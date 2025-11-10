В Эрмитаже вас ждут шедевры искусства, в Петергофе яркие фонтаны, а в Кронштадте — потрясающие панорамы Финского залива
Программа тура по дням
Понедельник: Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с экскурсией по Петропавловской крепости
Самостоятельный заезд. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.
Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с экскурсией по Петропавловской крепости. Встреча с гидом у м. «Горьковская». Отправление на экскурсию в 14:00.
Мы пройдем с Вами по Петроградской стороне — историческому району города, где возник Санкт-Петербург, где поселились первые его жители, где сохранился целый ряд старейших каменных зданий.
Откроем для себя Петербург глазами Петра Великого, пройдя по новому пешеходному маршруту «Путь Петра», который проложен вдоль Петровской набережной. Вы удивитесь, увидев скромный домик императора, померитесь с ним ростом, а также сравните насколько огромный шаг Петра отличается от Вашего.
Во время экскурсии по Петропавловской крепости Вы познакомитесь с одной из первых построек Петербурга — уникальным историко-архитектурным памятником. Здесь, у истоков города, Вы узнаете, как крепость была и защитой, и местом заключения.
Вы услышите увлекательный рассказ о том, как чеканились деньги на Петербургском монетном дворе, почувствуете зловещую атмосферу тюрьмы Трубецкого бастиона, увидите несколько скульптур зайцев (которые и дали название этому острову), встретитесь с одним из самых оригинальных памятников Петру I в Петербурге.
Побываете в усыпальнице Российских императоров — соборе святых апостолов Петра и Павла, знаменитый позолоченный шпиль которого — символ надежды и величия, возвышается над городом.
Продолжительность экскурсии 3-3,5 часа.
Транспорт не предоставляется.
Вторник: Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по Эрмитажу
Завтрак в гостинице.
Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города». Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 12:20
Невероятные архитектурные ансамбли Северной столицы, скульптурные композиции, панорамы и очарование набережных подарят Вам полное погружение в историю и атмосферу Петербурга, признанного одним из самых красивых городов Европы!
Вы увидите всё самое значимое и прекрасное, что делает Петербург неповторимым: Невский проспект, Исаакиевский и Казанский соборы, Зимний дворец, Дворцовую площадь, памятник «Медный всадник», Спас-на-Крови, Стрелку Васильевского острова, корабль номер один в России — Крейсер «Аврора».
Экскурсия в Эрмитаж. Перед Вами предстанут творения великих художников, скульпторов и другие шедевры мирового искусства, которые пережили века и продолжают вдохновлять человечество сегодня.
Великолепная Иорданская лестница поразит Вас необычайной роскошью и блеском. Тронный зал, где вершилась мировая история, восхитит Вас своим величием. Вы увидите непревзойденные картины, которые написали гении, жившие много веков назад.
Вас поразят работы Леонардо да Винчи, создавшего загадочную Мону Лизу, и восхитят холсты Рафаэля, полные света и гармонии. Покорит единственная в России скульптура, созданная великим Микеланджело.
И надолго оставит под впечатлением один из самых знаменитых экспонатов Эрмитажа — уникальные Золотые часы «Павлин». Вы совершите путешествие в мир красоты и вдохновения, которое запомните навсегда!
Продолжительность экскурсии 3 часа.
Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.
Среда: Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
Завтрак в гостинице.
Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора. Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 11:20.
Вас ждет захватывающее путешествие в Кронштадт — легендарный город-крепость, овеянный славой русских моряков!
Мы увидим величественный комплекс защитных сооружений от наводнений, откуда Вам откроется захватывающая дух панорама бескрайнего Финского залива. Посмотрим на величественный Морской собор — ослепительная жемчужина Кронштадта.
Увидим уникальный петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, гавань, изящные аллеи Петровского парка, памятник Петру I — это лишь часть бесценных памятников, которые Вы увидите во время экскурсии.
За дополнительную оплату Вы отправитесь на теплоходную прогулку вдоль главного морского фарватера, увидите знаменитые форты Кронштадта («Кроншлот», «Петр I», «Павел I», «Александр I», «Константин», составляющие морскую корону Санкт-Петербурга).
А также великолепные панорамы Финского залива и Морского канала, по которому идут, торговые суда и военные корабли. (Морская прогулка доступна только в период навигации с мая по октябрь).
Продолжительность экскурсии 6,5-7 часов.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Четверг: Пешеходная экскурсия «Два острова, три века». Посещение Исаакиевского собора
Завтрак в гостинице.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» с посещением смотровой площадки «Лахта-центра» и экскурсией в Исаакиевский собор. Встреча с гидом у ст. метро «Беговая». Отправление на экскурсию в 11:00.
Петербург — это не история, застывшая в камне, а это город, который растет и развивается. Он восхищает не только дворцами, соборами и памятниками — шедеврами прошлых веков, созданными из мрамора и золота, но и суперсовременными кварталами из стекла и металла.
И сегодня нам предстоит в этом убедиться — ведь мы познакомимся с бессмертным творением 19 века и небоскребом 21 века. Ваше приключение начнется на головокружительной высоте: Вы покорите смотровую площадку «Лахта-центра» — самого высокого небоскреба не только России, но и всей Европе.
С 83-гоэтажа перед Вами раскинется умопомрачительная панорама Петербурга и Финского залива. Город — как на ладони! А в ясную погоду Вы сможете увидеть даже его живописные пригороды.
Спустившись в петербургское метро — самое глубокое в мире, мы вернемся в центр города, где продолжится наша увлекательная пешеходная экскурсия. Мы пройдем по Невскому проспекту, полюбуемся всемирно известными достопримечательностями и великолепной архитектурой главной улицы «северной столицы».
Экскурсия продолжится у самого узнаваемого памятника нашего города — «Медного всадника». Этот символ Петербурга, воздвигнутый в честь великого Петра I, расскажет Вам о победах и славе российской империи.
Далее Вас ждет величественный Исаакиевский собор — самый высокий и самый большой собор города! В завершение Вы можете подняться на колоннаду Исаакиевского собора, и теперь перед Вами будет видна вся центральная часть города с высоты птичьего полета! Приготовьтесь к самым незабываемым впечатлениям!
Продолжительность экскурсии 4 часа.
Транспорт не предоставляется.
Пятница: Экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца
Завтрак в гостинице.
Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу со знаменитой Янтарной комнатой и парку.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 11:30.
Екатерининский дворец — официальная летняя резиденция трех российских императоров, шедевр русского барокко, свидетель исторических решений и событий, дворцовых заговоров и интриг, многочисленных романов русских императриц.
Пройдя по Золотой анфиладе, посетив украшенный зеркалами и золоченой резьбой Большой Тронный зал площадью около 1000 квадратных метров, где проводились царские балы и торжественные приемы — можно перенестись на несколько столетий назад и представить, как жила императрица Екатерина II.
Конечно, во время экскурсии Вы увидите и «жемчужину» дворца — знаменитую Янтарную комнату, узнаете историю и тайны ее создания, исчезновения и воссоздания.
После экскурсии по дворцу Вас ждет небольшая прогулка по одному из самых элегантных дворцовых парков Петербурга, который так же великолепен, как и сам дворец.
Продолжительность экскурсии 5–5,5 часа.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Суббота: Пешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением смотровой площадки
Завтрак в гостинице.
Пешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением смотровой площадки колокольни Владимирского собора. Теплоходная прогулка по рекам и каналам города.
Встреча с гидом у ст. метро «Владимирская» у памятника Ф. М. Достоевскому. Отправление на экскурсию в 11:00.
Во время сегодняшней авторской пешеходной экскурсии Вы погрузитесь в атмосферу старого Петербурга. Далеко ходить не придется, маршрут прогулки пролегает в непосредственной близости от Невского проспекта. Вы узнаете, как жил настоящий Петербург в разные эпохи: дворцовый 18 век, разночинный 19, бунтарский 20!
Экскурсия начнется с подъема на одну из самых высоких смотровых площадок города — Колокольню Владимирского собора. Отсюда Вы не только полюбуетесь на знаменитые петербургские крыши, но и вместе с гидом проложите маршрут своей экскурсии.
Продлить очарование городом Вы сможете на водной теплоходной прогулке. Дайте отдых ногам, но не глазам, ведь именно с воды город рек и каналов незабываем.
Экскурсия проходит на однопалубном теплоходе, на котором имеется открытая палуба, крытый салон, удобная мебель и туалетная комната.
Продолжительность экскурсии 4–4,5 часа.
Транспорт не предоставляется.
Воскресенье: Автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему Парку
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 13:30.
Петергоф предлагает гостям к осмотру дворцы бывшей царской резиденции, главным из которых является Большой дворец.
Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в летний период в Петергоф. Более 150 фонтанов и 4 каскада, раскинувшись на огромной площади создают неповторимую атмосферу праздника!
Здесь Вас ждет всемирно известный Большой каскад — шедевр фонтанного искусства, в центре которого находится «Самсон, разрывающий пасть льва». А спрятанные по всему парку фонтаны-шутихи добавят веселья и водных брызг в Вашу прогулку.
Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.
Продолжительность экскурсии 5–5,5 часов.
Транспорт предоставляется на загородную автобусную экскурсию.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в рублях в зависимости от размещения:
Экскурсионная программа без проживания и питания — 13569 руб.
Скидка для детей до 14 лет— 300 руб.
|Размещение
|Период
|3/6
|Доп. сутки (за номер)
Кирочная 4*
Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|26.04-12.05
|19935
|5400
|13.05-22.05
|19225
|4725
|23.05-15.07
|20220
|5670
|16.07-25.09
|19650
|5130
|26.09-12.10
|18235
|3780
|1-местн. номер
|26.04-12.05
|25335
|5400
|13.05-22.05
|23950
|4725
|23.05-15.07
|25885
|5670
|16.07-25.09
|24780
|5130
|26.09-12.10
|22015
|3780
|Доп. место
|26.04-12.05
|19935
|2700
|13.05-22.05
|19225
|2363
|23.05-15.07
|20220
|2835
|16.07-25.09
|19650
|2565
|26.09-12.10
|18230
|1890
Достоевский 4*
Стандарт, завтрак шведский стол
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|26.04-31.05
|26035
|11205
|01.06-31.07
|28585
|13635
|01.08-12.10
|26035
|11205
|1-местн. номер
|26.04-31.05
|33185
|9180
|01.06-31.07
|38170
|11610
|01.08-12.10
|33185
|9180
Достоевский 4*
Супериор, завтрак шведский стол
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|26.04-31.05
|27595
|12690
|01.06-31.07
|30005
|14985
|01.08-12.10
|27595
|12690
|1-местн. номер
|26.04-31.05
|36235
|10665
|01.06-31.07
|40940
|12960
|01.08-12.10
|36235
|10665
|Доп. место
|26.04-31.05
|26195
|5400
|01.06-31.07
|26905
|5400
|01.08-12.10
|26195
|5400
Санкт-Петербург 4*
Стандарт, вид во двор, завтрак шведский стол
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|26.04-11.05
|24190
|9450
|12.05-24.05
|23480
|8775
|25.05-05.07
|26460
|11610
|06.07-23.08
|25325
|10530
|24.08-30.09
|24190
|9450
|1-местн. номер
|26.04-11.05
|33640
|9450
|12.05-24.05
|32255
|8775
|25.05-05.07
|38070
|11610
|06.07-23.08
|35855
|10530
|24.08-30.09
|33640
|9450
|Доп. место
|26.04-11.05
|21190
|2700
|12.05-24.05
|20980
|2700
|25.05-05.07
|22460
|3105
|06.07-23.08
|22125
|3105
|24.08-30.09
|21590
|2970
Санкт-Петербург 4*
Стандарт, вид на Неву, завтрак шведский стол
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|26.04-11.05
|27025
|12150
|12.05-24.05
|25605
|10800
|25.05-05.07
|30005
|14985
|06.07-23.08
|28585
|13635
|24.08-30.09
|27310
|12420
|1-местн. номер
|26.04-11.05
|30805
|7965
|12.05-24.05
|29925
|7560
|25.05-05.07
|35000
|9990
|06.07-23.08
|32770
|8910
|24.08-30.09
|30550
|7830
|Доп. место
|26.04-11.05
|22025
|2700
|12.05-24.05
|21605
|2700
|25.05-05.07
|23505
|3105
|06.07-23.08
|23085
|3105
|24.08-30.09
|22510
|2970
Трио 2*
Стандарт, завтрак Ланчбокс
|На 1 чел. в 2-местном номере
|26.04-10.05
|21405
|6805
|11.05-31.05
|20215
|5670
|01.06-31.08
|21410
|6805
|01.09-12.10
|19505
|4995
|1-местный номер
|26.04-10.05
|27135
|6265
|11.05-31.05
|24805
|5130
|01.06-31.08
|27135
|6265
|01.09-12.10
|23425
|4455
|Доп. место
|26.04-12.10
|под запрос
|под запрос
Москва 4*
Стандарт, завтрак шведский стол
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|25.04-11.05
|22485
|7830
|12.05-23.05
|21775
|7155
|24.05-30.06
|24895
|10125
|01.07-31.08
|22485
|7830
|01.09-30.09
|21775
|7155
|01.10-12.10
|20355
|5805
|1-местн. номер
|25.04-11.05
|29505
|7425
|12.05-23.05
|28125
|6750
|24.05-30.06
|34215
|9720
|01.07-31.08
|29505
|7425
|01.09-30.09
|28125
|6750
|01.10-12.10
|25355
|5400
|Доп. место
|25.04-11.05
|20885
|2835
|12.05-23.05
|20675
|2835
|24.05-30.06
|21600
|2835
|01.07-31.08
|20886
|2835
|01.09-30.09
|20675
|2835
|01.10-12.10
|20260
|2835
Россия 3*
Бизнес с конд., завтрак шведский стол
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|25.04-11.05
|20885
|6305
|12.05-01.06
|19890
|5360
|02.06-14.07
|22730
|8060
|15.07-31.08
|20885
|6305
|31.08-04.10
|19890
|5360
|05.10-12.10
|18915
|4430
|1-местн. номер
|25.04-11.05
|25880
|5650
|12.05-01.06
|22565
|4015
|02.06-14.07
|28790
|7060
|15.07-31.08
|25880
|5650
|31.08-04.10
|22565
|4015
|05.10-12.10
|22085
|3800
|Доп. место
|25.04-11.05
|18215
|1350
|12.05-01.06
|17920
|1350
|02.06-14.07
|18760
|1350
|15.07-31.08
|18215
|1350
|31.08-04.10
|17920
|1350
|05.10-12.10
|17635
|1350
Станция L1 3*
Мансарда/Атриум, шведский стол
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|26.04-10.05
|23125
|8440
|11.05-19.05
|20500
|5940
|20.05-09.06
|22060
|7425
|10.06-02.08
|23125
|8440
|03.08-20.09
|22060
|7425
|21.09-12.10
|20500
|5940
|1-местн. номер
|26.04-10.05
|31025
|8170
|11.05-19.05
|25900
|5670
|20.05-09.06
|28945
|7155
|10.06-02.08
|31025
|8170
|03.08-20.09
|28945
|7155
|21.09-12.10
|25900
|5670
|Доп. место
|26.04-10.05
|20875
|2700
|11.05-19.05
|19300
|2160
|20.05-09.06
|20160
|2430
|10.06-02.08
|20875
|2700
|03.08-20.09
|20160
|2430
|21.09-12.10
|19300
|2160
Станция L1 3*
Стандарт, шведский стол
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|26.04-10.05
|23480
|8775
|11.05-19.05
|20785
|6210
|20.05-09.06
|22485
|7830
|10.06-02.08
|23480
|8775
|03.08-20.09
|22485
|7830
|21.09-12.10
|20785
|6210
|1-местн. номер
|26.04-10.05
|31715
|8505
|11.05-19.05
|26455
|5940
|20.05-09.06
|29775
|7560
|10.06-02.08
|31715
|8505
|03.08-20.09
|29775
|7560
|21.09-12.10
|26455
|5940
|Доп. место
|26.04-10.05
|20980
|2700
|11.05-19.05
|19385
|2160
|20.05-09.06
|20285
|2430
|10.06-02.08
|20980
|2700
|03.08-20.09
|20285
|2430
|21.09-12.10
|19385
|2160
Невский берег
Стандарт, завтрак "Шведский стол"
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|26.04-31.05
|23055
|8370
|01.06-16.06
|25750
|10935
|17.06-21.06
|29720
|14715
|22.06-24.08
|25750
|10935
|25.08-01.09
|24470
|9720
|1-местн. номер
|26.04-31.05
|29670
|7495
|01.06-16.06
|34930
|10055
|17.06-21.06
|42680
|13835
|22.06-24.08
|34930
|10055
|25.08-01.09
|32975
|9115
|Невский берег, Комфорт, завтрак "Шведский стол"
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|26.04-31.05
|25890
|11070
|01.06-16.06
|28585
|13635
|17.06-21.06
|32560
|17415
|22.06-24.08
|28585
|13635
|25.08-01.09
|27310
|12420
|1-местн. номер
|26.04-31.05
|35205
|10195
|01.06-16.06
|40465
|12760
|17.06-21.06
|48220
|16560
|22.06-24.08
|40465
|12760
|25.08-01.09
|38515
|11815
|Доп. место
|26.04-31.05
|22690
|3375
|01.06-16.06
|23485
|3375
|17.06-21.06
|24660
|3375
|22.06-24.08
|23485
|3375
|25.08-01.09
|23110
|3375
Театральная площадь 4*
Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|26.04-31.08
|25605
|10800
|01.09-12.10
|23905
|9180
|1-местн. номер
|26.04-31.08
|33705
|9450
|01.09-12.10
|30385
|7830
|Доп. место
|26.04-31.08
|20805
|2160
|01.09-12.10
|20305
|2160
Театральная площадь 4*
Премиум, завтрак шведский стол
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|26.04-31.08
|28160
|13230
|01.09-12.10
|26460
|11610
|1-местн. номер
|26.04-31.08
|38690
|11880
|01.09-12.10
|35370
|10260
|Доп. место
|26.04-31.08
|21560
|2160
|01.09-12.10
|21060
|2160
Экспресс садовая 4*
Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|26.04-31.08
|25040
|10260
|01.09-12.10
|23335
|8640
|1-местн. номер
|26.04-31.08
|32600
|8910
|01.09-12.10
|29275
|7290
|Доп. место
|26.04-31.08
|21640
|2835
|01.09-12.10
|21135
|2835
Экспресс садовая 4*
Премиум, завтрак шведский стол
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|26.04-31.08
|27455
|12555
|01.09-12.10
|25890
|11070
|1-местн. номер
|26.04-31.08
|37305
|11205
|01.09-12.10
|34260
|9720
|Доп. место
|26.04-31.08
|22355
|2835
|01.09-12.10
|21890
|2835
Домина Пулково 4*
Апартаменты Стандарт, завтрак шведский стол
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|26.04-11.05
|23055
|8370
|12.05-01.06
|24470
|9720
|02.06-05.07
|25750
|10935
|06.07-28.08
|24475
|9720
|29.08-12.10
|23055
|8370
|1-местн. номер
|26.04-11.05
|29265
|7290
|12.05-01.06
|32035
|8640
|02.06-05.07
|34525
|9855
|06.07-28.08
|32035
|8640
|29.08-12.10
|29265
|7290
|Доп. место
|26.04-11.05
|19855
|2025
|12.05-01.06
|20275
|2025
|02.06-05.07
|20650
|2025
|06.07-28.08
|20275
|2025
|29.08-12.10
|19855
|2025
Варианты проживания
Гостиница «Кирочная»
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.
Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.
В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.
Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.
Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Отель «Москва» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.
В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.
На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.
Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.
За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Отель «Санкт-Петербург» 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.
Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.
Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.
Отель «Достоевский» 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Театральная площадь 4
«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Экспресс Садовая 4
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Домина Пулково 4
Гостиница «Domina Отель и Апартаменты» находится в Санкт-Петербурге, в пешей доступности от Пулковского парка.
Для проживания подготовлены стильные номера, в которых есть все необходимое для того, чтобы отдых оставил только приятные впечатления. Гости смогут отдохнуть на комфортабельных спальных местах, воспользоваться феном и средствами личной гигиены в ванной комнате, посмотреть телевизор или рассказать о своем путешествии в социальных сетях, подключившись к Wi-Fi.
Для того, чтобы в любой момент можно было насладиться вкусной едой, установлена кухонная зона с современными электроприборами и набором посуды.
Можно прогуляться по саду Дубовая Роща, восхититься величием белокаменных стен Никольской церкви, посетить музей Гранд Макет. А общественный транспорт довезет до самого центра города, где расположены наиболее известные достопримечательности: Эрмитаж, Казанский федеральный собор и др. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала – 8,5 км, до аэропорта Пулково – 4,9 км.
Трио 2
Отель «Трио» располагается в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Звенигородская».
Каждый номер сделан с заботой о гостях. Все обустроено так, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно и уютно. В номерах есть удобная мебель, телевизор, мини-холодильник, своя ванная комната, фен. Также проводится уборка в комнатах по запросу, а за дополнительную стоимость можно воспользоваться прачечной на территории.
В некоторых номерах имеется небольшой кухонный уголок со всем необходимым для приготовления еды: микроволновая печь, электрочайник, кухонные принадлежности и посуда. Также отдыхающим предоставляется возможность заказать завтрак в ланч-боксах. Рядом с отелем можно найти множество кафе и ресторанов и насладиться едой там.
Недалеко от отеля находится множество интересных мест. В окрестностях открыты музеи Фаберже, Анны Ахматовой, Эрмитаж, Зимний дворец, Летний сад. Для автоводителей около отеля есть платная парковка. Аэропорт «Пулково» находится на расстоянии 14,3 км, Витебский вокзал - 0,5 км, автовокзал —1,4 км.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Станция L1 3
Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.
Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.
На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.
Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.
Невский берег 3
В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.
К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.
В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.
Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в выбранной гостинице (размещение после 15:00, выезд до 12:00), при выборе тарифа с проживанием
- Питание, указанное в программе тура: завтраки в ресторане гостиницы по количеству суток проживания, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
- Транспортная карта «Подорожник» на все экскурсионные дни, за исключением дней с дополнительными экскурсиями
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Дополнительные услуги и экскурсии
- Питание, не указанное в программе тура
- Индивидуальный трансфер - по запросу
- Дополнительные сутки в гостинице
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как проходит тур?
Программа экскурсий привязана к дням недели, возможен заезд в любой день. Первый день будет свободным для удобного размещения и отдыха, экскурсионная программа начинается со следующего дня. Например, если Вы выбрали заезд в понедельник, то тур начнется во вторник в соответствии с программой дня.
Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы выдается туристам в гостинице на стойке регистрации.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую важную информацию нужно знать?
- Туристы самостоятельно размещаются в гостинице;
- Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде;
- Место старта и окончания экскурсий – центр города, в соответствии с программой;
- Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
Какие скидки есть в туре?
Скидка для детей до 14 лет— 300 руб.