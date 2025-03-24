В туре сначала полюбуемся памятниками архитектуры Санкт-Петербурга, увидим роскошные дворцы, богато украшенные храмы и памятники. А затем посетим место, откуда берут начало многие здания Петербурга — Рускеалу.Вы узнаете, как добывался

мрамор, и побываете на водопадах Ахвенкоски, где проходили съёмки фильма «А зори здесь тихие». Посетим Исаакиевский собор и Эрмитаж, погуляем по острову «Новая Голландия» и Петроградке, увидим «Медного всадника» и пройдёмся по парадным залам Екатерининского дворца.

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Ваш гид в Санкт-Петербурге

Светлана Ваш гид в Санкт-Петербурге

Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

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