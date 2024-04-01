1 день

Экскурсия «Российской гвардии посвящается…» и Эрмитаж

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 14:00 до 15:30 (до отъезда на программу) в холле гостиницы проживания Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Автобусная экскурсия «Российской гвардии посвящается…».

Эта экскурсия – прекрасная возможность окунуться в прошлое Санкт-Петербурга. Проезжая по центральным улицам и площадям города, мы с Вами не только полюбуемся архитектурными шедеврами известных зодчих, но и вспомним имперскую историю России, огромную роль в которой сыграла русская гвардия.

В планировке просторных площадей и широких проспектов Петербурга мы сможем увидеть почти исчезнувший Город, в котором военные задавали абсолютный тон.

Вспомним о безусловном могуществе Гвардии на протяжении всего XVIII века, и изучим доказательства ее «особой роли» в череде известных дворцовых переворотов. Узнаем, кто из гвардейцев и почему называл императрицу Елизавету Петровну «кумой», кому обязана короной не имевшая никаких прав на российский престол Екатерина II, и офицеры каких гвардейских полков запятнали себя, ворвавшись роковой мартовской ночью в спальню «бедного-бедного Павла».

На Сенатской площади мы вспомним роковые события 14 декабря 1825 года и попытаемся понять, почему после этого дня гвардейские перевороты стали более невозможны в русской истории.



Вечерняя экскурсия в Эрмитаж.

Эрмитаж – один из крупнейших художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллиона экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.

Ужин в ресторане.



Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 5,5 часов (окончание ~ в 22:00).