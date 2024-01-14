В новогодние каникулы Питер особенно красив, а поездки в Петергоф и Павловск только усилят это впечатление. Петергоф, Большой дворец и музей Фаберже – лишь часть того, что нам предстоит посетить. А вечерами у вас будет свободное время для самостоятельного знакомства с городом.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Санкт-Петербург. Петровский Петербург
Прибытие в Санкт-Петербург.
Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (дополнительная оплата: цены уточнять).
10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
11:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Групповой трансфер в гостиницы.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка “Праздничный город”.
12:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
13:15 Отъезд от Площади искусств для гостей из гостиницы «Катарина», «Изззи у Гостиного» (встреча у памятника А. С. Пушкину).
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург» – экскурсия о рождении Петербурга и его основателе Петре I, о возникновении и становлении города на берегах Невы.
16:00 Экскурсия в Меншиковский дворец – первого губернатора города и ближайшего сподвижника Петра Великого.
Дворец, который вы увидите, был центром петербургской жизни своего времени: здесь проходили праздничные пиры, торжественный приёмы и знаменитые ассамблеи.
18:00 Трансфер по гостиницам.
Окончание программы около 19:00-19:30.
Дополнительно: посещение театра-макета «Петровская Акватория» – новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января, и кто был главным героем этого торжества. В конце вас ждёт небольшой подарок (экскурсия оплачивается дополнительно, цены уточнять).
Петергоф и посещение Большого дворца
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
09:00 – 15:00 Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца.
Во время этой экскурсии вы посетите Большой петергофский дворец, который называют «коронной» резиденцией русских императоров.
Экскурсия в Большой Петергофский дворец – величественный и изысканный, его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.
15:00 – 16:00 Трансфер по гостиницам.
Свободный день или с дополнительными экскурсиями на выбор
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Дополнительно:
Экскурсия в Выборг – город с уникальными памятниками оборонного зодчества XIII-XVIII веков (что неслучайно, ведь его название с древнескандинавского переводится как «Святая крепость»), неповторимой атмосферой средневековой застройки, великолепным пейзажным парком «Монрепо» и усадьбой XIX века.
Знакомство с Выборгским замком и Старым городом. Вас ждут узкие, вымощенные брусчаткой улочки, невысокие дома и архитектура разных эпох. (цены уточнять)
Дополнительно, ежедневно: 07:00-23:00 Экскурсия «Жемчужина Карелии – Рускеала».
Вас ждёт путешествие на север от Петербурга – в Карелию.
По пути осмотрим крепость Кексгольм в Приозерске и бывший финский город Сортавала.
А потом отправимся на природу: к водопадам Ахвенкоски и в горный парк Рускеала.
Обзорная экскурсия вокруг мраморного карьера и свободное время для прогулки. Отъезд от метро «Пл. Восстания» (цены уточнять).
Дворцы Петербурга и музей Фаберже
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:00 – 13:00 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
13:00 Экскурсия в музей Фаберже. Частный музей в Санкт-Петербурге, расположенный в Шуваловском дворце.
15:00 – 16:00 Трансфер по гостиницам.
Павловск и посещение Павловского дворца
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Автобусная загородная экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца.
Дополнительно: посещение Океанариума, где вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями (цены уточнять).
16:00 – 17:00 Окончание программы у метро «Пл. Восстания» на Невском пр., на Московском вокзале.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиница Россия 3*, завтрак “шведский стол”
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
Комфорт
03.01.24
13750
19550
15950
14950
23950
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Бизнес
Бизнес с конд.
03.01.24
14750
13950
19350
15150
14350
А-отель Фонтанка 3* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от отеля Азимут 4* (1 минута пешком до главного корпуса):
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
03.01.24
14750
14350
18750
Катарина Арт Отель 4*. Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом на Площади) выход через Итальянскую улицу:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Смарт
Стандартный
Комфорт
03.01.24
15950
22550
17350
24950
18550
18150
27550
Азимут 4* (Санкт-Петербург), завтрак “шведский стол”
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Смарт стандарт
03.01.24
17550
22950
17550
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Izzzi у Гостиного Двора 3*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от Площади Искусств (14 мин.):
Даты заездов
Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Смарт
Комфорт
03.01.24
22950
35350
24950
21550
40350
Варианты проживания
Гостиница Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
А-отель Фонтанка 3
Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт». В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната. В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.
Катарина Арт Отель 4
Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа. Гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта и услуга проката велосипедов. В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом. По утрам в отеле Catherine Art сервируется завтрак «шведский стол».
Азимут 4
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi. Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем. На территории установлены банкоматы. В экскурсионном бюро отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» можно получить информацию о местных достопримечательностях.
Izzzi у Гостиного Двора 3
Отель «IZZZI у Гостиного двора» удобно расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от музея Фаберже, в 16 минутах ходьбы от музея Анны Ахматовой и в 1,6 км от станции метро «Маяковская». Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан или воспользоваться общей кухней. К услугам гостей семейные номера. В некоторых номерах установлен сейф. В каждом номере есть собственная ванная комната с душем и тапочками. Номера отеля «IZZZI у Гостиного двора» оснащены телевизором с плоским экраном, предоставляется фен.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 4 завтрака (кроме первого дня и для гостей, кто выбрал проживание «без завтрака»)
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Завтрак в первый день
- Обеды и ужины
- Дополнительные экскурсии (заказ экскурсий за доп. плату заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено)
- Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие расчетные часы в гостинице?
Гарантированное заселение после 14:00. Выезд до 12:00.
Возможно ли изменение программы?
Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы. Очередность экскурсий может меняться в зависимости от работы музеев в праздничные дни.
Как я найду гида?
Гид будет встречать на вокзалах Ладожский и Московский (по предварительной заявке) и в гостинице с табличкой «Праздничный город». Время и место встречи указано в программе.
Могут ли мне организовать трансфер в день заезда и выезда?
Да, индивидуальный трансфер можно организовать (дополнительная оплата: цены уточнять)
Можно ли в тур с животными?
Если по туру есть гостиница Азимут или гостиница Москва, то допускается поездка с животными.
Азимут: животное до 5 кг, депозит 3 000 руб., животное 1 500 руб. в сутки.
Москва: животное до 8 кг, обязательно ветеринарный паспорт со всеми необходимыми прививками, 1 200 р. в сутки.
По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.
Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.
Есть ли скидки в туре?
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах. В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.)один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспортпредоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет;
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.