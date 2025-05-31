Вы изучите город-крепость Кронштадт, прикоснётесь к истории военно-морского флота, погуляете по «Острову фортов» и Аллее Героев.
Побываете в любимой
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+.
Проживание. 2-местное размещение в отеле «Элкус» 3*. За доплату возможно 1-местное заселение или повышение уровня гостиницы до 4-5* («Достоевский», «Cronwell Inn Стремянная», «Гранд Отель Эмеральд» и другие). Также возможно приобретение экскурсионного пакета без проживания.
*Фото номера взяты с сайта elcus-hotel.ru
Питание. Включены завтраки в отеле по системе «шведский стол». Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Туристический автобус с кондиционером.
Дети. Рекомендуем брать детей со школьного возраста. Скидка для детей младше 13 лет — 1300 ₽, для детей 14-16 лет — 200 ₽.
Программа тура по дням
Поездка в Кронштадт
Утром встретимся в Санкт-Петербурге (по предварительной договорённости):
9:00 — в холле гостиницы «Россия»;
9:40 — в холле отеля «Москва»;
10:00 — на Московском вокзале у памятника Петру I;
10:15 — в холле гостиницы «Октябрьская».
Собравшись всей группой, поедем в Кронштадт. По дамбе преодолеем Финский залив, пройдёмся по городу-крепости на острове, полюбуемся величественным Морским собором. Прикоснёмся к истории военно-морского флота России, посетив Музей военно-морской славы. Будет время для самостоятельных прогулок по парку «Остров фортов» и Аллее Героев. К вечеру вернёмся в Санкт-Петербург и доставим вас к отелям.
Прогулки по Царскому Селу
После завтрака снова отправимся за город — в Царское Село. Это любимая летняя резиденция Екатерины II. Венчает архитектурный ансамбль дворец в стиле русского барокко, в котором воссоздана Янтарная комната. Во время экскурсии вы полюбуетесь по-царски роскошными интерьерами и узнаете о жизни венценосных владельцев. Будет время для самостоятельных прогулок по парку. При желании и за доплату можно съездить в Павловск и посетить дворец императора Павла I.
Парадный Петербург и Эрмитаж
Позавтракаем и освободим номера. Напоследок устроим автобусную экскурсию «Парадный Петербург». Вы осмотрите величественные дворцы и соборы, узнаете о театрах, где творили великие артисты, погуляете по Дворцовой площади. Обязательно познакомимся с уникальной коллекцией одного из величайших музеев мира — Эрмитажа. При желании и за доплату можно посетить театр-макет «Петровская Акватория». По завершении променада доставим вас к Московскому вокзалу и попрощаемся.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное в «Элкус» 3*
|11 900 ₽
|1-местное в «Элкус» 3*
|14 900 ₽
|2-местное в «Достоевский» 4*
|12 600 ₽
|1-местное в «Достоевский» 4*
|15 900 ₽
|2-местное в «Cronwell Inn Стремянная» 4*
|13 600 ₽
|1-местное в «Cronwell Inn Стремянная» 4*
|18 700 ₽
|2-местное в «Гранд Отель Эмеральд» 5*
|16 800 ₽
|1-местное в «Гранд Отель Эмеральд» 5*
|21 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице 3
- Завтраки
- Трансферы от/до Московского вокзала
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Санкт-Петербург и обратно в ваш город
- Трансферы до/от отеля (не от Московского вокзала)
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение - 3000 ₽
- Поездка в Павловск (по желанию) - 850-1250 ₽
- Билет в «Петровскую Акваторию» (по желанию) - 400-600 ₽
- Стоимость экскурсионного пакета без проживания - 8400 ₽
- Стоимость тура при повышении уровня отеля:
- «Достоевский» 4* с 2-местным размещением - 12 600 ₽, с 1-местным - 15 900 ₽
- «Cronwell Inn Стремянная» 4* с 2-местным размещением - 13 600 ₽, с 1-местным - 18 700 ₽
- «Гранд Отель Эмеральд» 5* с 2-местным размещением - 16 800 ₽, с 1-местным - 21 800 ₽
- Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее чем за 14 дней до начала вашего путешествия