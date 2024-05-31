А Азалия Зимние истории дворцов Петербурга Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥

Д Динара Зимние истории дворцов Петербурга Понравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательно. Большое спасибо.

О Олег Зимние истории дворцов Петербурга По организации экскурсий вопросов нет. Экскурсоводы рассказывают доходчиво и понятно, всегда готовы ответить на дополнительные вопросы. Конечно слишком много информации… но увиденное и услышанное впечатлило. Больше вопросов к дисциплине самих участников группы.

Е Елена Калейдоскоп рождественских огней Северной столицы Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас своим друзьям и знакомым, которые собираются в С-Петербург и сама с удовольствием воспользуюсь Вашими услугами при очередной поездки! Очень рекомендую!!!

А Антонина Новогодний коктейль Санкт-Петербурга Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал.

О Олеся Путешествие в «Новогоднюю сказку» на 6 дней. Санкт-Петербург и Великий Новгород Организация на высоте- всё чётко и вовремя.

С Сергей Петербург. Новогодняя феерия Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.

З Закурдаева Петербург. Новогодняя феерия По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.