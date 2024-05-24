Давайте на два дня покинем шумный город и отправимся в диковинный мир Карелии! Здесь сказочная атмосфера, журчащие водопады и Мраморный каньон горного парка «Рускеала».
Насладимся фантастическими видами, пройдемся по старинным улочкам города Сортавала и отдохнем на берегу Ладожского озера.
Насладимся фантастическими видами, пройдемся по старинным улочкам города Сортавала и отдохнем на берегу Ладожского озера.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что вас ожидает:
- Храм Коневской иконы Божией Матери
- Крепость Корела-Кексгольм
- Яккиманская кирха
- Музей «Город Ангелов»
- Г. Приозерск
- Комплекс водопадов Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Водопады Верхний и Нижний Койриноя
- Водопад Прокинкоски
- Водопад Белые мосты
- Г. Сортавала
- Музей живой истории «Город викингов»
- Шунгитовая комната
- Музей минералов
- Музей Кронида Гоголева
Описание тура
Увидеть Карелию во всей красе за два дня Мы приглашаем вас в яркий двухдневный тур, который откроет вам лучшие места Карелии! Вы посетите три самые известные достопримечательности региона:
- горный парк «Рускеала» и тот самый Мраморный каньон;
- карельские водопады — среди них мощный водопад Белые мосты, своей высотой достигающий пятиэтажный дом;
- интерактивный музей живой истории «Город викингов», который познакомит вас с бытом и культурой воинственного народа. Вы увидите великолепную природу Карелии и прогуляетесь по аутентичным улочкам старинного города Сортавала, а при желании познакомитесь с искусством карельского художника Кронида Гоголева и побываете в уникальном музее минералов. Решайте, что вам по нраву — а мы все организуем! Важная информация При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами!
По ср, пт и сб
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 18+
|от 8 490 ₽
|Студенты и пенсионеры
|от 8 390 ₽
|Школьный и детский до 7 лет
|от 8 390 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Коневской иконы Божией Матери
- Крепость Корела-Кексгольм
- Яккиманская кирха
- Музей «Город Ангелов»
- Г. Приозерск
- Комплекс водопадов Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Водопады Верхний и Нижний Койриноя
- Водопад Прокинкоски
- Водопад Белые мосты
- Г. Сортавала
- Музей живой истории «Город викингов»
- Шунгитовая комната
- Музей минералов
- Музей Кронида Гоголева
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Обслуживание профессионального гида на протяжении всего маршрута
- Обзорные экскурсии в городах на маршруте
- Проживание в туристическом комплексе на берегу Ладожского озера
- Возможность отдохнуть в банном комплексе, приготовить шашлык на свежем воздухе, активно провести время на территории туркомплекса
- Горячий завтрак
- Посещение храма Коневской Иконы Божией Матери
- Осмотр средневековой крепости Корела-Кексгольм
- Обзорная экскурсия по Приозерску
- Осмотр старинной Яккиманской кирхи
- Возможность посетить горный парк Рускеала
- Экскурсия «Затерянный мир водопадов» в глубину карельского леса
- Возможность посетить интерактивный город викингов «Крепость Черного Медведя» и продегустировать карельскую медовуху в аутентичном пировом зале
- Посещение Центра шунгита и музея минералов
- Дегустация карельских бальзамов и настоек
- Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства
Что не входит в цену
- Питание: обед - 500-600 руб. /чел., ужин - 550-600 руб. /чел.
- Доплата за одноместное размещение с выездом с 26.04 - 3000 руб.
- Входной билет в парк «Рускеала»: взрослые - 550 руб., лица 60+ и студенты - 350 руб., школьники 8+ - 300 руб.
- Развлечения в парке «Рускеала»: по ценам горного парка
- Развлечения и доп. услуги на территории туркомплекса: по ценам туркомплекса
- Проход по экотропе над водопадами Ахвенкоски: взрослые - 400 руб., пенсионеры, студенты, школьники до 13 лет - 300 руб.
- Вход на территорию крепости Корела: взрослые - 200 руб., студенты, пенсионеры и лица от 16 до 18 лет - 100 руб.
- Музей Кронида Гоголева - от 250 до 350 руб.
- Вход в город викингов: взрослые - 550 руб. школьники, студенты, пенсионеры - 450 руб.
- Тировая зона в музее живой истории - от 150 руб.
- Вход в «Город ангелов»: взрослые - 300 руб. школьники, студенты и пенсионеры - 200 руб.
- Прокат лодки в парке «Рускеала» - 1200 руб. /40 мин. за лодку до 4 чел.
- Водная прогулка на самоходной платформе в парке «Рускеала» (30 мин.) - 400 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Завершение: СТ.М. Проспект Просвещения/Казанская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По ср, пт и сб
Экскурсия длится около 1 дня 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Важная информация
- Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, Т. К. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами
- При заказе тура продолжительностью от двух дней Вам необходимо оплатить оставшуюся стоимость поездки за три дня до начала экскурсии. Оплата производится Организатору (Туроператору) одним из трех удобных для Вас способов. Более подробную информацию Вы можете уточнить, направив сообщение Организатору поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
24 мая 2024
А
Алена
30 апр 2024
В целом путешествие понравилось. Экотропа с подвесными мостами, Рускеала, гостиница Белые мосты, экскурсия на Белые мосты, добывание граната. Природа красивая, много новых интересных мест.
Минусы конечно тоже есть. Я бы сократила
Минусы конечно тоже есть. Я бы сократила
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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