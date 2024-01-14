Праздничный Санкт-Петербург

Групповой тур в Санкт-Петербурге
5
3 отзыва
Раскрываем секрет идеального отпуска: отправляйтесь в город-праздник Петербург и доверьте нам организацию вашего отдыха.

В новогодние каникулы Питер особенно красив, а поездки в Петергоф и Павловск только усилят это впечатление. Петергоф, Большой дворец и музей Фаберже – лишь часть того, что нам предстоит посетить. А вечерами у вас будет свободное время для самостоятельного знакомства с городом.
Праздничный Санкт-Петербург
Праздничный Санкт-Петербург
Праздничный Санкт-Петербург
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Дополнительные экскурсии
Дополнительные экскурсии
Вы можете добавить в тур дополнительные активности и сделать отдых еще насыщеннее
Новогодние каникулы
Новогодние каникулы
Атмосфера праздника в каждом дне вашего путешествия
Окрестности Петербурга
Окрестности Петербурга
Дворцы, парадные залы и парки погрузят вас в атмосферу прошлых веков

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Петровский Петербург

Прибытие в Санкт-Петербург.

Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (дополнительная оплата: цены уточнять).

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер.

11:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Групповой трансфер в гостиницы.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка “Праздничный город”.

12:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

13:15 Отъезд от Площади искусств для гостей из гостиницы «Катарина», «Изззи у Гостиного» (встреча у памятника А. С. Пушкину).

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург» – экскурсия о рождении Петербурга и его основателе Петре I, о возникновении и становлении города на берегах Невы.

16:00 Экскурсия в Меншиковский дворец – первого губернатора города и ближайшего сподвижника Петра Великого.

Дворец, который вы увидите, был центром петербургской жизни своего времени: здесь проходили праздничные пиры, торжественный приёмы и знаменитые ассамблеи.

18:00 Трансфер по гостиницам.

Окончание программы около 19:00-19:30.

Дополнительно: посещение театра-макета «Петровская Акватория» – новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января, и кто был главным героем этого торжества. В конце вас ждёт небольшой подарок (экскурсия оплачивается дополнительно, цены уточнять).

Прибытие в Санкт-Петербург. Петровский ПетербургПрибытие в Санкт-Петербург. Петровский ПетербургПрибытие в Санкт-Петербург. Петровский ПетербургПрибытие в Санкт-Петербург. Петровский Петербург
2 день

Петергоф и посещение Большого дворца

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

09:00 – 15:00 Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца.

Во время этой экскурсии вы посетите Большой петергофский дворец, который называют «коронной» резиденцией русских императоров.

Экскурсия в Большой Петергофский дворец – величественный и изысканный, его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.

15:00 – 16:00 Трансфер по гостиницам.

Петергоф и посещение Большого дворцаПетергоф и посещение Большого дворцаПетергоф и посещение Большого дворцаПетергоф и посещение Большого дворца
3 день

Свободный день или с дополнительными экскурсиями на выбор

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

Дополнительно:

Экскурсия в Выборг – город с уникальными памятниками оборонного зодчества XIII-XVIII веков (что неслучайно, ведь его название с древнескандинавского переводится как «Святая крепость»), неповторимой атмосферой средневековой застройки, великолепным пейзажным парком «Монрепо» и усадьбой XIX века.

Знакомство с Выборгским замком и Старым городом. Вас ждут узкие, вымощенные брусчаткой улочки, невысокие дома и архитектура разных эпох. (цены уточнять)

Дополнительно, ежедневно: 07:00-23:00 Экскурсия «Жемчужина Карелии – Рускеала».

Вас ждёт путешествие на север от Петербурга – в Карелию.

По пути осмотрим крепость Кексгольм в Приозерске и бывший финский город Сортавала.

А потом отправимся на природу: к водопадам Ахвенкоски и в горный парк Рускеала.

Обзорная экскурсия вокруг мраморного карьера и свободное время для прогулки. Отъезд от метро «Пл. Восстания» (цены уточнять).

Свободный день или с дополнительными экскурсиями на выборСвободный день или с дополнительными экскурсиями на выборСвободный день или с дополнительными экскурсиями на выборСвободный день или с дополнительными экскурсиями на выборСвободный день или с дополнительными экскурсиями на выборСвободный день или с дополнительными экскурсиями на выбор
4 день

Дворцы Петербурга и музей Фаберже

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

10:00 – 13:00 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

13:00 Экскурсия в музей Фаберже. Частный музей в Санкт-Петербурге, расположенный в Шуваловском дворце.

15:00 – 16:00 Трансфер по гостиницам.

Дворцы Петербурга и музей ФабержеДворцы Петербурга и музей ФабержеДворцы Петербурга и музей ФабержеДворцы Петербурга и музей ФабержеДворцы Петербурга и музей Фаберже
5 день

Павловск и посещение Павловского дворца

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Автобусная загородная экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца.

Дополнительно: посещение Океанариума, где вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями (цены уточнять).

16:00 – 17:00 Окончание программы у метро «Пл. Восстания» на Невском пр., на Московском вокзале.

Павловск и посещение Павловского дворцаПавловск и посещение Павловского дворца

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница Россия 3*, завтрак “шведский стол”

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Комфорт

03.01.24

13750

19550

15950

14950

23950

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Бизнес

Бизнес с конд.

03.01.24

14750

13950

19350

15150

14350

А-отель Фонтанка 3* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от отеля Азимут 4* (1 минута пешком до главного корпуса):

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

03.01.24

14750

14350

18750

Катарина Арт Отель 4*. Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом на Площади) выход через Итальянскую улицу:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Смарт

Стандартный

Комфорт

03.01.24

15950

22550

17350

24950

18550

18150

27550

Азимут 4* (Санкт-Петербург), завтрак “шведский стол”

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Смарт стандарт

03.01.24

17550

22950

17550

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Izzzi у Гостиного Двора 3*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от Площади Искусств (14 мин.):

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Смарт

Комфорт

03.01.24

22950

35350

24950

21550

40350

Варианты проживания

Гостиница Россия 3

4 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Гостиница Россия 3Гостиница Россия 3Гостиница Россия 3Гостиница Россия 3Гостиница Россия 3Гостиница Россия 3

А-отель Фонтанка 3

4 ночи

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт». В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната. В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.

А-отель Фонтанка 3А-отель Фонтанка 3А-отель Фонтанка 3А-отель Фонтанка 3А-отель Фонтанка 3А-отель Фонтанка 3

Катарина Арт Отель 4

4 ночи

Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа. Гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта и услуга проката велосипедов. В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом. По утрам в отеле Catherine Art сервируется завтрак «шведский стол».

Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4

Азимут 4

4 ночи

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi. Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем. На территории установлены банкоматы. В экскурсионном бюро отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» можно получить информацию о местных достопримечательностях.

Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4

Izzzi у Гостиного Двора 3

4 ночи

Отель «IZZZI у Гостиного двора» удобно расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от музея Фаберже, в 16 минутах ходьбы от музея Анны Ахматовой и в 1,6 км от станции метро «Маяковская». Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан или воспользоваться общей кухней. К услугам гостей семейные номера. В некоторых номерах установлен сейф. В каждом номере есть собственная ванная комната с душем и тапочками. Номера отеля «IZZZI у Гостиного двора» оснащены телевизором с плоским экраном, предоставляется фен.

Izzzi у Гостиного Двора 3Izzzi у Гостиного Двора 3Izzzi у Гостиного Двора 3Izzzi у Гостиного Двора 3Izzzi у Гостиного Двора 3Izzzi у Гостиного Двора 3Izzzi у Гостиного Двора 3Izzzi у Гостиного Двора 3Izzzi у Гостиного Двора 3Izzzi у Гостиного Двора 3

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 4 завтрака (кроме первого дня и для гостей, кто выбрал проживание «без завтрака»)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Завтрак в первый день
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии (заказ экскурсий за доп. плату заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено)
  • Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Гарантированное заселение после 14:00. Выезд до 12:00.

Возможно ли изменение программы?

Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы. Очередность экскурсий может меняться в зависимости от работы музеев в праздничные дни.

Как я найду гида?

Гид будет встречать на вокзалах Ладожский и Московский (по предварительной заявке) и в гостинице с табличкой «Праздничный город». Время и место встречи указано в программе.

Могут ли мне организовать трансфер в день заезда и выезда?

Да, индивидуальный трансфер можно организовать (дополнительная оплата: цены уточнять)

Можно ли в тур с животными?

Если по туру есть гостиница Азимут или гостиница Москва, то допускается поездка с животными.

Азимут: животное до 5 кг, депозит 3 000 руб., животное 1 500 руб. в сутки.

Москва: животное до 8 кг, обязательно ветеринарный паспорт со всеми необходимыми прививками, 1 200 р. в сутки.

По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.

Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.

Есть ли скидки в туре?
Скидка детям до 14 лет (0-13): 1050 руб.
Скидка детям 14-16 лет (14-16 лет): 750 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 300 руб.
Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах. В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.)один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспортпредоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет;

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
14 янв 2024
Тур очень понравился. Всё отлично организовано.
Тур очень понравился. Всё отлично организовано.
Л
14 янв 2024
Тур оставил хорошее впечатление. Отель, завтраки, экскурсии, комфортабельные теплые автобусы, (что было немаловажно, так как попали на очень холодную погоду), всё как было обещано в договоре. Доброжелательный гид. Спасибо всем, кто организовал нам это незабываемое путешествие! Единственно, что хотелось бы изменить, это чтобы первый день тура был свободным, так как наш поезд опоздал и мы не успели на первую экскурсию.
О
16 апр 2024
Организация на высоте- всё чётко и вовремя.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыНа автобусе

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Увидеть основные достопримечательности, узнать о тайнах Романовых и прогуляться в Петергофе
Санкт-Петербург, холл отеля «Катарина Гранд Палас»...
6 мая
13 мая
27 мая
3 июня
28 840 за человека
В сердце Санкт-Петербурга
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
В сердце Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
3 янв
от 13 800 за человека
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
Экскурсионный тур «Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге» на 3 дня
Санкт-Петербург
3 янв
от 44 970 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга
All Airlines
ХорошоТам