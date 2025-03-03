1 день

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»

Прибытие в Санкт-Петербург.

Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (цены уточнять).

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке). Групповой трансфер в гостиницу.

11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер на программу к гостинице «Корт ИНН».

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура:

11:15 отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург»;

12:00 отъезд от гостиницы «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая», «Адмиралтейская»).

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.

А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

14:30 Экскурсия в Юсуповский дворец – один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.

16:00 Продолжение автобусной экскурсии.

17:00 Трансфер по базовым гостиницам до 18:00.

Дополнительно (заказывать заранее):

Праздничный новогодний банкет в гостиницах.

Дополнительно (заказывать заранее):

21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге».

В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания. Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память. Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города.

Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений. (2900 руб. взр.; 2600 руб. шк., ст., пенс., детям 5-6 ти лет бесплатно). Адреса начала и окончания экскурсии: гостиница «Октябрьская» Лиговский пр. 10;гостиница «Москва» Площадь Александра Невского, 2.