1 день

Понедельник. Загородная автобусная экскурсия в Выборг

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 09:00.

Сегодня мы совершим с Вами путешествие во времени – отправимся в средневековый Выборг.

Вас ждет захватывающая прогулка по неповторимому историческому центру Выборга и посещение территории легендарного средневекового замка — единственного в нашей стране!

Также Вы восхититесь красотами живописного скально-пейзажного парка Монрепо, природного шедевра, аналогов которому нет на Северо-Западе России. Каждый его уголок пропитан особой атмосферой, наполненной спокойствием и гармонией.

Создаётся ощущение, будто время здесь замедляется, позволяя полностью погрузиться в красоту окружающего мира. Однако красота Монрепо – это не только дикая, нетронутая природа. В течение многих лет искусные мастера создавали здесь гармоничное единство природы и искусства.

В Выборге, основанном в XIII веке крестоносцами, гармонично переплелись шведское, русское и финское наследие. Этот уникальный город был и неприступной шведской крепостью, и частью Российской империи, и входил в состав Финляндского княжества.

Вы пройдетесь по узким мощеным булыжником улочкам, полюбуетесь на самый старый жилой дом России, восхититесь каменными башнями. И, тут же, увидите современные здания в стиле финского национального романтизма.

Во время нашей экскурсии Вы полностью погрузитесь в невероятную атмосферу Выборга, полного тайн и мифов, богатого необыкновенной архитектурой и увлекательной историей!

Продолжительность экскурсии 10,5 часов.

Транспорт не предоставляется.

