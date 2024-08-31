2 день

Музей железных дорог России. Петергоф. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Завтрак в поезде.

10:06 Прибытие туристического поезда на Балтийский вокзал г. Санкт-Петербург.

Встреча с гидом на перроне.

Экскурсия в Музей железных дорог России — один из крупнейших музеев железных дорог в мире.

Маршрут экскурсии пройдет через коллекцию редких и легендарных паровозов, тепловозов, электровозов, вагонов и другой железнодорожной техники.

12:10 Посадка в поезд.

12:30 Отправление туристического поезда с Балтийского вокзала в Петергоф.

13:10 Прибытие на ст. Новый Петергоф, встреча с гидами на перроне, посадка в автобус.

Обед в кафе.

Экскурсия по Петергофу с посещением Большого дворца и Нижнего парка.

Приглашаем вас своими глазами увидеть «Русский Версаль» – воплощенный в жизнь замысел Петра I: каскады фонтанов, роскошные дворцы и манящий загадочный парк. Петергоф прекрасен! Весь его облик был призван продемонстрировать могущество России и ее превосходство над другими странами.

Вас ждет посещение Большого Императорского дворца — известного во всем мире архитектурного символа Петровских побед на Балтике.

Далее вас ждет экскурсия по Нижнему парку, который находится на южном берегу Финского залива, а его архитектура повторяет Версальскую загородную резиденцию Людовика XIV. Вас ждет подробное освещение истории создания символа Петергофа — фонтанов (всего их около 150).

Мы предусмотрели свободное время, чтобы вы самостоятельно прогулялись по дивному Нижнему парку, полюбовались чарующим видом на Финский залив, красивейшие скульптурные группы и ухоженный ландшафт.

Посадка на «Метеоре» и отправление в Санкт-Петербург.

Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.

20:00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Вас ждет ознакомительная экскурсия по городу с осмотром знаковых достопримечательностей.

23:00 Трансфер на Витебский вокзал.

Ночь в поезде.