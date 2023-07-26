Вас ждут экскурсии к главным историческим и культурным памятникам Новгорода и Петербург, который на протяжении трех столетий был имперской столицей и сохранил пышные и торжественные государственные постройки, монументальные площади и строгие проспекты.
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Программа тура по дням
Прибытие в Санкт-Петербург. Автобусная экскурсия
Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельный заезд в гостиницу.
10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.
11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.
Самостоятельное размещение.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
- 12:30 Отъезд от гостиницы «Вало», в том числе для гостей из отелей «Вало Бизнес», «Рамада Плаза».
- 13:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Порт Комфорт», «Ибис», «Русь», «Невский Берег», «Сеть отелей Сокрома», «Йес на Марта», «Кронвелл Инн», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».
- 13:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»).
Отъезд на программу.
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
16:30 Экскурсия во Дворец великого князя Владимира Александровича.
Уникальное по сохранности здание занимает особое место среди самых известных петербургских дворцов и особняков. Его роскошные интерьеры являются замечательным памятником архитектуры и искусства второй половины XIX – начала XX вв.
18:30-19:00 Возвращение в гостиницы «Октябрьская» и «Вало».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
- 10:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»).
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Порт Комфорт», «Ибис», «Русь», «Невский Берег», «Сеть отелей Сокрома», «Йес на Марта», «Кронвелл Инн», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».
- 11:15 Отъезд от гостиницы «Вало», в том числе для гостей из отелей «Вало Бизнес», «Рамада Плаза».
Отъезд на программу.
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа.
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
12:30 Экскурсия по Нижнему парку Петергофа с фонтанами, где вы увидите знаменитые каскады и фонтаны, полюбуетесь панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям. Вас ждут фонтаны-шутихи и местные жители – белки.
16:30-17:00 Возвращение в гостиницы «Вало» и «Октябрьская».
Окончание программы в центре города у ст. м Площадь Восстания/ гостиница Октябрьская.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно:
Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. (цены уточнять)
Дополнительно:
Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть развод мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1200 руб. взр., 1000 руб. шк., 1000 руб. студ., 1000 руб. студ.)
«Парадный Петербург» и Исаакиевский собор
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Выезд с вещами.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Невская коллекция».
- 12:15 Отъезд от гостиницы «Вало», в том числе для гостей из отелей «Вало Бизнес», «Рамада Плаза»
- 12:50 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Порт Комфорт», «Ибис», «Русь», «Невский Берег», «Сеть отелей Сокрома», «Йес на Марта», «Кронвелл Инн», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».
- 13:10 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»).
Отъезд на программу.
Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».
Мы встретимся с Петербургом, который на протяжении трех столетий был имперской столицей и сохранил пышные и торжественные государственные постройки, монументальные площади и строгие проспекты.
Экскурсия в Исаакиевский собор –одно из самых красивых и значительных купольных сооружений в мире, бывший главный кафедральный собор России.
Дополнительно:
Подъем на Колоннаду Исаакиевского собора (400 руб.).
18:00-19:30 Окончание программы в центре города у ст. м. Площадь Восстания на Московском вокзале.
Прибытие в Великий Новгород. Экскурсионная пешеходная программа
Накануне вечером заказать в отеле ЛАНЧ-БОКС.
Освобождение номеров. Выезд с вещами.
Самостоятельный проезд до Московского вокзала (ст. м. Площадь Восстания).
Пешком от гостиницы Октябрьская — 5 минут (410 м), от гостиницы Порт Комфорт — 7 минут (530 м).
07:26 Отправление с Московского вокзала поездом Ласточка №7001A Санкт-Петербург – Великий Новгород.
10:17 Прибытие в Великий Новгород.
Встреча с гидом с табличкойу центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона. Данные по встрече уточнять накануне.
Трансфер в отель. Расчетный час в гостиницах 14:00.
Утреннее размещение по возможности отеля, либо за доп. плату.
10:30-11:00 Сбор от гостиниц города.
11:00 Трехчасовая пешеходная экскурсия.
Дегустация настоящего какао, шоколада и других сладостей без белого сахара и лактозы в мастерской полезных сладостей «Ecoslasty».
За чашечкой ароматного чая Вы узнаете все про настоящее какао, попробуете разные виды и сорта на вкус, разберётесь в составах, научитесь правильно дегустировать и выбирать настоящий шоколад, попробуете и сравните шоколад от разных фирм.
Ярославово дворище. Древний торг. Внешний осмотр.
Ганзейский фонтан — символ союза Ганзейских городов Нового времени. Фото с «Новгородочкой».
Переход с торговой стороны на Софийскую.
"Детинец - Каменная летопись Великого Новгорода". Кремль — стены и 9 сохранившихся башен.
«Памятник тысячелетию России».
Собор святой Софии премудрости божьей, 1045-1050 гг. - самый древний храм россии. «где София, тут и Новгород» (заход самостоятельно).
Софийская звонница, xv-xvii вв. (без захода).
Грановитая (владычная) палата.
Экскурсия по экспозициям «Палата архиепископа Евфимия II на Владычном дворе Новгородского Кремля» «Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII веков».
14:00 Перерыв на обед.
Организация обеда в кафе — доп. плата. 700 р. Бронирование заранее.
Свободное время в центре города.
Авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям. Отъезд домой
Завтрак в отеле.
12:00 расчетный час.
Внимание! Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля).
10:30-11:00 Сбор от гостиниц города.
11:00 3-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям «К звёздам синих куполов» с фотопаузами в самых красивых уголках. Поездка в действующий мужской монастырь, узнаем о житии монахов.
На территории построен Георгиевский собор, этот храм использовался как усыпальница новгородских князей. Здесь похоронены мать и брат Александра Невского, Дмитрий Шемяка и другие.
Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей — Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор.
Экскурсия в Чудесную деревню "Витославлицы" — узнаем о традициях и жизни крестьян Новгородской губернии в живом музее под открытым небом. Архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества. Посещение изб с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно. Знакомство с Новгородскими традициями Новгородской губернии в конце XIX-начале XX веков».
Дегустационная встреча в ресторанном комплексе «Юрьевском подворье» (по субботам и воскресеньям).
Сможете попробовать продукты собственного производства. Услышите увлекательный рассказ истории их рождения, процессах и тонкостях изготовления и о разнообразных сочетаниях. Вся продукция сделана вручную по традиционной европейской рецептуре и имеет абсолютно натуральный состав. Возможность приобрести продукты по ценам производителя.
Перерыв на обед.
Организация обеда в кафе — доп. плата. 700 р. Бронирование заранее.
Свободное время в центре города.
~17:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Санкт-Петербург.
~20:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Экскурсионный пакет без проживания 5 дней в Санкт-Петербурге и Новгороде: 9 200 руб. с человека.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Интурист 3* (Великий Новгород), Завтрак “шведский стол”
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный МТК (18м) + Стандартный
|Комфорт МК + Стандартный
|05.06.24
|32300
|43950
|33500
|30150
|30450
|46350
|12.06.24
|31250
|42300
|32600
|29400
|29850
|44700
|19.06 - 26.06
|31600
|42850
|32900
|29650
|30050
|45250
|03.07.24
|31250
|42300
|32600
|29400
|29850
|44700
|10.07 - 21.08
|29600
|38550
|30650
|28350
|28650
|40500
Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Волхов 4* (Великий Новгород), Завтрак “шведский стол”
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный МТК (18м) + Стандартный
|Комфорт МК + Стандартный
|05.06.24
|34950
|46450
|36150
|32500
|32800
|48850
|12.06.24
|33900
|44800
|35250
|31750
|32200
|47200
|19.06 - 26.06
|34250
|45350
|35550
|32000
|32400
|47750
|26.06.24
|34250
|45350
|35550
|32000
|32400
|47750
|03.07.24
|33900
|44800
|35250
|31750
|32200
|47200
|10.07 - 21.08
|32250
|41050
|33300
|30700
|31000
|43000
Порт Комфорт Лиговский 29 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Интурист 3* (Великий Новгород), Завтрак “шведский стол”
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт (быв. Смарт Плюс) + Стандартный
|Супериор + Стандартный
|05.06 - 26.06
|29750
|28350
|39250
|36600
|30900
|53750
|03.07 - 21.08
|28600
|28350
|36900
|36600
|30900
|53750
Порт Комфорт Лиговский 29 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Волхов 4* (Великий Новгород), Завтрак “шведский стол”
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт (быв. Смарт Плюс) + Стандартный
|Супериор + Стандартный
|05.06 - 26.06
|32400
|30700
|41750
|39250
|33250
|56250
|03.07 - 21.08
|31250
|30700
|39400
|39250
|33250
|56250
Скидка детям до 14 лет (0-13 лет): 1400 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 1050 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 400 руб.
Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 400 руб.
Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 5 дней 300 руб.
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
Варианты проживания
Октябрьская 4
Гостиница «Октябрьская» находится в Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Порт Комфорт Лиговский 29 4
Апарт-отель «Порт Комфорт у Гостиного Двора» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Государственного Русского музея, музея Фаберже и Дворцовой площади.
В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем и феном, а также мини-кухня с микроволновой печью, холодильником и плитой. В апартаменты установлен телевизор с плоским экраном.
Поблизости находятся такие достопримечательности, как Эрмитаж, храм Спаса-на-Крови и Летний сад. Расстояние от апарт-отеля «Порт Комфорт у Гостиного двора» до международного аэропорта Пулково составляет 22 км.
Интурист 3
Отель "Интурист" расположен в историческом районе Великого Новгорода, в 15 минутах ходьбы от центра города и Кремля. Номера отеля оснащены рабочим столом и телевизором.
В экскурсионном бюро отеля "Интурист" гости могут получить информацию об экскурсиях по городу. Для удобства гостей стойка регистрации отеля работает круглосуточно.
Новгородский историко-художественный музей находится в 5 минутах езды от отеля.
Волхов 4
Гостиница «Волхов»****– это сочетание архитектурной элегантности, домашнего уюта и современного комфорта. Гостиница располагается в самом центре Великого Новгорода, в двух минутах ходьбы от Новгородского Кремля и основных достопримечательностей.
Любителей спокойного отдыха заинтересует сауна с мини-бассейном и библиотека.
Ресторан «Волхов» - это образец классического ресторана и одно из лучших заведений города. Для Вас представлено европейское меню, а также традиционные блюда, такие, как судак «Великий Новгород».
Для деловых людей у нас всегда готовы два оснащенных современным оборудованием конференц-зала вместимостью до 65 человек, переговорная комната. Для мероприятий мы предлагаем организацию кофе-брейков, фуршетов, комплексных обедов/ужинов.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, если выбран тариф с проживанием
- Завтраки, если выбран тариф с проживанием
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Билет на Ласточку №7001A Санкт-Петербург - Великий Новгород
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно из Великого Новгорода
- Проживание, если выбран тариф без проживания
- Завтраки, если выбран тариф без проживания, обеды (доп. плата. 700 р. за 1 обед, бронирование заранее) и ужины
- Дополнительные экскурсии
- Индивидуальный трансфер по запросу
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) - 300 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.
В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за качественную организацию моего отдыха. Величественный по европейски строгий Санкт Петербург и трогательный, исторически насыщенный Великий Новгород!
Все мероприятия, экскурсии происходили своевременно в соответствии с выданными программами. Прекрасные экскурсоводы и сопровождающие.
Еще раз огромное спасибо!
С уважением,
Л. Кустова