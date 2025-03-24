Вы узнаете, как добывался
мар
Описание тура
Организационные детали
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объёма предоставляемых услуг.
Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе.
Проживание. 2-местное размещение в гостинице «Кирочная» в номерах с удобствами внутри или с удобствами на блок (вы можете выбрать подходящий вам вариант). Возможно 1-местное размещение за доплату или размещение на дополнительном месте. Также возможно размещение в гостинице «Domina Пулково», стоимость по запросу.
Стоимость тура указана за 1 человека при размещении в номере с удобствами в гостинице «Кирочная».
Желающие могут приобрести тур без проживания.
*Фото отеля взяты с сайта ulanaspb.ru
Питание. В стоимость входят завтраки в гостинице. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на микроавтобусах или больших автобусах и на метро.
Дети. Возможно участие с детьми от 1 года.
Программа тура по дням
Прогулка по Петроградке и посещение Петропавловской крепости
Заселение в гостиницу самостоятельно. В 14:00 встретимся у станции метро «Горьковская» и начнём пешеходную экскурсию по Петроградской стороне. А ещё сегодня посетим Петропавловскую крепость.
Длительность экскурсии 3 часа.
Экскурсия в Эрмитаж
После завтрака встретимся у станции метро «Гостиный двор» в 12:20 и отправимся знакомиться с памятниками архитектуры Петербурга. Затем заглянем в Эрмитаж, чтобы полюбоваться шедеврами живописи и скульптуры.
Длительность экскурсии 3 часа.
Рускеала: Мраморный каньон и водопады Ахвенкоски
Завтрак возьмём с собой и в 6:50 отправимся в Рускеалу от станции метро «Площадь Восстания». Мы увидим удивительный Мраморный каньон, узнаем, как здесь добывали камень и для каких памятников Санкт-Петербурга использовали. Ещё побываем на водопадах Ахвенкоски, где проходили съёмки фильма «А зори здесь тихие».
Затем посетим уютный городок Сортавала. В Петербург вернёмся после 23:30, к станции метро «Площадь Восстания».
Исаакиевский собор, "Медный всадник" и "Новая Голландия"
Встречаемся у станции метро «Адмиралтейская» в 11:00 и прогуляемся до Исаакиевского собора. Посетим удивительный храм, полюбуемся богатым убранством с мраморными колоннами и яркой мозаикой. Дальше осмотрим статую «Медного всадника» и посетим остров «Новая Голландия» — современное культурное пространство с ресторанами, зонами отдыха, детскими площадками и музеями.
Длительность экскурсии 3 часа.
Царское Село и Екатерининский дворец
После завтрака встретимся у станции метро «Гостиный двор» в 11:30 и поедем в Царское Село. Вас ждёт экскурсия по Екатерининскому дворцу с посещением Большого тронного зала и легендарной Янтарной комнаты. А ещё здесь есть незамерзающий пруд, где можно покормить уток.
Продолжительность экскурсии 5-5,5 часов. В Петербург вернёмся к 17:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|30 326 ₽
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Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Услуги экскурсовода
- Транспортная карта «Подорожник»
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Обеды и ужины
- Трансфер из/до аэропорта или ж/д вокзала
- Курортный сбор в размере 100 ₽ за сутки, оплачивается гостями непосредственно в гостинице
- Стоимость тура при 1-местном размещении - 35 726 ₽
- Стоимость тура без проживания - 21 569 ₽
- Скидка на ребёнка до 14 лет - 1900 ₽