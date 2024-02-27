А Андрей Ладожский берег. Пеший поход с палатками из Санкт-Петербурга Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.

Ю Юлия Ладожский берег. Пеший поход с палатками из Санкт-Петербурга Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!

Н Нина Сила природы Карелии в трёхдневном туре Очень интересная поездка, все хорошо организовано, удобный автобус, приятные гиды, потрясающие виды, спасибо за прекрасный отдых.

К Константин Ладожский берег. Пеший поход с палатками из Санкт-Петербурга Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие

Е Екатерина Сила природы Карелии в трёхдневном туре читать дальше в беде не бросят. За время тура можно познакомиться с интересными людьми, наслаждаться природой Карелии, познакомиться с её культурой. Тур очень активный, имейте в виду, ходить, подниматься, спускаться много. Но это того стоит, очень полезно). В одном из отелей в ванной пахло канализацией, это не сильно испугало. Спасибо организаторам❤️ Ездили с подругой в трёхдневный тур. Гиды Евгения и Наталья очень прекрасные, добрые, умные, хорошо объясняют. Водителям автобусов отдельная благодарность,

Е Елена Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке Всё понравилось. Особенно забота о туристах. Своих нигде не бросают. Всегда на связи. Постоянно рассылают необходимую информацию. Спасибо.

Т Татьяна Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке Спасибо организаторам за тур Гран-тур Карелия!

Н Наталья Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке Организаторы сделали все чётко. Нигде не подвели. Спасибо за прекрасную поездку.