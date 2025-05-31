Утром встретимся в Санкт-Петербурге (по предварительной договорённости):

9:00 — в холле гостиницы «Россия»;

9:40 — в холле отеля «Москва»;

10:00 — на Московском вокзале у памятника Петру I;

10:15 — в холле гостиницы «Октябрьская».

Собравшись всей группой, поедем в Кронштадт. По дамбе преодолеем Финский залив, пройдёмся по городу-крепости на острове, полюбуемся величественным Морским собором. Прикоснёмся к истории военно-морского флота России, посетив Музей военно-морской славы. Будет время для самостоятельных прогулок по парку «Остров фортов» и Аллее Героев. К вечеру вернёмся в Санкт-Петербург и доставим вас к отелям.