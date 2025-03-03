дек
Программа тура по дням
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
Прибытие в Санкт-Петербург.
Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (цены уточнять).
10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке). Групповой трансфер в гостиницу.
11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер на программу к гостинице «Корт ИНН».
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура:
- 11:15 отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург»;
- 12:00 отъезд от гостиницы «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая», «Адмиралтейская»).
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.
А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
14:30 Экскурсия в Юсуповский дворец – один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.
16:00 Продолжение автобусной экскурсии.
17:00 Трансфер по базовым гостиницам до 18:00.
Дополнительно (заказывать заранее):
Праздничный новогодний банкет в гостиницах.
Дополнительно (заказывать заранее):
21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге».
В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания. Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память. Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города.
Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений. (2900 руб. взр.; 2600 руб. шк., ст., пенс., детям 5-6 ти лет бесплатно). Адреса начала и окончания экскурсии: гостиница «Октябрьская» Лиговский пр. 10;гостиница «Москва» Площадь Александра Невского, 2.
Автобусная экскурсия "Зимние праздники". "Петровская Акватория"
Поздний завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы во второй половине дня.
14:00-15:30 Автобусная экскурсия «Зимние праздники».
Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками.
15:30 Экскурсия по территории Петропавловской крепости, с основания которой в 1703 г. началась история нашего города.
17:00-18:00 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией – новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого торжества. В конце Вас ждёт небольшой фирменный подарок.
На выбор:
Трансфер по базовым гостиницам до 18:30-19:30 или свободное время в музее и центре города без трансфера.
Дополнительно:
20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург».
Вы познакомитесь с необычным Петербургом, таинственным и призрачным, исторические декорации которого хранят множество загадочных сюжетов и реальных персонажей. Летающие грифоны и безумный Германн, привидение в Михайловском замке и проклятие Евдокии Лопухиной – где здесь грань между мистикой и реальностью? (цены уточнять, при наборе группы от 15 чел.)
Экскурсия в Петергоф с посещением Петергофского дворца
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
09:00 Загородная автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
Экскурсия в Большой дворец – величественный и изысканный дворец, чей фасад протянулся вдоль террасы почти на 300 метров, занимает доминирующее положение в композиции петергофского ансамбля.
Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.
16:00-17:00 Окончание программы у метро «Пл. Восстания» на Невском пр., на Московском вокзале.
Экскурсия в Великий Новгород. Завершение тура
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров, выезд с вещами.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
07:50 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».
08:20 Отъезд от гостиницы «Корт ИНН».
Отъезд от гостиниц.
Экскурсия в Великий Новгород.
Трассовая экскурсия.
Автобусная обзорная экскурсия по городу, знакомство с Софийской и Торговой сторонами.
Посещение Юрьева монастыря (Святого великомученика Георгия) – действующего, самого крупного в Новгороде. Посещение его главного храма – Георгиевского собора (1119 г.)
11:30 Посещение музея деревянного зодчества под открытым небом «Витославлицы» – уникального архитектурного и природного заповедника деревянного зодчества.
Участие в празднике «Сказочное Новогодье в Витославлицах».
По уже сложившейся многолетней традиции новгородцев и гостей города ждёт увлекательное путешествие по сказочной деревне, где можно окунуться в мир крестьянской культуры с его обычаями и традициями.
Участники праздника присоединятся к театрализованным действам по мотивам русских народных сказок, покатаются в санной упряжке и, конечно, не упустят возможность скатиться с горки.
Любителям игр на льду придется по вкусу забава под названием «Котёл». Также посетителей музея ждет встреча с героями любимых с детства сказок – Емелей, Машенькой, Медведем и другими сказочными героями.
Дети и взрослые попробуют заселить Рукавичку, поиграть с Колобком, обвести вокруг пальца Бабу Ягу и её подружку Кикимору.
15:00 Обед в кафе.
17:00 Экскурсия по Новгородскому кремлю: театрализованная программа с посадником Сбыславом или посадницей Евфимией.
Вы увидите все самые знаменитые достопримечательности города: Новгородский кремль, Софийский собор и звонницу с коллекцией колоколов, памятник «Тысячелетие России», Грановитую палату, церковь Андрея Стратилата, церковь Входа Господня в Иерусалим, Тайничные водяные ворота и многое другое.
Свободное время для ознакомления с достопримечательностями.
21:00-22:00 Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург.
Окончание программы у метро «Пл. Восстания» на Невском пр., на Московском вокзале.
Рекомендуем брать билеты на ночные поезда или брать доп. сутки в отеле.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга на выбор.
Экскурсионный пакет без проживания (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Достоевский»): 11 250 руб. (если набирать отдельными экскурсиями).
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):
КОРТ ИНН 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: наб. канала Грибоедова, 166, ближайшая станция - метро Садовая, Сенная площадь, Спасская. Расположен в историческом центре Петербурга, в 10 минутах ходьбы от Мариинского театра и острова Новая Голландия. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд + 100%.
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями /с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-11)
|Одноместный
|Делюкс
|31.12.24
|20250
|18900
|17250
|26250
Санкт-Петербург 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Пироговская наб. 5/2. Ближайшая станция метро: Площадь Ленина. Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, чай/кофе в номерах, чайник, сейф, отопление, терраса, мини-бар. В гостинице есть ресторан, бар, тренажёрный зал, сауна, конференц-зал. И вы наверняка захотите отдохнуть у бассейна — он тут тоже есть. Причём крытый. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 08:00 + 100% Ранний Заезд после 08:00 + 50%.
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями /с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Взрослый на доп. кровати в 2-м номере
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями /с двуспальной кроватью
|Взрослый на доп. кровати в 2-м номере
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями /с двуспальной кроватью
|Стандартный с видом во внутренний двор
|Стандартный с видом на Неву
|Делюкс с видом на Неву
|31.12.24
|22200
|33000
|17250
|46950
|29100
|17250
|71250
|41250
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Адмиралтейская 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: улица Александра Блока, 8. Ближайшая станция метро: Садовая/Спасская/Сенная площадь. 11 минут пешком до гостиницы «Корт ИНН». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд 07:00-14:00 + 50% (без завтрака).
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями /с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Взрослый на доп. кровати в 2-м номере
|Арт-Адмирал
|31.12.24
|19500
|26100
|16500
Амбассадор 4*. Завтрак "шведский стол". Адрес: просп. Римского-Корсакова, 5-7. Ближайшая станция метро: Садовая/Спасская/Сенная площадь. В историческом центре, в 10 минутах пешком до Мариинского театра и Исаакиевской площади. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд 07:00-14:00 + 50% (без завтрака).
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Стандартный
|31.12.24
|22500
|31200
Экспресс Садовая 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд 100% от тарифа.
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями /с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандарт Мансарда
|31.12.24
|23100
|21450
|31950
Театральная Площадь 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд.
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями /с двуспальной кроватью
|Четырёхместный
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями /с двуспальной кроватью
|Четырёхместный
|Трёхместный
|Одноместный
|Стандарт Мансарда
|Улучшенный
|31.12.24
|23550
|19800
|21000
|32700
|26250
|21300
|22950
|38250
Скидка детям 5-16 лет: 800 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 200 руб.
Доплата за иностранные входные билеты в Петергоф (исключение РБ): 1650 руб.
Варианты проживания
Cort Inn 4
Гостиница Cort Inn расположена в городе Санкт-Петербург в 2,8 км от центра.
Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, чайник, сейф, отопление. Вы можете выбрать на Яндекс Путешествиях любой из 273 доступных сейчас номеров. Уборка — каждый день.
В гостинице есть ресторан, тренажёрный зал, конференц-зал.
У каждого гостя будет доступ в интернет, вы сможете выложить фотографии, отправить файл или позвонить родным по видео.
Планируйте поездку так, чтобы точно заселиться в гостиницу. Заезд здесь начинается с 14:00, выехать нужно до 12:00. Даже если вы прибудете поздно ночью, вас встретят на круглосуточной стойке регистрации и помогут с размещением. Лифт внутри есть. Для людей с особенностями здоровья доступны необходимые удобства.
Если вы на машине, можете оставить её на парковке. Если вы добираетесь своим ходом, воспользуйтесь услугой трансфера.
К вашим услугам: химчистка, прачечная, обслуживание номеров, консьерж-сервис, камера хранения, ускоренная регистрация заезда/отъезда.
Отель «Санкт-Петербург 4*»
Роскошный отель «Санкт-Петербург 4*» имеет удобное расположение в центральной части северной столицы, вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.
Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.
Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре Meeting Point, который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.
Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.
Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.
Гостиница Адмиралтейская 3
Гостиница «Адмиралтейская» – уникальный отель, расположенный в историческом центре культурной столицы России, где каждый уголок пропитан мифами, легендами, историями, интригами, тайными связями и настоящими приключениями.
Номерной фонд разделен на категории. Для размещения имеются семейные и двухместные номера. Максимальное размещение до пяти человек. В каждом номере есть всё необходимое: мягкие матрасы, белоснежное хрустящее белье, пушистые полотенца, современная техника и бесплатный Wi-Fi.
В ресторане накрываются завтраки по типу «шведский стол», которые входят в стоимость пребывания. Также вы всегда можете заказать обеды и ужины за дополнительную плату.
Для тех, кто привык постоянно быть в работе, имеется небольшой кабинет переговоров, а также вместительный конференц-зал. Оба оборудованы современной техникой.
Бесплатная охраняемая парковка к вашим услугам круглосуточно (предоставляется по предварительному бронированию, количество мест ограничено). Рядом с отелем расположились Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров «Новая Голландия», Исаакиевский собор и набережные Невы.
Отель «Амбассадор»
Отель «Амбассадор» расположен в Санкт-Петербурге на проспекте Римского-Корсакова и имеет статус четыре звезды. Для гостей предлагается широкий выбор услуг, которые сделают качество отдыха только выше. Заботливый персонал всегда готов помочь в решении возникших вопросов. Каждый постоялец может посетить фитнес-центр, ресторан, солярий, бассейн или сауну, а также отправиться на массаж. Подберите подходящий вариант проживания, опираясь на фото и отзывы гостиницы «Амбассадор». А отобразив отель на карте, можно увидеть не только адрес, но и ближайшие объекты инфраструктуры.
Номерной фонд составлен так, чтобы каждый мог подобрать комфортные условия и подходящий бюджет. Для Вас есть как стандартные номера, так и люксы. В любом случае, каждый из них имеет спальную и гостиную зоны, а также ванну комнату. По предварительному запросу, заехать возможно со своим домашним любимцем. Уборка осуществляется ежедневно, поэтому у Вас всегда будет чисто и уютно.
В стоимость входит завтрак, который каждое утро накрывается для Вас в ресторане, чтобы уже с начала дня Вы были полны сил. Обед и ужин возможно заказать за дополнительную плату.
Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, прокат автомобилей представительского класса и ускоренная регистрация по прибытии. Для проведения мероприятий предоставляется следующее: конференц-центр и конференц-залы. Трансфер из аэропорта и обратно (круглосуточно) предоставляется за дополнительную плату.
Поблизости находятся музей железнодорожного транспорта, канал Грибоедова, Большой Обуховский мост и река Фонтанка.
Экспресс Садовая 4
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Театральная Площадь 4
«Theatre Square Hotel» 4 звезды располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (при выборе тарифа с проживанием)
- Завтраки после ночлега (при выборе тарифа с проживанием)
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе + завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Дополнительные экскурсии по желанию
- Новогодний банкет по желанию
- Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Предоставляются ли на тур скидки?
Скидка детям 5-16 лет: 800 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 200 руб.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
Какая программа новогоднего банкета в отеле "Москва"?
Дамы и господа! Мы рады пригласить Вас на «Новогоднюю ночь 2025»!
Встречаем Новый год в самом большом и роскошном зале отеля «Москва» – «Бальмонт» в компании знаменитой группы «Блестящие».
В программе:
- волшебная атмосфера новогодней ночи;
- гастрономический ужин от шеф-повара с деликатесами и традиционными праздничными блюдами;
- безлимит итальянского игристого – «Просекко»;
- впечатляющие номера от шоу-балета «Антре»;
- поздравления и розыгрыш призов от Деда Мороза;
- дискотека под любимые новогодние песни, ретро и современные хиты.
Сбор гостей: 31 декабря в 22:30.
Начало программы «Новогодняя ночь 2025»: 23:00.
Стоимость на 1 человека, в руб:
|Столики
|Количество мест за столиком
|Цена
|18 (Категория «А»)
|10
|20 000
|14 (Категория «А»)
|6
|20 000
|40 (Категория «А»)
|4
|20 000
|19 (Категория «В»)
|10
|15 000
Детский билет (для детей до 12 лет) – 10 000 руб.
*места вне квоты под запрос, после подтверждения 100% предоплата.
Новогодний банкет в отеле «Азимут»
Встречайте Новый Год 2025 в атмосфере радости и веселья в просторном зале AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург на 2 этаже.
31 декабря в зале «Азимут» новогоднее шоу «Здравствуй, лучший Новый Год».
Новогодняя программа, выступление звезды Татьяны Булановой, дискотека – и всё это за одну ночь.
- Сбор гостей: 22:30.
- Программа: 23:00-02:00.
- Дискотека: 02:00-05:00.
Программа мероприятия
- приглашенная звезда – Татьяна Буланова;
- праздничный банкет от шеф-повара;
- безлимитный бар;
- ведущий;
- кавер-группа;
- поздравление Деда Мороза и Снегурочки;
- выступление артиста (женщина-змея);
- дискотека;
- розыгрыш призов.
Стоимость Новогоднего банкета:
Столы розового цвета – 20 000 руб.
Столы зеленого цвета – 17 000 руб.
Столы синего цвета – 14 000 руб.
Детский билет (от 7 до 12 лет включительно) – 10 000 руб.
Новогодний банкет в отеле «Новотель»
Встречаем Новый год в роскошном ресторане отеля «Новотель Центр Санкт-Петербуг» – «Green».
Мы подготовили незабываемую развлекательную программу празднования Нового года, успевайте забронировать места, пока они еще остались.
Встретить Новый год в отеле в СПб – отличный вариант праздника.
Сбор гостей: 31 декабря в 22:30.
Начало программы: 23:00.
Программа мероприятия:
- волшебная атмосфера новогодней ночи;
- приветственный коктейль и welcome party в лобби баре;
- праздничный буфет в ресторане Green с меню от шеф-повара;
- выступление зажигательной джаз-группы;
- новогодние зажигательные диджей-сеты;
- поздравление от Деда Мороза и Снегурочки;
- приятный сюрприз от отеля для детей и взрослых.
Стоимость Новогоднего банкета:
- Взрослый билет - 12500 рублей.
- Детский билет (7-11 лет включительно) - 6250 рублей.
- Дети до 6 лет включительно - бесплатно.
Новогодний банкет в отеле «Космос Прибалтийская»
Приглашаем провести этот Новый год за праздничным столом вместе с рестораном «Маймун».
Стоимость Новогоднего банкета:
- Основной зал – 22 900 рублей.
- Веранда – 16 900 рублей.
- Детский билет – 11 900 рублей.
- Дети до 3 лет – бесплатно.
Приготовьтесь к танцам под зажигательные хиты от cover band, поздравлениям от Деда Мороза и специальному новогоднему меню от шеф-повара – все для вас в самую волшебную ночь в году.
Встречайте Новый год 2025 вместе с рестораном «Маймун»!
Программа мероприятия:
- праздничное меню от шеф-повара;
- трансляция поздравления Президента и Гимн;
- развлекательная программа от ведущего;
- Дед Мороз с поздравлениями;
- иллюзионист Никита Готовцев;
- электровиолончелистка Софи со светодиодным шоу с мировыми музыкальными хитами;
- Gipsy Show, цыганское вокальное шоу;
- детская анимационная программа и подарки всем детям;
- диджей, дискотека;
- фотограф.
Основной зал:
Популярные русские и зарубежные хиты от кавер-группы «Маймун band».
Перформанс от театра «МимоКрокодил», который подарит новогоднюю сказку.
Веранда:
Популярные русские и зарубежные хиты от вокалистки.
Новогодний банкет в отеле «Санкт-Петербург»
Новогодняя Ночь 2025 с панорамным видом на Неву
Приглашаем провести новогодний праздник в ресторане Беринг с волшебным видом на Санкт-Петербург и изысканным ужином с игристым вином.
Программа мероприятия:
- новогодний стол от шеф-повара;
- зажигательные ведущий и ди-джей;
- кавер-группа с популярными хитами;
- танцы до рассвета;
- впечатляющий фейерверк;
- памятная фотосъёмка.
Стоимость Новогоднего банкета:
- от 9 000 рублей до 24 0000 рублей.
Подробности по стоимости банкета, а также по посещению праздника с детьми – уточнять у менеджера.
Новогодний банкет в отеле «Октябрьская»
Новогодняя ночь 2025 в сердце Петербурга.
Стоимость Новогоднего банкета:
от 12 000 рублей до 16 0000 рублей.
Подробности по стоимости банкета, а также по посещению праздника с детьми – уточнять у менеджера.
Приглашаем вас провести новогоднюю ночь в ресторане «Ассамблея». Вас ждёт праздничная программа и специальное меню от шеф-повара.
Атмосферу праздника дополнит поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, зажигательные ведущий и диджей, выступление кавер-группы, профессиональный фотограф.
Сбор гостей: 31 декабря в 21:30.
Новогодний банкет в отеле «Гранд Отель Эмеральд»
Бал-Маскарад в «Эмеральде» – это возможность встретить Новый год в окружении красоты и элегантности, насладиться великолепной кухней и атмосферой истинного праздника.
Присоединяйтесь к незабываемому событию, которое подарит вам эмоции на весь следующий год.
Сбор гостей: 31 декабря в 22:00.
Программа мероприятия:
- приветственный фуршет с микро магией;
- алкогольные и безалкогольные напитки без ограничений;
- ведущий Андрей Любимов и DJ Саша Steel;
- известные хиты в исполнении Крюков бенд;
- магическое шоу с левитацией;
- квиз;
- розыгрыш подарков.
Стоимость Новогоднего банкета при бронировании до 15 ноября:
Столы № 1-4 – 29 000 руб. /чел.
Столы № 5-12, 14, 15 – 24 000 руб. /чел.
Для компаний от 6 взрослых и более действует специальное предложение – 22 000 руб. /чел.
Столы № 16-25 – 20 000 руб. /чел.
Для компаний от 6 взрослых и более действует специальное предложение – 18 000 руб. /чел.
Стоимость Новогоднего банкета при бронировании с 15 ноября до 31 декабря:
Столы № 1-4 – 34 000 руб. /чел.
Столы № 5-12, 14, 15 – 28 000 руб. /чел.
Для компаний от 6 взрослых и более действует специальное предложение – 25 000 руб. /чел.
Столы № 16-25 – 24 000 руб. /чел.
Для компаний от 6 взрослых и более действует специальное предложение – 22 000 руб. /чел.
В стоимость взрослого билета входит весь ассортимент меню, приветственный фуршет, программа.
Алкогольные и безалкогольные напитки предоставляются без ограничений по количеству.
Если гость захочет что-то заказать дополнительно, то такая возможность будет на месте через официантов.
Если гость захочет привезти свой алкоголь, пробковый сбор – 1000 руб. с бутылки.
Детская политика:
Дети до 3 лет – 3 500 рублей.
Дети от 4 до 12 лет – 50% от стоимости взрослого билета.
В стоимость детского билета входит детская комната с аниматором, отдельный детский стол с закусками и напитками в детской комнате, место за столом в основном зале + детский подарок.
В стоимость детского билета НЕ входит порционная закуска, горячая закуска и горячее блюдо из взрослого меню.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо.