Майские выходные в Северной столице

Майские праздники – это замечательная возможность отправиться с близкими в Санкт-Петербург и получить незабываемые впечатления! Богатство русской истории и культуры, неповторимая архитектура, загородные резиденции – все это вы найдете в
Санкт-Петербурге – Северной столице России.

Вас ждет насыщенная программа с посещением самых знаменитых достопримечательностей города, таких как Эрмитаж, музей Фаберже и Царское Село.

Вы погрузитесь в атмосферу роскоши и великолепия, познакомитесь с историей и культурой этого прекрасного города.

5
1 отзыв
Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Эрмитаж

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

Отъезд на программу от отеля проживания.

С 11:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу, которая познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней. Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, Невским проспектом.

Вы увидите Петропавловскую крепость, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник».

Особое очарование городу придает его расположение среди многочисленных рек и каналов. Набережные и дворцы, площади и проспекты, мосты, фонари и решетки не только украшают город, но и являются свидетелями многих исторических событий и личных драм. Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.

Обзорная экскурсия обрамляет посещение блистательного Эрмитажа: она начнется до экскурсии в Главный музей нашей страны и продолжится сразу после его посещения.

Экскурсия в Эрмитаж.

Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов.

Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~5,5 часов.

2 день

Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции».

Город расположен в 25 км от Санкт-Петербурга – примерно в часе езды из центра города. Вы проедете по старой Царскосельской дороге и узнаете, как путешествовали в России до появления шоссейных и железных дорог. Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете.

Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.

Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца. Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.

Прогулка по Екатерининскому парку.

После экскурсии по дворцу у вас будет около полутора часов свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец.

Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.

Где пообедать?

На территории парка нет полноценных точек питания, только за его пределами. Поэтому рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник во время прогулки по Екатерининскому парку.

Экскурсия в Александровский дворец.

Этот дворец был построен в конце XVIII века по распоряжению императрицы Екатерины II в подарок к бракосочетанию её внука, великого князя Александра Павловича (будущего императора Александра I).

Проект дворца составил знаменитый итальянский архитектор Джакомо Кваренги. Вокруг дворца был разбит обширный парк с озером.

Возвращение в Санкт-Петербург.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~7,5 часов.

3 день

Музей Фаберже. Завершение программы

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Освобождение номеров.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Экскурсия в Музей Фаберже.

Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России.

Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные предметы.

Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину.

Трансфер на Московский вокзал.

Место окончания программы: Московский вокзал, ст. метро «Площадь Восстания».

Продолжительность программы: ~2,5 часа (окончание в ~13:00).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

ГостиницаКатегория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
Апарт-отель Uno by Valoстандарт DBL (без завтрака)01.05.202503.05.20251685014590--22990
Апарт-отель YES Марата центр***стандарт апартаменты (без завтрака)01.05.202503.05.20251899016790137401599027950
стандарт апартаменты (с завтраком)01.05.202503.05.20252042018160155701782028890
Достоевский****стандартный01.05.202503.05.20251849016240--24120
супериор01.05.202503.05.20251932017120174801973025750

Доплата за иностранного туриста составит 1200 руб.

Варианты проживания

Апарт-отель UNO by Valo

2 ночи

Апарт-отель «UNO by Valo» – статусное место для проживания, находящееся в Санкт-Петербурге, недалеко от Московского вокзала. В непревзойденную атмосферу города прекрасно вписывается архитектурный облик здания апарт-отеля, которое было построено в 1901 году. Фасад отеля украшен французскими балконами, всё оформлено в петербургском неостиле.

Апартаменты оформлены в итальянском стиле, используется теплая гамма в одном цвете. К размещению предлагаются комфортабельные номера со стильным интерьером и удобствами для проживания. В их числе удобные спальные места, телевидение, санузел с душевой кабиной и туалетно-косметическими средствами. Постояльцам предоставляются полотенца, а также доступ к беспроводному интернету.
В номерах категории «Комфорт» и «Супериор» организованы небольшие кухонные зоны.

Рядом расположены: набережные Синопская и Обводного канала, Центр современного искусства, стадион и несколько станций метро. Расстояние до аэропорта «Пулково» - 14,9 км, до Московского вокзала - 0,6 км.

Апарт-отель Yes Марата

2 ночи

Апарт-отели «Ye's» — это европейский подход к арендному жилью. Трёхзвёздочный отель «Марата» из этой сети находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в эпицентре культурной и деловой жизни города. Гостям предоставляется бесплатный доступ к WI-FI, платный трансфер и частная парковка. По договорённости допускается заселение с домашними питомцами.

Обширный номерной фонд включает в себя 85 светлых номеров. Они оснащены стильной мебелью, гардеробом, утюгом, гладильной доской и телевизором с плоским дисплеем. Собственная ванная комната располагает феном, душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.

В планировку помещений входит собственная кухня с гарнитуром, электрической плитой, чайником, холодильником и микроволновой печью. На территории работает лобби-бар, в пешей доступности кафе и продуктовые магазины.

В услуги местного бизнес-центра входит факс, ксерокопирование и аренда конференц-зала.

Благодаря расположению объекта, у постояльцев есть возможность увидеть большинство достопримечательностей Питера. Рядом с комплексом располагается несколько станций метро — «Лиговский проспект», «Звенигородская» и «Владимирская». В радиусе 3 км можно посетить Мариинский театр, Эрмитаж и Музей Фаберже. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-2» составляет 12,9 км.

Отель Достоевский

2 ночи

Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал. На нашем официальном сайте можно увидеть актуальные цены на номера, адрес и рассмотреть детально на карте, что находится рядом с отелем «Достоевский».

Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.

На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.

Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.

В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • 2 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Завтраки (если выбран тариф без «без завтрака»)
  • Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
К
Келиш
5 мая 2025
Очень понравилось!

