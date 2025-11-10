Мои заказы

Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 3 дня

Летний портрет великого города Петербурга
Исследуете историческую Петроградскую сторону и посетите Петропавловскую крепость, где хранятся тайны российских императоров.

В Эрмитаже вас ждут шедевры искусства, в Петергофе яркие фонтаны, а в Кронштадте — потрясающие панорамы Финского залива
с высоты «Лахта-центра».Прогуляетесь по Невскому проспекту и полюбуетесь Исаакиевским собором, а также откроете для себя загадки Екатерининского дворца с Янтарной комнатой.

Завершите день романтической теплоходной прогулкой по каналам, где каждый уголок города раскрывает свою особую красоту! Программа тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 3 дня.

Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели в период с 26 апреля по 12 октября.

Ближайшие даты:
25
апр28
апр1
мая4
мая7
мая10
мая13
мая

Программа тура по дням

1 день

Понедельник: Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с экскурсией по Петропавловской крепости

Самостоятельный заезд. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с экскурсией по Петропавловской крепости. Встреча с гидом у м. «Горьковская». Отправление на экскурсию в 14:00.

Мы пройдем с Вами по Петроградской стороне — историческому району города, где возник Санкт-Петербург, где поселились первые его жители, где сохранился целый ряд старейших каменных зданий.

Откроем для себя Петербург глазами Петра Великого, пройдя по новому пешеходному маршруту «Путь Петра», который проложен вдоль Петровской набережной. Вы удивитесь, увидев скромный домик императора, померитесь с ним ростом, а также сравните насколько огромный шаг Петра отличается от Вашего.

Во время экскурсии по Петропавловской крепости Вы познакомитесь с одной из первых построек Петербурга — уникальным историко-архитектурным памятником. Здесь, у истоков города, Вы узнаете, как крепость была и защитой, и местом заключения.

Вы услышите увлекательный рассказ о том, как чеканились деньги на Петербургском монетном дворе, почувствуете зловещую атмосферу тюрьмы Трубецкого бастиона, увидите несколько скульптур зайцев (которые и дали название этому острову), встретитесь с одним из самых оригинальных памятников Петру I в Петербурге.

Побываете в усыпальнице Российских императоров — соборе святых апостолов Петра и Павла, знаменитый позолоченный шпиль которого — символ надежды и величия, возвышается над городом.

Продолжительность экскурсии 3-3,5 часа.

Транспорт не предоставляется.

Понедельник: Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с экскурсией по Петропавловской крепости
2 день

Вторник: Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по Эрмитажу

Завтрак в гостинице.

Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города». Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 12:20

Невероятные архитектурные ансамбли Северной столицы, скульптурные композиции, панорамы и очарование набережных подарят Вам полное погружение в историю и атмосферу Петербурга, признанного одним из самых красивых городов Европы!

Вы увидите всё самое значимое и прекрасное, что делает Петербург неповторимым: Невский проспект, Исаакиевский и Казанский соборы, Зимний дворец, Дворцовую площадь, памятник «Медный всадник», Спас-на-Крови, Стрелку Васильевского острова, корабль номер один в России — Крейсер «Аврора».

Экскурсия в Эрмитаж. Перед Вами предстанут творения великих художников, скульпторов и другие шедевры мирового искусства, которые пережили века и продолжают вдохновлять человечество сегодня.

Великолепная Иорданская лестница поразит Вас необычайной роскошью и блеском. Тронный зал, где вершилась мировая история, восхитит Вас своим величием. Вы увидите непревзойденные картины, которые написали гении, жившие много веков назад.

Вас поразят работы Леонардо да Винчи, создавшего загадочную Мону Лизу, и восхитят холсты Рафаэля, полные света и гармонии. Покорит единственная в России скульптура, созданная великим Микеланджело.

И надолго оставит под впечатлением один из самых знаменитых экспонатов Эрмитажа — уникальные Золотые часы «Павлин». Вы совершите путешествие в мир красоты и вдохновения, которое запомните навсегда!

Продолжительность экскурсии 3 часа.

Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.

Вторник: Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по Эрмитажу
3 день

Среда: Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора

Завтрак в гостинице.

Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора. Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 11:20.

Вас ждет захватывающее путешествие в Кронштадт — легендарный город-крепость, овеянный славой русских моряков!

Мы увидим величественный комплекс защитных сооружений от наводнений, откуда Вам откроется захватывающая дух панорама бескрайнего Финского залива. Посмотрим на величественный Морской собор — ослепительная жемчужина Кронштадта.

Увидим уникальный петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, гавань, изящные аллеи Петровского парка, памятник Петру I — это лишь часть бесценных памятников, которые Вы увидите во время экскурсии.

За дополнительную оплату Вы отправитесь на теплоходную прогулку вдоль главного морского фарватера, увидите знаменитые форты Кронштадта («Кроншлот», «Петр I», «Павел I», «Александр I», «Константин», составляющие морскую корону Санкт-Петербурга).

А также великолепные панорамы Финского залива и Морского канала, по которому идут, торговые суда и военные корабли. (Морская прогулка доступна только в период навигации с мая по октябрь).

Продолжительность экскурсии 6,5-7 часов.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Среда: Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
4 день

Четверг: Пешеходная экскурсия «Два острова, три века». Посещение Исаакиевского собора

Завтрак в гостинице.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» с посещением смотровой площадки «Лахта-центра» и экскурсией в Исаакиевский собор. Встреча с гидом у ст. метро «Беговая». Отправление на экскурсию в 11:00.

Петербург — это не история, застывшая в камне, а это город, который растет и развивается. Он восхищает не только дворцами, соборами и памятниками — шедеврами прошлых веков, созданными из мрамора и золота, но и суперсовременными кварталами из стекла и металла.

И сегодня нам предстоит в этом убедиться — ведь мы познакомимся с бессмертным творением 19 века и небоскребом 21 века. Ваше приключение начнется на головокружительной высоте: Вы покорите смотровую площадку «Лахта-центра» — самого высокого небоскреба не только России, но и всей Европе.

С 83-гоэтажа перед Вами раскинется умопомрачительная панорама Петербурга и Финского залива. Город — как на ладони! А в ясную погоду Вы сможете увидеть даже его живописные пригороды.

Спустившись в петербургское метро — самое глубокое в мире, мы вернемся в центр города, где продолжится наша увлекательная пешеходная экскурсия. Мы пройдем по Невскому проспекту, полюбуемся всемирно известными достопримечательностями и великолепной архитектурой главной улицы «северной столицы».

Экскурсия продолжится у самого узнаваемого памятника нашего города — «Медного всадника». Этот символ Петербурга, воздвигнутый в честь великого Петра I, расскажет Вам о победах и славе российской империи.

Далее Вас ждет величественный Исаакиевский собор — самый высокий и самый большой собор города! В завершение Вы можете подняться на колоннаду Исаакиевского собора, и теперь перед Вами будет видна вся центральная часть города с высоты птичьего полета! Приготовьтесь к самым незабываемым впечатлениям!

Продолжительность экскурсии 4 часа.

Транспорт не предоставляется.

Четверг: Пешеходная экскурсия «Два острова, три века». Посещение Исаакиевского собора
5 день

Пятница: Экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца

Завтрак в гостинице.

Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу со знаменитой Янтарной комнатой и парку.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 11:30.

Екатерининский дворец — официальная летняя резиденция трех российских императоров, шедевр русского барокко, свидетель исторических решений и событий, дворцовых заговоров и интриг, многочисленных романов русских императриц.

Пройдя по Золотой анфиладе, посетив украшенный зеркалами и золоченой резьбой Большой Тронный зал площадью около 1000 квадратных метров, где проводились царские балы и торжественные приемы — можно перенестись на несколько столетий назад и представить, как жила императрица Екатерина II.

Конечно, во время экскурсии Вы увидите и «жемчужину» дворца — знаменитую Янтарную комнату, узнаете историю и тайны ее создания, исчезновения и воссоздания.

После экскурсии по дворцу Вас ждет небольшая прогулка по одному из самых элегантных дворцовых парков Петербурга, который так же великолепен, как и сам дворец.

Продолжительность экскурсии 5–5,5 часа.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Пятница: Экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца
6 день

Суббота: Пешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением смотровой площадки

Завтрак в гостинице.

Пешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением смотровой площадки колокольни Владимирского собора. Теплоходная прогулка по рекам и каналам города.

Встреча с гидом у ст. метро «Владимирская» у памятника Ф. М. Достоевскому. Отправление на экскурсию в 11:00.

Во время сегодняшней авторской пешеходной экскурсии Вы погрузитесь в атмосферу старого Петербурга. Далеко ходить не придется, маршрут прогулки пролегает в непосредственной близости от Невского проспекта. Вы узнаете, как жил настоящий Петербург в разные эпохи: дворцовый 18 век, разночинный 19, бунтарский 20!

Экскурсия начнется с подъема на одну из самых высоких смотровых площадок города — Колокольню Владимирского собора. Отсюда Вы не только полюбуетесь на знаменитые петербургские крыши, но и вместе с гидом проложите маршрут своей экскурсии.

Продлить очарование городом Вы сможете на водной теплоходной прогулке. Дайте отдых ногам, но не глазам, ведь именно с воды город рек и каналов незабываем.

Экскурсия проходит на однопалубном теплоходе, на котором имеется открытая палуба, крытый салон, удобная мебель и туалетная комната.

Продолжительность экскурсии 4–4,5 часа.

Транспорт не предоставляется.

Суббота: Пешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением смотровой площадки
7 день

Воскресенье: Автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему Парку

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 13:30.

Петергоф предлагает гостям к осмотру дворцы бывшей царской резиденции, главным из которых является Большой дворец.

Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в летний период в Петергоф. Более 150 фонтанов и 4 каскада, раскинувшись на огромной площади создают неповторимую атмосферу праздника!

Здесь Вас ждет всемирно известный Большой каскад — шедевр фонтанного искусства, в центре которого находится «Самсон, разрывающий пасть льва». А спрятанные по всему парку фонтаны-шутихи добавят веселья и водных брызг в Вашу прогулку.

Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.

Продолжительность экскурсии 5–5,5 часов.

Транспорт предоставляется на загородную автобусную экскурсию.

Воскресенье: Автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему Парку
Проживание

Стоимость тура на 1 человека в рублях в зависимости от размещения:

Экскурсионная программа без проживания и питания — 13569 руб.

Скидка для детей до 14 лет— 300 руб.

РазмещениеПериод3/6Доп. сутки (за номер)

Кирочная 4*

Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-12.05199355400
13.05-22.05192254725
23.05-15.07202205670
16.07-25.09196505130
26.09-12.10182353780
1-местн. номер26.04-12.05253355400
13.05-22.05239504725
23.05-15.07258855670
16.07-25.09247805130
26.09-12.10220153780
Доп. место26.04-12.05199352700
13.05-22.05192252363
23.05-15.07202202835
16.07-25.09196502565
26.09-12.10182301890

Достоевский 4*

Стандарт, завтрак шведский стол

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-31.052603511205
01.06-31.072858513635
01.08-12.102603511205
1-местн. номер26.04-31.05331859180
01.06-31.073817011610
01.08-12.10331859180

Достоевский 4*

Супериор, завтрак шведский стол

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-31.052759512690
01.06-31.073000514985
01.08-12.102759512690
1-местн. номер26.04-31.053623510665
01.06-31.074094012960
01.08-12.103623510665
Доп. место26.04-31.05261955400
01.06-31.07269055400
01.08-12.10261955400

Санкт-Петербург 4*

Стандарт, вид во двор, завтрак шведский стол

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-11.05241909450
12.05-24.05234808775
25.05-05.072646011610
06.07-23.082532510530
24.08-30.09241909450
1-местн. номер26.04-11.05336409450
12.05-24.05322558775
25.05-05.073807011610
06.07-23.083585510530
24.08-30.09336409450
Доп. место26.04-11.05211902700
12.05-24.05209802700
25.05-05.07224603105
06.07-23.08221253105
24.08-30.09215902970

Санкт-Петербург 4*

Стандарт, вид на Неву, завтрак шведский стол

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-11.052702512150
12.05-24.052560510800
25.05-05.073000514985
06.07-23.082858513635
24.08-30.092731012420
1-местн. номер26.04-11.05308057965
12.05-24.05299257560
25.05-05.07350009990
06.07-23.08327708910
24.08-30.09305507830
Доп. место26.04-11.05220252700
12.05-24.05216052700
25.05-05.07235053105
06.07-23.08230853105
24.08-30.09225102970

Трио 2*

Стандарт, завтрак Ланчбокс

На 1 чел. в 2-местном номере26.04-10.05214056805
11.05-31.05202155670
01.06-31.08214106805
01.09-12.10195054995
1-местный номер26.04-10.05271356265
11.05-31.05248055130
01.06-31.08271356265
01.09-12.10234254455
Доп. место26.04-12.10под запроспод запрос

Москва 4*

Стандарт, завтрак шведский стол

На 1 чел.

в 2-местн. номере

25.04-11.05224857830
12.05-23.05217757155
24.05-30.062489510125
01.07-31.08224857830
01.09-30.09217757155
01.10-12.10203555805
1-местн. номер25.04-11.05295057425
12.05-23.05281256750
24.05-30.06342159720
01.07-31.08295057425
01.09-30.09281256750
01.10-12.10253555400
Доп. место25.04-11.05208852835
12.05-23.05206752835
24.05-30.06216002835
01.07-31.08208862835
01.09-30.09206752835
01.10-12.10202602835

Россия 3*

Бизнес с конд., завтрак шведский стол

На 1 чел.

в 2-местн. номере

25.04-11.05208856305
12.05-01.06198905360
02.06-14.07227308060
15.07-31.08208856305
31.08-04.10198905360
05.10-12.10189154430
1-местн. номер25.04-11.05258805650
12.05-01.06225654015
02.06-14.07287907060
15.07-31.08258805650
31.08-04.10225654015
05.10-12.10220853800
Доп. место25.04-11.05182151350
12.05-01.06179201350
02.06-14.07187601350
15.07-31.08182151350
31.08-04.10179201350
05.10-12.10176351350

Станция L1 3*

Мансарда/Атриум, шведский стол

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-10.05231258440
11.05-19.05205005940
20.05-09.06220607425
10.06-02.08231258440
03.08-20.09220607425
21.09-12.10205005940
1-местн. номер26.04-10.05310258170
11.05-19.05259005670
20.05-09.06289457155
10.06-02.08310258170
03.08-20.09289457155
21.09-12.10259005670
Доп. место26.04-10.05208752700
11.05-19.05193002160
20.05-09.06201602430
10.06-02.08208752700
03.08-20.09201602430
21.09-12.10193002160

Станция L1 3*

Стандарт, шведский стол

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-10.05234808775
11.05-19.05207856210
20.05-09.06224857830
10.06-02.08234808775
03.08-20.09224857830
21.09-12.10207856210
1-местн. номер26.04-10.05317158505
11.05-19.05264555940
20.05-09.06297757560
10.06-02.08317158505
03.08-20.09297757560
21.09-12.10264555940
Доп. место26.04-10.05209802700
11.05-19.05193852160
20.05-09.06202852430
10.06-02.08209802700
03.08-20.09202852430
21.09-12.10193852160

Невский берег

Стандарт, завтрак "Шведский стол"

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-31.05230558370
01.06-16.062575010935
17.06-21.062972014715
22.06-24.082575010935
25.08-01.09244709720
1-местн. номер26.04-31.05296707495
01.06-16.063493010055
17.06-21.064268013835
22.06-24.083493010055
25.08-01.09329759115
Невский берег, Комфорт, завтрак "Шведский стол"

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-31.052589011070
01.06-16.062858513635
17.06-21.063256017415
22.06-24.082858513635
25.08-01.092731012420
1-местн. номер26.04-31.053520510195
01.06-16.064046512760
17.06-21.064822016560
22.06-24.084046512760
25.08-01.093851511815
Доп. место26.04-31.05226903375
01.06-16.06234853375
17.06-21.06246603375
22.06-24.08234853375
25.08-01.09231103375

Театральная площадь 4*

Стандарт мансардный, завтрак шведский стол

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-31.082560510800
01.09-12.10239059180
1-местн. номер26.04-31.08337059450
01.09-12.10303857830
Доп. место26.04-31.08208052160
01.09-12.10203052160

Театральная площадь 4*

Премиум, завтрак шведский стол

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-31.082816013230
01.09-12.102646011610
1-местн. номер26.04-31.083869011880
01.09-12.103537010260
Доп. место26.04-31.08215602160
01.09-12.10210602160

Экспресс садовая 4*

Стандарт мансардный, завтрак шведский стол

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-31.082504010260
01.09-12.10233358640
1-местн. номер26.04-31.08326008910
01.09-12.10292757290
Доп. место26.04-31.08216402835
01.09-12.10211352835

Экспресс садовая 4*

Премиум, завтрак шведский стол

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-31.082745512555
01.09-12.102589011070
1-местн. номер26.04-31.083730511205
01.09-12.10342609720
Доп. место26.04-31.08223552835
01.09-12.10218902835

Домина Пулково 4*

Апартаменты Стандарт, завтрак шведский стол

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-11.05230558370
12.05-01.06244709720
02.06-05.072575010935
06.07-28.08244759720
29.08-12.10230558370
1-местн. номер26.04-11.05292657290
12.05-01.06320358640
02.06-05.07345259855
06.07-28.08320358640
29.08-12.10292657290
Доп. место26.04-11.05198552025
12.05-01.06202752025
02.06-05.07206502025
06.07-28.08202752025
29.08-12.10198552025

Варианты проживания

Гостиница «Кирочная»

2 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".

Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.

Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.

В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.

Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.

Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Гостиница «Кирочная»
Отель «Москва» 4

2 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.

В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.

На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.

Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.

За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Отель «Москва» 4
Отель «Санкт-Петербург» 4

2 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.

Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.

Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.

Отель «Санкт-Петербург» 4
Отель «Достоевский» 4

2 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

Отель «Достоевский» 4
Театральная площадь 4

2 ночи

«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Театральная площадь 4
Экспресс Садовая 4

2 ночи

«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.

За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.

Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Экспресс Садовая 4
Домина Пулково 4

2 ночи

Гостиница «Domina Отель и Апартаменты» находится в Санкт-Петербурге, в пешей доступности от Пулковского парка.

Для проживания подготовлены стильные номера, в которых есть все необходимое для того, чтобы отдых оставил только приятные впечатления. Гости смогут отдохнуть на комфортабельных спальных местах, воспользоваться феном и средствами личной гигиены в ванной комнате, посмотреть телевизор или рассказать о своем путешествии в социальных сетях, подключившись к Wi-Fi.

Для того, чтобы в любой момент можно было насладиться вкусной едой, установлена кухонная зона с современными электроприборами и набором посуды.

Можно прогуляться по саду Дубовая Роща, восхититься величием белокаменных стен Никольской церкви, посетить музей Гранд Макет. А общественный транспорт довезет до самого центра города, где расположены наиболее известные достопримечательности: Эрмитаж, Казанский федеральный собор и др. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала – 8,5 км, до аэропорта Пулково – 4,9 км.

Домина Пулково 4
Трио 2

2 ночи

Отель «Трио» располагается в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Звенигородская».

Каждый номер сделан с заботой о гостях. Все обустроено так, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно и уютно. В номерах есть удобная мебель, телевизор, мини-холодильник, своя ванная комната, фен. Также проводится уборка в комнатах по запросу, а за дополнительную стоимость можно воспользоваться прачечной на территории.

В некоторых номерах имеется небольшой кухонный уголок со всем необходимым для приготовления еды: микроволновая печь, электрочайник, кухонные принадлежности и посуда. Также отдыхающим предоставляется возможность заказать завтрак в ланч-боксах. Рядом с отелем можно найти множество кафе и ресторанов и насладиться едой там.

Недалеко от отеля находится множество интересных мест. В окрестностях открыты музеи Фаберже, Анны Ахматовой, Эрмитаж, Зимний дворец, Летний сад. Для автоводителей около отеля есть платная парковка. Аэропорт «Пулково» находится на расстоянии 14,3 км, Витебский вокзал - 0,5 км, автовокзал —1,4 км.

Трио 2
Россия 3

2 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Россия 3
Станция L1 3

2 ночи

Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.

Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.

На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.

Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.

Станция L1 3
Невский берег 3

2 ночи

В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.

К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.

В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.

Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.

Невский берег 3
Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в выбранной гостинице (размещение после 15:00, выезд до 12:00), при выборе тарифа с проживанием
  • Питание, указанное в программе тура: завтраки в ресторане гостиницы по количеству суток проживания, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
  • Транспортная карта «Подорожник» на все экскурсионные дни, за исключением дней с дополнительными экскурсиями
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительные услуги и экскурсии
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Индивидуальный трансфер - по запросу
  • Дополнительные сутки в гостинице
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как проходит тур?

Программа экскурсий привязана к дням недели, возможен заезд в любой день. Первый день будет свободным для удобного размещения и отдыха, экскурсионная программа начинается со следующего дня. Например, если Вы выбрали заезд в понедельник, то тур начнется во вторник в соответствии с программой дня.

Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы выдается туристам в гостинице на стойке регистрации.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какую важную информацию нужно знать?
  • Туристы самостоятельно размещаются в гостинице;
  • Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде;
  • Место старта и окончания экскурсий – центр города, в соответствии с программой;
  • Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
Какие скидки есть в туре?

Скидка для детей до 14 лет— 300 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

