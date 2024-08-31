Описание тура
В рамках одного железнодорожного путешествия вы сможете посетить музейные комплексы в Санкт-Петербурге, увидеть изысканный дворец в Петергофе и побывать в Царском селе.
В Санкт-Петербурге, который называют «Северной Венецией», вы побываете в крупнейшем в России Музее железных дорог России, где представлены экспонаты – свидетели и участники славной истории железнодорожной отрасли.
Уверены, что в путешествии вас ждет много радостных открытий и добрых эмоций.
Программа тура по дням
Отправление из Москвы
18:37 Отправление туристического поезда с Ленинградского вокзала г. Москвы.
Музей железных дорог России. Петергоф. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Завтрак в поезде.
10:06 Прибытие туристического поезда на Балтийский вокзал г. Санкт-Петербург.
Встреча с гидом на перроне.
Экскурсия в Музей железных дорог России — один из крупнейших музеев железных дорог в мире.
Маршрут экскурсии пройдет через коллекцию редких и легендарных паровозов, тепловозов, электровозов, вагонов и другой железнодорожной техники.
12:10 Посадка в поезд.
12:30 Отправление туристического поезда с Балтийского вокзала в Петергоф.
13:10 Прибытие на ст. Новый Петергоф, встреча с гидами на перроне, посадка в автобус.
Обед в кафе.
Экскурсия по Петергофу с посещением Большого дворца и Нижнего парка.
Приглашаем вас своими глазами увидеть «Русский Версаль» – воплощенный в жизнь замысел Петра I: каскады фонтанов, роскошные дворцы и манящий загадочный парк. Петергоф прекрасен! Весь его облик был призван продемонстрировать могущество России и ее превосходство над другими странами.
Вас ждет посещение Большого Императорского дворца — известного во всем мире архитектурного символа Петровских побед на Балтике.
Далее вас ждет экскурсия по Нижнему парку, который находится на южном берегу Финского залива, а его архитектура повторяет Версальскую загородную резиденцию Людовика XIV. Вас ждет подробное освещение истории создания символа Петергофа — фонтанов (всего их около 150).
Мы предусмотрели свободное время, чтобы вы самостоятельно прогулялись по дивному Нижнему парку, полюбовались чарующим видом на Финский залив, красивейшие скульптурные группы и ухоженный ландшафт.
Посадка на «Метеоре» и отправление в Санкт-Петербург.
Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.
20:00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Вас ждет ознакомительная экскурсия по городу с осмотром знаковых достопримечательностей.
23:00 Трансфер на Витебский вокзал.
Ночь в поезде.
Царское Село
Завтрак в поезде.
09:14 Отправление туристического поезда с Витебского вокзала в г. Павловск.
09:47 Прибытие туристического поезда на ж/д ст. Павловск, встреча с гидами на перроне, посадка в автобус.
Трансфер к Государственному музею-заповеднику «Царское Село».
Экскурсия по Государственному музею-заповеднику «Царское Село» с посещением Екатерининского дворца и парка.
Приглашаем вас насладиться великолепной эпохой, которая оставила яркий след в истории Российской империи.
В пейзажном парке вы прогуляетесь вокруг Большого пруда, увидите Чесменскую колонну, «Зал на острову», павильон Эрмитаж и многое другое.
Обед в кафе.
Трансфер до ж/д вокзала г. Павловска, посадка в поезд.
14:55 Отправление туристического поезда в г. Санкт-Петербург.
15:30 Прибытие туристического поезда на Витебский вокзал, встреча с гидом.
15:45 Экскурсия по Витебскому вокзалу.
Витебский вокзал является одной из главных достопримечательностей Северной столицы. Именно от перрона Витебского вокзала отправился первый поезд с паровозом «Проворный» во главе, пассажиром которого был император Николай I. Интерьеры вокзала начала XX века приковывают взгляд пассажиров.
Свободное время.
23:55 Отправление туристического поезда с Витебского вокзала в г. Москву.
Возвращение в Москву
10:16 Прибытие туристического поезда на Ленинградский вокзал г. Москвы.
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория
|Четырехместное купе
|Двухместное размещение в купе (под запрос)
|Одноместное размещение (под запрос)
|Для взрослых
|44 400
|55 700
|87 200
|Для детей до 9 лет включительно
|43 400
|54 700
|-
Подселение в купе смешанное (не отдельно женские и мужские).
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные купейные вагоны.
Купейный пассажирский вагон имеет 9 четырехместных купе, 2 туалета с умывальниками.
В каждом купе находятся две верхние и нижние полки, стол, зеркало на двери купе, вешалки для одежды, места для размещения ручной клади.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
- Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
- Питание, указанное в программе (завтраки и обеды)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Питание вне программы
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможно ли изменение программы тура?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.