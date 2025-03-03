Новогоднее путешествие по северным землям: Петербург и Великий Новгород

Новогоднее путешествие по северным землям
В этом новогоднем туре в Санкт-Петербург у Вас есть отличная возможность познакомиться с дворцами города на Неве, узнать о том, как их владельцы отмечали Рождество в прежние времена, и сравнить
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их традиции с современными.

Вы побываете в Петергофе – одной из императорских резиденций, а также при желании сможете провести новогоднюю ночь на праздничном банкете.

Завершающей точкой путешествия будет поездка в Великий Новгород, где вы поучаствуете в сказочном новогодье в Витославлицах.

5
3 отзыва
Новогоднее путешествие по северным землям: Петербург и Великий Новгород
Новогоднее путешествие по северным землям: Петербург и Великий Новгород
Новогоднее путешествие по северным землям: Петербург и Великий Новгород
Ближайшие даты:
30
дек
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»

Прибытие в Санкт-Петербург.

Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (цены уточнять).

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке). Групповой трансфер в гостиницу.

11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер на программу к гостинице «Корт ИНН».

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура:

  • 11:15 отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург»;
  • 12:00 отъезд от гостиницы «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая», «Адмиралтейская»).

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.

А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

14:30 Экскурсия в Юсуповский дворец – один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.

16:00 Продолжение автобусной экскурсии.

17:00 Трансфер по базовым гостиницам до 18:00.

Дополнительно (заказывать заранее):

Праздничный новогодний банкет в гостиницах.

Дополнительно (заказывать заранее):

21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге».

В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания. Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память. Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города.

Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений. (2900 руб. взр.; 2600 руб. шк., ст., пенс., детям 5-6 ти лет бесплатно). Адреса начала и окончания экскурсии: гостиница «Октябрьская» Лиговский пр. 10;гостиница «Москва» Площадь Александра Невского, 2.

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
2 день

Автобусная экскурсия "Зимние праздники". "Петровская Акватория"

Поздний завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы во второй половине дня.

14:00-15:30 Автобусная экскурсия «Зимние праздники».

Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками.

15:30 Экскурсия по территории Петропавловской крепости, с основания которой в 1703 г. началась история нашего города.

17:00-18:00 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией – новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого торжества. В конце Вас ждёт небольшой фирменный подарок.

На выбор:

Трансфер по базовым гостиницам до 18:30-19:30 или свободное время в музее и центре города без трансфера.

Дополнительно:

20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург».

Вы познакомитесь с необычным Петербургом, таинственным и призрачным, исторические декорации которого хранят множество загадочных сюжетов и реальных персонажей. Летающие грифоны и безумный Германн, привидение в Михайловском замке и проклятие Евдокии Лопухиной – где здесь грань между мистикой и реальностью? (цены уточнять, при наборе группы от 15 чел.)

Автобусная экскурсия "Зимние праздники". "Петровская Акватория"Автобусная экскурсия "Зимние праздники". "Петровская Акватория"Автобусная экскурсия "Зимние праздники". "Петровская Акватория"Автобусная экскурсия "Зимние праздники". "Петровская Акватория"Автобусная экскурсия "Зимние праздники". "Петровская Акватория"
3 день

Экскурсия в Петергоф с посещением Петергофского дворца

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

09:00 Загородная автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».

Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

Экскурсия в Большой дворец – величественный и изысканный дворец, чей фасад протянулся вдоль террасы почти на 300 метров, занимает доминирующее положение в композиции петергофского ансамбля.

Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.

16:00-17:00 Окончание программы у метро «Пл. Восстания» на Невском пр., на Московском вокзале.

Экскурсия в Петергоф с посещением Петергофского дворцаЭкскурсия в Петергоф с посещением Петергофского дворцаЭкскурсия в Петергоф с посещением Петергофского дворцаЭкскурсия в Петергоф с посещением Петергофского дворцаЭкскурсия в Петергоф с посещением Петергофского дворцаЭкскурсия в Петергоф с посещением Петергофского дворцаЭкскурсия в Петергоф с посещением Петергофского дворца
4 день

Экскурсия в Великий Новгород. Завершение тура

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров, выезд с вещами.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

07:50 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».

08:20 Отъезд от гостиницы «Корт ИНН».

Отъезд от гостиниц.

Экскурсия в Великий Новгород.

Трассовая экскурсия.

Автобусная обзорная экскурсия по городу, знакомство с Софийской и Торговой сторонами.

Посещение Юрьева монастыря (Святого великомученика Георгия) – действующего, самого крупного в Новгороде. Посещение его главного храма – Георгиевского собора (1119 г.)

11:30 Посещение музея деревянного зодчества под открытым небом «Витославлицы» – уникального архитектурного и природного заповедника деревянного зодчества.

Участие в празднике «Сказочное Новогодье в Витославлицах».

По уже сложившейся многолетней традиции новгородцев и гостей города ждёт увлекательное путешествие по сказочной деревне, где можно окунуться в мир крестьянской культуры с его обычаями и традициями.

Участники праздника присоединятся к театрализованным действам по мотивам русских народных сказок, покатаются в санной упряжке и, конечно, не упустят возможность скатиться с горки.

Любителям игр на льду придется по вкусу забава под названием «Котёл». Также посетителей музея ждет встреча с героями любимых с детства сказок – Емелей, Машенькой, Медведем и другими сказочными героями.

Дети и взрослые попробуют заселить Рукавичку, поиграть с Колобком, обвести вокруг пальца Бабу Ягу и её подружку Кикимору.

15:00 Обед в кафе.

17:00 Экскурсия по Новгородскому кремлю: театрализованная программа с посадником Сбыславом или посадницей Евфимией.

Вы увидите все самые знаменитые достопримечательности города: Новгородский кремль, Софийский собор и звонницу с коллекцией колоколов, памятник «Тысячелетие России», Грановитую палату, церковь Андрея Стратилата, церковь Входа Господня в Иерусалим, Тайничные водяные ворота и многое другое.

Свободное время для ознакомления с достопримечательностями.

21:00-22:00 Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург.

Окончание программы у метро «Пл. Восстания» на Невском пр., на Московском вокзале.

Рекомендуем брать билеты на ночные поезда или брать доп. сутки в отеле.

Экскурсия в Великий Новгород. Завершение тураЭкскурсия в Великий Новгород. Завершение тураЭкскурсия в Великий Новгород. Завершение тураЭкскурсия в Великий Новгород. Завершение тураЭкскурсия в Великий Новгород. Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга на выбор.

Экскурсионный пакет без проживания (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Достоевский»): 11 250 руб. (если набирать отдельными экскурсиями).

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

КОРТ ИНН 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: наб. канала Грибоедова, 166, ближайшая станция - метро Садовая, Сенная площадь, Спасская. Расположен в историческом центре Петербурга, в 10 минутах ходьбы от Мариинского театра и острова Новая Голландия. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд + 100%.

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями /с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-11)Одноместный
Делюкс
31.12.2420250189001725026250

Санкт-Петербург 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Пироговская наб. 5/2. Ближайшая станция метро: Площадь Ленина. Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, чай/кофе в номерах, чайник, сейф, отопление, терраса, мини-бар. В гостинице есть ресторан, бар, тренажёрный зал, сауна, конференц-зал. И вы наверняка захотите отдохнуть у бассейна — он тут тоже есть. Причём крытый. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 08:00 + 100% Ранний Заезд после 08:00 + 50%.

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями /с двуспальной кроватьюОдноместныйВзрослый на доп. кровати в 2-м номереОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями /с двуспальной кроватьюВзрослый на доп. кровати в 2-м номереОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями /с двуспальной кроватью
Стандартный с видом во внутренний дворСтандартный с видом на НевуДелюкс с видом на Неву
31.12.242220033000172504695029100172507125041250

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Адмиралтейская 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: улица Александра Блока, 8. Ближайшая станция метро: Садовая/Спасская/Сенная площадь. 11 минут пешком до гостиницы «Корт ИНН». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд 07:00-14:00 + 50% (без завтрака).

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями /с двуспальной кроватьюОдноместныйВзрослый на доп. кровати в 2-м номере
Арт-Адмирал
31.12.24195002610016500

Амбассадор 4*. Завтрак "шведский стол". Адрес: просп. Римского-Корсакова, 5-7. Ближайшая станция метро: Садовая/Спасская/Сенная площадь. В историческом центре, в 10 минутах пешком до Мариинского театра и Исаакиевской площади. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд 07:00-14:00 + 50% (без завтрака).

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью Одноместный
Стандартный
31.12.242250031200

Экспресс Садовая 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд 100% от тарифа.

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями /с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Стандарт Мансарда
31.12.24231002145031950

Театральная Площадь 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд.

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями /с двуспальной кроватью ЧетырёхместныйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями /с двуспальной кроватью Четырёхместный ТрёхместныйОдноместный
Стандарт МансардаУлучшенный
31.12.242355019800210003270026250213002295038250

Скидка детям 5-16 лет: 800 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 200 руб.

Доплата за иностранные входные билеты в Петергоф (исключение РБ): 1650 руб.

Варианты проживания

Cort Inn 4

3 ночи

Гостиница Cort Inn расположена в городе Санкт-Петербург в 2,8 км от центра.

Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, чайник, сейф, отопление. Вы можете выбрать на Яндекс Путешествиях любой из 273 доступных сейчас номеров. Уборка — каждый день.

В гостинице есть ресторан, тренажёрный зал, конференц-зал.

У каждого гостя будет доступ в интернет, вы сможете выложить фотографии, отправить файл или позвонить родным по видео.

Планируйте поездку так, чтобы точно заселиться в гостиницу. Заезд здесь начинается с 14:00, выехать нужно до 12:00. Даже если вы прибудете поздно ночью, вас встретят на круглосуточной стойке регистрации и помогут с размещением. Лифт внутри есть. Для людей с особенностями здоровья доступны необходимые удобства.

Если вы на машине, можете оставить её на парковке. Если вы добираетесь своим ходом, воспользуйтесь услугой трансфера.

К вашим услугам: химчистка, прачечная, обслуживание номеров, консьерж-сервис, камера хранения, ускоренная регистрация заезда/отъезда.

Cort Inn 4Cort Inn 4Cort Inn 4Cort Inn 4Cort Inn 4Cort Inn 4

Отель «Санкт-Петербург 4*»

3 ночи

Роскошный отель «Санкт-Петербург 4*» имеет удобное расположение в центральной части северной столицы, вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.

Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.

Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре Meeting Point, который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.

Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.

Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.

Отель «Санкт-Петербург 4*»Отель «Санкт-Петербург 4*»Отель «Санкт-Петербург 4*»Отель «Санкт-Петербург 4*»Отель «Санкт-Петербург 4*»

Гостиница Адмиралтейская 3

3 ночи

Гостиница «Адмиралтейская» – уникальный отель, расположенный в историческом центре культурной столицы России, где каждый уголок пропитан мифами, легендами, историями, интригами, тайными связями и настоящими приключениями.

Номерной фонд разделен на категории. Для размещения имеются семейные и двухместные номера. Максимальное размещение до пяти человек. В каждом номере есть всё необходимое: мягкие матрасы, белоснежное хрустящее белье, пушистые полотенца, современная техника и бесплатный Wi-Fi.

В ресторане накрываются завтраки по типу «шведский стол», которые входят в стоимость пребывания. Также вы всегда можете заказать обеды и ужины за дополнительную плату.

Для тех, кто привык постоянно быть в работе, имеется небольшой кабинет переговоров, а также вместительный конференц-зал. Оба оборудованы современной техникой.

Бесплатная охраняемая парковка к вашим услугам круглосуточно (предоставляется по предварительному бронированию, количество мест ограничено). Рядом с отелем расположились Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров «Новая Голландия», Исаакиевский собор и набережные Невы.

Гостиница Адмиралтейская 3Гостиница Адмиралтейская 3Гостиница Адмиралтейская 3Гостиница Адмиралтейская 3Гостиница Адмиралтейская 3

Отель «Амбассадор»

3 ночи

Отель «Амбассадор» расположен в Санкт-Петербурге на проспекте Римского-Корсакова и имеет статус четыре звезды. Для гостей предлагается широкий выбор услуг, которые сделают качество отдыха только выше. Заботливый персонал всегда готов помочь в решении возникших вопросов. Каждый постоялец может посетить фитнес-центр, ресторан, солярий, бассейн или сауну, а также отправиться на массаж. Подберите подходящий вариант проживания, опираясь на фото и отзывы гостиницы «Амбассадор». А отобразив отель на карте, можно увидеть не только адрес, но и ближайшие объекты инфраструктуры.

Номерной фонд составлен так, чтобы каждый мог подобрать комфортные условия и подходящий бюджет. Для Вас есть как стандартные номера, так и люксы. В любом случае, каждый из них имеет спальную и гостиную зоны, а также ванну комнату. По предварительному запросу, заехать возможно со своим домашним любимцем. Уборка осуществляется ежедневно, поэтому у Вас всегда будет чисто и уютно.

В стоимость входит завтрак, который каждое утро накрывается для Вас в ресторане, чтобы уже с начала дня Вы были полны сил. Обед и ужин возможно заказать за дополнительную плату.

Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, прокат автомобилей представительского класса и ускоренная регистрация по прибытии. Для проведения мероприятий предоставляется следующее: конференц-центр и конференц-залы. Трансфер из аэропорта и обратно (круглосуточно) предоставляется за дополнительную плату.

Поблизости находятся музей железнодорожного транспорта, канал Грибоедова, Большой Обуховский мост и река Фонтанка.

Отель «Амбассадор»Отель «Амбассадор»Отель «Амбассадор»Отель «Амбассадор»Отель «Амбассадор»

Экспресс Садовая 4

3 ночи

«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.

За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.

Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4

Театральная Площадь 4

3 ночи

«Theatre Square Hotel» 4 звезды располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (при выборе тарифа с проживанием)
  • Завтраки после ночлега (при выборе тарифа с проживанием)
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе + завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительные экскурсии по желанию
  • Новогодний банкет по желанию
  • Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Скидка детям 5-16 лет: 800 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 200 руб.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.

Какая программа новогоднего банкета в отеле "Москва"?

Дамы и господа! Мы рады пригласить Вас на «Новогоднюю ночь 2025»!

Встречаем Новый год в самом большом и роскошном зале отеля «Москва» – «Бальмонт» в компании знаменитой группы «Блестящие».

В программе:

  • волшебная атмосфера новогодней ночи;
  • гастрономический ужин от шеф-повара с деликатесами и традиционными праздничными блюдами;
  • безлимит итальянского игристого – «Просекко»;
  • впечатляющие номера от шоу-балета «Антре»;
  • поздравления и розыгрыш призов от Деда Мороза;
  • дискотека под любимые новогодние песни, ретро и современные хиты.

Сбор гостей: 31 декабря в 22:30.

Начало программы «Новогодняя ночь 2025»: 23:00.

Стоимость на 1 человека, в руб:

СтоликиКоличество мест за столикомЦена
18 (Категория «А»)1020 000
14 (Категория «А»)620 000
40 (Категория «А»)420 000
19 (Категория «В»)1015 000

Детский билет (для детей до 12 лет) – 10 000 руб.

*места вне квоты под запрос, после подтверждения 100% предоплата.

Новогодний банкет в отеле «Азимут»

Встречайте Новый Год 2025 в атмосфере радости и веселья в просторном зале AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург на 2 этаже.

31 декабря в зале «Азимут» новогоднее шоу «Здравствуй, лучший Новый Год».

Новогодняя программа, выступление звезды Татьяны Булановой, дискотека – и всё это за одну ночь.

  • Сбор гостей: 22:30.
  • Программа: 23:00-02:00.
  • Дискотека: 02:00-05:00.

Программа мероприятия

  • приглашенная звезда – Татьяна Буланова;
  • праздничный банкет от шеф-повара;
  • безлимитный бар;
  • ведущий;
  • кавер-группа;
  • поздравление Деда Мороза и Снегурочки;
  • выступление артиста (женщина-змея);
  • дискотека;
  • розыгрыш призов.

Стоимость Новогоднего банкета:

Столы розового цвета – 20 000 руб.

Столы зеленого цвета – 17 000 руб.

Столы синего цвета – 14 000 руб.

Детский билет (от 7 до 12 лет включительно) – 10 000 руб.

Новогодний банкет в отеле «Новотель»

Встречаем Новый год в роскошном ресторане отеля «Новотель Центр Санкт-Петербуг» – «Green».

Мы подготовили незабываемую развлекательную программу празднования Нового года, успевайте забронировать места, пока они еще остались.

Встретить Новый год в отеле в СПб – отличный вариант праздника.

Сбор гостей: 31 декабря в 22:30.

Начало программы: 23:00.

Программа мероприятия:

  • волшебная атмосфера новогодней ночи;
  • приветственный коктейль и welcome party в лобби баре;
  • праздничный буфет в ресторане Green с меню от шеф-повара;
  • выступление зажигательной джаз-группы;
  • новогодние зажигательные диджей-сеты;
  • поздравление от Деда Мороза и Снегурочки;
  • приятный сюрприз от отеля для детей и взрослых.

Стоимость Новогоднего банкета:

  • Взрослый билет - 12500 рублей.
  • Детский билет (7-11 лет включительно) - 6250 рублей.
  • Дети до 6 лет включительно - бесплатно.
Новогодний банкет в отеле «Космос Прибалтийская»

Приглашаем провести этот Новый год за праздничным столом вместе с рестораном «Маймун».

Стоимость Новогоднего банкета:

  • Основной зал – 22 900 рублей.
  • Веранда – 16 900 рублей.
  • Детский билет – 11 900 рублей.
  • Дети до 3 лет – бесплатно.

Приготовьтесь к танцам под зажигательные хиты от cover band, поздравлениям от Деда Мороза и специальному новогоднему меню от шеф-повара – все для вас в самую волшебную ночь в году.

Встречайте Новый год 2025 вместе с рестораном «Маймун»!

Сбор гостей: 31 декабря в 21:00.

Программа мероприятия:

  • праздничное меню от шеф-повара;
  • трансляция поздравления Президента и Гимн;
  • развлекательная программа от ведущего;
  • Дед Мороз с поздравлениями;
  • иллюзионист Никита Готовцев;
  • электровиолончелистка Софи со светодиодным шоу с мировыми музыкальными хитами;
  • Gipsy Show, цыганское вокальное шоу;
  • детская анимационная программа и подарки всем детям;
  • диджей, дискотека;
  • фотограф.

Основной зал:

Популярные русские и зарубежные хиты от кавер-группы «Маймун band».
Перформанс от театра «МимоКрокодил», который подарит новогоднюю сказку.

Веранда:

Популярные русские и зарубежные хиты от вокалистки.

Новогодний банкет в отеле «Санкт-Петербург»

Новогодняя Ночь 2025 с панорамным видом на Неву

Приглашаем провести новогодний праздник в ресторане Беринг с волшебным видом на Санкт-Петербург и изысканным ужином с игристым вином.

Программа мероприятия:

  • новогодний стол от шеф-повара;
  • зажигательные ведущий и ди-джей;
  • кавер-группа с популярными хитами;
  • танцы до рассвета;
  • впечатляющий фейерверк;
  • памятная фотосъёмка.

Стоимость Новогоднего банкета:

  • от 9 000 рублей до 24 0000 рублей.

Подробности по стоимости банкета, а также по посещению праздника с детьми – уточнять у менеджера.

Новогодний банкет в отеле «Октябрьская»

Новогодняя ночь 2025 в сердце Петербурга.

Стоимость Новогоднего банкета:

от 12 000 рублей до 16 0000 рублей.

Подробности по стоимости банкета, а также по посещению праздника с детьми – уточнять у менеджера.

Приглашаем вас провести новогоднюю ночь в ресторане «Ассамблея». Вас ждёт праздничная программа и специальное меню от шеф-повара.

Атмосферу праздника дополнит поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, зажигательные ведущий и диджей, выступление кавер-группы, профессиональный фотограф.

Сбор гостей: 31 декабря в 21:30.

Новогодний банкет в отеле «Гранд Отель Эмеральд»

Бал-Маскарад в «Эмеральде» – это возможность встретить Новый год в окружении красоты и элегантности, насладиться великолепной кухней и атмосферой истинного праздника.

Присоединяйтесь к незабываемому событию, которое подарит вам эмоции на весь следующий год.

Сбор гостей: 31 декабря в 22:00.

Программа мероприятия:

  • приветственный фуршет с микро магией;
  • алкогольные и безалкогольные напитки без ограничений;
  • ведущий Андрей Любимов и DJ Саша Steel;
  • известные хиты в исполнении Крюков бенд;
  • магическое шоу с левитацией;
  • квиз;
  • розыгрыш подарков.

Стоимость Новогоднего банкета при бронировании до 15 ноября:

Столы № 1-4 – 29 000 руб. /чел.

Столы № 5-12, 14, 15 – 24 000 руб. /чел.

Для компаний от 6 взрослых и более действует специальное предложение – 22 000 руб. /чел.

Столы № 16-25 – 20 000 руб. /чел.

Для компаний от 6 взрослых и более действует специальное предложение – 18 000 руб. /чел.

Стоимость Новогоднего банкета при бронировании с 15 ноября до 31 декабря:

Столы № 1-4 – 34 000 руб. /чел.

Столы № 5-12, 14, 15 – 28 000 руб. /чел.

Для компаний от 6 взрослых и более действует специальное предложение – 25 000 руб. /чел.

Столы № 16-25 – 24 000 руб. /чел.

Для компаний от 6 взрослых и более действует специальное предложение – 22 000 руб. /чел.

В стоимость взрослого билета входит весь ассортимент меню, приветственный фуршет, программа.

Алкогольные и безалкогольные напитки предоставляются без ограничений по количеству.

Если гость захочет что-то заказать дополнительно, то такая возможность будет на месте через официантов.

Если гость захочет привезти свой алкоголь, пробковый сбор – 1000 руб. с бутылки.

Детская политика:

Дети до 3 лет – 3 500 рублей.

Дети от 4 до 12 лет – 50% от стоимости взрослого билета.

В стоимость детского билета входит детская комната с аниматором, отдельный детский стол с закусками и напитками в детской комнате, место за столом в основном зале + детский подарок.

В стоимость детского билета НЕ входит порционная закуска, горячая закуска и горячее блюдо из взрослого меню.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ч
3 мар 2025
Организатор прекрасно организовал тур.
Е
12 фев 2025
Большая страна, как туроператор, неплохо. Сначала, очень смутило количество менеджеров. Т. е., сначала говорили с одним потом звонит другой и объясняет, что сменилась смена и теперь будет общаться новый человек. И так, каждый разговор))))) В итоге, все хорошо. Поездка прошла, нареканий нет, впечатления остались))))).
Спасибо.
Большая страна, как туроператор, неплохо. Сначала, очень смутило количество менеджеров. Т. е., сначала говорили с однимБольшая страна, как туроператор, неплохо. Сначала, очень смутило количество менеджеров. Т. е., сначала говорили с одним
П
3 фев 2025
Менеджеры от компании всегда были на связи и постоянно переживали о том как идёт тур. Местные организаторы очень приветливы и никогда не оставят в беде, с особым подходом относятся к каждому

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