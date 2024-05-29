Е Елена Путешествие в летний Петербург. Light Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас своим друзьям и знакомым, которые собираются в С-Петербург и сама с удовольствием воспользуюсь Вашими услугами при очередной поездки! Очень рекомендую!!!

А Антонина Путешествие в летний Петербург. Light Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал.

О Олеся Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа Организация на высоте- всё чётко и вовремя.

С Сергей Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.

З Закурдаева Волшебство Рождества от Санкт-Петербурга до Выборга По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.

Е Елена Знакомство с Петербургом. Осень-весна Спасибо большое организатору тура. Оперативно реагировали на сообщения и развернуто давали обратную связь по всем вопросам. Спасибо менеджеру Валерии.

А Анна Путешествие в летний Петербург. Light Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.

Л Любовь Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней Я в первый раз была в Санкт-Петербурге и мне очень понравилось, экскурсия была очень интересная, я получила очень хорошее впечатление от всего увиденного, а также многое узнала из истории города. Спасибо большое экскурсоводу. Хочется ещё приехать в этот красивый город.

О Ольга Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней За 5 дней действительно увидели и узнали главное о Санкт-Петербурге! Бесповоротно влюбились и захотели еще не раз посетить гордость России. Спасибо команде тура, что организовали все так, чтобы хотелось наслаждаться городом регулярно)