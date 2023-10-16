Петербургская коллекция. Неделя в Северной столице

Петербургская коллекция

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Ощутите великолепие Санкт-Петербурга с нами! Посетите Кронштадт, Петергоф, Эрмитаж и Царское Село, насладитесь архитектурой, дворцами и набережными Невы.

Выберите исключительно то, что вам интересно! Внимание: каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели. Пожалуйста, обращайте внимание на день заезда и программу тура в этот день.
Петербургская коллекция. Неделя в Северной столице
Петербургская коллекция. Неделя в Северной столице
Петербургская коллекция. Неделя в Северной столице
Петербургская коллекция. Неделя в Северной столице
Петербургская коллекция. Неделя в Северной столице
Петербургская коллекция. Неделя в Северной столице
Петербургская коллекция. Неделя в Северной столице
Петербургская коллекция. Неделя в Северной столице
Петербургская коллекция. Неделя в Северной столице
Петербургская коллекция. Неделя в Северной столице
Петербургская коллекция. Неделя в Северной столице
Петербургская коллекция. Неделя в Северной столице
Петербургская коллекция. Неделя в Северной столице
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Что вас ожидает:

Величественная архитектура
Величественная архитектура
Погрузитесь в роскошь и величие архитектуры императорской России
Историческое наследие Царского села
Историческое наследие Царского села
Удивительное путешествие в историю и роскошь места связанного с императорской семьей
Шедевры Фаберже
Шедевры Фаберже
Экспонаты музея Фаберже поражают своей красотой и оставляют незабываемое впечатление о величии ювелирного искусства
Богатство коллекции Эрмитажа
Богатство коллекции Эрмитажа
Очаруйтесь произведениями искусства великих художников, таких как Леонардо да Винчи, Рафаэль, Рембрандт
Гибкая программа
Гибкая программа
Вы можете подстроить под себя путешествие, чтобы побывать только в желаемых местах
Загадочный Кронштадт
Загадочный Кронштадт
Вы отправитесь на загородную экскурсию в Кронштадт, где вас ждут пейзажи Финского залива и удивительные исторические места

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Кронштадт

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
  • 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. На огромной Якорной площади вас ждёт самый большой в России Морской собор. Одним из инициаторов его строительства был известный проповедник Иоанн Кронштадтский. В наши дни Морской собор – это главный храм Военно-морского флота России.

13:30 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений. Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.

Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

18:00 Окончание программы в центре города на Невском проспекте у отелей «Москва» и «Октябрьская». Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Понедельник. КронштадтПонедельник. КронштадтПонедельник. КронштадтПонедельник. КронштадтПонедельник. Кронштадт
2 день

Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
  • 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы», посвящённая православным храмам разных эпох и архитектурных стилей. Мы увидим величественный Никольский собор, освящённый в честь Николы Морского. Это был главный храм города для всех моряков русского флота.

Рассмотрим яркий пример русского стиля в архитектуре – Успенскую церковь на Васильевском острове, её фасады украшены мозаикой и облицовочным кирпичом. Посетим знаменитое Смоленское кладбище, где находится часовня Блаженной Ксении Петербургской – самой почитаемой святыни Северной столицы.

14:30 Экскурсия в Спас на крови – удивительный храм, воздвигнутый в память об императоре-освободителе Александре II, и уникальный музей мозаичного искусства. Здание собора является памятником «русского стиля» рубежа XIX-XX вв. и напоминает храмы допетровской эпохи. Его яркие фасады выделяются на фоне классической застройки центральной части города.

15:30-16:30 Окончание программы в центре города на Невском проспекте.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»
3 день

Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» и музей Фаберже

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
  • 13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

15:30 Экскурсия в Шуваловский дворец – великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. За скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются бережно отреставрированные интерьеры и настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

17:30-18:30 Окончание программы в центре города у отелей «Москва» и «Октябрьская». Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 руб. взр., 300 руб. шк., 400 руб. студ., 400 руб. пенс.)

Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» и музей ФабержеСреда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» и музей ФабержеСреда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» и музей ФабержеСреда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» и музей Фаберже
4 день

Четверг. Петергоф

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Россия».
  • 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

13:00 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – величественному и изысканному. Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.

17:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями. (800 руб. взр., 600 руб. шк., ст., 400 руб. пенс.)

Четверг. ПетергофЧетверг. ПетергофЧетверг. ПетергофЧетверг. Петергоф
5 день

Пятница. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу и Петропавловская крепость

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
  • 13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла. Вы познакомитесь с историей крепости и узнаете об её архитектурных особенностях, увидите современную городскую скульптуру и посетите главный храм – Петропавловский собор, который стал особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все российские императоры.

18:00-19:00 Окончание в центре города у отелей «Москва» и «Октябрьская». Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Пятница. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу и Петропавловская крепостьПятница. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу и Петропавловская крепость
6 день

Суббота. Царское Село

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
  • 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
  • 11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 11:50 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», (исключение – суббота, поездка в Царское Село).

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой. Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.

Свободное время для прогулки по паркам и самостоятельное посещения Лицея. В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.

Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) (900 руб. взр., 700 руб. шк.). Дворец построили для семьи будущего императора Павла I. Его интерьеры, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны, создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца.

16:00-19:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел) (850 руб. взр., 750 руб. шк.)

Суббота. Царское СелоСуббота. Царское СелоСуббота. Царское СелоСуббота. Царское СелоСуббота. Царское Село
7 день

Воскресенье. Эрмитаж

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
  • 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
  • 11:15-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти. Пройдём по центру современного Петербурга и увидим Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади.

Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.

Окончание программы в центре города не позднее 19:00. Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.

Дополнительно: Экскурсия на крышу Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (900 взр., 900 студ., 900 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1600)

Воскресенье. ЭрмитажВоскресенье. ЭрмитажВоскресенье. ЭрмитажВоскресенье. Эрмитаж

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.

Скидки на тур:

  • детям до 14 лет (0-13): 1900 руб.;
  • детям 14-16 лет: 900 руб.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от варианта размещения и даты заезда:

А-отель Фонтанка 4*.
Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от отеля Азимут 4* (1 минута пешком до главного корпуса).

Даты заездовСтандартный
Двухместный*
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
16.10.23-20.10.23
26250
26850
31950
21.10.23266502700032550
22.10.23270502715033150
23.10.23274502730033750
24.10.23278502745034350
25.10.23282502760034950
26.10.23-29.10.23
286502775035550
30.10.23287502785035750
31.10.23288502795035950
01.11.23
28950
28050
36150
02.11.23
285502790035550
03.11.23281502775034950
04.11.23277502760034350
05.11.23272502735033550
06.11.23267502710032750
07.11.23-23.12.23
262502685031950
12.01.24-14.03.24262502625031050

Катарина Арт Отель 4*.
Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом на Площади) выход через Итальянскую улицу.
По предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей.

Даты заездовСмартСтандартныйКомфорт
Двухместный*ОдноместныйДвухместный*ОдноместныйДвухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
16.10.23-29.10.23
27150
34950
27750
36450
28950
28950
38550
30.10.2327250351502785036650290502905038800
31.10.2327350353502795036850291502915039050
01.11.23-04.11.23
27450355502805037050292502925039300
05.11.2327350353502795036850291502915039050
06.11.2327250351502785036650290502905038800
07.11.23-26.03.2427150349502775036450289502895038550

Москва 4*.
Завтрак "шведский стол". Ранее заселение и поздний выезд платные.

Даты заездовСтандартныйКомфорт
Двухместный*
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
ОдноместныйДвухместный*
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
16.10.23-21.10.23
27750
28050
35550
30450
29850
40950
22.10.23279502830035950307003010041450
23.10.23281502855036350309503035041950
24.10.23283502880036750312003060042450
25.10.23285502905037150314503085042950
26.10.23287502930037550317003110043450
27.10.23-29.10.23
289502955037950319503135043950
30.10.23
290502965038150321003150044250
31.10.23291502975038350322503165044550
01.11.23292502985038550324003180044850
02.11.23290502960038150321503155044350
03.11.23288502935037750319003130043850
04.11.23286502910037350316503105043350
05.11.23283502875036750312503065042550
06.11.23280502840036150308503025041750
07.11.23-23.12.23
277502805035550304502985040950
12.01.24-16.03.24
28050283503615030150-40650
17.03.2428400287003680030650-41550
18.03.2428750290503745031150-42450
19.03.24
29100294003810031650-43350
20.03.2429450297503875032150-44250
21.03.24
29800301003940032650-45150
22.03.24-26.03.24301503045040050331503255046050

Октябрьская 4*.
Завтрак "шведский стол". По предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей.

Даты заездовСтандартный МТК (18м)Комфорт МК
Двухместный*ОдноместныйДвухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Трёхместный
(2 осн. +доп. кр. реб. 3-12)		Одноместный
16.10.23
29150
37250
29950
28750
28250
38950
17.10.23294003765030150289502850039300
18.10.23296503805030350291502875039650
19.10.23299003845030550293502900040000
20.10.23-01.11.23
301503885030750295502925040350
02.11.23299003845030550293502900040000
03.11.23
296503805030350291502875039650
04.11.23294003765030150289502850039300
05.11.23291503725029950287502825038950
06.11.23289003685029750285502800038600
07.11.23-23.12.23286503645029550283502775038250

Азимут 4*.
Завтрак “шведский стол”.

Даты заездовСмарт стандарт
Двухместный*Одноместный
16.10.23-22.10.23
29550
36950
23.10.232970037200
24.10.232985037450
25.10.233000037700
26.10.23-29.10.23
3015037950
30.10.233025038150
31.10.233035038350
01.11.233045038550
02.11.233020038050
03.11.232995037550
04.11.232970037050
05.11.232935036350
06.11.232900035650
07.11.23-15.03.242865034950

Россия 3*.
Завтрак "шведский стол". 5 остановок на метро без пересадок до станции «Невский проспект», встреча на Площади Искусств (исключение – суббота, поездка в Царское Село).

Даты заездовСтандартныйБизнес
Двухместный*ОдноместныйДвухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
16.10.23-21.10.232595034050271502625033750
22.10.232625034700273502640033800
23.10.232655035350275502655033850
24.10.232685036000277502670033900
25.10.232715036650279502685033950
26.10.232745037300281502700034000
27.10.23-31.10.232775037950283502715034050
01.11.232725036950280002690033800
02.11.232675035950276502665033550
03.11.232625034950273002640033300
04.11.232575033950269502615033050
05.11.232525032950266002590032800
06.11.23-23.12.232475031950262502565032550
12.01.24-16.02.242505032250265502595033450
17.02.242525032700267502605033650
18.02.242545033150269502615033850
19.02.242565033600271502625034050
20.02.242565033100271502625034050
21.02.242565032600271502625034050
22.02.242565032100271502625034050
23.02.242545031150269502615033850
24.02.242525030200267502605033650
25.02.24-01.03.242505029250265502595033450
02.03.242525030200267502605033650
03.03.242545031150269502615033850
04.03.24-07.03.242565032100271502625034050
08.03.242545031150269502615033850
09.03.242525030200267502605033650
10.03.24-17.03.242505029250265502595033450
18.03.242555030800269002620033700
19.03.242605032350272502645033950
20.03.242655033900276002670034200
21.03.242705035450279502695034450
22.03.242755037000283002720034700
23.03.24-25.03.242805038550286502745034950
26.03.242775037950285002730034900
27.03.242745037350283502715034850
28.03.242715036750282002700034800
29.03.242685036150280502685034750
30.03.242655035550279002670034700
31.03.24-15.04.242625034950277502655034650

Порт Комфорт Лиговский 29 4*.
Завтрак "шведский стол". В 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.

Даты заездовСмарт Плюс
Двухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
16.10.23-23.12.23271502625034050
Достоевский 4*.
Завтрак "шведский стол". В 16 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и в 20 минутах пешком от Площади Искусств.
Даты заездовСтандартныйСупериор
Двухместный*ОдноместныйДвухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
16.10.23-22.10.232895038550310503405041250
23.10.232880038200310503330041050
24.10.232865037850310503255040850
25.10.232850037500310503180040650
26.10.232835037150310503105040450
27.10.232820036800310503030040250
28.10.23-29.10.232805036450310502955040050
30.10.232820036650312002970040300
31.10.232835036850313502985040550
01.11.232850037050315003000040800
02.11.232845037100312003045040650
03.11.232840037150309003090040500
04.11.232835037200306003135040350
05.11.232815037050301503165039950
06.11.232795036900297003195039550
07.11.23-19.03.242775036750292503225039150
20.03.242780036700295503180039300
21.03.242785036650298503135039450
22.03.242790036600301503090039600
23.03.242795036550304503045039750
24.03.242800036500307503000039900
25.03.24-26.03.242805036450310502955040050

Ибис 3*.
Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.

Даты заездовСтандартный
Двухместный*Одноместный
16.10.23-29.10.232955038250
30.10.232965038500
31.10.232975038750
01.11.232985039000
02.11.232940038150
03.11.232895037300
04.11.232850036450
05.11.232795035350
06.11.232740034250
07.11.23-23.12.232685033150

Русь 4*.
Завтрак "шведский стол". В 19 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.

Даты заездовКлассик (стандарт)Джуниор Сюит
Двухместный*ОдноместныйДвухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
16.10.23-29.10.232955033450316503015041550
30.10.232970033600318003030041850
31.10.232985033750319503045042150
01.11.23-04.11.233000033900321003060042450
05.11.232985033750319503045042150
06.11.232970033600318003030041850
07.11.23-23.12.232955033450316503015041550

Бест Вестерн 4*.
Завтрак "накрытие". В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.
По предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей.

Даты заездовКомфорт
Двухместный*
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 3-12)
Одноместный
16.10.2329950292502845038350
17.10.2330150294002865038700
18.10.2330350295502885039050
19.10.2330550297002905039400
20.10.23-01.11.2330750298502925039750
02.11.2330550297002905039400
03.11.2330350295502885039050
04.11.2330150294002865038700
05.11.2329950292502845038350
06.11.2329750291002825038000
07.11.23-23.12.2329550289502805037650

Ярд Резиденс 4*.
Завтрак «Континентальный» в Цехе 85 или завтрак «шведский стол» в кафе через дорогу. В 4 минутах пешком от гостиницы Москва 4*.

Даты заездовСмарт без кухниСмартСтудия (быв. Стандарт)
Двухместный*ОдноместныйДвухместный*ОдноместныйДвухместный*
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
16.10.23-29.10.23
29550
40650
3075042750319503135045150
30.10.2329700409003090043050321003150045450
31.10.2329850411503105043350322503165045750
01.11.23-04.11.23
41400300004365031200324003180046050
05.11.2341150
29850
4335031050322503385045750
06.11.2340900297004305030900321003425045450
07.11.23-23.12.2340650295504275030750319503465045150

Изззи у Гостиного двора / Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург).
Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от Площади Искусств.

Даты заездовСтандартныйКомфорт
Двухместный*ОдноместныйДвухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
16.10.23-17.10.233015039450316503015042450
18.10.233040039950320503045043300
19.10.233065040450324503075044150
20.10.233090040950328503105045000
21.10.233115041450332503135045850
22.10.233140041950336503165046700
23.10.23-01.11.233165042450340503195047550
02.11.233080040800331503130045700
03.11.232995039150322503065043850
04.11.232910037500313503000042000
05.11.232825035850304502935040150
06.11.232740034200295502870038300
07.11.23-16.02.242655032550286502805036450
17.02.242740034200295502870038300
18.02.242825035850304502935040150
19.02.242910037500313503000042000
20.02.242995039150322503065043850
21.02.243010039350323003070044050
22.02.243025039550323503075044250
23.02.242955038100315003015042600
24.02.242885036650306502955040950
25.02.242815035200298002895039300
26.02.24-01.03.242745033750289502835037650
02.03.242815035200298002895039300
03.03.242885036650306502955040950
04.03.242955038100315003015042600
05.03.24-07.03.243025039550323503075044250
08.03.242955038100315003015042600
09.03.242885036650306502955040950
10.03.242815035200298002895039300
11.03.24-12.03.242745033750289502835037650
13.03.242815035200298002895039300
14.03.242885036650306502955040950
15.03.242955038100315003015042600
16.03.243025039550323503075044250
17.03.243095041000332003135045900
18.03.24-27.03.243165042450340503195047550

Cronwell Inn Стремянная 4*.
Завтрак "шведский стол". В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.

Даты заездовСмартКомфорт
Двухместный*ОдноместныйДвухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
16.10.23-23.12.233195037950334503315040950

Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*.
Завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.

Даты заездовСтандартныйПолулюкс
Двухместный*ОдноместныйДвухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
16.10.23-29.10.233525046050427504035061050
30.10.233545046400430504060061550
31.10.233565046750433504085062050
01.11.23-04.11.233585047100436504110062550
05.11.233565046750433504085062050
06.11.233545046400430504060061550
07.11.23-25.03.243525046050427504035061050

Кравт Невский СПА 4* (Санкт-Петербург).
Завтрак "шведский стол". В 5 минутах пешком от гостиницы Москва 4*.

Даты заездовСтандартный
Двухместный*Одноместный
16.10.23-26.01.243705049950

Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург).
Завтрак "шведский стол". В 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.

Даты заездовСтандартный
Двухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
16.10.23-29.10.23415504185055650
30.10.23418004210056050
31.10.23420504235056450
01.11.23-04.11.23423004260056850
05.11.23420504235056450
06.11.23418004210056050
07.11.23-25.03.24415504185055650

Данный тур возможно приобрести без проживания. Стоимость 17550 руб/чел. Туристов приобретших тур без проживания гид будет ждать в холле гостиницы «Октябрьская» или «Москва».

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

А-отель Фонтанка 4

6 ночей

Отель расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».

В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.

В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал.

Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.

А-отель Фонтанка 4А-отель Фонтанка 4А-отель Фонтанка 4А-отель Фонтанка 4А-отель Фонтанка 4А-отель Фонтанка 4

Катарина Арт Отель 4

6 ночей

Арт-отель идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой.

В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа. Также гостям предлагаются гладильные услуги и бизнес-услуги, включая факс и ксерокопирование.

В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.

По утрам сервируется завтрак «шведский стол».

Рядом отелем гости могут посетить такие достопримечательности, как Дворцовая площадь, Государственный Эрмитаж и храм Спаса на Крови.

Расстояние до аэропорта Пулково составляет 23 км.

Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4

Москва 4

6 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4

Октябрьская 4

6 ночей

Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания».

К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi. Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин. Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний. Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.

В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.

Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.

Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.

Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4

Азимут 4

6 ночей

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга.

К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi. На территории установлены банкоматы.

Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.

Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4

Россия 3

6 ночей

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть. Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3

Порт Комфорт Лиговский 29 4

6 ночей

Отель находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.

Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.

Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.

Расстояние до аэропорта 16 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.

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Достоевский 4

6 ночей

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

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Ибис 3

6 ночей

Отель находится в Санкт-Петербурге, на Лиговском проспекте. Он имеет статус 3 звезды. Здесь гости могут воспользоваться платной парковкой.

В номерном фонде отеля насчитывается 221 номер. Каждый номер включает в себя просторное спальное место, необходимую мебель, а также телевизор со спутниковым ТВ и собственную ванную комнату. Здесь всегда царит чистота и уют. Благодаря открытому доступу к бесплатной сети Wi-Fi Вы сможете всегда оставаться на связи и быть в курсе всех новостей.

Вкусно и сытно поесть можно в ресторане при отеле.

Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, ускоренная регистрация по прибытии. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 50 кв. м, на котором расположены конференц-залы.

Удачное местоположение позволит быстро добраться до основных достопримечательностей: Исаакиевский собор, Эрмитаж, музей Фаберже, Александровский театр и другие. В шаге находится торговый центр Галерея, Невский проспект, Дворцовая площадь и станции метро.

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Русь 4

6 ночей

Это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.

Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.

Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.

Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.

Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.

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Бест Вестерн 4

6 ночей

В распоряжении отеля находится 107 просторных и уютных номеров. Все они очень стильно и по-современному оформлены. В каждом из них Вы найдете необходимую мебель, телевизор и собственную ванную комнату. В каждом уголке гостиницы доступно бесплатное подключение к сети Wi-Fi. Каждые 24 часа работает стойка регистрации.

В местном ресторане Вы сможете поесть ароматные блюда русской и европейской кухни. Здесь же есть кондитерская и пекарня. В баре можно заказать любой напиток на свой вкус.

В шаговой доступности есть множество музеев и других интересных мест. Поблизости расположена станция метро. Расстояние до аэропорта составляет 15,8 км.

Бест Вестерн 4Бест Вестерн 4Бест Вестерн 4Бест Вестерн 4Бест Вестерн 4

Ярд Резиденс 4

6 ночей

Апарт-отель "YARD Residence" - 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.

Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.

Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. Альтернативой станет посещение кафе, столовой и пекарни поблизости. В шаговой доступности пиццерия и ресторан японской кухни.

Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.

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Izzzi у Гостиного Двора 3

6 ночей

Отель «IZZZI у Гостиного двора» расположен рядом с «Александринским театром», в 440 м от станции метро «Гостиный двор» и в 800 м от станции «Невский проспект».

К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.

Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, для гостей отеля предусмотрена скидка.

В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается «Екатерининский Сад» - 180 м, «Аничков дворец» - 600 м и «Казанский кафедральный собор» - 1 км. До «Московского» железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.

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Cronwell Inn Стремянная 4

6 ночей

Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.

В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.

Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.

Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.

Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.

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Новотель 4

6 ночей

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская».

К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков. Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.

Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.

Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.

После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.

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Кравт Невский СПА 4

6 ночей

Спа-отель Kravt Nevsky с баром, общим лаунджем и видом на город расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания».

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.

В числе удобств номеров — кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. Гостям всех номеров спа-отеля Kravt Nevsky предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол». Гости могут посетить снэк-бар и воспользоваться услугами бизнес-центра.

Спа-отель Kravt Nevsky находится в 2,2 км от станции метро «Маяковская» и в 1,7 км от Московского вокзала. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 24 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.

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Гранд Отель Эмеральд 5

6 ночей

Гранд-отель «Эмеральд» расположен недалеко от Смольного собора и Таврического сада. Пешая прогулка до станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта занимает 10 минут.

Интерьеры гранд-отеля «Эмеральд» роскошно оформлены в классическом стиле. На территории действует бесплатный Wi-Fi. Любители активного отдыха могут посещать тренажерный зал и занятия по аэробике. К услугам гостей спа-центр с русской и турецкой банями и мини-бассейном (за дополнительную плату).

Посетителям оздоровительного центра Emerald предложат широкий спектр процедур.

В ресторане Room DND подают блюда японской и паназиатской кухни.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием
  • Завтраки после первого ночлега, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Обеды и ужины
  • Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительные экскурсии (подробнее в разделе “Важно знать”)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Да, скидки предоставляются:

  • детям до 14 лет (0-13): 1900 руб.
  • детям 14-16 лет: 900 руб.
Какова стоимость дополнительных экскурсий?

Посещение театра-макета «Петровская Акватория»:

  • взрослые - 500 рублей;
  • школьники - 300 рублей;
  • студенты и пенсионеры - 400 рублей.

Посещение Океанариума:

  • взрослые - 800 рублей;
  • школьники и студенты - 600 рублей;
  • пенсионеры - 400 рублей.

Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.):

  • взрослые - 900 рублей;
  • школьники - 700 рублей.

Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел):

  • взрослые - 850 рублей;
  • школьники - 750 рублей.

Экскурсия на крышу Петербурга:

  • взрослые, студенты и пенсионеры - 900 рублей;
  • школьники - 300 рублей;
  • 1 взрослый + 1 ребенок от 12 лет - 1600 рублей.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.

Возможно ли изменение программы?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Можно ли в тур с животными?

IZZZI у Гостиного двора

пер. Крылова, 5 Б

Размещение собак и кошек мелких пород, весом не более 8 кг, допускается в номерах определенных категорий

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
16 окт 2023
Тур "Петербургская коллекция". Всё очень понравилось. Были 4 дня. Хороший отель Арт Ну вот Палас. Организация тура на 5! Комфортабельные автобусы. Всё четко по времени. Очень хорошо, что на экскурсиях использовались радио-гиды.
В
12 окт 2023
Очень понравилось путешествие. Всё хорошо организовано. Интересные экскурсии. Большое спасибо!
М
3 окт 2023
Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!
Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!

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