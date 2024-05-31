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Авторский тур
5 дней
Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«Об этом вы узнаете, став участником нашего рождественского тура»
31 дек в 10:00
от 10 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Петербург Лайт. Зимние каникулы на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять)»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 5 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«13:30-15:30 Автобусная экскурсия «Зимние праздники»»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 6 550₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимние истории дворцов Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
«12:00 Автобусная экскурсия «Зимние праздники»»
29 дек в 10:00
от 10 050₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодняя петербургская коллекция на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«13:30-15:30 Автобусная экскурсия «Зимние праздники»»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 9 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Начало: Санкт-Петербург
«12:00 Автобусная экскурсия «Зимние праздники»»
29 дек в 10:00
от 6 650₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодняя петербургская коллекция на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«13:30-15:30 Автобусная экскурсия «Зимние праздники»»
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
от 13 450₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Волшебство Рождества от Санкт-Петербурга до Выборга
Начало: Москва, метро ВДНХ
«Прекрасное настроение, подарки, встречи, путешествия, улыбки, счастье, любовь – все то, что характеризует по-настоящему волшебный праздник – Рождество»
3 янв в 10:00
от 25 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Путешествие в «Новогоднюю сказку» на 6 дней. Санкт-Петербург и Великий Новгород
Начало: Санкт-Петербург
«Автобусная экскурсия «Зимние праздники»»
31 дек в 10:00
от 9 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
Экскурсионный тур «Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге» на 3 дня
Начало: Санкт-Петербург
«Автобусная экскурсия по городу «Предчувствие Рождества»»
3 янв в 10:00
от 44 970₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Истории и тайны средневекового Выборга. Рождественское путешествие
Начало: Россия, Санкт-Петербург
3 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 9 550₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодняя петербургская коллекция на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«13:30-15:30 Автобусная экскурсия «Зимние праздники»»
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
от 8 250₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодняя петербургская коллекция на 6 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«13:30-15:30 Автобусная экскурсия «Зимние праздники»»
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
от 11 650₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодние огни. Праздничный тур в Санкт-Петербург
Начало: Санкт-Петербург
«Насладитесь прекрасными новогодними декорациями и узнаете удивительные факты о петербургских традициях празднования Нового года»
31 дек в 10:00
от 7 730₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимние дворцы Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
«Откройте двери в историю и великолепие Петербурга с нашим новогодним туром»
31 дек в 10:00
от 19 340₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодняя коллекция Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
«Откройте двери в историю и великолепие Петербурга с нашим новогодним туром»
30 дек в 10:00
от 15 820₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодний коктейль Санкт-Петербурга
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«Эрмитаж, остров «Новая Голландия», Кронштадт, Юсуповский и Екатерининский дворцы предстанут перед вами во всей красе в эти новогодние праздники»
29 дек в 10:00
от 6 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Калейдоскоп рождественских огней Северной столицы
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«Вас будет ждать гид с табличкой «Калейдоскоп рождественских огней»»
1 янв в 10:00
от 5 025₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождественский Петербург. 5 дней в сказочном городе
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«Зимние каникулы в Санкт-Петербурге — это отличный вариант для тех, кто хочет каждый день быть в атмосфере праздника»
31 дек в 10:00
от 4 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождественская сказка Петербурга
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«В этом туре вы увидите Санкт-Петербург в праздничном новогоднем обличии»
31 дек в 10:00
от 9 410₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодний фейерверк Санкт-Петербурга
«Обзорная автобусная экскурсия по городу «Новогодний портрет Петербурга» представит город, расцвеченный новогодними огнями и гирляндами, создающими праздничное настроение»
30 дек в 10:00
от 9 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние огни Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
«В этом новогоднем путешествии в сказку зимнего Санкт-Петербурга вас ждут экскурсии по улицам города, пропитанным историей, музеям мирового уровня, Юсуповскому дворцу, нарядным Никольским рядам и знаменитым кронштадтским фортам»
30 дек в 10:00
от 6 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААзалия31 мая 2024Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥
- ДДинара30 мая 2024Понравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательно. Большое спасибо.
- ООлег29 мая 2024По организации экскурсий вопросов нет. Экскурсоводы рассказывают доходчиво и понятно, всегда готовы ответить на дополнительные вопросы. Конечно слишком много информации… но увиденное и услышанное впечатлило. Больше вопросов к дисциплине самих участников группы.
- ЕЕлена29 мая 2024Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас своим друзьям и знакомым, которые собираются в С-Петербург и сама с удовольствием воспользуюсь Вашими услугами при очередной поездки! Очень рекомендую!!!
- ААнтонина21 мая 2024Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал.
- ООлеся16 апреля 2024Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
- ССергей28 марта 2024Петербург. Новогодняя феерияОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
- ЗЗакурдаева27 марта 2024Петербург. Новогодняя феерияПо оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
- ММария16 января 2024Прекрасно составлена программа: ангелы над городом, львы, Царское село. Павловск. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Елене за возможность увидеть Петербург по новому!
- ННаталья16 января 2024всё очень офигенно!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Зимние»
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