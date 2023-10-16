Зимний Петербург
Празднуйте наступление Нового года в атмосфере роскоши и величия! Внимание: каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели. Пожалуйста, обращайте внимание на день заезда и программу тура в этот день.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Суббота. Свободный день
Прибытие в Санкт-Петербург.
Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер.
Свободный день.
Воскресенье. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».
- 10:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Вало».
- 11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).
11:30-13:30 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
14:00 Свободное время в центре города.
Дополнительно: 14:00 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
16:00 Трансфер в гостиницы (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» - до отеля «Москва»).
17:00-17:30 Окончание программы.
Дополнительно (заказывать заранее): Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (31.12.2023, цены уточнять).
Дополнительно (заказывать заранее): 21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге» (31.12.2023). В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания. Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память. Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города. Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений.
Понедельник. Свободный день
Завтрак в гостинице после ночлега.
Свободный день.
Вторник. Кронштадт
Завтрак в гостинице после ночлега. Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Вало».
- 10:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер палас»
- 11:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
- 11:20 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».
Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России.
14:00 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений. Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.
Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
Трансфер в гостиницы до 20:00 (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» - до отеля «Москва»).
Среда. Свободный день
Завтрак в гостинице после ночлега.
Свободный день.
Четверг. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».
- 10:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Вало».
- 11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Осмотр городских достопримечательностей: Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Медный всадник. Знакомство с историей Санкт-Петербурга и главными символами города.
14:30 Свободное время в центре города.
Дополнительно: 14:30 Экскурсия в Исаакиевский собор — кафедральный собор императорского Петербурга, один из крупнейших соборов Европы и символ Петербурга.
15:30 Трансфер по гостиницам до 16:30-17:00.
Пятница. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
- 10:20 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво».
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс»).
- 11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Вало».
11:30-13:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа. Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.
13:00 Большой Петергофский дворец – величественный и изысканный, его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.
16:30 Возвращение в центр город.
Трансфер по гостиницам до 18:00 (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» - до отеля «Москва»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.
Скидки на тур:
- детям до 16 лет (0-16): 400 руб.;
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от варианта размещения и даты заезда:
Арт Нуво Палас 4*.
Завтрак "шведский стол".
|Даты заездов
|Стандартный
|Комфорт
|Двухместный*
Одноместный
|Двухместный*
Трёхместный
(2 осн. +д. к.)
|Одноместный
30.12.23-03.01.24
|14850
|21100
|16350
|15850
|22850
Арт Деко Невский 4*.
Завтрак "шведский стол".
|Даты заездов
|Мансарда/стандартный
|Комфорт
|Двухместный*
|Одноместный
|Двухместный*
Трёхместный
(2 осн. +д. к.)
|Одноместный
30.12.22
16100
22850
17200
16200
25100
|31.12.23
|16100
|22850
|17300
|16300
|25350
|01.01.24
|16100
|22850
|17400
|16400
|25600
|02.01.24
|16100
|22850
|17500
|16500
|25850
|03.01.24
|16100
|22850
|17600
|16600
|26100
Москва 4*.
Завтрак "шведский стол". Ранее заселение и поздний выезд платные.
|Даты заездов
|Стандартный
|Комфорт
|Двухместный*
Трёхместный
(2 осн. +д. к.)
|Одноместный
|Двухместный*
Трёхместный
(2 осн. +д. к.)
|Одноместный
30.12.23
|17100
|17350
|25600
|19350
|18650
|30100
31.12.23-03.01.24
|17600
|17850
|26600
|19850
|19100
|31100
Парк Инн Прибалтийская 4*.
Завтрак "шведский стол".
|Даты заездов
|Стандартный
|Супериор
|Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +д. к.)
|Трёхместный
(2 осн. +д. к.
реб. 0-6)
|Трёхместный
(2 осн. +д. к.
реб. 6-13)
|Одноместный
|Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +д. к.)
Трёхместный
(2 осн. +д. к.
реб. 0-6)
Трёхместный
(2 осн. +д. к.
реб. 6-13)
|Одноместный
30.12.23
|16650
|15800
|14200
|15050
21600
|19200
|17550
|15900
|16650
|26650
31.12.23
|17250
|16200
|14650
|15450
|22850
|20150
|18200
|16500
|17250
|28500
01.01.24-
03.01.24
|17850
|16600
|15100
|15850
|24100
|21100
|18850
|17100
|17850
|30350
Ривер Палас Отель 4*.
Завтрак “шведский стол”.
|Даты заездов
|Стандартный с видом на Город
|Стандартный с видом на Неву
|Двухместный*
Трёхместный
(2 осн. +д. к.)
Трёхместный
(2 осн. +д. к.
реб. 7-12)
|Одноместный
|Двухместный*
Трёхместный
(2 осн. +д. к.)
Трёхместный
(2 осн. +д. к.
реб. 7-12)
|Одноместный
30.12.23-03.01.24
27100
|24350
|23350
|44100
|28600
|25350
|24350
|47350
Ярд Резиденс 4*.
Завтрак «шведский стол» в кафе через дорогу. В 4 минутах пешком от гостиницы Москва 4*.
|Даты заездов
|Смарт без кухни
|Смарт
|Студия (быв. Стандарт)
|Двухместный*
|Одноместный
|Двухместный*
|Одноместный
|Двухместный*
Трёхместный
(2 осн. +д. к.)
|Одноместный
30.12.23-03.01.24
|20850
|33850
|21600
|35850
|22600
|20850
|37600
Кравт Невский СПА 4* (Санкт-Петербург).
Завтрак "шведский стол". В 5 минутах пешком от гостиницы Москва 4*.
|Даты заездов
|Стандартный
|Люкс cемейный
|Двухместный*
|Одноместный
|Двухместный*
30.12.23
29850
47600
48600
31.12.23-01.01.24
|31600
|51100
|50350
|02.01.24
|29850
|47600
|48600
|03.01.24
|28100
|44100
|46850
Данный тур возможно приобрести без проживания. Стоимость 6600 руб/чел.
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
Арт Нуво Палас 4
Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Четырехзвездочный отель занимает здание 1910 года постройки. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.
В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город.
По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Арт Деко Невский 4
Отель находится в оживленной части города Санкт-Петербург, недалеко от центра. Рядом есть развитая инфраструктура, исторически значимые места, парки и памятники культуры. Для гостей на личном авто предусмотрена парковка на улице. В числе услуг: билеты на шоу и мероприятия, хранение багажа, пешие прогулки, стойка регистрации работает круглосуточно, доступ к сети Wi-Fi.
Все номера выполнены в изысканном стиле и приятных цветах. Для бронирования доступны несколько категорий с максимальной вместимостью до трех человек. В комнатах есть мягкая мебель в старинном стиле, комфортные спальне места, пространство для хранения одежды, персональная душевая и санузел.
Вкусно и сытно поесть можно в кафе на первом этаже, где представлен широкий ассортимент горячих блюд, закусок и напитков. Также, в шаговой доступности есть множество продуктовых магазинов, ресторанов и сетей быстрого питания.
Рядом находится станция метро, Александро-Невская лавра и река Нева. Расстояние до аэропорта Пулково около 15 км, до Московского железнодорожного вокзала 1 км.
Москва 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Парк Инн Прибалтийская 4
Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.
В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.
Ривер Палас Отель 4
Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади.
К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа.
Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
Ярд Резиденс 4
Апарт-отель "YARD Residence" - 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.
Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. Альтернативой станет посещение кафе, столовой и пекарни поблизости. В шаговой доступности пиццерия и ресторан японской кухни.
Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.
Кравт Невский СПА 4
Спа-отель Kravt Nevsky с баром, общим лаунджем и видом на город расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания».
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В числе удобств номеров — кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. Гостям всех номеров спа-отеля Kravt Nevsky предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол». Гости могут посетить снэк-бар и воспользоваться услугами бизнес-центра.
Спа-отель Kravt Nevsky находится в 2,2 км от станции метро «Маяковская» и в 1,7 км от Московского вокзала. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 24 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- Завтраки после ночлега, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Питание, при выборе тарифа без проживания
- Завтрак в первый день тура, обеды и ужины, при выборе тарифа с проживанием
- Праздничный Новогодний банкет в гостинице
- Дополнительные экскурсии (заказ экскурсий за доп. плату заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено)
- Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно (бронируется заранее)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Россия, Санкт-Петербург
- Какие расчетные часы в гостинице?
Гарантированное заселение после 14:00. Выезд до 12:00.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Возможно ли изменение программы?
Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
- Как я найду гида?
Гид будет встречать группу в гостинице с табличкой «Петербург ЛАЙТ». Время и место встречи указано в программе и зависит от определенного дня.
- Могут ли меня встретить в аэропорту или на ж/д и отвезти в гостиницу?
Да, индивидуальный трансфер при заезде и выезде можно организовать (дополнительная оплата: цены уточнять)
- Можно ли в тур с животными?
Если по туру есть гостиница Азимут или гостиница Москва, то допускается поездка с животными.
Азимут: животное до 5 кг, депозит 3 000 руб., животное 1 500 руб. в сутки.
Москва: животное до 8 кг, обязательно ветеринарный паспорт со всеми необходимыми прививками, 1 200 р. в сутки.
По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.
Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.
- Какая стоимость дополнительных экскурсий?
Музей ювелирного искусства Фаберже:
- взрослые - 1000 рублей;
- школьники и пенсионеры - 700 рублей.
Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге»:
- взрослые - 2400 рублей;
- школьники и пенсионеры - 2100 рублей;
- дети 5-6 лет - бесплатно.
Экскурсия в Исаакиевский cобор:
- взрослые - 450 рублей;
- школьники и пенсионеры - 200 рублей.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.