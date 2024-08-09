Сила царя, безусловно, влияла как на всю Россию, так и на
Программа тура по дням
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Эрмитаж
Прибытие в Санкт-Петербург.
11:00 Встреча с гидом на Московском вокзале у памятника Петру I, табличка по названию тура.
Расселение по гостиницам/начало позже в зависимости от поезда.
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
Экскурсия в Эрмитаж, где вы посетите известные парадные залы императорской резиденции — Зимнего дворца, в которых когда-то проходили приёмы и торжественные церемонии, увидите знаменитые на весь мир коллекции живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.
17:00 Окончание программы в отеле.
Дополнительно:Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» (1200 взр., 1000 шк., студ., пенс.).
Автобусная экскурсия «Новый Петербург» с посещением Севкабель порта. Экскурсия в Музей железных дорог России
Завтрак в гостинице.
10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей Достоевский, Ибис, Порт Комфорт, Русь.
10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей Кравт Невский, Ярд Резиденс.
Автобусная экскурсия «Новый Петербург» с посещением Севкабель порта.
Мы проедем по Западному скоростному диаметру – одной из самых современных городских магистралей, увидим рядом с ней символ современного Петербурга: башню Газпрома (Лахта-центр), парк 300-летия Петербурга, стадион «Газпром Арена», пассажирский морской порт и намывные территории Васильевского острова – Морской фасад Петербурга.
Экскурсия в Музей железных дорог России – один из самых современных музеев в России. Маршрут экскурсии пройдет через коллекцию редких и легендарных паровозов, тепловозов, электровозов, вагонов и другой железнодорожной техники. Исторические артефакты здесь соседствуют с действующими моделями, интерактивными инсталляциями, образуя необычное и увлекательное музейное пространство.
Окончание программы в центре города.
Дополнительно: Экскурсия в театр-макет «Петровская Акватория» – путешествие по Петербургу и его пригородам XVIII века. Перед вами – весь Петербург как на ладони, движущиеся фигурки и интерактивные кнопки, при нажатии которых панорама наполняется жизнью, световой эффект дня и ночи, разные времена года.
Дополнительно: Экскурсия по территории Петропавловской крепости с посещением Собора и казематов Трубецкого бастиона. Петропавловская крепость – «сердце» Петербурга, с даты её основания в 1703 году наш город ведёт свою историю. Её главный храм – Петропавловский собор – усыпальница почти всех российских императоров. В то же время крепость – «русская Бастилия» (по словам Александра Дюма), ведь именно здесь располагалась политическая тюрьма, которую мы увидим.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»
Завтрак в гостинице.
09:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей Достоевский, Ибис, Порт Комфорт, Русь.
09:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей Кравт Невский, Ярд Резиденс.
Автобусная загородная экскурсия в Кронштадт познакомит вас с историей удивительного города, который на протяжении 300 лет защищал Санкт-Петербург с моря.
Экскурсия в Морской собор, напоминающий знаменитую Айю-Софию в Стамбуле. Этот храм является памятником всем чинам Российского Флота и самым большим Морским собором в нашей стране. Вы увидите не только его убранство, но также поднимитесь под купол, который словно парит в воздухе, пронизанном солнечным светом. С верхней площадки открываются удивительные виды на Кронштадт и Балтийское море с высоты птичьего полёта.
Обед в кафе города.
Экскурсия в Музей Военно-Морской Славы России, инновационный музейный комплекс в Кронштадте, стены которого хранят в себе отголоски исторических событий. В музее посетитель не просто играет роль наблюдателя, здесь каждый становится исследователем. Иммерсивный формат позволяет легко погрузиться в исторический контекст экспозиции каждому гостю музея, что превращает посещение комплекса в увлекательное путешествие по истории военно-морского флота.
Знакомство с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
Дополнительно: 17:00 Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости».Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (1000 руб. взр., 900 руб., шк., студ., пенс.).
Дополнительно: 17:00 Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Кронштадта в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. (Места по тарифу стандарт: 1400 взр., 750 реб. 3-12 лет, 1200 руб. 12-16 лет, 1200 студ., 1200 пенс.).
19:00 Окончание программы в центре у Московского вокзала, ст. м. «Площадь Восстания».
Петергоф
Завтрак в гостинице.
08:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей Достоевский, Ибис, Порт Комфорт, Русь.
08:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей Кравт Невский, Ярд Резиденс.
Автобусная загородная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Большого дворца, Телеграфной станции, Нижнего парка и Александрии.
Во время этой экскурсии вы посетите Большой петергофский дворец, который называют «коронной» резиденцией русских императоров. В любую погоду это великолепное трёхэтажное здание привлекает внимание гостя своими сверкающими позолотой куполами корпуса под Гербом и Церковного.
Отправление в Петербург.
15:00 Окончание программы в отеле.
Автобусная экскурсия «История Петербургских знаний»
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей Достоевский, Ибис, Порт Комфорт, Русь.
10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей Кравт Невский, Ярд Резиденс.
Автобусная экскурсия «История Петербургских знаний». Вы увидите места, имеющие для науки первостепенное значения – Академия Наук, Санкт-Петербургский Университет, Академию Художеств, Смольный институт и др.
Экскурсия в Российскую Национальную Библиотеку - вы познакомитесь с историей первой публичной (общедоступной) библиотеки России, увидите уникальные фонды и коллекции, которыми библиотека знаменита на весь мир, побываете в закрытых хранилищах, полюбуетесь на неповторимые интерьеры.
13:15 Окончание программы у магазина «Подписные издания» - места, откуда доставалась запретная литература, просвещавшая советских жителей в период, когда некоторые знания были под запретом.
Свободное время.
Внимание: на праздничных заездах очередность экскурсий в днях меняется в зависимости от работы музеев.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Экскурсионный пакет без проживания: 14 600 руб.
Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:
Москва 4*, Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями/
Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями/
Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.) Взрослый
Одноместный
|Комфорт
|Стандартный
|03.07-21.08.24
|26000
|25200
|36000
|28400
|26800
|40600
Ибис 3*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями/
Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|03.07.24-21.08.24
|27800
|38000
Порт Комфорт Лиговский 29 4*, Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
|Смарт (быв. Смарт Плюс)
|Супериор
|03.07-21.08.24
|28100
|28300
|37900
|27500
|38900
|31700
|60600
Ярд Резиденс Апарт Отель 4*. Континентальный завтрак
Даты заездов
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями /
Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт без кухни
|Смарт
|Студия (быв. Стандарт)
|03.07.24
|28400
|41400
|29600
|44000
|30400
|28000
|45400
|31.07-21.08.24
|27200
|39000
|28200
|41000
|28600
|26800
|42000
Апарт-отель "Йес Марата" 3*, Континентальный завтрак *БЕЗ подселения в номер
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями/
Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандарт, Континентальный завтрак
|03.07.24
|30200
|28200
|43200
|31.07.24-21.08.24
|29000
|27400
|40600
Достоевский 4*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
Двухместный с двуспальной кроватью/
Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями/
Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
|Стандартный
|Супериор
|03.07.24
|31000
|42200
|34600
|30600
|49600
|31.07.24-21.07.24
|26000
|34600
|27200
|26400
|37200
Русь 4*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями /Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями/
Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Классик (стандарт)
|Джуниор Сюит
03.07.24
|32000
|37200
|34400
|32000
|50600
|31.07-21.08.24
|27600
|32600
|30400
|28600
|43200
Кравт Невский СПА 4*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями/
Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|03.07.24-21.08.24
|37200
|54200
Скидки детям до 16 лет: 600 руб.
Скидки пенсионерам: 250 руб.
Варианты проживания
Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Москва 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Ибис 3
Этот отель расположен в самом центре Санкт-Петербурга, всего в 5 минутах ходьбы от магазинов на Невском проспекте и всего в 500 метрах от Московского железнодорожного вокзала. В номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера в Ibis St. Petersburg Centre оснащены кондиционером. В числе удобств — спутниковое телевидение и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане Ibis Kitchen подаются блюда средиземноморской кухни. В отеле также работает лаундж-бар Ibis, где гости могут заказать прохладительные напитки и легкие закуски.
Стойка регистрации открыта круглосуточно. Для гостей также предоставляется крытая охраняемая парковка.
Порт Комфорт Лиговский 29 4
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.
Русь 4
«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Апарт-отель Yard Residence
Апарт-отель "YARD Residence" - новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.
Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. Альтернативой станет посещение кафе, столовой и пекарни поблизости. В шаговой доступности пиццерия и ресторан японской кухни.
Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.
Апарт-отель «Йес Марата» 3
Апарт-отель "YES Марата" расположен в центре Санкт-Петербурга. Все основные достопримечательности города находятся в шаговой доступности. В 10 минутах ходьбы расположены станции метро "Звенигородская","Лиговский проспект" и "Владимирская". Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала составляет 3,5 км, до аэропорта - 21 км.
Все апартаменты оснащены кухней с варочной панелью, вытяжкой, посудой для приготовления, чайной станцией, стиральной машиной, сушилкой для белья, гладильной доской. В апартаментах оборудована рабочая зона, комфортная спальная зона. Имеется телевизор, большие шкафы и дополнительные места для хранения.
В апарт-отеле есть ресторан, кафе, фитнес-центр, коворкинг. За дополнительную плату гости могут воспользоваться парковкой. Стойка ресепшен работает круглосуточно. На территории апарт-отеля имеется внутренний двор, детская и спортивная площадки,
Кравт Невский СПА 4
Спа-отель «Кравт Невский» находится в центре Санкт-Петербурга, недалеко от Невского проспекта. К услугам гостей СПА, организация экскурсий, прачечная. Припарковать машину можно на парковке во дворе отеля при наличии мест или на платном городском паркинге.
Отель предлагает своим гостям просторные номера различных категорий, оснащенных необходимой мебелью и техникой для проживания и отдыха. В собственной ванной комнате установлен современный набор сантехники, предлагаются средства личной гигиены, набор полотенец и фен.
При отеле работает ресторан, где по утрам сервируется завтрак в формате «шведский стол», а так же по отдельному меню.
Для проведения деловых встреч и прочих мероприятий, в отеле имеется конференц-зал на 25 мест, оснащенный качественным оборудованием.
В шаговой доступности располагаются главные достопримечательности: Эрмитаж, Дворцовая площадь, Мариинский театр, Кунсткамера, Русский музей и т. д. Недалеко станция метро «Площадь Александра Невского». Расстояние до аэропорта Пулково - 14,1 км, до Московского ж/д вокзала - 1,2 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- Завтраки, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе + завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Индивидуальный трансфер по запросу
- Дополнительные экскурсии
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.
В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.
Есть ли скидки в туре?
Скидки детям до 16 лет: 600 руб.
Скидки пенсионерам: 250 руб.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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