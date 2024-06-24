Путешествие для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.

Полная оплата гиду напрямую за 14 дней до заезда.

Обратите внимание: время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Проживание. В отеле «Москва» 4* или аналогичном в 2-местном стандартном номере. Отель находится недалеко от Московского вокзала. Возможно 1-местное размещение и выбор другого отеля.

В каждом номере: раздельные кровати (кровати сдвигаются), тумбочки, журнальный столик с двумя креслами, шкаф, мини-холодильник, спутниковое телевидение, телефон, сейф, Wi-Fi. Возможна установка дополнительного места (раскладушка). Ванная комната оснащена импортной сантехникой и принадлежностями для ванной.

*Фото отеля взяты с сайта ostrovok.ru

Питание. Завтраки в отеле включены в стоимость. Остальное питание — самостоятельно в любых заведениях Санкт-Петербурга.

Транспорт. Автобус туристического класса.

Дети. От 7 лет. Для детей до 14 лет есть скидки.

Уровень сложности. Тур автобусный с непродолжительными пешими прогулками.