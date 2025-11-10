1 день

Понедельник: Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с экскурсией по Петропавловской крепости

Самостоятельный заезд. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с экскурсией по Петропавловской крепости. Встреча с гидом у м. «Горьковская». Отправление на экскурсию в 14:00.

Мы пройдем с Вами по Петроградской стороне — историческому району города, где возник Санкт-Петербург, где поселились первые его жители, где сохранился целый ряд старейших каменных зданий.

Откроем для себя Петербург глазами Петра Великого, пройдя по новому пешеходному маршруту «Путь Петра», который проложен вдоль Петровской набережной. Вы удивитесь, увидев скромный домик императора, померитесь с ним ростом, а также сравните насколько огромный шаг Петра отличается от Вашего.

Во время экскурсии по Петропавловской крепости Вы познакомитесь с одной из первых построек Петербурга — уникальным историко-архитектурным памятником. Здесь, у истоков города, Вы узнаете, как крепость была и защитой, и местом заключения.

Вы услышите увлекательный рассказ о том, как чеканились деньги на Петербургском монетном дворе, почувствуете зловещую атмосферу тюрьмы Трубецкого бастиона, увидите несколько скульптур зайцев (которые и дали название этому острову), встретитесь с одним из самых оригинальных памятников Петру I в Петербурге.

Побываете в усыпальнице Российских императоров — соборе святых апостолов Петра и Павла, знаменитый позолоченный шпиль которого — символ надежды и величия, возвышается над городом.

Продолжительность экскурсии 3-3,5 часа.

Транспорт не предоставляется.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160