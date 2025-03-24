От мрамора Рускеалы до дворцов Санкт-Петербурга: тур по главным местам Северной столицы

Побывать в Эрмитаже, увидеть Мраморный каньон и посетить Царское Село
В туре сначала полюбуемся памятниками архитектуры Санкт-Петербурга, увидим роскошные дворцы, богато украшенные храмы и памятники. А затем посетим место, откуда берут начало многие здания Петербурга — Рускеалу.

Вы узнаете, как добывался
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мрамор, и побываете на водопадах Ахвенкоски, где проходили съёмки фильма «А зори здесь тихие».

Посетим Исаакиевский собор и Эрмитаж, погуляем по острову «Новая Голландия» и Петроградке, увидим «Медного всадника» и пройдёмся по парадным залам Екатерининского дворца.

От мрамора Рускеалы до дворцов Санкт-Петербурга: тур по главным местам Северной столицы
От мрамора Рускеалы до дворцов Санкт-Петербурга: тур по главным местам Северной столицы
От мрамора Рускеалы до дворцов Санкт-Петербурга: тур по главным местам Северной столицы
Ближайшие даты:
24
мар
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объёма предоставляемых услуг.

Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе.

Проживание. 2-местное размещение в гостинице «Кирочная» в номерах с удобствами внутри или с удобствами на блок (вы можете выбрать подходящий вам вариант). Возможно 1-местное размещение за доплату или размещение на дополнительном месте. Также возможно размещение в гостинице «Domina Пулково», стоимость по запросу.

Стоимость тура указана за 1 человека при размещении в номере с удобствами в гостинице «Кирочная».

Желающие могут приобрести тур без проживания.

*Фото отеля взяты с сайта ulanaspb.ru

Питание. В стоимость входят завтраки в гостинице. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на микроавтобусах или больших автобусах и на метро.

Дети. Возможно участие с детьми от 1 года.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Петроградке и посещение Петропавловской крепости

Заселение в гостиницу самостоятельно. В 14:00 встретимся у станции метро «Горьковская» и начнём пешеходную экскурсию по Петроградской стороне. А ещё сегодня посетим Петропавловскую крепость.

Длительность экскурсии 3 часа.

Прогулка по Петроградке и посещение Петропавловской крепостиПрогулка по Петроградке и посещение Петропавловской крепостиПрогулка по Петроградке и посещение Петропавловской крепостиПрогулка по Петроградке и посещение Петропавловской крепостиПрогулка по Петроградке и посещение Петропавловской крепостиПрогулка по Петроградке и посещение Петропавловской крепости
2 день

Экскурсия в Эрмитаж

После завтрака встретимся у станции метро «Гостиный двор» в 12:20 и отправимся знакомиться с памятниками архитектуры Петербурга. Затем заглянем в Эрмитаж, чтобы полюбоваться шедеврами живописи и скульптуры.

Длительность экскурсии 3 часа.

Экскурсия в ЭрмитажЭкскурсия в ЭрмитажЭкскурсия в ЭрмитажЭкскурсия в Эрмитаж
3 день

Рускеала: Мраморный каньон и водопады Ахвенкоски

Завтрак возьмём с собой и в 6:50 отправимся в Рускеалу от станции метро «Площадь Восстания». Мы увидим удивительный Мраморный каньон, узнаем, как здесь добывали камень и для каких памятников Санкт-Петербурга использовали. Ещё побываем на водопадах Ахвенкоски, где проходили съёмки фильма «А зори здесь тихие».

Затем посетим уютный городок Сортавала. В Петербург вернёмся после 23:30, к станции метро «Площадь Восстания».

Рускеала: Мраморный каньон и водопады АхвенкоскиРускеала: Мраморный каньон и водопады АхвенкоскиРускеала: Мраморный каньон и водопады АхвенкоскиРускеала: Мраморный каньон и водопады Ахвенкоски
4 день

Исаакиевский собор, "Медный всадник" и "Новая Голландия"

Встречаемся у станции метро «Адмиралтейская» в 11:00 и прогуляемся до Исаакиевского собора. Посетим удивительный храм, полюбуемся богатым убранством с мраморными колоннами и яркой мозаикой. Дальше осмотрим статую «Медного всадника» и посетим остров «Новая Голландия» — современное культурное пространство с ресторанами, зонами отдыха, детскими площадками и музеями.

Длительность экскурсии 3 часа.

Исаакиевский собор, "Медный всадник" и "Новая Голландия"Исаакиевский собор, "Медный всадник" и "Новая Голландия"Исаакиевский собор, "Медный всадник" и "Новая Голландия"Исаакиевский собор, "Медный всадник" и "Новая Голландия"
5 день

Царское Село и Екатерининский дворец

После завтрака встретимся у станции метро «Гостиный двор» в 11:30 и поедем в Царское Село. Вас ждёт экскурсия по Екатерининскому дворцу с посещением Большого тронного зала и легендарной Янтарной комнаты. А ещё здесь есть незамерзающий пруд, где можно покормить уток.

Продолжительность экскурсии 5-5,5 часов. В Петербург вернёмся к 17:00.

Царское Село и Екатерининский дворецЦарское Село и Екатерининский дворецЦарское Село и Екатерининский дворецЦарское Село и Екатерининский дворец

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет30 326 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортная карта «Подорожник»
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Обеды и ужины
  • Трансфер из/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Курортный сбор в размере 100 ₽ за сутки, оплачивается гостями непосредственно в гостинице
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - 35 726 ₽
  • Стоимость тура без проживания - 21 569 ₽
  • Скидка на ребёнка до 14 лет - 1900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Горьковская», 14:00
Завершение: Санкт-Петербург, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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