Февральский экспресс-тур к мужскому празднику: Петербург, Кронштадт и Царское Село

Погулять по «Острову фортов», осмотреть залы Екатерининского дворца и коллекции Эрмитажа
Приглашаем вас провести праздничные февральские выходные в величественном граде Петра и его окрестностях.

Вы изучите город-крепость Кронштадт, прикоснётесь к истории военно-морского флота, погуляете по «Острову фортов» и Аллее Героев.

Побываете в любимой
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летней резиденции императрицы Екатерины II — поражающем роскошью Царском Селе, которое венчает дворец в стиле русского барокко.

Напоследок познакомитесь с парадным Петербургом и рассмотрите уникальные экспонаты одного из величайших музеев мира — Эрмитажа.

Февральский экспресс-тур к мужскому празднику: Петербург, Кронштадт и Царское Село
Февральский экспресс-тур к мужскому празднику: Петербург, Кронштадт и Царское Село
Февральский экспресс-тур к мужскому празднику: Петербург, Кронштадт и Царское Село

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+.

Проживание. 2-местное размещение в отеле «Элкус» 3*. За доплату возможно 1-местное заселение или повышение уровня гостиницы до 4-5* («Достоевский», «Cronwell Inn Стремянная», «Гранд Отель Эмеральд» и другие). Также возможно приобретение экскурсионного пакета без проживания.

*Фото номера взяты с сайта elcus-hotel.ru

Питание. Включены завтраки в отеле по системе «шведский стол». Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Туристический автобус с кондиционером.

Дети. Рекомендуем брать детей со школьного возраста. Скидка для детей младше 13 лет — 1300 ₽, для детей 14-16 лет — 200 ₽.

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Программа тура по дням

1 день

Поездка в Кронштадт

Утром встретимся в Санкт-Петербурге (по предварительной договорённости):
9:00 — в холле гостиницы «Россия»;
9:40 — в холле отеля «Москва»;
10:00 — на Московском вокзале у памятника Петру I;
10:15 — в холле гостиницы «Октябрьская».

Собравшись всей группой, поедем в Кронштадт. По дамбе преодолеем Финский залив, пройдёмся по городу-крепости на острове, полюбуемся величественным Морским собором. Прикоснёмся к истории военно-морского флота России, посетив Музей военно-морской славы. Будет время для самостоятельных прогулок по парку «Остров фортов» и Аллее Героев. К вечеру вернёмся в Санкт-Петербург и доставим вас к отелям.

Поездка в КронштадтПоездка в КронштадтПоездка в КронштадтПоездка в КронштадтПоездка в КронштадтПоездка в Кронштадт
2 день

Прогулки по Царскому Селу

После завтрака снова отправимся за город — в Царское Село. Это любимая летняя резиденция Екатерины II. Венчает архитектурный ансамбль дворец в стиле русского барокко, в котором воссоздана Янтарная комната. Во время экскурсии вы полюбуетесь по-царски роскошными интерьерами и узнаете о жизни венценосных владельцев. Будет время для самостоятельных прогулок по парку. При желании и за доплату можно съездить в Павловск и посетить дворец императора Павла I.

Прогулки по Царскому СелуПрогулки по Царскому СелуПрогулки по Царскому СелуПрогулки по Царскому Селу
3 день

Парадный Петербург и Эрмитаж

Позавтракаем и освободим номера. Напоследок устроим автобусную экскурсию «Парадный Петербург». Вы осмотрите величественные дворцы и соборы, узнаете о театрах, где творили великие артисты, погуляете по Дворцовой площади. Обязательно познакомимся с уникальной коллекцией одного из величайших музеев мира — Эрмитажа. При желании и за доплату можно посетить театр-макет «Петровская Акватория». По завершении променада доставим вас к Московскому вокзалу и попрощаемся.

Парадный Петербург и ЭрмитажПарадный Петербург и ЭрмитажПарадный Петербург и ЭрмитажПарадный Петербург и Эрмитаж

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное в «Элкус» 3*11 900 ₽
1-местное в «Элкус» 3*14 900 ₽
2-местное в «Достоевский» 4*12 600 ₽
1-местное в «Достоевский» 4*15 900 ₽
2-местное в «Cronwell Inn Стремянная» 4*13 600 ₽
1-местное в «Cronwell Inn Стремянная» 4*18 700 ₽
2-местное в «Гранд Отель Эмеральд» 5*16 800 ₽
1-местное в «Гранд Отель Эмеральд» 5*21 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице 3
  • Завтраки
  • Трансферы от/до Московского вокзала
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Санкт-Петербург и обратно в ваш город
  • Трансферы до/от отеля (не от Московского вокзала)
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - 3000 ₽
  • Поездка в Павловск (по желанию) - 850-1250 ₽
  • Билет в «Петровскую Акваторию» (по желанию) - 400-600 ₽
  • Стоимость экскурсионного пакета без проживания - 8400 ₽
  • Стоимость тура при повышении уровня отеля:
  • «Достоевский» 4* с 2-местным размещением - 12 600 ₽, с 1-местным - 15 900 ₽
  • «Cronwell Inn Стремянная» 4* с 2-местным размещением - 13 600 ₽, с 1-местным - 18 700 ₽
  • «Гранд Отель Эмеральд» 5* с 2-местным размещением - 16 800 ₽, с 1-местным - 21 800 ₽
  • Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее чем за 14 дней до начала вашего путешествия
Где начинаем и завершаем?
Начало: Московский вокзал/отель в Санкт-Петербурге, точное время зависит от места встречи
Завершение: Московский вокзал, после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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