Петербургская коллекция
Выберите исключительно то, что вам интересно! Внимание: каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели. Пожалуйста, обращайте внимание на день заезда и программу тура в этот день.
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Программа тура по дням
Понедельник. Кронштадт
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».
- 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
- 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. На огромной Якорной площади вас ждёт самый большой в России Морской собор. Одним из инициаторов его строительства был известный проповедник Иоанн Кронштадтский. В наши дни Морской собор – это главный храм Военно-морского флота России.
13:30 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений. Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.
Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
18:00 Окончание программы в центре города на Невском проспекте у отелей «Москва» и «Октябрьская». Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».
- 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
- 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы», посвящённая православным храмам разных эпох и архитектурных стилей. Мы увидим величественный Никольский собор, освящённый в честь Николы Морского. Это был главный храм города для всех моряков русского флота.
Рассмотрим яркий пример русского стиля в архитектуре – Успенскую церковь на Васильевском острове, её фасады украшены мозаикой и облицовочным кирпичом. Посетим знаменитое Смоленское кладбище, где находится часовня Блаженной Ксении Петербургской – самой почитаемой святыни Северной столицы.
14:30 Экскурсия в Спас на крови – удивительный храм, воздвигнутый в память об императоре-освободителе Александре II, и уникальный музей мозаичного искусства. Здание собора является памятником «русского стиля» рубежа XIX-XX вв. и напоминает храмы допетровской эпохи. Его яркие фасады выделяются на фоне классической застройки центральной части города.
15:30-16:30 Окончание программы в центре города на Невском проспекте.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» и музей Фаберже
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».
- 12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
- 13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
15:30 Экскурсия в Шуваловский дворец – великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. За скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются бережно отреставрированные интерьеры и настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
17:30-18:30 Окончание программы в центре города у отелей «Москва» и «Октябрьская». Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 руб. взр., 300 руб. шк., 400 руб. студ., 400 руб. пенс.)
Четверг. Петергоф
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Россия».
- 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд».
- 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
13:00 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – величественному и изысканному. Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.
17:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями. (800 руб. взр., 600 руб. шк., ст., 400 руб. пенс.)
Пятница. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу и Петропавловская крепость
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».
- 12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
- 13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла. Вы познакомитесь с историей крепости и узнаете об её архитектурных особенностях, увидите современную городскую скульптуру и посетите главный храм – Петропавловский собор, который стал особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все российские императоры.
18:00-19:00 Окончание в центре города у отелей «Москва» и «Октябрьская». Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Суббота. Царское Село
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
- 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
- 11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».
- 11:50 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», (исключение – суббота, поездка в Царское Село).
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой. Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.
Свободное время для прогулки по паркам и самостоятельное посещения Лицея. В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.
Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) (900 руб. взр., 700 руб. шк.). Дворец построили для семьи будущего императора Павла I. Его интерьеры, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны, создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца.
16:00-19:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел) (850 руб. взр., 750 руб. шк.)
Воскресенье. Эрмитаж
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».
- 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
- 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
- 11:15-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти. Пройдём по центру современного Петербурга и увидим Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади.
Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.
Окончание программы в центре города не позднее 19:00. Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.
Дополнительно: Экскурсия на крышу Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (900 взр., 900 студ., 900 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1600)
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.
Скидки на тур:
- детям до 14 лет (0-13): 1900 руб.;
- детям 14-16 лет: 900 руб.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от варианта размещения и даты заезда:
А-отель Фонтанка 4*.
Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от отеля Азимут 4* (1 минута пешком до главного корпуса).
|Даты заездов
|Стандартный
Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
16.10.23-20.10.23
26250
26850
31950
|21.10.23
|26650
|27000
|32550
|22.10.23
|27050
|27150
|33150
|23.10.23
|27450
|27300
|33750
|24.10.23
|27850
|27450
|34350
|25.10.23
|28250
|27600
|34950
26.10.23-29.10.23
|28650
|27750
|35550
|30.10.23
|28750
|27850
|35750
|31.10.23
|28850
|27950
|35950
01.11.23
28950
28050
36150
02.11.23
|28550
|27900
|35550
|03.11.23
|28150
|27750
|34950
|04.11.23
|27750
|27600
|34350
|05.11.23
|27250
|27350
|33550
|06.11.23
|26750
|27100
|32750
07.11.23-23.12.23
|26250
|26850
|31950
|12.01.24-14.03.24
|26250
|26250
|31050
Катарина Арт Отель 4*.
Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом на Площади) выход через Итальянскую улицу.
По предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей.
|Даты заездов
|Смарт
|Стандартный
|Комфорт
|Двухместный*
|Одноместный
|Двухместный*
|Одноместный
|Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
16.10.23-29.10.23
27150
34950
27750
36450
28950
28950
38550
|30.10.23
|27250
|35150
|27850
|36650
|29050
|29050
|38800
|31.10.23
|27350
|35350
|27950
|36850
|29150
|29150
|39050
01.11.23-04.11.23
|27450
|35550
|28050
|37050
|29250
|29250
|39300
|05.11.23
|27350
|35350
|27950
|36850
|29150
|29150
|39050
|06.11.23
|27250
|35150
|27850
|36650
|29050
|29050
|38800
|07.11.23-26.03.24
|27150
|34950
|27750
|36450
|28950
|28950
|38550
Москва 4*.
Завтрак "шведский стол". Ранее заселение и поздний выезд платные.
|Даты заездов
|Стандартный
|Комфорт
|Двухместный*
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный*
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
16.10.23-21.10.23
27750
28050
35550
30450
29850
40950
|22.10.23
|27950
|28300
|35950
|30700
|30100
|41450
|23.10.23
|28150
|28550
|36350
|30950
|30350
|41950
|24.10.23
|28350
|28800
|36750
|31200
|30600
|42450
|25.10.23
|28550
|29050
|37150
|31450
|30850
|42950
|26.10.23
|28750
|29300
|37550
|31700
|31100
|43450
27.10.23-29.10.23
|28950
|29550
|37950
|31950
|31350
|43950
30.10.23
|29050
|29650
|38150
|32100
|31500
|44250
|31.10.23
|29150
|29750
|38350
|32250
|31650
|44550
|01.11.23
|29250
|29850
|38550
|32400
|31800
|44850
|02.11.23
|29050
|29600
|38150
|32150
|31550
|44350
|03.11.23
|28850
|29350
|37750
|31900
|31300
|43850
|04.11.23
|28650
|29100
|37350
|31650
|31050
|43350
|05.11.23
|28350
|28750
|36750
|31250
|30650
|42550
|06.11.23
|28050
|28400
|36150
|30850
|30250
|41750
07.11.23-23.12.23
|27750
|28050
|35550
|30450
|29850
|40950
12.01.24-16.03.24
|28050
|28350
|36150
|30150
|-
|40650
|17.03.24
|28400
|28700
|36800
|30650
|-
|41550
|18.03.24
|28750
|29050
|37450
|31150
|-
|42450
19.03.24
|29100
|29400
|38100
|31650
|-
|43350
|20.03.24
|29450
|29750
|38750
|32150
|-
|44250
21.03.24
|29800
|30100
|39400
|32650
|-
|45150
|22.03.24-26.03.24
|30150
|30450
|40050
|33150
|32550
|46050
Октябрьская 4*.
Завтрак "шведский стол". По предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей.
|Даты заездов
|Стандартный МТК (18м)
|Комфорт МК
|Двухместный*
|Одноместный
|Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр. реб. 3-12)
|Одноместный
16.10.23
29150
37250
29950
28750
28250
38950
|17.10.23
|29400
|37650
|30150
|28950
|28500
|39300
|18.10.23
|29650
|38050
|30350
|29150
|28750
|39650
|19.10.23
|29900
|38450
|30550
|29350
|29000
|40000
20.10.23-01.11.23
|30150
|38850
|30750
|29550
|29250
|40350
|02.11.23
|29900
|38450
|30550
|29350
|29000
|40000
03.11.23
|29650
|38050
|30350
|29150
|28750
|39650
|04.11.23
|29400
|37650
|30150
|28950
|28500
|39300
|05.11.23
|29150
|37250
|29950
|28750
|28250
|38950
|06.11.23
|28900
|36850
|29750
|28550
|28000
|38600
|07.11.23-23.12.23
|28650
|36450
|29550
|28350
|27750
|38250
Азимут 4*.
Завтрак “шведский стол”.
|Даты заездов
|Смарт стандарт
|Двухместный*
|Одноместный
16.10.23-22.10.23
29550
36950
|23.10.23
|29700
|37200
|24.10.23
|29850
|37450
|25.10.23
|30000
|37700
26.10.23-29.10.23
|30150
|37950
|30.10.23
|30250
|38150
|31.10.23
|30350
|38350
|01.11.23
|30450
|38550
|02.11.23
|30200
|38050
|03.11.23
|29950
|37550
|04.11.23
|29700
|37050
|05.11.23
|29350
|36350
|06.11.23
|29000
|35650
|07.11.23-15.03.24
|28650
|34950
Россия 3*.
Завтрак "шведский стол". 5 остановок на метро без пересадок до станции «Невский проспект», встреча на Площади Искусств (исключение – суббота, поездка в Царское Село).
|Даты заездов
|Стандартный
|Бизнес
|Двухместный*
|Одноместный
|Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|16.10.23-21.10.23
|25950
|34050
|27150
|26250
|33750
|22.10.23
|26250
|34700
|27350
|26400
|33800
|23.10.23
|26550
|35350
|27550
|26550
|33850
|24.10.23
|26850
|36000
|27750
|26700
|33900
|25.10.23
|27150
|36650
|27950
|26850
|33950
|26.10.23
|27450
|37300
|28150
|27000
|34000
|27.10.23-31.10.23
|27750
|37950
|28350
|27150
|34050
|01.11.23
|27250
|36950
|28000
|26900
|33800
|02.11.23
|26750
|35950
|27650
|26650
|33550
|03.11.23
|26250
|34950
|27300
|26400
|33300
|04.11.23
|25750
|33950
|26950
|26150
|33050
|05.11.23
|25250
|32950
|26600
|25900
|32800
|06.11.23-23.12.23
|24750
|31950
|26250
|25650
|32550
|12.01.24-16.02.24
|25050
|32250
|26550
|25950
|33450
|17.02.24
|25250
|32700
|26750
|26050
|33650
|18.02.24
|25450
|33150
|26950
|26150
|33850
|19.02.24
|25650
|33600
|27150
|26250
|34050
|20.02.24
|25650
|33100
|27150
|26250
|34050
|21.02.24
|25650
|32600
|27150
|26250
|34050
|22.02.24
|25650
|32100
|27150
|26250
|34050
|23.02.24
|25450
|31150
|26950
|26150
|33850
|24.02.24
|25250
|30200
|26750
|26050
|33650
|25.02.24-01.03.24
|25050
|29250
|26550
|25950
|33450
|02.03.24
|25250
|30200
|26750
|26050
|33650
|03.03.24
|25450
|31150
|26950
|26150
|33850
|04.03.24-07.03.24
|25650
|32100
|27150
|26250
|34050
|08.03.24
|25450
|31150
|26950
|26150
|33850
|09.03.24
|25250
|30200
|26750
|26050
|33650
|10.03.24-17.03.24
|25050
|29250
|26550
|25950
|33450
|18.03.24
|25550
|30800
|26900
|26200
|33700
|19.03.24
|26050
|32350
|27250
|26450
|33950
|20.03.24
|26550
|33900
|27600
|26700
|34200
|21.03.24
|27050
|35450
|27950
|26950
|34450
|22.03.24
|27550
|37000
|28300
|27200
|34700
|23.03.24-25.03.24
|28050
|38550
|28650
|27450
|34950
|26.03.24
|27750
|37950
|28500
|27300
|34900
|27.03.24
|27450
|37350
|28350
|27150
|34850
|28.03.24
|27150
|36750
|28200
|27000
|34800
|29.03.24
|26850
|36150
|28050
|26850
|34750
|30.03.24
|26550
|35550
|27900
|26700
|34700
|31.03.24-15.04.24
|26250
|34950
|27750
|26550
|34650
Порт Комфорт Лиговский 29 4*.
Завтрак "шведский стол". В 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.
|Даты заездов
|Смарт Плюс
|Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|16.10.23-23.12.23
|27150
|26250
|34050
|Даты заездов
|Стандартный
|Супериор
|Двухместный*
|Одноместный
|Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|16.10.23-22.10.23
|28950
|38550
|31050
|34050
|41250
|23.10.23
|28800
|38200
|31050
|33300
|41050
|24.10.23
|28650
|37850
|31050
|32550
|40850
|25.10.23
|28500
|37500
|31050
|31800
|40650
|26.10.23
|28350
|37150
|31050
|31050
|40450
|27.10.23
|28200
|36800
|31050
|30300
|40250
|28.10.23-29.10.23
|28050
|36450
|31050
|29550
|40050
|30.10.23
|28200
|36650
|31200
|29700
|40300
|31.10.23
|28350
|36850
|31350
|29850
|40550
|01.11.23
|28500
|37050
|31500
|30000
|40800
|02.11.23
|28450
|37100
|31200
|30450
|40650
|03.11.23
|28400
|37150
|30900
|30900
|40500
|04.11.23
|28350
|37200
|30600
|31350
|40350
|05.11.23
|28150
|37050
|30150
|31650
|39950
|06.11.23
|27950
|36900
|29700
|31950
|39550
|07.11.23-19.03.24
|27750
|36750
|29250
|32250
|39150
|20.03.24
|27800
|36700
|29550
|31800
|39300
|21.03.24
|27850
|36650
|29850
|31350
|39450
|22.03.24
|27900
|36600
|30150
|30900
|39600
|23.03.24
|27950
|36550
|30450
|30450
|39750
|24.03.24
|28000
|36500
|30750
|30000
|39900
|25.03.24-26.03.24
|28050
|36450
|31050
|29550
|40050
Ибис 3*.
Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.
|Даты заездов
|Стандартный
|Двухместный*
|Одноместный
|16.10.23-29.10.23
|29550
|38250
|30.10.23
|29650
|38500
|31.10.23
|29750
|38750
|01.11.23
|29850
|39000
|02.11.23
|29400
|38150
|03.11.23
|28950
|37300
|04.11.23
|28500
|36450
|05.11.23
|27950
|35350
|06.11.23
|27400
|34250
|07.11.23-23.12.23
|26850
|33150
Русь 4*.
Завтрак "шведский стол". В 19 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.
|Даты заездов
|Классик (стандарт)
|Джуниор Сюит
|Двухместный*
|Одноместный
|Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|16.10.23-29.10.23
|29550
|33450
|31650
|30150
|41550
|30.10.23
|29700
|33600
|31800
|30300
|41850
|31.10.23
|29850
|33750
|31950
|30450
|42150
|01.11.23-04.11.23
|30000
|33900
|32100
|30600
|42450
|05.11.23
|29850
|33750
|31950
|30450
|42150
|06.11.23
|29700
|33600
|31800
|30300
|41850
|07.11.23-23.12.23
|29550
|33450
|31650
|30150
|41550
Бест Вестерн 4*.
Завтрак "накрытие". В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.
По предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей.
|Даты заездов
|Комфорт
|Двухместный*
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 3-12)
|Одноместный
|16.10.23
|29950
|29250
|28450
|38350
|17.10.23
|30150
|29400
|28650
|38700
|18.10.23
|30350
|29550
|28850
|39050
|19.10.23
|30550
|29700
|29050
|39400
|20.10.23-01.11.23
|30750
|29850
|29250
|39750
|02.11.23
|30550
|29700
|29050
|39400
|03.11.23
|30350
|29550
|28850
|39050
|04.11.23
|30150
|29400
|28650
|38700
|05.11.23
|29950
|29250
|28450
|38350
|06.11.23
|29750
|29100
|28250
|38000
|07.11.23-23.12.23
|29550
|28950
|28050
|37650
Ярд Резиденс 4*.
Завтрак «Континентальный» в Цехе 85 или завтрак «шведский стол» в кафе через дорогу. В 4 минутах пешком от гостиницы Москва 4*.
|Даты заездов
|Смарт без кухни
|Смарт
|Студия (быв. Стандарт)
|Двухместный*
|Одноместный
|Двухместный*
|Одноместный
|Двухместный*
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
16.10.23-29.10.23
|29550
40650
|30750
|42750
|31950
|31350
|45150
|30.10.23
|29700
|40900
|30900
|43050
|32100
|31500
|45450
|31.10.23
|29850
|41150
|31050
|43350
|32250
|31650
|45750
01.11.23-04.11.23
|41400
|30000
|43650
|31200
|32400
|31800
|46050
|05.11.23
|41150
29850
|43350
|31050
|32250
|33850
|45750
|06.11.23
|40900
|29700
|43050
|30900
|32100
|34250
|45450
|07.11.23-23.12.23
|40650
|29550
|42750
|30750
|31950
|34650
|45150
Изззи у Гостиного двора / Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург).
Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от Площади Искусств.
|Даты заездов
|Стандартный
|Комфорт
|Двухместный*
|Одноместный
|Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|16.10.23-17.10.23
|30150
|39450
|31650
|30150
|42450
|18.10.23
|30400
|39950
|32050
|30450
|43300
|19.10.23
|30650
|40450
|32450
|30750
|44150
|20.10.23
|30900
|40950
|32850
|31050
|45000
|21.10.23
|31150
|41450
|33250
|31350
|45850
|22.10.23
|31400
|41950
|33650
|31650
|46700
|23.10.23-01.11.23
|31650
|42450
|34050
|31950
|47550
|02.11.23
|30800
|40800
|33150
|31300
|45700
|03.11.23
|29950
|39150
|32250
|30650
|43850
|04.11.23
|29100
|37500
|31350
|30000
|42000
|05.11.23
|28250
|35850
|30450
|29350
|40150
|06.11.23
|27400
|34200
|29550
|28700
|38300
|07.11.23-16.02.24
|26550
|32550
|28650
|28050
|36450
|17.02.24
|27400
|34200
|29550
|28700
|38300
|18.02.24
|28250
|35850
|30450
|29350
|40150
|19.02.24
|29100
|37500
|31350
|30000
|42000
|20.02.24
|29950
|39150
|32250
|30650
|43850
|21.02.24
|30100
|39350
|32300
|30700
|44050
|22.02.24
|30250
|39550
|32350
|30750
|44250
|23.02.24
|29550
|38100
|31500
|30150
|42600
|24.02.24
|28850
|36650
|30650
|29550
|40950
|25.02.24
|28150
|35200
|29800
|28950
|39300
|26.02.24-01.03.24
|27450
|33750
|28950
|28350
|37650
|02.03.24
|28150
|35200
|29800
|28950
|39300
|03.03.24
|28850
|36650
|30650
|29550
|40950
|04.03.24
|29550
|38100
|31500
|30150
|42600
|05.03.24-07.03.24
|30250
|39550
|32350
|30750
|44250
|08.03.24
|29550
|38100
|31500
|30150
|42600
|09.03.24
|28850
|36650
|30650
|29550
|40950
|10.03.24
|28150
|35200
|29800
|28950
|39300
|11.03.24-12.03.24
|27450
|33750
|28950
|28350
|37650
|13.03.24
|28150
|35200
|29800
|28950
|39300
|14.03.24
|28850
|36650
|30650
|29550
|40950
|15.03.24
|29550
|38100
|31500
|30150
|42600
|16.03.24
|30250
|39550
|32350
|30750
|44250
|17.03.24
|30950
|41000
|33200
|31350
|45900
|18.03.24-27.03.24
|31650
|42450
|34050
|31950
|47550
Cronwell Inn Стремянная 4*.
Завтрак "шведский стол". В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.
|Даты заездов
|Смарт
|Комфорт
|Двухместный*
|Одноместный
|Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|16.10.23-23.12.23
|31950
|37950
|33450
|33150
|40950
Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*.
Завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.
|Даты заездов
|Стандартный
|Полулюкс
|Двухместный*
|Одноместный
|Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|16.10.23-29.10.23
|35250
|46050
|42750
|40350
|61050
|30.10.23
|35450
|46400
|43050
|40600
|61550
|31.10.23
|35650
|46750
|43350
|40850
|62050
|01.11.23-04.11.23
|35850
|47100
|43650
|41100
|62550
|05.11.23
|35650
|46750
|43350
|40850
|62050
|06.11.23
|35450
|46400
|43050
|40600
|61550
|07.11.23-25.03.24
|35250
|46050
|42750
|40350
|61050
Кравт Невский СПА 4* (Санкт-Петербург).
Завтрак "шведский стол". В 5 минутах пешком от гостиницы Москва 4*.
|Даты заездов
|Стандартный
|Двухместный*
|Одноместный
|16.10.23-26.01.24
|37050
|49950
Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург).
Завтрак "шведский стол". В 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.
|Даты заездов
|Стандартный
|Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|16.10.23-29.10.23
|41550
|41850
|55650
|30.10.23
|41800
|42100
|56050
|31.10.23
|42050
|42350
|56450
|01.11.23-04.11.23
|42300
|42600
|56850
|05.11.23
|42050
|42350
|56450
|06.11.23
|41800
|42100
|56050
|07.11.23-25.03.24
|41550
|41850
|55650
Данный тур возможно приобрести без проживания. Стоимость 17550 руб/чел. Туристов приобретших тур без проживания гид будет ждать в холле гостиницы «Октябрьская» или «Москва».
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
А-отель Фонтанка 4
Отель расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».
В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.
В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал.
Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.
Катарина Арт Отель 4
Арт-отель идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой.
В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа. Также гостям предлагаются гладильные услуги и бизнес-услуги, включая факс и ксерокопирование.
В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.
По утрам сервируется завтрак «шведский стол».
Рядом отелем гости могут посетить такие достопримечательности, как Дворцовая площадь, Государственный Эрмитаж и храм Спаса на Крови.
Расстояние до аэропорта Пулково составляет 23 км.
Москва 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Октябрьская 4
Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания».
К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi. Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин. Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний. Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.
В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.
Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.
Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.
Азимут 4
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга.
К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi. На территории установлены банкоматы.
Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть. Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Порт Комфорт Лиговский 29 4
Отель находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Расстояние до аэропорта 16 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Ибис 3
Отель находится в Санкт-Петербурге, на Лиговском проспекте. Он имеет статус 3 звезды. Здесь гости могут воспользоваться платной парковкой.
В номерном фонде отеля насчитывается 221 номер. Каждый номер включает в себя просторное спальное место, необходимую мебель, а также телевизор со спутниковым ТВ и собственную ванную комнату. Здесь всегда царит чистота и уют. Благодаря открытому доступу к бесплатной сети Wi-Fi Вы сможете всегда оставаться на связи и быть в курсе всех новостей.
Вкусно и сытно поесть можно в ресторане при отеле.
Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, ускоренная регистрация по прибытии. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 50 кв. м, на котором расположены конференц-залы.
Удачное местоположение позволит быстро добраться до основных достопримечательностей: Исаакиевский собор, Эрмитаж, музей Фаберже, Александровский театр и другие. В шаге находится торговый центр Галерея, Невский проспект, Дворцовая площадь и станции метро.
Русь 4
Это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Бест Вестерн 4
В распоряжении отеля находится 107 просторных и уютных номеров. Все они очень стильно и по-современному оформлены. В каждом из них Вы найдете необходимую мебель, телевизор и собственную ванную комнату. В каждом уголке гостиницы доступно бесплатное подключение к сети Wi-Fi. Каждые 24 часа работает стойка регистрации.
В местном ресторане Вы сможете поесть ароматные блюда русской и европейской кухни. Здесь же есть кондитерская и пекарня. В баре можно заказать любой напиток на свой вкус.
В шаговой доступности есть множество музеев и других интересных мест. Поблизости расположена станция метро. Расстояние до аэропорта составляет 15,8 км.
Ярд Резиденс 4
Апарт-отель "YARD Residence" - 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.
Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. Альтернативой станет посещение кафе, столовой и пекарни поблизости. В шаговой доступности пиццерия и ресторан японской кухни.
Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.
Izzzi у Гостиного Двора 3
Отель «IZZZI у Гостиного двора» расположен рядом с «Александринским театром», в 440 м от станции метро «Гостиный двор» и в 800 м от станции «Невский проспект».
К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.
Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, для гостей отеля предусмотрена скидка.
В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается «Екатерининский Сад» - 180 м, «Аничков дворец» - 600 м и «Казанский кафедральный собор» - 1 км. До «Московского» железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.
Cronwell Inn Стремянная 4
Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.
В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.
Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.
Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.
Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.
Новотель 4
Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская».
К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков. Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.
Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.
Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.
После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.
Кравт Невский СПА 4
Спа-отель Kravt Nevsky с баром, общим лаунджем и видом на город расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания».
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В числе удобств номеров — кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. Гостям всех номеров спа-отеля Kravt Nevsky предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол». Гости могут посетить снэк-бар и воспользоваться услугами бизнес-центра.
Спа-отель Kravt Nevsky находится в 2,2 км от станции метро «Маяковская» и в 1,7 км от Московского вокзала. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 24 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Гранд Отель Эмеральд 5
Гранд-отель «Эмеральд» расположен недалеко от Смольного собора и Таврического сада. Пешая прогулка до станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта занимает 10 минут.
Интерьеры гранд-отеля «Эмеральд» роскошно оформлены в классическом стиле. На территории действует бесплатный Wi-Fi. Любители активного отдыха могут посещать тренажерный зал и занятия по аэробике. К услугам гостей спа-центр с русской и турецкой банями и мини-бассейном (за дополнительную плату).
Посетителям оздоровительного центра Emerald предложат широкий спектр процедур.
В ресторане Room DND подают блюда японской и паназиатской кухни.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- Завтраки после первого ночлега, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Обеды и ужины
- Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Дополнительные экскурсии (подробнее в разделе “Важно знать”)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург
- Предоставляются ли на тур скидки?
Да, скидки предоставляются:
- детям до 14 лет (0-13): 1900 руб.
- детям 14-16 лет: 900 руб.
- Какова стоимость дополнительных экскурсий?
Посещение театра-макета «Петровская Акватория»:
- взрослые - 500 рублей;
- школьники - 300 рублей;
- студенты и пенсионеры - 400 рублей.
Посещение Океанариума:
- взрослые - 800 рублей;
- школьники и студенты - 600 рублей;
- пенсионеры - 400 рублей.
Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.):
- взрослые - 900 рублей;
- школьники - 700 рублей.
Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел):
- взрослые - 850 рублей;
- школьники - 750 рублей.
Экскурсия на крышу Петербурга:
- взрослые, студенты и пенсионеры - 900 рублей;
- школьники - 300 рублей;
- 1 взрослый + 1 ребенок от 12 лет - 1600 рублей.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
- Возможно ли изменение программы?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
- Можно ли в тур с животными?
IZZZI у Гостиного двора
пер. Крылова, 5 Б
Размещение собак и кошек мелких пород, весом не более 8 кг, допускается в номерах определенных категорий
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.