Мои заказы

Новый взгляд на Петербург. Тур на 4 дня

Новый взгляд на Петербург
Почувствуете атмосферу спорта на Крестовском острове с Газпром ареной и восхититесь панорамой с «Лахта-центра». Побываете в великолепном пригороде в Петергофе. А также отправьтесь в средневековый Выборг с его чудесным природным
читать дальше

парком Монрепо. Прогуляетесь по Кронштадту, где посетите Морской собор. Программа тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 4 дня.

Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели в период с 26 апреля по 12 октября.

5
2 отзыва
Новый взгляд на Петербург. Тур на 4 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новый взгляд на Петербург. Тур на 4 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новый взгляд на Петербург. Тур на 4 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
25
апр29
апр3
мая7
мая11
мая15
мая19
мая

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Загородная автобусная экскурсия в Выборг

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 09:00.

Сегодня мы совершим с Вами путешествие во времени – отправимся в средневековый Выборг.

Вас ждет захватывающая прогулка по неповторимому историческому центру Выборга и посещение территории легендарного средневекового замка — единственного в нашей стране!

Также Вы восхититесь красотами живописного скально-пейзажного парка Монрепо, природного шедевра, аналогов которому нет на Северо-Западе России. Каждый его уголок пропитан особой атмосферой, наполненной спокойствием и гармонией.

Создаётся ощущение, будто время здесь замедляется, позволяя полностью погрузиться в красоту окружающего мира. Однако красота Монрепо – это не только дикая, нетронутая природа. В течение многих лет искусные мастера создавали здесь гармоничное единство природы и искусства.

В Выборге, основанном в XIII веке крестоносцами, гармонично переплелись шведское, русское и финское наследие. Этот уникальный город был и неприступной шведской крепостью, и частью Российской империи, и входил в состав Финляндского княжества.

Вы пройдетесь по узким мощеным булыжником улочкам, полюбуетесь на самый старый жилой дом России, восхититесь каменными башнями. И, тут же, увидите современные здания в стиле финского национального романтизма.

Во время нашей экскурсии Вы полностью погрузитесь в невероятную атмосферу Выборга, полного тайн и мифов, богатого необыкновенной архитектурой и увлекательной историей!

Продолжительность экскурсии 10,5 часов.

Транспорт не предоставляется.

Понедельник. Загородная автобусная экскурсия в ВыборгПонедельник. Загородная автобусная экскурсия в ВыборгПонедельник. Загородная автобусная экскурсия в ВыборгПонедельник. Загородная автобусная экскурсия в Выборг
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Вторник. Экскурсия на двухэтажном автобусе «Hop on - Hop off» с посещением Эрмитажа

Завтрак в гостинице.

Экскурсия на двухэтажном автобусе «Hop on – Hop off» с посещением Эрмитажа. Путешествие на двухэтажном автобусе Hop-On Hop-Off – идеальный способ для знакомства с городом на своих условиях.

Билет действителен 24 часа, Вы ни от кого не зависите и сможете «выскочить» из автобуса на любой понравившейся остановке, а вдоволь нагулявшись, сесть в следующий автобус и продолжить свое путешествие.

И, чтобы Вы ничего не пропустили, экскурсия в формате аудиогида расскажет о достопримечательностях Петербурга самым захватывающим образом. Для маленьких путешественников есть совершенно особенная, детская версия аудиогида, полная удивительных историй и невероятных фактов!

Посещение Эрмитажа на одной из остановок автобуса. Перед Вами предстанут творения великих художников, скульпторов и другие шедевры мирового искусства, которые пережили века и продолжают вдохновлять человечество сегодня.

Великолепная Иорданская лестница поразит Вас необычайной роскошью и блеском. Тронный зал, где вершилась мировая история, восхитит Вас своим величием. Вы увидите непревзойденные картины, которые написали гении, жившие много веков назад.

Вас поразят работы Леонардо да Винчи, создавшего загадочную Мону Лизу, и восхитят холсты Рафаэля, полные света и гармонии. Вас покорит единственная в России скульптура, созданная великим Микеланджело.

И надолго оставит под впечатлением один из самых знаменитых экспонатов Эрмитажа — уникальные Золотые часы «Павлин» — не только великолепное произведение искусства, но и удивительный механизм — единственный в мире автомат XVIII века, дошедший до нас нетронутым временем и сохранивший свою функциональность!

Вы совершите путешествие в мир красоты и вдохновения, которое запомните навсегда!

Транспорт предоставляется на обзорную самостоятельную экскурсию.

Вторник. Экскурсия на двухэтажном автобусе «Hop on - Hop off» с посещением ЭрмитажаВторник. Экскурсия на двухэтажном автобусе «Hop on - Hop off» с посещением ЭрмитажаВторник. Экскурсия на двухэтажном автобусе «Hop on - Hop off» с посещением ЭрмитажаВторник. Экскурсия на двухэтажном автобусе «Hop on - Hop off» с посещением ЭрмитажаВторник. Экскурсия на двухэтажном автобусе «Hop on - Hop off» с посещением ЭрмитажаВторник. Экскурсия на двухэтажном автобусе «Hop on - Hop off» с посещением ЭрмитажаВторник. Экскурсия на двухэтажном автобусе «Hop on - Hop off» с посещением Эрмитажа
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Среда. Пешеходная экскурсия "Новый взгляд на Петербург" с прогулкой по Крестовскому острову, парку 300-летия и посещением смотровой площадки "Лахта-центр"

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом у ст. метро «Крестовский остров». Отправление на экскурсию в 11:00.

Петербург — это не история, застывшая в камне, а это город, который растет и развивается. Он восхищает не только дворцами, соборами и памятниками – шедеврами прошлых веков, созданными из мрамора и золота, но и суперсовременными кварталами из стекла и металла.

И сегодня нам предстоит в этом убедиться – ведь мы окажемся с Вами в том районе города, который создает историю современной архитектуры Петербурга.

Мы пройдем с Вами по центральной аллее Крестовского острова, как перед матчем идут десятки тысяч болельщиков футбольной команды «Зенит» и увидим самый всепогодный, самый технологичный, и что уж тут говорить, самый дорогой и самый посещаемый стадион России – «Газпром арена».

Мы прогуляемся по самому длинному и самому высокому пешеходному мосту города. Вспомним 300-летнюю историю Петербурга в парке, который был разбит в честь этого юбилея. А потом покорим смотровую площадку «Лахта-центра» – самого высокого небоскреба не только России, но и всей Европы!

С 83-го этажа перед Вами раскинется умопомрачительная панорама Петербурга и Финского залива. Город – как на ладони! А в ясную погоду Вы сможете увидеть даже его живописные пригороды.

Продолжительность экскурсии 3-3,5 часа.

Транспорт не предоставляется.

Среда. Пешеходная экскурсия "Новый взгляд на Петербург" с прогулкой по Крестовскому острову, парку 300-летия и посещением смотровой площадки "Лахта-центр"Среда. Пешеходная экскурсия "Новый взгляд на Петербург" с прогулкой по Крестовскому острову, парку 300-летия и посещением смотровой площадки "Лахта-центр"Среда. Пешеходная экскурсия "Новый взгляд на Петербург" с прогулкой по Крестовскому острову, парку 300-летия и посещением смотровой площадки "Лахта-центр"
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Четверг. Экскурсия в музей «Магазин купцов Елисеевых» и посещение музея Фаберже

Завтрак в гостинице.

Давайте проведем этот день, как настоящие петербургские аристократы – посетим магазин купцов Елисеевых и музей Фаберже – «Поставщиков Двора Его Императорского Величества».

Вас ждет Магазин Купцов Елисеевых — знаковая достопримечательность, где блистательная роскошь встречается с гастрономией! На экскурсии, вместе с невероятной историей этого величественного здания, Вы узнаете о судьбе его легендарных владельцев — семьи Елисеевых.

Вы проследите за жизнью магазина сквозь разные эпохи — до революции, в советское время и сегодня. А самое главное — Вы попадете в закрытые от посторонних глаз помещения гастронома, где время словно остановилось.

Вы удивитесь тому, как основанный более века назад Григорием Елисеевым, магазин стал первым торгово-развлекательным комплексом в Российской Империи: ведь торговый дом предлагал посетителям не только огромный выбор колониальных товаров, изысканных деликатесов и лучших вин, но и ресторан, и даже театр! Продолжительность сеанса 60 минут.

Посещение музея Фаберже, который распахнет перед Вами двери в сокровищницу ювелирного искусства, где блистает знаменитая на весь мир коллекция пасхальных яиц Фаберже, созданных для императорской семьи России!

Представьте себе великолепие «Коронационного» пасхального яйца, сверкающего платиной и золотом! А нежное пасхальное яйцо «Ландыши» — миниатюрные цветы из жемчуга, алмазы, бриллианты и сюрприз в виде скрытых портретов членов императорской семьи!

Пасхальные шедевры Фаберже — произведения искусства, наполненные смыслом и эмоциями. Ведь они связаны с важнейшими событиями в жизни императорской семьи и хранят память о знаковых событиях в истории России.

И это еще не все! Также Вы полюбуетесь многими другими роскошными украшениями, сотворенными в мастерских гениального мастера Фаберже. А после экскурсии в кафе музея Вы сможете попробовать уникальный десерт. Продолжительность сеанса 60 минут.

Транспорт не предоставляется.

Четверг. Экскурсия в музей «Магазин купцов Елисеевых» и посещение музея ФабержеЧетверг. Экскурсия в музей «Магазин купцов Елисеевых» и посещение музея ФабержеЧетверг. Экскурсия в музей «Магазин купцов Елисеевых» и посещение музея ФабержеЧетверг. Экскурсия в музей «Магазин купцов Елисеевых» и посещение музея Фаберже
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Пятница. Автобусная экскурсия «Мифы и легенды Петербурга»

Самостоятельный заезд. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Автобусная экскурсия «Мифы и легенды Петербурга». Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 18:00.

Санкт-Петербург, город, воздвигнутый на болотах по воле Петра Великого, с самого своего основания окутан аурой загадочности. Его история, сплетённая из амбиций императоров, великих свершений и трагических событий, породила множество легенд и мистических поверий.

Во время автобусной экскурсии Вас ждет захватывающее путешествие в самое сердце петербургских тайн! Мы вспомним историю настоящей «Пиковой дамы», побываем на древнем капище в самом центре Петербурга, а также узнаем историю появления на берегах Невы тысячелетних сфинксов.

Ваше решение – верить во все эти истории или нет. Однако доля иронии обязательно пригодится Вам сегодня.

Продолжительность экскурсии 3-3,5 часа.

Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.

Пятница. Автобусная экскурсия «Мифы и легенды Петербурга»Пятница. Автобусная экскурсия «Мифы и легенды Петербурга»Пятница. Автобусная экскурсия «Мифы и легенды Петербурга»Пятница. Автобусная экскурсия «Мифы и легенды Петербурга»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Суббота. Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением музея Военно-Морской Славы

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 11:45.

Приглашаем Вас в истинно морское приключение! Вы увидите уникальное сооружение — дамбу, которая не только соединяет остров Котлин с материком, но и связывает историю и современность.

На нашем маршруте Вас ждут невероятные открытия: грандиозные гидротехнические сооружения, такие как док Петра I — символ инженерной мысли, не имеющий аналогов в мире, Кронштадтский футшток — точка отсчета всех высот и глубин на территории России, Якорная площадь и грандиозный Морской собор.

И это только начало Вашего большего приключения. Увлекательный новый городской кластер, «Остров фортов» подарит удивительную возможность окунуться в настоящую морскую сказку, узнать о флотских традициях и подвигах отважных моряков, которые защищали наши воды.

А в Музее Военно-Морской Славы — современном музейном комплексе, взрослые и дети не просто посмотрят на экспонаты, а активно примут участие в приключениях!

У Вас будет возможность не только потрогать многие экспонаты руками, но и пробовать их в действии. Передайте сообщение с помощью морзянки, загляните внутрь легендарных кораблей XVIII века, посидите в настоящей офицерской кают-компании и откройте для себя удивительные секреты, узнав, что такое «бить склянки».

В завершение Вас ждет захватывающее виртуальное путешествие на ледоколе среди ледяных просторов!

Продолжительность экскурсии 6,5-7 часов.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Суббота. Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением музея Военно-Морской СлавыСуббота. Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением музея Военно-Морской СлавыСуббота. Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением музея Военно-Морской СлавыСуббота. Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением музея Военно-Морской СлавыСуббота. Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением музея Военно-Морской Славы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Воскресенье. Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему парку фонтанов

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.

Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему парку фонтанов (начало мая — середина октября).

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 13:30.

Петергоф — самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга, старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов», строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов.

Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в летний период в Петергоф. Более 150 фонтанов и 4 каскада, раскинувшись на огромной площади, создают неповторимую атмосферу праздника!

Здесь Вас ждет всемирно известный Большой каскад — шедевр фонтанного искусства, в центре которого находится «Самсон, разрывающий пасть льва». А спрятанные по всему парку фонтаны-шутихи добавят веселья и водных брызг в Вашу прогулку.

Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.

Продолжительность экскурсии 5,5-6 часов.

Транспорт предоставляется на загородную автобусную экскурсию.

Воскресенье. Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему парку фонтановВоскресенье. Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему парку фонтановВоскресенье. Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему парку фонтанов
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Экскурсионная программа без проживания и питания: 18485 руб.

Скидка для детей до 13 лет: 500 руб.

КИРОЧНАЯ

Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие

РазмещениеПериод4/3Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-12.05279405400
13.05-22.05268754725
23.05-15.07283655670
16.07-25.09275155130
26.09-12.10253853780
1-местн. номер26.04-12.05360405400
13.05-22.05339604725
23.05-15.07368705670
16.07-25.09352105130
26.09-12.10310553780
Доп. место26.04-12.05279402700
13.05-22.05268752365
23.05-15.07283652835
16.07-25.09275152565
26.09-12.10253901890

Трио 2*

Стандарт, завтрак Ланчбокс

РазмещениеПериод4/3Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-10.05301506805
11.05-31.05283655670
01.06-31.08301506805
01.09-12.10273004995
1-местн. номер26.04-10.05387406265
11.05-31.05352505130
01.06-31.08387356265
01.09-12.10331754455
Доп. место26.04-12.10под запроспод запрос

Москва 4*

Стандарт, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод4/3Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

25.04-11.05317657830
12.05-23.05307057155
24.05-30.063538510125
01.07-31.08317657830
01.09-30.09307057155
01.10-12.10285755805
1-местн. номер25.04-11.05422957425
12.05-23.05402256750
24.05-30.06493559720
01.07-31.08422957425
01.09-30.09402256750
01.10-12.10360655400
Доп. место25.04-11.05293652835
12.05-23.05290552835
24.05-30.06304352835
01.07-31.08293652835
01.09-30.09290552835
01.10-12.10284252835

Станция L1 3*

Мансарда/Атриум, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод4/3Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-10.05327258440
11.05-19.05287905940
20.05-09.06311307425
10.06-02.08327258440
03.08-20.09311307425
21.09-12.10287905940
1-местн. номер26.04-10.05445758170
11.05-19.05368905670
20.05-09.06414607160
10.06-02.08445758170
03.08-20.09414557155
21.09-12.10368905670
Доп. место26.04-10.05293502700
11.05-19.05269902160
20.05-09.06282802430
10.06-02.08293502700
03.08-20.09282802430
21.09-12.10269902160

Станция L1 3*

Стандарт, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод4/3Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-10.05332608775
11.05-19.05292156210
20.05-09.06317657830
10.06-02.08332558775
03.08-20.09317657830
21.09-12.10292156210
1-местн. номер26.04-10.05456108505
11.05-19.05377205940
20.05-09.06427057560
10.06-02.08456108505
03.08-20.09427057560
21.09-12.10377205940
Доп. место26.04-10.05295052700
11.05-19.05271152160
20.05-09.06284652430
10.06-02.08295052700
03.08-20.09284652430
21.09-12.10271152160

Россия 3*

Бизнес с конд., завтрак шведский стол

РазмещениеПериод4/3Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

25.04-11.05293526305
12.05-01.06278755360
02.06-14.07321308060
15.07-31.08293656305
31.08-04.10278755360
05.10-12.10264054430
1-местн. номер25.04-11.05368555650
12.05-01.06318854020
02.06-14.07412257065
15.07-31.08368555650
31.08-04.10318854015
05.10-12.10311653800
Доп. место25.04-11.05253551350
12.05-01.06249201350
02.06-14.07261751350
15.07-31.08253601350
31.08-04.10249201350
05.10-12.10244851350

Невский берег

Стандарт, завтрак "Шведский стол"

РазмещениеПериод4/3Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-31.05326208370
01.06-16.063666510935
17.06-21.064262014715
22.06-24.083666510935
25.08-01.09347459720
1-местн. номер26.04-31.05425457495
01.06-16.065043510055
17.06-21.066206013835
22.06-24.085043510055
25.08-01.09475059115

Невский берег

Комфорт, завтрак "Шведский стол"

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-31.053687511070
01.06-16.064092013635
17.06-21.064687517415
22.06-24.084091513635
25.08-01.093900512420
1-местн. номер26.04-31.055084510195
01.06-16.065873512760
17.06-21.067036516540
22.06-24.085873512760
25.08-01.095581011815
Доп. место26.04-31.05320753375
01.06-16.06332653375
17.06-21.06350253375
22.06-24.08332653375
25.08-01.09327053375

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ4*

Стандарт Двор, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод4/3Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-11.05343209450
12.05-24.05332558775
25.05-05.073772511610
06.07-23.083602510530
24.08-30.09343209450
1-местн. номер26.04-11.05484959450
12.05-24.05464208775
25.05-05.075514011610
06.07-23.085182010530
24.08-30.09484959450
Доп. место26.04-11.05298202700
12.05-24.05295102700
25.05-05.07317253105
06.07-23.08312253105
24.08-30.09304202970

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ4*

Стандарт Нева, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод4/3Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-11.053857512150
12.05-24.053645010800
25.05-05.074304514985
06.07-23.084092013635
24.08-30.093900512420
1-местн. номер26.04-11.05442457965
12.05-24.05429307560
25.05-05.07505359990
06.07-23.08471958910
24.08-30.09438657830
Доп. место26.04-11.05310752700
12.05-24.05304502700
25.05-05.07332953105
06.07-23.08326653105
24.08-30.09318052970

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Стандарт, завтрак шведский стол (дополнительное место поставить невозможно)

РазмещениеПериод4/3Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-31.053708511205
01.06-31.074091513635
01.08-12.103708511205
1-местн. номер26.04-31.05478209180
01.06-31.075529511610
01.08-12.10478209180

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Супериор, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод4/3Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-31.053942512690
01.06-31.074304514985
01.08-12.103942512690
1-местн. номер26.04-31.055238510665
01.06-31.075944512960
01.08-12.105238510665
Доп. место26.04-31.05373255400
01.06-31.07383955400
01.08-12.10373255400

ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*

Стандарт мансардный, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод4/3Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-31.083559510260
01.09-12.10330458640
1-местн. номер26.04-31.08469358910
01.09-12.10419557290
Доп. место26.04-31.08304952835
01.09-12.10297452835

ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*

Премиум, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод4/3Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-31.083921512555
01.09-12.103687511070
1-местн. номер26.04-31.085399511205
01.09-12.10494309720
Доп. место26.04-31.08315652835
01.09-12.10308752835

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*

Стандарт мансардный, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод4/3Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-31.083645010800
01.09-12.10338959180
1-местн. номер26.04-31.08485959450
01.09-12.10436157830
Доп. место26.04-31.08292452160
01.09-12.10284952160

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*

Премиум, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод4/3Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-31.084028013230
01.09-12.103772511610
1-местн. номер26.04-31.085607511880
01.09-12.105109010260
Доп. место26.04-31.08303802160
01.09-12.10296252160

DOMINA Пулково 4*

Апартаменты Стандарт, Завтрак шведский стол

На 1 чел.

в 2-местн. номере

26.04-11.05326208370
12.05-01.06347459720
02.06-05.073666510935
06.07-28.08347459720
29.08-12.10326208370
1-местн. номер26.04-11.05419357290
12.05-01.06460858640
02.06-05.07498259855
06.07-28.08460858640
29.08-12.10419357290
Доп. место26.04-11.05278202025
12.05-01.06284502025
02.06-05.07290152025
06.07-28.08284452025
29.08-12.10278202025

Варианты проживания

Гостиница «Кирочная»

3 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".

Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.

Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.

В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.

Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.

Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Москва» 4

3 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.

В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.

На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.

Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.

За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель Санкт-Петербург 4

3 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.

Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно.

Отель Санкт-Петербург 4Отель Санкт-Петербург 4Отель Санкт-Петербург 4Отель Санкт-Петербург 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Достоевский» 4

3 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель Станция L1

3 ночи

Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.

Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.

На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.

Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.

Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Express Sadovaya Hotel

3 ночи

«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.

За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.

Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Express Sadovaya HotelExpress Sadovaya HotelExpress Sadovaya HotelExpress Sadovaya HotelExpress Sadovaya HotelExpress Sadovaya Hotel
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Театральная площадь 4

3 ночи

«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Трио 2

3 ночи

Отель «Трио» располагается в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Звенигородская».

Каждый номер сделан с заботой о гостях. Все обустроено так, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно и уютно. В номерах есть удобная мебель, телевизор, мини-холодильник, своя ванная комната, фен. Также проводится уборка в комнатах по запросу, а за дополнительную стоимость можно воспользоваться прачечной на территории.

В некоторых номерах имеется небольшой кухонный уголок со всем необходимым для приготовления еды: микроволновая печь, электрочайник, кухонные принадлежности и посуда. Также отдыхающим предоставляется возможность заказать завтрак в ланч-боксах. Рядом с отелем можно найти множество кафе и ресторанов и насладиться едой там.

Недалеко от отеля находится множество интересных мест. В окрестностях открыты музеи Фаберже, Анны Ахматовой, Эрмитаж, Зимний дворец, Летний сад. Для автоводителей около отеля есть платная парковка. Аэропорт «Пулково» находится на расстоянии 14,3 км, Витебский вокзал - 0,5 км, автовокзал —1,4 км.

Трио 2Трио 2Трио 2
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Россия 3

3 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Невский берег 3

3 ночи

В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.

К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.

В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.

Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.

Невский берег 3Невский берег 3Невский берег 3Невский берег 3Невский берег 3Невский берег 3Невский берег 3Невский берег 3Невский берег 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Домина Пулково 4

3 ночи

Гостиница «Domina Отель и Апартаменты» находится в Санкт-Петербурге, в пешей доступности от Пулковского парка.

Для проживания подготовлены стильные номера, в которых есть все необходимое для того, чтобы отдых оставил только приятные впечатления. Гости смогут отдохнуть на комфортабельных спальных местах, воспользоваться феном и средствами личной гигиены в ванной комнате, посмотреть телевизор или рассказать о своем путешествии в социальных сетях, подключившись к Wi-Fi.

Для того, чтобы в любой момент можно было насладиться вкусной едой, установлена кухонная зона с современными электроприборами и набором посуды.

Можно прогуляться по саду Дубовая Роща, восхититься величием белокаменных стен Никольской церкви, посетить музей Гранд Макет. А общественный транспорт довезет до самого центра города, где расположены наиболее известные достопримечательности: Эрмитаж, Казанский федеральный собор и др. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала – 8,5 км, до аэропорта Пулково – 4,9 км.

Домина Пулково 4Домина Пулково 4Домина Пулково 4Домина Пулково 4Домина Пулково 4Домина Пулково 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице по количеству суток проживания (размещение после 15:00, выезд до 12:00), при выборе тарифа с проживанием
  • Завтраки в ресторане гостиницы, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
  • Транспортная карта «Подорожник» на все экскурсионные дни
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Трансфер в день заезда и выезда
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая важная информация есть в туре?

Туристы самостоятельно размещаются в гостинице.

Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.

Место старта и окончания экскурсий – центр города, в соответствии с программой.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Есть ли скидки в туре?

Скидка для детей до 13 лет: 500 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Анна
2 авг 2025
Доброе утро, все было замечательно
Гостиница супер
Рядом все
Экскурсии классные
Спасибо вам большое ❤️
Е
Евгений
10 июн 2025
Тур понравился) все очень хорошо организовано)
Тур понравился) все очень хорошо организовано)Тур понравился) все очень хорошо организовано)Тур понравился) все очень хорошо организовано)

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие туры из Санкт-Петербурга

В сердце Петербурга. Летний тур на 7 дней
На автобусе
7 дней
2 отзыва
В сердце Петербурга. Летний тур на 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
от 35 900 ₽ за человека
В сердце Петербурга. Летний тур на 6 дней
На автобусе
6 дней
3 отзыва
В сердце Петербурга. Летний тур на 6 дней
Начало: Санкт-Петербург
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
от 30 400 ₽ за человека
В сердце Петербурга. Летний тур на 4 дня
На автобусе
4 дня
3 отзыва
В сердце Петербурга. Летний тур на 4 дня
Начало: Санкт-Петербург
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
от 19 850 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга