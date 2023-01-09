Калейдоскоп рождественских огней Северной столицы

Групповой тур в Санкт-Петербурге
5
3 отзыва
Тур доступен к продаже только БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ.

Праздничное настроение Петербурга заразительно! Вы увидите Эрмитаж во всем его великолепии и услышите музыку на пешеходных улицах.

Вы съездите за город в Царское село и посетите Екатерининский дворец, прогуляетесь по центру Питера и узнаете легенды Невского проспекта. А еще сможете зайти в «Гостиный двор» и купить авторские сувениры для своих друзей и родных.

При бронировании тура с 05.12.23 экскурсия в Шереметьевский музей заменяется на посещение музея Фаберже без экскурсии (03.01.24).
Калейдоскоп рождественских огней Северной столицы
Калейдоскоп рождественских огней Северной столицы
Калейдоскоп рождественских огней Северной столицы
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Новогодние каникулы в Питере
Новогодние каникулы в Питере
Узнаем про традиции празднования Нового года в прошлых веках и каждый день будем гулять по Невскому проспекту
«Двор Гостинки» и горячий шоколад
«Двор Гостинки» и горячий шоколад
Зайдем в уютное молодежное пространство, где можно попробовать кухни народов мира и отдохнуть во время длинной прогулки
По залам Эрмитажа
По залам Эрмитажа
Посетим главный музей Санкт-Петербурга и вдохновимся искусством разных эпох

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы - экскурсия «Рождественский Петербург», Шереметьевский дворец (с 05.12 посещение музея Фаберже)

12:00 Встреча участников тура на Московском вокзале, возле бюста Петра 1. Вас будет ждать гид с табличкой «Калейдоскоп рождественских огней».

Обзорная автобусная экскурсия по городу «Рождественский Петербург».

Автобус провезёт вас по улицам и площадям в праздничном рождественском наряде с высвеченными огнями-поздравлениями с Рождеством Христовым.

Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира.

Вы узнаете, где раньше проходили гулянья, как готовились к празднику, какие дарили подарки, как и кто покупал их для царских детей в Гостином дворе, где и как проходили елки, какие храмы были наиболее почитаемы для проведения Рождественских служб.

Экскурсия в Шереметьевский дворец познакомит вас с историей семьи Шереметьевых - одной из старейших фамилий России, парадные залы дворца, воссозданные в XXI столетии такими, какими они были в 1830-е годы, поражают разнообразием своего декоративного убранства.

При бронировании тура с 05.12.23 экскурсия в Шереметьевский музей заменяется на посещение музея Фаберже без экскурсии (03.01.24).

Экскурсия погружает гостей дома в атмосферу жизни дворца.

Транспорт предоставляется на встречу, трансфер в гостиницу и экскурсию.

Встреча группы - экскурсия «Рождественский Петербург», Шереметьевский дворец (с 05.12 посещение музея Фаберже)Встреча группы - экскурсия «Рождественский Петербург», Шереметьевский дворец (с 05.12 посещение музея Фаберже)Встреча группы - экскурсия «Рождественский Петербург», Шереметьевский дворец (с 05.12 посещение музея Фаберже)Встреча группы - экскурсия «Рождественский Петербург», Шереметьевский дворец (с 05.12 посещение музея Фаберже)
2 день

Экскурсия "Здесь зарождался Петербург", экскурсия "Праздничные традиции и знаменитые подарки"

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» рассказывает о возникновении города, о первом этапе его строительства, о той роли, которую играл Санкт-Петербург в развитии экономики, политики и культуры России в первой четверти XVIII века.

Экскурсия по Петропавловской крепости познакомит вас с фортификационными сооружениями России XVIII века, с историей зарождения города в устье реки Невы, с крепостью-тюрьмой и одновременно с уникальным памятником архитектуры города — собором святых апостолов Петра и Павла, позолоченный шпиль которого возвышается над городом.

Транспорт не предоставляется.

За дополнительную оплату:

Вечерняя автобусная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея Фаберже.

Эта экскурсия расскажет о традициях празднования Рождества и Нового года на Руси, о том, как готовились, что подавали на стол, какие подарки было принято дарить.

И в завершении вы увидите великолепную коллекцию драгоценных предметов знаменитого ювелирного дома Фаберже.

Экскурсия "Здесь зарождался Петербург", экскурсия "Праздничные традиции и знаменитые подарки"Экскурсия "Здесь зарождался Петербург", экскурсия "Праздничные традиции и знаменитые подарки"Экскурсия "Здесь зарождался Петербург", экскурсия "Праздничные традиции и знаменитые подарки"Экскурсия "Здесь зарождался Петербург", экскурсия "Праздничные традиции и знаменитые подарки"
3 день

Экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…», Эрмитаж

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров до 12:00.

Пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с посещением Казанского собора.

Экскурсия расскажет о прошлом и настоящем главной магистрали Петербурга, об исторических памятниках и архитектурных ансамблях, расположенных здесь.

Одним из важнейших декоров Невского проспекта остается полукружие колоннады православного Казанского собора, перед которым установлены памятники полководцам М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю-де-Толли.

Посещение Эрмитажа — величайшего музея мира.

Почти за два с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций памятников мировой культуры, насчитывающая около трех миллионов экспонатов.

Неповторимые интерьеры залов, произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию.

Посещение общественного пространства под открытым небом «Двор Гостинки», с дегустацией горячего напитка.

В самом сердце города, во внутреннем дворе знаменитого Гостиного двора, располагается замечательное пространство, где в атмосфере доброжелательности вы сможете попробовать различные кухни мира, поиграть в настольные игры и послушать живую музыку, и всё это в новогоднем убранстве, с яркими огнями.

Закончится этот день посещением Рождественской ярмарки.

Транспорт не предоставляется.

За дополнительную оплату:

Посещение исторического театра-макета «Петровская акватория», изображающего Петербург начала XVIII века.

Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, посмотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе.

Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или изменили свой внешний облик.

Экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…», ЭрмитажЭкскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…», ЭрмитажЭкскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…», ЭрмитажЭкскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…», ЭрмитажЭкскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…», Эрмитаж

Проживание

Тур доступен к продаже только БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ.

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в рублях в зависимости от размещения:

РАЗМЕЩЕНИЕНа 1 чел. в 2-мест.
номере		Доп.
место		1-мест.
номер		Скидка
на реб.
до 16 лет		Доп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.2-мест. + доп. место
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак накрытие
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
комфорт
Завтрак шведский стол
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Стандарт ДВОР
Завтрак шведский стол
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Делакс НЕВА
Завтрак шведский стол
МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
ТЕАТРАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДЬ 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
СТАНЦИЯ S13 3*
Стандарт
Завтрак шведский стол
DOMINA ПУЛКОВО 4*
Апартаменты Стандарт
Завтрак шведский стол
Стоимость тура без проживания и питания5025750

Варианты проживания

КИРОЧНАЯ

2 ночи

Гостиница «Кирочная» находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Чернышевская». Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

КИРОЧНАЯКИРОЧНАЯ

ДОСТОЕВСКИЙ 4

2 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4

2 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

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МОСКВА 4

2 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

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ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4

2 ночи

Отель расположен в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор.

Во всех номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi, система кондиционирования, телевизор, мини-бар, сейф.

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DOMINA Пулково 4

2 ночи

DOMINA Пулково Отель и Апартаменты ** – это новый уникальный апарт-отель под управлением итальянской сети DOMINA.

Комплекс расположен на юге города, вблизи международного аэропорта Пулково, в шаговой доступности от станций метро «Звёздная» и «Московская». Всего 8 остановок на метро и Вы в самом сердце Петербурга на Невском проспекте. Удобная локация позволит гостям совместить спокойный отдых с насыщенной

экскурсионной программой. А наличие в апартаментах мини-кухни с холодильником, варочной поверхностью и набором посуды делает этот вариант идеальным для семейного отдыха.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице на 2 ночи
  • Завтраки в ресторане гостиницы (кроме первого дня)
  • Размещение, при выборе тарифа с проживанием (+завтраки)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Услуги экскурсовода на все экскурсионные дни тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Завтрак в первый день
  • Обеды и ужины
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Размещение в г. Санкт-Петербург, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительные экскурсии
  • Индивидуальный трансфер
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как я найду гида?

Гид будет встречать с табличкой «Калейдоскоп рождественских огней» в 12:00 на Московском вокзале, у бюста Петра 1.

Во сколько будет начало экскурсий каждый день?

Старт пешеходных и автобусных экскурсий происходит из центра города, за исключением первого дня, когда мы собираем группу на вокзале и развозим после экскурсии. До места встречи туристы добираются самостоятельно. Уточненная программа высылается накануне заезда. В ней будет указано место, время и точное расписание экскурсий.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Могут ли меняться экскурсии?

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
9 янв 2023
Здравствуйте, все прошло отлично, на высоте! Классные экскурсии и прекрасные гиды, поведали о чем могли красочно и интересно!
Спасибо большое вам лично и вашей турфирме 😃
Ю
9 янв 2023
Тур просто потрясающий! Спасибо организаторам! Я впрыгнула буквально в последний вагон, просто решила вдруг поехать и не прогадала.
Очень интересные экскурсии, все продумано, никаких дополнительных трат и сборов, все включено и трансфер и билеты.
Гидам отдельное спасибо, я влюбилась в этот город!
Отель вообще сказка!
В общем, я довольна, как удав!
А
19 мар 2024
Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Можно с детьмиВсе туры3-дневные турыЗимниеНовогодние 2024Новогодние туры 2024На автобусе

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