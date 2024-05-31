Туры подходящие для зимних прогулок по Санкт-Петербургу

Найдено 22 тура в категории «Зимние» в Санкт-Петербурге, цены от 4 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«Об этом вы узнаете, став участником нашего рождественского тура»
31 дек в 10:00
от 10 200 за человека
Петербург Лайт. Зимние каникулы на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Петербург Лайт. Зимние каникулы на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять)»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 5 500 за человека
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«13:30-15:30 Автобусная экскурсия «Зимние праздники»»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 6 550 за человека
Зимние истории дворцов Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние истории дворцов Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
«12:00 Автобусная экскурсия «Зимние праздники»»
29 дек в 10:00
от 10 050 за человека
Новогодняя петербургская коллекция на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодняя петербургская коллекция на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«13:30-15:30 Автобусная экскурсия «Зимние праздники»»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 9 950 за человека
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Начало: Санкт-Петербург
«12:00 Автобусная экскурсия «Зимние праздники»»
29 дек в 10:00
от 6 650 за человека
Новогодняя петербургская коллекция на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогодняя петербургская коллекция на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«13:30-15:30 Автобусная экскурсия «Зимние праздники»»
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
от 13 450 за человека
Волшебство Рождества от Санкт-Петербурга до Выборга
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Волшебство Рождества от Санкт-Петербурга до Выборга
Начало: Москва, метро ВДНХ
«Прекрасное настроение, подарки, встречи, путешествия, улыбки, счастье, любовь – все то, что характеризует по-настоящему волшебный праздник – Рождество»
3 янв в 10:00
от 25 500 за человека
Путешествие в «Новогоднюю сказку» на 6 дней. Санкт-Петербург и Великий Новгород
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Путешествие в «Новогоднюю сказку» на 6 дней. Санкт-Петербург и Великий Новгород
Начало: Санкт-Петербург
«Автобусная экскурсия «Зимние праздники»»
31 дек в 10:00
от 9 800 за человека
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
Экскурсионный тур «Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге» на 3 дня
Начало: Санкт-Петербург
«Автобусная экскурсия по городу «Предчувствие Рождества»»
3 янв в 10:00
от 44 970 за человека
Истории и тайны средневекового Выборга. Рождественское путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Истории и тайны средневекового Выборга. Рождественское путешествие
Начало: Россия, Санкт-Петербург
3 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 9 550 за человека
Новогодняя петербургская коллекция на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодняя петербургская коллекция на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«13:30-15:30 Автобусная экскурсия «Зимние праздники»»
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
от 8 250 за человека
Новогодняя петербургская коллекция на 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодняя петербургская коллекция на 6 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«13:30-15:30 Автобусная экскурсия «Зимние праздники»»
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
от 11 650 за человека
Новогодние огни. Праздничный тур в Санкт-Петербург
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодние огни. Праздничный тур в Санкт-Петербург
Начало: Санкт-Петербург
«Насладитесь прекрасными новогодними декорациями и узнаете удивительные факты о петербургских традициях празднования Нового года»
31 дек в 10:00
от 7 730 за человека
Зимние дворцы Санкт-Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимние дворцы Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
«Откройте двери в историю и великолепие Петербурга с нашим новогодним туром»
31 дек в 10:00
от 19 340 за человека
Новогодняя коллекция Санкт-Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодняя коллекция Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
«Откройте двери в историю и великолепие Петербурга с нашим новогодним туром»
30 дек в 10:00
от 15 820 за человека
Новогодний коктейль Санкт-Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний коктейль Санкт-Петербурга
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«Эрмитаж, остров «Новая Голландия», Кронштадт, Юсуповский и Екатерининский дворцы предстанут перед вами во всей красе в эти новогодние праздники»
29 дек в 10:00
от 6 800 за человека
Калейдоскоп рождественских огней Северной столицы
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Калейдоскоп рождественских огней Северной столицы
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«Вас будет ждать гид с табличкой «Калейдоскоп рождественских огней»»
1 янв в 10:00
от 5 025 за человека
Рождественский Петербург. 5 дней в сказочном городе
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождественский Петербург. 5 дней в сказочном городе
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«Зимние каникулы в Санкт-Петербурге — это отличный вариант для тех, кто хочет каждый день быть в атмосфере праздника»
31 дек в 10:00
от 4 800 за человека
Рождественская сказка Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождественская сказка Петербурга
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«В этом туре вы увидите Санкт-Петербург в праздничном новогоднем обличии»
31 дек в 10:00
от 9 410 за человека
Новогодний фейерверк Санкт-Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогодний фейерверк Санкт-Петербурга
«Обзорная автобусная экскурсия по городу «Новогодний портрет Петербурга» представит город, расцвеченный новогодними огнями и гирляндами, создающими праздничное настроение»
30 дек в 10:00
от 9 500 за человека
Новогодние огни Санкт-Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние огни Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
«В этом новогоднем путешествии в сказку зимнего Санкт-Петербурга вас ждут экскурсии по улицам города, пропитанным историей, музеям мирового уровня, Юсуповскому дворцу, нарядным Никольским рядам и знаменитым кронштадтским фортам»
30 дек в 10:00
от 6 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Азалия
    31 мая 2024
    Зимние истории дворцов Петербурга
    Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥
    Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥
  • Д
    Динара
    30 мая 2024
    Зимние истории дворцов Петербурга
    Понравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательно. Большое спасибо.
    Понравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательноПонравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательноПонравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательноПонравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательноПонравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательноПонравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательноПонравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательно
  • О
    Олег
    29 мая 2024
    Зимние истории дворцов Петербурга
    По организации экскурсий вопросов нет. Экскурсоводы рассказывают доходчиво и понятно, всегда готовы ответить на дополнительные вопросы. Конечно слишком много информации… но увиденное и услышанное впечатлило. Больше вопросов к дисциплине самих участников группы.
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Калейдоскоп рождественских огней Северной столицы
    Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас своим друзьям и знакомым, которые собираются в С-Петербург и сама с удовольствием воспользуюсь Вашими услугами при очередной поездки! Очень рекомендую!!!
    Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас
  • А
    Антонина
    21 мая 2024
    Новогодний коктейль Санкт-Петербурга
    Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал.
    Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Путешествие в «Новогоднюю сказку» на 6 дней. Санкт-Петербург и Великий Новгород
    Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
  • С
    Сергей
    28 марта 2024
    Петербург. Новогодняя феерия
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый
  • З
    Закурдаева
    27 марта 2024
    Петербург. Новогодняя феерия
    По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
  • М
    Мария
    16 января 2024
    Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
    Прекрасно составлена программа: ангелы над городом, львы, Царское село. Павловск. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Елене за возможность увидеть Петербург по новому!
    Прекрасно составлена программа: ангелы над городом, львы, Царское село. ПавловскПрекрасно составлена программа: ангелы над городом, львы, Царское село. ПавловскПрекрасно составлена программа: ангелы над городом, львы, Царское село. ПавловскПрекрасно составлена программа: ангелы над городом, львы, Царское село. Павловск
  • Н
    Наталья
    16 января 2024
    Путешествие в «Новогоднюю сказку» на 6 дней. Санкт-Петербург и Великий Новгород
    всё очень офигенно!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Зимние»

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  1. Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
  2. Петербург Лайт. Зимние каникулы на 5 дней
  3. Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
  4. Зимние истории дворцов Петербурга
  5. Новогодняя петербургская коллекция на 5 дней
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  2. Петергоф
  3. Набережная
  4. Музей Фаберже
  5. Исаакиевский собор
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  7. Ладожское озеро
  8. Царское село
  9. Остров Валаам
  10. Петропавловский собор
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