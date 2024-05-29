Туры в Царское Село из Санкт-Петербурга

Найдено 6 туров в категории «Царское село» в Санкт-Петербурге, цены от 7 150 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Увидеть основные достопримечательности, узнать о тайнах Романовых и прогуляться в Петергофе
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Катарина Гранд Палас»...
15 июля в 09:00
22 июля в 09:00
28 840 за человека
Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа
Начало: Санкт-Петербург
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 10 600 за человека
Незабываемые дни на берегах Невы
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Незабываемые дни на берегах Невы
Начало: Санкт-Петербург
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 11 900 за человека
Волшебство Рождества от Санкт-Петербурга до Выборга
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Волшебство Рождества от Санкт-Петербурга до Выборга
Начало: Москва, метро ВДНХ
3 янв в 10:00
от 25 500 за человека
Знакомство с Петербургом. Осень-весна
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Знакомство с Петербургом. Осень-весна
Начало: Санкт-Петербург
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 8 800 за человека
Путешествие в летний Петербург. Light
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Путешествие в летний Петербург. Light
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 7 150 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Путешествие в летний Петербург. Light
    Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас своим друзьям и знакомым, которые собираются в С-Петербург и сама с удовольствием воспользуюсь Вашими услугами при очередной поездки! Очень рекомендую!!!
    Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас
  • А
    Антонина
    21 мая 2024
    Путешествие в летний Петербург. Light
    Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал.
    Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа
    Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
  • С
    Сергей
    28 марта 2024
    Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый
  • З
    Закурдаева
    27 марта 2024
    Волшебство Рождества от Санкт-Петербурга до Выборга
    По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
  • Е
    Елена
    26 марта 2024
    Знакомство с Петербургом. Осень-весна
    Спасибо большое организатору тура. Оперативно реагировали на сообщения и развернуто давали обратную связь по всем вопросам. Спасибо менеджеру Валерии.
  • А
    Анна
    19 марта 2024
    Путешествие в летний Петербург. Light
    Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.
  • Л
    Любовь
    12 октября 2023
    Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
    Я в первый раз была в Санкт-Петербурге и мне очень понравилось, экскурсия была очень интересная, я получила очень хорошее впечатление от всего увиденного, а также многое узнала из истории города. Спасибо большое экскурсоводу. Хочется ещё приехать в этот красивый город.
  • О
    Ольга
    6 октября 2023
    Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
    За 5 дней действительно увидели и узнали главное о Санкт-Петербурге! Бесповоротно влюбились и захотели еще не раз посетить гордость России. Спасибо команде тура, что организовали все так, чтобы хотелось наслаждаться городом регулярно)
  • Л
    Любовь
    26 сентября 2023
    Незабываемые дни на берегах Невы
    В сентябре с 6 по 12 числа мы провели время в прекрасном городе Санкт-Петербурге. Величественный город, теплая, солнечная погода - все это оставило приятные впечатления.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Царское село»

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  5. Знакомство с Петербургом. Осень-весна
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  2. Петергоф
  3. Набережная
  4. Музей Фаберже
  5. Исаакиевский собор
  6. Эрмитаж
  7. Ладожское озеро
  8. Царское село
  9. Остров Валаам
  10. Петропавловский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Царское село" можно забронировать 6 авторских туров от 7 150 до 28 840. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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