1 день

Экскурсия «Шедевры Северной столицы», Эрмитаж

Самостоятельный заезд.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». В Петербурге, со дня основания, работали выдающиеся архитекторы, скульпторы, инженеры, мастера садово-паркового искусства. Их творения стали всемирно известными шедеврами, со многими из которых мы познакомимся во время этого путешествия.

Экскурсия в Эрмитаж – одного из крупнейших художественных музеев мира. Залы Эрмитажа познакомят Вас с культурой разных стран и народов Запада и Востока: произведениями скифских и древнеримских мастеров, уникальной коллекцией западноевропейского искусства. Среди шедевров Эрмитажа – творения Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ренуара и многих других великих мастеров.

Окончание экскурсии в центре города, не позднее 17:00.

Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.