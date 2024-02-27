Туры на Ладожские шхеры

Найдено 6 туров в категории «Ладожские шхеры» в Санкт-Петербурге, цены от 5 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сила природы: Рускеала, шхеры, Валаам и водопады Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Сила природы: Рускеала, шхеры, Валаам и водопады Карелии
Начало: Санкт-Петербург, пл. Восстания, Лиговский пр 10
Завтра в 07:30
13 июня в 07:30
от 28 950 за человека
Ладожский берег. Пеший поход с палатками из Санкт-Петербурга
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ладожский берег. Пеший поход с палатками из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
5 900 за человека
Сила природы Карелии. Лайт
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Сила природы Карелии. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:30
13 июня в 07:30
от 21 950 за человека
3 сочных дня в Карелии. Лайт
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 сочных дня в Карелии. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:30
15 июня в 07:30
от 14 650 за человека
5 сочных дней в Карелии. Рускеала, Валаам, Кижи, водопады включены
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
5 сочных дней в Карелии. Рускеала, Валаам, Кижи, водопады включены
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
от 47 950 за человека
3 сочных дня в Карелии: «Рускеала», водопады, шхеры, Кижи включены
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Авторский тур
3 дня
3 сочных дня в Карелии: «Рускеала», водопады, шхеры, Кижи включены
Начало: М. Площадь Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:30
15 июня в 07:30
от 28 450 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Ладожский берег. Пеший поход с палатками из Санкт-Петербурга
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Ладожский берег. Пеший поход с палатками из Санкт-Петербурга
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • Н
    Нина
    17 сентября 2023
    Сила природы Карелии в трёхдневном туре
    Очень интересная поездка, все хорошо организовано, удобный автобус, приятные гиды, потрясающие виды, спасибо за прекрасный отдых.
  • К
    Константин
    29 августа 2023
    Ладожский берег. Пеший поход с палатками из Санкт-Петербурга
    Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
  • Е
    Екатерина
    26 августа 2023
    Сила природы Карелии в трёхдневном туре
    Ездили с подругой в трёхдневный тур. Гиды Евгения и Наталья очень прекрасные, добрые, умные, хорошо объясняют. Водителям автобусов отдельная благодарность,
    читать дальше

    в беде не бросят. За время тура можно познакомиться с интересными людьми, наслаждаться природой Карелии, познакомиться с её культурой. Тур очень активный, имейте в виду, ходить, подниматься, спускаться много. Но это того стоит, очень полезно). В одном из отелей в ванной пахло канализацией, это не сильно испугало. Спасибо организаторам❤️

  • Е
    Елена
    15 апреля 2023
    Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
    Всё понравилось. Особенно забота о туристах. Своих нигде не бросают. Всегда на связи. Постоянно рассылают необходимую информацию. Спасибо.
  • Т
    Татьяна
    14 марта 2023
    Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
    Спасибо организаторам за тур Гран-тур Карелия!
  • Н
    Наталья
    27 февраля 2023
    Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
    Организаторы сделали все чётко. Нигде не подвели. Спасибо за прекрасную поездку.
  • И
    Ирина
    14 ноября 2022
    Гран-тур Вся Карелия и водопады за 4 дня
    Прекрасное путешествие, природа, настроение, сказки Карелии, вкусная и полезная еда. Удалось перезагрузиться и отдохнуть. Спасибо вам большое за это чудо!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Ладожские шхеры»

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  3. Сила природы Карелии. Лайт
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  2. Водопад Ахвенкоски
  3. Петергоф
  4. Остров Валаам
  5. Набережная
  6. Музей Фаберже
  7. Водопад Кивач
  8. Ладожское озеро
  9. Исаакиевский собор
  10. Эрмитаж
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Ладожские шхеры" можно забронировать 6 авторских туров от 5 900 до 47 950. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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