Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми с 12 лет.
Советуем взять с собой теплую одежду, так как по вечерами бывает прохладно. Но все зависит от времени и прогноза погоды — выбирайте вещи в зависимости от него.
Проживание. Гостевой дом «Markens Grøde». В нашем распоряжении 4 двухместных номера (2 с раздельными кроватями, 2 с одной большой).
Питание. В стоимость тура входят только обеды 1 раз в день. В один из вечером будем готовить традиционный шашлык.
Транспорт. У нас будет два автомобиля: кроссовер Hyundai Creta 2022 года и Lada Largus Universal 2021 года.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Связь. Хорошо ловит интернет от Мегафон и МТС, но местами есть участки без связи.
Программа тура по дням
Маяк Вуохенсало, прогулка по острову Койонсаари, поход с хаски
Встречаемся и отправляемся в Карелию. По дороге посетим турбазу «Капитан Морган», и вы посмотрите на финский маяк Вуохенсало на берегу Ладожского озера. Выпьем ароматного кофе или чая и продолжим путь до острова Койонсаари в центральной части бухты Терву, в Лахденпохском районе. Пройдёмся по чистым песчаным пляжам, полюбуемся панорамными видами и приготовим обед на костре.
После приедем в посёлок Куркиёки, где заглянем в питомник хаски. Сотрудники расскажут вам историю породы северных ездовых собак, которые нередко спасали жизни путешественников и первооткрывателей этих земель. Вместе с инструктором вы отправитесь в 10-километровый поход в карельский лес. К поясу каждого участника пристегнут собаку — новый друг будет вести вас по живописным ландшафтам.
После прогулки разместимся на хуторе в Лахденпохья и приготовим ужин на костре.
Водная прогулка по Ладожским шхерам, конная прогулка по лесу, подъём на горы
Сегодня после завтрака вас ждёт 2-часовая водная прогулка по Ладожским шхерам! В сопровождении опытных гидов будем совершать высадки на небольших островах, а после пришвартуемся у одной из шхер, и вы отведаете уху, приготовленную на костре.
Затем отправимся на хутор к лошадям. Опытные инструкторы познакомят вас с животными, научат с ними обращаться, и мы проедем по карельскому лесу, поднимемся на сопки и полюбуемся Ладогой. Если вы никогда не катались, не переживайте — справятся и получат удовольствие даже новички.
Во второй половине дня поднимемся на знаменитую гору Паасо и посмотрим на проезжающий мимо ретропоезд. Вечером поужинаем в городе Сортавала и встретим закат на горе Кухавуори.
На сапах по Ладоге, экскурсия по Сортавала, водопады и ужин на хуторе
Утром покатаемся по Ладожскому озеру на сапах, а после поедем в Сортавала, чтобы познакомиться с городом на прогулке в сопровождении гида. Заглянем в усадьбу С. П. Берга и зайдём на рыбный завод за гостинцами. На обратном пути остановимся у знаменитых карельских водопадов и пройдёмся по долине.
Поужинаем в местечке под названием Кузнечное, где спрятался небольшой хутор «Милка», и вернёмся в Санкт-Петербург около 22:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|35 500 ₽
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Что включено
- Проживание
- Обеды
- Транспорт
- Снаряжение (лошади, хаски, сапы)
- Входы в нацпарк/музеи/долины
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Санкт-Петербурга и обратно
- Завтраки, ужины, перекусы