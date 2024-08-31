Культурный Петербург. Железнодорожный круиз на 4 дня

Экскурсионный тур «Культурный Петербург. Железнодорожный круиз на 4 дня» на 4 дня
5
3 отзыва
Культурный Петербург. Железнодорожный круиз на 4 дня
Культурный Петербург. Железнодорожный круиз на 4 дня
Культурный Петербург. Железнодорожный круиз на 4 дня
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

В рамках одного железнодорожного путешествия вы сможете посетить музейные комплексы в Санкт-Петербурге, увидеть изысканный дворец в Петергофе и побывать в Царском селе.

В Санкт-Петербурге, который называют «Северной Венецией», вы побываете в крупнейшем в России Музее железных дорог России, где представлены экспонаты – свидетели и участники славной истории железнодорожной отрасли.

Уверены, что в путешествии вас ждет много радостных открытий и добрых эмоций.

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы

18:37 Отправление туристического поезда с Ленинградского вокзала г. Москвы.

Отправление из МосквыОтправление из МосквыОтправление из Москвы
2 день

Музей железных дорог России. Петергоф. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Завтрак в поезде.

10:06 Прибытие туристического поезда на Балтийский вокзал г. Санкт-Петербург.

Встреча с гидом на перроне.

Экскурсия в Музей железных дорог России — один из крупнейших музеев железных дорог в мире.

Маршрут экскурсии пройдет через коллекцию редких и легендарных паровозов, тепловозов, электровозов, вагонов и другой железнодорожной техники.

12:10 Посадка в поезд.

12:30 Отправление туристического поезда с Балтийского вокзала в Петергоф.

13:10 Прибытие на ст. Новый Петергоф, встреча с гидами на перроне, посадка в автобус.

Обед в кафе.

Экскурсия по Петергофу с посещением Большого дворца и Нижнего парка.

Приглашаем вас своими глазами увидеть «Русский Версаль» – воплощенный в жизнь замысел Петра I: каскады фонтанов, роскошные дворцы и манящий загадочный парк. Петергоф прекрасен! Весь его облик был призван продемонстрировать могущество России и ее превосходство над другими странами.

Вас ждет посещение Большого Императорского дворца — известного во всем мире архитектурного символа Петровских побед на Балтике.

Далее вас ждет экскурсия по Нижнему парку, который находится на южном берегу Финского залива, а его архитектура повторяет Версальскую загородную резиденцию Людовика XIV. Вас ждет подробное освещение истории создания символа Петергофа — фонтанов (всего их около 150).

Мы предусмотрели свободное время, чтобы вы самостоятельно прогулялись по дивному Нижнему парку, полюбовались чарующим видом на Финский залив, красивейшие скульптурные группы и ухоженный ландшафт.

Посадка на «Метеоре» и отправление в Санкт-Петербург.

Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.

20:00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Вас ждет ознакомительная экскурсия по городу с осмотром знаковых достопримечательностей.

23:00 Трансфер на Витебский вокзал.

Ночь в поезде.

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3 день

Царское Село

Завтрак в поезде.

09:14 Отправление туристического поезда с Витебского вокзала в г. Павловск.

09:47 Прибытие туристического поезда на ж/д ст. Павловск, встреча с гидами на перроне, посадка в автобус.

Трансфер к Государственному музею-заповеднику «Царское Село».

Экскурсия по Государственному музею-заповеднику «Царское Село» с посещением Екатерининского дворца и парка.

Приглашаем вас насладиться великолепной эпохой, которая оставила яркий след в истории Российской империи.

В пейзажном парке вы прогуляетесь вокруг Большого пруда, увидите Чесменскую колонну, «Зал на острову», павильон Эрмитаж и многое другое.

Обед в кафе.

Трансфер до ж/д вокзала г. Павловска, посадка в поезд.

14:55 Отправление туристического поезда в г. Санкт-Петербург.

15:30 Прибытие туристического поезда на Витебский вокзал, встреча с гидом.

15:45 Экскурсия по Витебскому вокзалу.

Витебский вокзал является одной из главных достопримечательностей Северной столицы. Именно от перрона Витебского вокзала отправился первый поезд с паровозом «Проворный» во главе, пассажиром которого был император Николай I. Интерьеры вокзала начала XX века приковывают взгляд пассажиров.

Свободное время.

23:55 Отправление туристического поезда с Витебского вокзала в г. Москву.

Царское СелоЦарское СелоЦарское СелоЦарское Село
4 день

Возвращение в Москву

10:16 Прибытие туристического поезда на Ленинградский вокзал г. Москвы.

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Возвращение в МосквуВозвращение в МосквуВозвращение в Москву

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

КатегорияЧетырехместное купеДвухместное размещение в купе (под запрос)Одноместное размещение (под запрос)
Для взрослых44 40055 70087 200
Для детей до 9 лет включительно43 40054 700-

Подселение в купе смешанное (не отдельно женские и мужские).

Варианты проживания

Туристический поезд

3 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные купейные вагоны.

Купейный пассажирский вагон имеет 9 четырехместных купе, 2 туалета с умывальниками.

В каждом купе находятся две верхние и нижние полки, стол, зеркало на двери купе, вешалки для одежды, места для размещения ручной клади.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
  • Питание, указанное в программе (завтраки и обеды)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Питание вне программы
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможно ли изменение программы тура?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
31 авг 2024
Я покупала у Большой Страны сразу и дорогу и экскурсии. И таких у нас было 7 человек, поэтому нас сразу отделили в маленький автобус, и при нас было 2 отличных
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экскурсовода. Остальные, как оказалось. купили всё по-отдельности и оплачивали те экскурсии, которые хотели, на "борту" или сами себя обслуживали. В поезде мы завтракали (с вечера мы выбирали одно из двух блюд) и ещё получали перекус с собой (чай, кофе из машины, сливки сахар нам выдавали бесплатно и по первой просьбе). Обеды были в ходе экскурсий, а также был ужин сюрпризом в первый день, хотя и очень поздно. Что хочу отметить с радостью, душ был в каждом из наших немногочисленных вагонов, поэтому, даже если в нашем была очередь, можно было пойти в другой. Вентиляция и горячая вода отсутствовали только когда мы стояли на запасном пути в Тольятти до отправления в 4 утра в Самару (в купе было 26 гр) - несколько спасала открытая в коридор дверь. Про проводника Татьяну нашего вагона 4 могу сказать много лестных слов. Всё было чисто и исполнялось быстро. В целом, впечатления о туре только положительные.

Я покупала у Большой Страны сразу и дорогу и экскурсии. И таких у нас было 7Я покупала у Большой Страны сразу и дорогу и экскурсии. И таких у нас было 7Я покупала у Большой Страны сразу и дорогу и экскурсии. И таких у нас было 7Я покупала у Большой Страны сразу и дорогу и экскурсии. И таких у нас было 7Я покупала у Большой Страны сразу и дорогу и экскурсии. И таких у нас было 7
Л
30 авг 2024
Все просто на высшем уровне, спасибо огромное.
Ю
22 авг 2024
Спасибо! Всё чётко!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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