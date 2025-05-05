Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Эрмитаж
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
Отъезд на программу от отеля проживания.
С 11:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу, которая познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней. Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, Невским проспектом.
Вы увидите Петропавловскую крепость, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник».
Особое очарование городу придает его расположение среди многочисленных рек и каналов. Набережные и дворцы, площади и проспекты, мосты, фонари и решетки не только украшают город, но и являются свидетелями многих исторических событий и личных драм. Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.
Обзорная экскурсия обрамляет посещение блистательного Эрмитажа: она начнется до экскурсии в Главный музей нашей страны и продолжится сразу после его посещения.
Экскурсия в Эрмитаж.
Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов.
Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~5,5 часов.
Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции».
Город расположен в 25 км от Санкт-Петербурга – примерно в часе езды из центра города. Вы проедете по старой Царскосельской дороге и узнаете, как путешествовали в России до появления шоссейных и железных дорог. Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете.
Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.
Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца. Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.
Прогулка по Екатерининскому парку.
После экскурсии по дворцу у вас будет около полутора часов свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец.
Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.
Где пообедать?
На территории парка нет полноценных точек питания, только за его пределами. Поэтому рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник во время прогулки по Екатерининскому парку.
Экскурсия в Александровский дворец.
Этот дворец был построен в конце XVIII века по распоряжению императрицы Екатерины II в подарок к бракосочетанию её внука, великого князя Александра Павловича (будущего императора Александра I).
Проект дворца составил знаменитый итальянский архитектор Джакомо Кваренги. Вокруг дворца был разбит обширный парк с озером.
Возвращение в Санкт-Петербург.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~7,5 часов.
Музей Фаберже. Завершение программы
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Освобождение номеров.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Экскурсия в Музей Фаберже.
Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России.
Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные предметы.
Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину.
Трансфер на Московский вокзал.
Место окончания программы: Московский вокзал, ст. метро «Площадь Восстания».
Продолжительность программы: ~2,5 часа (окончание в ~13:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Апарт-отель Uno by Valo
|стандарт DBL (без завтрака)
|01.05.2025
|03.05.2025
|16850
|14590
|-
|-
|22990
|Апарт-отель YES Марата центр***
|стандарт апартаменты (без завтрака)
|01.05.2025
|03.05.2025
|18990
|16790
|13740
|15990
|27950
|стандарт апартаменты (с завтраком)
|01.05.2025
|03.05.2025
|20420
|18160
|15570
|17820
|28890
|Достоевский****
|стандартный
|01.05.2025
|03.05.2025
|18490
|16240
|-
|-
|24120
|супериор
|01.05.2025
|03.05.2025
|19320
|17120
|17480
|19730
|25750
Доплата за иностранного туриста составит 1200 руб.
Варианты проживания
Апарт-отель UNO by Valo
Апарт-отель «UNO by Valo» – статусное место для проживания, находящееся в Санкт-Петербурге, недалеко от Московского вокзала. В непревзойденную атмосферу города прекрасно вписывается архитектурный облик здания апарт-отеля, которое было построено в 1901 году. Фасад отеля украшен французскими балконами, всё оформлено в петербургском неостиле.
Апартаменты оформлены в итальянском стиле, используется теплая гамма в одном цвете. К размещению предлагаются комфортабельные номера со стильным интерьером и удобствами для проживания. В их числе удобные спальные места, телевидение, санузел с душевой кабиной и туалетно-косметическими средствами. Постояльцам предоставляются полотенца, а также доступ к беспроводному интернету.
В номерах категории «Комфорт» и «Супериор» организованы небольшие кухонные зоны.
Рядом расположены: набережные Синопская и Обводного канала, Центр современного искусства, стадион и несколько станций метро. Расстояние до аэропорта «Пулково» - 14,9 км, до Московского вокзала - 0,6 км.
Апарт-отель Yes Марата
Апарт-отели «Ye's» — это европейский подход к арендному жилью. Трёхзвёздочный отель «Марата» из этой сети находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в эпицентре культурной и деловой жизни города. Гостям предоставляется бесплатный доступ к WI-FI, платный трансфер и частная парковка. По договорённости допускается заселение с домашними питомцами.
Обширный номерной фонд включает в себя 85 светлых номеров. Они оснащены стильной мебелью, гардеробом, утюгом, гладильной доской и телевизором с плоским дисплеем. Собственная ванная комната располагает феном, душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.
В планировку помещений входит собственная кухня с гарнитуром, электрической плитой, чайником, холодильником и микроволновой печью. На территории работает лобби-бар, в пешей доступности кафе и продуктовые магазины.
В услуги местного бизнес-центра входит факс, ксерокопирование и аренда конференц-зала.
Благодаря расположению объекта, у постояльцев есть возможность увидеть большинство достопримечательностей Питера. Рядом с комплексом располагается несколько станций метро — «Лиговский проспект», «Звенигородская» и «Владимирская». В радиусе 3 км можно посетить Мариинский театр, Эрмитаж и Музей Фаберже. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-2» составляет 12,9 км.
Отель Достоевский
Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал. На нашем официальном сайте можно увидеть актуальные цены на номера, адрес и рассмотреть детально на карте, что находится рядом с отелем «Достоевский».
Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.
На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.
Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.
В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- 2 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»)
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Завтраки (если выбран тариф без «без завтрака»)
- Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.