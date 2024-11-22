Возможно участие с детьми с 12 лет.

Советуем взять с собой теплую одежду, так как по вечерами бывает прохладно. Но все зависит от времени и прогноза погоды — выбирайте вещи в зависимости от него.

Проживание. Гостевой дом «Markens Grøde». В нашем распоряжении 4 двухместных номера (2 с раздельными кроватями, 2 с одной большой).

Питание. В стоимость тура входят только обеды 1 раз в день. В один из вечером будем готовить традиционный шашлык.

Транспорт. У нас будет два автомобиля: кроссовер Hyundai Creta 2022 года и Lada Largus Universal 2021 года.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Связь. Хорошо ловит интернет от Мегафон и МТС, но местами есть участки без связи.