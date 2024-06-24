Вы погрузитесь в историю Питера, построенного на болоте в
Описание тура
Организационные детали
Путешествие для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.
Полная оплата гиду напрямую за 14 дней до заезда.
Обратите внимание: время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Проживание. В отеле «Москва» 4* или аналогичном в 2-местном стандартном номере. Отель находится недалеко от Московского вокзала. Возможно 1-местное размещение и выбор другого отеля.
В каждом номере: раздельные кровати (кровати сдвигаются), тумбочки, журнальный столик с двумя креслами, шкаф, мини-холодильник, спутниковое телевидение, телефон, сейф, Wi-Fi. Возможна установка дополнительного места (раскладушка). Ванная комната оснащена импортной сантехникой и принадлежностями для ванной.
*Фото отеля взяты с сайта ostrovok.ru
Питание. Завтраки в отеле включены в стоимость. Остальное питание — самостоятельно в любых заведениях Санкт-Петербурга.
Транспорт. Автобус туристического класса.
Дети. От 7 лет. Для детей до 14 лет есть скидки.
Уровень сложности. Тур автобусный с непродолжительными пешими прогулками.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Санкт-Петербург
Вы заезжаете в гостиницу самостоятельно. С 9:00 до 13:00 в холле «Москвы» вас будет ждать наш представитель. Вещи оставим в камере хранения и отправимся на экскурсию. Заселение в номера — после 14:00. В 13:00 автобус уже отъезжает от гостиницы. Просим приехать заранее.
Сегодня вы познакомитесь с важной достопримечательностью Санкт-Петербурга — Исаакиевским собором. Полюбуетесь им не только снаружи, но и внутри. Вы узнаете, какие камни пошли на отделку храма, рассмотрите стенные росписи и картины на холсте. Желающие за дополнительную плату смогут подняться на колоннаду, откуда открывается вид с высоты на Питер.
Продолжительность экскурсии — 2,5 часа. Окончание в 15:00 у Исаакиевского собора.
Свободный день
После завтрака у вас будет свободный день, который вы сможете заполнить любыми активностями по вашему желанию. Например, посетить город-герой Кронштадт, Летний сад или посмотреть на петербургских сфинксов и грифонов.
Обзорная экскурсия по центру и Эрмитаж
Автобус заедет за вами с 12:00 до 13:00.
Сегодня вы узнаете больше об истории великого города, полюбуетесь архитектурой парадного центра. В программе: Невский проспект, Дворцовая площадь, Адмиралтейство, Кунсткамера, стрелка Васильевского острова, Меншиковский дворец, Петропавловская крепость (только снаружи).
Далее отправимся в Эрмитаж, коллекция которого насчитывает более 3 миллионов экспонатов. Вы посмотрите на мировые шедевры, уникальные полотна, механические золотые часы «Павлин» и мумию древнеегипетского жреца.
Продолжительность экскурсии — 4,5 часа. Окончание у Эрмитажа.
Царский Петергоф
Сегодня посетим знаменитый Петергоф! Отправление на экскурсию с 9:30 до 10:30. До 15 октября мы гуляем по Нижнему парку (где фонтаны). Позже — осматриваем Большой Петергофский дворец.
В первом случае вы увидите Большой каскад, который представляет собой водную феерию из фонтанов и золотых скульптур. Во втором — основное здание дворцово-паркового ансамбля «Петергоф», поражающее своим убранством и величием. За один день невозможно увидеть весь музей-заповедник, поэтому мы сделаем акцент на его важнейших достопримечательностях.
Окончание экскурсии в 16:00 в центре города (у гостиницы «Октябрьская», 20 минут пешком до «Москвы»).
Европейский город, построенный на болоте
После завтрака выезжаем из номеров. Вещи можно бесплатно оставить в камере хранения или взять с собой в автобус, который заедет за вами с 9:30 до 10:30.
До возвращения домой вы успеете узнать Санкт-Петербург как новый европейский город, которому было суждено прославить и приблизить Россию к Европе. Прогуляетесь по территории Петропавловской крепости — месту, откуда началась история Северной столицы. В этот день мы изучим её подробнее. Рассмотрите постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», зайдёте в Петропавловский собор, где сохранились захоронения русских правителей. Напоследок — посещение тюрьмы Трубецкого бастиона.
Окончание программы примерно в 15:00 в центре города.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|27 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Переезды на комфортабельном автобусе
- Экскурсионное сопровождение
- Входные билеты на объекты по программе
- Камера хранения в отеле в первый и последний дни
Что не входит в цену
- Проезд до Санкт-Петербурга и обратно
- Обеды и ужины
- Встреча/проводы в аэропорт / на вокзал
- Доплата для иностранных туристов - 1300 ₽
- Дополнительные экскурсии
- 1-местное размещение в отеле - зависит от сезона, уточняйте у организатора
- Полная оплата организатору напрямую за 14 дней до заезда
Где начинаем и завершаем?
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Отзывы и рейтинг
Мы жили в отеле Гранд Катарина в центре города, где почти все достопримечательности были в шаговой доступности. Завтраки хорошие, каждый смог себе подобрать подходящее питание. Но