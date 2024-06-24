В первый раз в Санкт-Петербург: автобусный тур

Влюбиться в архитектуру Северной столицы, посетить Петергоф и увидеть уникальные экспонаты Эрмитажа
Санкт-Петербург в межсезонье может быть не менее комфортным — мы продумали автобусный маршрут с непродолжительными пешими прогулками по главным достопримечательностям Северной столицы.

Вы погрузитесь в историю Питера, построенного на болоте в
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качестве нового европейского города, увидите парадный центр и мировые шедевры в Эрмитаже.

Также знакомство с Санкт-Петербургом невозможно представить без царского Петергофа, Петропавловской крепости и Исаакиевского собора. По вечерам у вас будет оставаться свободное время для самостоятельного изучения города.

4.5
4 отзыва
В первый раз в Санкт-Петербург: автобусный тур
В первый раз в Санкт-Петербург: автобусный тур
В первый раз в Санкт-Петербург: автобусный тур
Ближайшие даты:
23
дек6
янв13
янв20
янв27
янв3
фев10
фев
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Путешествие для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.

Полная оплата гиду напрямую за 14 дней до заезда.

Обратите внимание: время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Проживание. В отеле «Москва» 4* или аналогичном в 2-местном стандартном номере. Отель находится недалеко от Московского вокзала. Возможно 1-местное размещение и выбор другого отеля.

В каждом номере: раздельные кровати (кровати сдвигаются), тумбочки, журнальный столик с двумя креслами, шкаф, мини-холодильник, спутниковое телевидение, телефон, сейф, Wi-Fi. Возможна установка дополнительного места (раскладушка). Ванная комната оснащена импортной сантехникой и принадлежностями для ванной.

*Фото отеля взяты с сайта ostrovok.ru

Питание. Завтраки в отеле включены в стоимость. Остальное питание — самостоятельно в любых заведениях Санкт-Петербурга.

Транспорт. Автобус туристического класса.

Дети. От 7 лет. Для детей до 14 лет есть скидки.

Уровень сложности. Тур автобусный с непродолжительными пешими прогулками.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Санкт-Петербург

Вы заезжаете в гостиницу самостоятельно. С 9:00 до 13:00 в холле «Москвы» вас будет ждать наш представитель. Вещи оставим в камере хранения и отправимся на экскурсию. Заселение в номера — после 14:00. В 13:00 автобус уже отъезжает от гостиницы. Просим приехать заранее.

Сегодня вы познакомитесь с важной достопримечательностью Санкт-Петербурга — Исаакиевским собором. Полюбуетесь им не только снаружи, но и внутри. Вы узнаете, какие камни пошли на отделку храма, рассмотрите стенные росписи и картины на холсте. Желающие за дополнительную плату смогут подняться на колоннаду, откуда открывается вид с высоты на Питер.

Продолжительность экскурсии — 2,5 часа. Окончание в 15:00 у Исаакиевского собора.

Добро пожаловать в Санкт-ПетербургДобро пожаловать в Санкт-ПетербургДобро пожаловать в Санкт-ПетербургДобро пожаловать в Санкт-ПетербургДобро пожаловать в Санкт-ПетербургДобро пожаловать в Санкт-ПетербургДобро пожаловать в Санкт-ПетербургДобро пожаловать в Санкт-ПетербургДобро пожаловать в Санкт-ПетербургДобро пожаловать в Санкт-Петербург
2 день

Свободный день

После завтрака у вас будет свободный день, который вы сможете заполнить любыми активностями по вашему желанию. Например, посетить город-герой Кронштадт, Летний сад или посмотреть на петербургских сфинксов и грифонов.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
3 день

Обзорная экскурсия по центру и Эрмитаж

Автобус заедет за вами с 12:00 до 13:00.

Сегодня вы узнаете больше об истории великого города, полюбуетесь архитектурой парадного центра. В программе: Невский проспект, Дворцовая площадь, Адмиралтейство, Кунсткамера, стрелка Васильевского острова, Меншиковский дворец, Петропавловская крепость (только снаружи).

Далее отправимся в Эрмитаж, коллекция которого насчитывает более 3 миллионов экспонатов. Вы посмотрите на мировые шедевры, уникальные полотна, механические золотые часы «Павлин» и мумию древнеегипетского жреца.

Продолжительность экскурсии — 4,5 часа. Окончание у Эрмитажа.

Обзорная экскурсия по центру и ЭрмитажОбзорная экскурсия по центру и ЭрмитажОбзорная экскурсия по центру и ЭрмитажОбзорная экскурсия по центру и ЭрмитажОбзорная экскурсия по центру и ЭрмитажОбзорная экскурсия по центру и Эрмитаж
4 день

Царский Петергоф

Сегодня посетим знаменитый Петергоф! Отправление на экскурсию с 9:30 до 10:30. До 15 октября мы гуляем по Нижнему парку (где фонтаны). Позже — осматриваем Большой Петергофский дворец.

В первом случае вы увидите Большой каскад, который представляет собой водную феерию из фонтанов и золотых скульптур. Во втором — основное здание дворцово-паркового ансамбля «Петергоф», поражающее своим убранством и величием. За один день невозможно увидеть весь музей-заповедник, поэтому мы сделаем акцент на его важнейших достопримечательностях.

Окончание экскурсии в 16:00 в центре города (у гостиницы «Октябрьская», 20 минут пешком до «Москвы»).

Царский ПетергофЦарский ПетергофЦарский ПетергофЦарский Петергоф
5 день

Европейский город, построенный на болоте

После завтрака выезжаем из номеров. Вещи можно бесплатно оставить в камере хранения или взять с собой в автобус, который заедет за вами с 9:30 до 10:30.

До возвращения домой вы успеете узнать Санкт-Петербург как новый европейский город, которому было суждено прославить и приблизить Россию к Европе. Прогуляетесь по территории Петропавловской крепости — месту, откуда началась история Северной столицы. В этот день мы изучим её подробнее. Рассмотрите постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», зайдёте в Петропавловский собор, где сохранились захоронения русских правителей. Напоследок — посещение тюрьмы Трубецкого бастиона.

Окончание программы примерно в 15:00 в центре города.

Европейский город, построенный на болотеЕвропейский город, построенный на болотеЕвропейский город, построенный на болотеЕвропейский город, построенный на болотеЕвропейский город, построенный на болоте

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет27 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Переезды на комфортабельном автобусе
  • Экскурсионное сопровождение
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Камера хранения в отеле в первый и последний дни
Что не входит в цену
  • Проезд до Санкт-Петербурга и обратно
  • Обеды и ужины
  • Встреча/проводы в аэропорт / на вокзал
  • Доплата для иностранных туристов - 1300 ₽
  • Дополнительные экскурсии
  • 1-местное размещение в отеле - зависит от сезона, уточняйте у организатора
  • Полная оплата организатору напрямую за 14 дней до заезда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, холл гостиницы «Москва», с 9:00 до 13:00
Завершение: Санкт-Петербург, гостиница «Октябрьская» / Московский вокзал, после 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
2
3
2
1
Марина
24 июн 2024
Очень интересные экскурсии, можно взять дополнительные, если вдруг есть силы, спасибо огромное, встретили, проводили до экскурсионного автобуса, мы очень хорошо провели время
И
1 апр 2024
В целом оценка твердая 4.
Мы жили в отеле Гранд Катарина в центре города, где почти все достопримечательности были в шаговой доступности. Завтраки хорошие, каждый смог себе подобрать подходящее питание. Но
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номера были такие крошечные, что жуть просто. Стены в номерах картонные. В соседнем номере жил мужчина, который просто захлебывался кашлем и это просто отвратительно было.
У нас был хороший гид, для взрослых прям самое то, но детям с ней было скучно. На остановках в городе давали 5 минут, чтобы сфотографироваться. Все бегом, это конечно не очень удобно. Но сама программа действительно для того кто первый раз в городе подходящая.
Дважды нам меняли автобусы. Вернее один раз поменяли, а второй раз мы поехали в отель кто на метро, кто на такси самостоятельно, т. к. экскурсия уже закончилась и мы возвращались, а автобус в дороге сломался, хорошо что уже в городе, т. к экскурсия была загородная и было бы совсем ужасно, если где-то в дороге между случилась поломка.
В общем для взрослых и тех кого не смущают большие экскурсионные группы это хороший тур.

В
25 дек 2023
Прекрасный тур! Подарили его родителям на день рождения папы! экскурсии все понравились, размещение тоже прекрасное! еда отличная есть выбор даже шампанское с утра давали🫣. Были приятно удивлены подаркам от экскурсовода и комплементов от отеля(шампанское и шоколад фирменный с их логотипом Катерина) Родителям все понравилось самое главное, буду рекомендовать друзьям 👍🏻
Прекрасный тур! Подарили его родителям на день рождения папы! экскурсии все понравились, размещение тоже прекрасное! едаПрекрасный тур! Подарили его родителям на день рождения папы! экскурсии все понравились, размещение тоже прекрасное! едаПрекрасный тур! Подарили его родителям на день рождения папы! экскурсии все понравились, размещение тоже прекрасное! еда
В
18 дек 2023
Рекомендую этот тур для первого знакомства с городом, все было очень интересно, познавательно и за умеренную плату, спасибо большое организаторам

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