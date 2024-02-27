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Авторский тур
5 дней
Сила природы: Рускеала, шхеры, Валаам и водопады Карелии
Начало: Санкт-Петербург, пл. Восстания, Лиговский пр 10
Завтра в 07:30
13 июня в 07:30
от 28 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ладожский берег. Пеший поход с палатками из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
5 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сила природы Карелии. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:30
13 июня в 07:30
от 21 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
3 сочных дня в Карелии. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:30
15 июня в 07:30
от 14 650₽ за человека
Авторский тур
5 дней
5 сочных дней в Карелии. Рускеала, Валаам, Кижи, водопады включены
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
от 47 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
3 сочных дня в Карелии: «Рускеала», водопады, шхеры, Кижи включены
Начало: М. Площадь Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:30
15 июня в 07:30
от 28 450₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ННина17 сентября 2023Сила природы Карелии в трёхдневном туреОчень интересная поездка, все хорошо организовано, удобный автобус, приятные гиды, потрясающие виды, спасибо за прекрасный отдых.
- ККонстантин29 августа 2023Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
- ЕЕкатерина26 августа 2023Сила природы Карелии в трёхдневном туреЕздили с подругой в трёхдневный тур. Гиды Евгения и Наталья очень прекрасные, добрые, умные, хорошо объясняют. Водителям автобусов отдельная благодарность,
- ЕЕлена15 апреля 2023Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказкеВсё понравилось. Особенно забота о туристах. Своих нигде не бросают. Всегда на связи. Постоянно рассылают необходимую информацию. Спасибо.
- ТТатьяна14 марта 2023Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказкеСпасибо организаторам за тур Гран-тур Карелия!
- ННаталья27 февраля 2023Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказкеОрганизаторы сделали все чётко. Нигде не подвели. Спасибо за прекрасную поездку.
- ИИрина14 ноября 2022Гран-тур Вся Карелия и водопады за 4 дняПрекрасное путешествие, природа, настроение, сказки Карелии, вкусная и полезная еда. Удалось перезагрузиться и отдохнуть. Спасибо вам большое за это чудо!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Ладожские шхеры»
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