест в историческом центре Петербурга
  • В конце прогулки можно уточнить у гида любую информацию о Петербурге, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке.

ежедневно в 14:00 и 16:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станций метро "Владимирская" и "Достоевская"
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 15917 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести сложную, глубокую информацию простым языком и влюбить в места, по которым мы с вами гуляем, и в личности, о которых говорим. Приглашаю вас отправиться с нами в путешествие в удивление!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 90 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Наталье за потрясающую экскурсию «Великие женщины Санкт-Петербурга»!

Это был по-настоящему душевный и вдохновляющий маршрут. Наталья не просто провела нас по знаковым местам, но и бережно
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погрузила в удивительный мир историй сильных, талантливых и незаурядных женщин, оставивших яркий след в истории нашего города. Мы узнали множество интересных и трогательных фактов из их жизни, благодаря которым привычные улицы и здания ожили и заиграли для нас совершенно новыми красками.

Отдельное спасибо Наталье за её невероятную эрудицию и начитанность. Сразу чувствуется, что гид искренне любит своё дело и безгранично влюблена в Петербург. Она рассказывала всё очень легко, увлекательно и с большой теплотой, создавая невероятно комфортную и приятную атмосферу в группе.

Особый и очень ценный бонус – Наталья с удовольствием фотографировала нас на фоне красивых локаций. Благодаря этому у нас остались не только яркие эмоции, но и прекрасные памятные снимки, которые будут долго согревать воспоминаниями об этой прогулке.

Экскурсия оставила после себя очень светлое и приятное послевкусие. Мы обязательно будем рекомендовать Наталью друзьям и знакомым, а сами с огромным удовольствием обратимся к ней за новыми экскурсиями. Спасибо за этот чудесный день и подаренные эмоции!

Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Наталье за потрясающую экскурсию «Великие женщины Санкт-Петербурга»!
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Г
Экскурсия мне очень понравилась, поскольку была весьма информативной - со множеством подробностей, экскурсами в историю, что я очень ценю. Мы прошлись по разным периодам жизни Питера: окунулись в мир Анны
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Павловой, ощутили суровый юмор матушки Сергея Довлатова, испытали скорбь судьбы Лидии Чуковской и т. д. Единственное мое замечание к названию экскурсии -"Великие женщины Петербурга". При всем моем уважении я не могу этот эпитет отнести к Е. Боярской, той же Довлатовой-старшей и даже жене Достоевского. Да, они сыграли огромную роль в судьбе своих близких, имеют множество достоинств, но "великие" в моем понятии - это о другом, это самый высокий статус. Но это моя точка зрения. Ещё раз повторюсь, экскурсия понравилась и даже открыла новые, мне неизвестные факты из жизни очень известных людей. Спасибо .

Экскурсия мне очень понравилась, поскольку была весьма информативной - со множеством подробностей, экскурсами в историю, что
Экскурсия мне очень понравилась, поскольку была весьма информативной - со множеством подробностей, экскурсами в историю, что
Экскурсия мне очень понравилась, поскольку была весьма информативной - со множеством подробностей, экскурсами в историю, что
Экскурсия мне очень понравилась, поскольку была весьма информативной - со множеством подробностей, экскурсами в историю, что
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Юлия
Экскурсию проводила Наталья, великолепный гид и просто прекрасный человек. На экскурсии я была одна, Наталья смогла за 2 часа полностью погрузить в жизнь каждой женщины, за которой стоит великий мужчина. Настолько подробно была рассказана биография, без скучный моментов, а с интригующими деталями.
Очень рекомендую данного экскурсовода.
Спасибо за такую ценную информацию.
Экскурсию проводила Наталья, великолепный гид и просто прекрасный человек. На экскурсии я была одна, Наталья смогла
Экскурсию проводила Наталья, великолепный гид и просто прекрасный человек. На экскурсии я была одна, Наталья смогла
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Евгения
Замечательная прогулка! Интересно, комфортно, содержательно. Спасибо!
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Алия
Прекрасная гид, интересный материал, мы остались довольны!
Прекрасная гид, интересный материал, мы остались довольны!
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Т
Переехав в Петербург три года назад, я дала себе слово изучать его не по сухим энциклопедиям, а через живую атмосферу. Вчера мне посчастливилось побывать на авторской экскурсии «Великие женщины Петербурга».
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Так совпало, что в этот день я оказалась единственным экскурсантом, и я безмерно благодарна организаторам за то, что прогулку не отменили. Для меня провели роскошную, глубокую индивидуальную экскурсию.
Как человеку с высшим филологическим образованием, мне претит академическое занудство и бесконечная хронология дат из Википедии (кто когда родился и умер — при желании можно посмотреть на надгробиях в Некрополе). Мой гид сделала акцент на жизни, триумфах, внутренней силе и созидательной работе этих женщин. Перед нами оживали характеры! История Анны Достоевской, Норы Довлатовой, пронзительный рассказ об Алисе Фрейндлих — всё это звучало тонко, выразительным и очень грамотным языком.
Маршрут составлен великолепно. Мы не просто шли от точки к точке — мы заглядывали в саму душу города, любовались деталями архитектуры, зашли в знаменитый Толстовский дом. Во время переходов между улицами мы шли неспеша, я анализировала услышанное, делала фотографии. При этом на все мои вопросы в пути экскурсовод отвечала с глубоким знанием дела. Из экскурсии я вышла с удивительным чувством гордости за женщин, оставивших след в истории нашей северной столицы. Огромное спасибо за этот штучный, интеллигентный подход к культуре!

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