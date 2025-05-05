1 день

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Эрмитаж

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

Отъезд на программу от отеля проживания.

С 11:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу, которая познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней. Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, Невским проспектом.

Вы увидите Петропавловскую крепость, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник».

Особое очарование городу придает его расположение среди многочисленных рек и каналов. Набережные и дворцы, площади и проспекты, мосты, фонари и решетки не только украшают город, но и являются свидетелями многих исторических событий и личных драм. Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.

Обзорная экскурсия обрамляет посещение блистательного Эрмитажа: она начнется до экскурсии в Главный музей нашей страны и продолжится сразу после его посещения.

Экскурсия в Эрмитаж.

Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов.

Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~5,5 часов.

