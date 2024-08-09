Вас ожидают необычные, романтичные места города и пригородов,
Программа тура по дням
Автобусная экскурсия «Романтичный город-Петербург». Экскурсия в Исаакиевский собор
Прибытие в Санкт-Петербург.
Размещение в гостинице самостоятельно.
(За доп. плату индивидуальный трансфер: дневной тариф 2000 руб. аэропорт-отель, 1650 руб. вокзал-отель за машину).
12:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».
12:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе и гости из отелей «Кравт Невский Спа» и «Багратион».
12:45 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» для гостей из отелей «Порт Комфорт Лиговский» и «Новотель».
Автобусная экскурсия «Романтичный город-Петербург».
Экскурсия по одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград. Проедите мимо знаменитого Поцелуева моста, который считается романтичнейшим местом города. Обычно в этом месте назначают романтическую встречу или свидание на крыше, отсюда открывается замечательный вид на Исаакиевский собор. Весь мост обвешан замкам, которые закрепляют на жердочках влюбленные.
16:00 Экскурсия в Исаакиевский собор – крупнейший православный храм Петербурга, символ города. Знакомство с художественным убранством интерьера собора.
Подъём на колоннаду Исаакиевского собора, откуда открывается живописный вид на центральную часть города с высоты птичьего полёта.
18:00 Окончание программы.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Автобусная загородная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергоф
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
09:30-10:30 Отъезд от гостиниц.
Автобусная загородная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Дворцово-парковый ансамбль Петергофа, возникший в первой четверти XVIII века, является своеобразным триумфальным памятником в честь побед России за выход к Балтийскому морю. Вы увидите самую известную часть летней резиденции российских императоров, украшенную множеством удивительных фонтанов. В их танцующих водах – своя мистика и очарование.
11:30 Экскурсия в Царицын и Ольгин Павильоны. Великолепные ансамбли Ольгина и Царицына островов были созданы в 30-40-х годах XIX века по распоряжению императора Николая I для его супруги Александры Федоровны и дочери Ольги. Разнообразные по художественному оформлению и эмоциональному воздействию, они и сейчас никого не оставляют равнодушными.
13:30 Экскурсия по Нижнему парку Петергофа с фонтанами. Вас ждёт «столица фонтанов», где вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям с фонтанами-шутихами.
16:30 Возвращение в город на комфортабельном теплоходе «Метеор» по Финскому заливуиз Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную.
17:10 Окончание программы в центре города на Адмиралтейской набережной.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Пешеходная экскурсия «Вдоль Таврического сада». Мастер класс в мозаичной мастерской Oh là là Art
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд от гостиниц. Трансфер до пешеходной зоны.
11:00 Пешеходная экскурсия «Вдоль Таврического сада». Таврический сад, созданный для фаворита Екатерины II сад уже в середине XIX столетия, стал общедоступным. А в начале XX века вокруг него стали активно застраиваться близлежащие кварталы, которые и сейчас определяют облик этой местности.
Прогулка по Таврическому саду.
13:30 Посещение Оранжереи Таврического сада. Стеклянный купол, удивительные тропические и субтропические растения, пение живых птиц, круглогодично поддерживаемый летний климат создают особую атмосферу.
После прогулки Вы можете выпить кофе, перекусить десертами и сытными французскими пирогами в уютном кафе c видом на пространство оранжереи.
Дополнительно по желанию: Вы можете заказать индивидуальную фотосессию во время прогулки по Таврическому саду и в Оранжереи. Стоимость от 7000 руб. /в час. Бронирование при покупке тура.
15:30 Мастер класс в мозаичной мастерской Oh là là Art, где Вы сможете создать свою уникальную мозаику – небольшой памятный подарок о поездке.
20:00 Ужин-Круиз на теплоходе по Парадной Неве. Отправление от Адмиралтейской наб. д. 2. (Причал «Спуск со львами»).
Предлагаем вам сбежать от суеты мегаполиса и расслабиться на борту теплохода-ресторана, отправившись в круиз по Неве в огнях вечернего Санкт-Петербурга! Романтический ужин на теплоходе порадует и Вас и Вашего близкого человека.
Обращаем Ваше внимание, что сам ужин приобретается заранее за дополнительную плату.
22:00 Окончание программы в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Автобусная экскурсия «Новый Петербург»
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
09:00-10:00 Отъезд от гостиниц.
Автобусная экскурсия «Новый Петербург». Вас ждёт город, бережно хранящий свои традиции и наследие, но всегда стремящийся в будущее. Мы проедем по Западному скоростному диаметру – одной из самых современных городских магистралей, соединившей огромными вантовыми мостами северный и южный берега дельты Невы. Увидим символ современного Петербурга: огромную башню Газпрома (Лахта-центр), парк 300-летия Петербурга, морские порты (грузовой и пассажирский) и намывные территории Васильевского острова – Морской фасад Петербурга. Вы узнаете, чем живёт современный Петербург, в каких домах обитают горожане, и где находятся их офисы, как можно тактично вписать новые здания в исторический ландшафт. Современному Петербургу есть, чем гордиться, в этом вы убедитесь сами.
13:00 Экскурсия на стадион «Газпром Арена», построенный к ЧМ 2018 Своеобразие его архитектуры точно отражает авторское название проекта – «Космический корабль». Приглашаем вас к нему на борт! Обратите внимание: экскурсии по стадиону проводятся только во внематчевые дни. В случае незапланированных матчей замена на другой объект.
16:00 Окончание программы в центре города у ст. метро Пл. Восстания на Московском вокзале.
Дополнительно по желанию: Ужин в ресторане «Пространство 360» - Единственный в России вращающий ресторан. Фантастическая панорама города с высоты 100 метров, с видом на весь Петербург, исторический центр, весь Приморский район, Крестовский остров, ЦПКиО, Зенит арену и бескрайний
Царское село. Завершение программы
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Выезд на программу с вещами или сдача вещей в камеру хранения гостиницы.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
09:00-10:00 Отъезд от гостиниц.
11:30 Экскурсия в Царское село с посещением Александровского дворца и парка.
Александровский дворец, окружённый одноимённым пейзажным парком, – один из самых интересных архитектурных памятников Царского села, а, по словам известного историка искусства И. Э. Грабаря, — один из мировых шедевров архитектуры. Вам может показаться удивительным, что этот строгий классический дворец фактически стал главной императорской резиденцией в начале XX века. Именно здесь любил проводить время со своей семьёй последний глава российской монархии – Николай II. После отречения от престола, в период с марта по август 1917 года, все члены императорский фамилии, арестованные, также продолжали жить в нём. Об этих и других событиях и обитателях дворца вам расскажет его современная экспозиция.
14:00 Обед в ресторане «Певческая башня» в Царском Селе.
После обеда можно подняться на смотровую площадку откуда открывается прекрасный вид на Екатерининский дворец, Александровский парк, а также на окрестные территории.
16:30 Окончание программы в центре города на Московском вокзале.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.
Москва 4* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|13.09.24
|31200
|30800
|39800
|33800
|32600
|45400
Санкт-Петербург 4*, завтрак "шведский стол"
|Одноместный
|Вид на Неву
|52200
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Стандартный Форт
|Стандартный с видом на Неву
|Вид на Неву
|13.09.24
|33800
|32600
|46800
|38800
|35800
|43400
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Делюкс Форт
|Делюкс с видом на Неву
|13.09.24
|38800
|35800
|42800
|38600
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Порт Комфорт Лиговский 29 4*, завтрак "шведский стол".В 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт (быв. Смарт Плюс)
|Супериор
|13.09.24
|33200
|32600
|41800
|32600
|42200
|35800
|60800
Новотель 4*, завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Премиум
|Люкс (быв. Полулюкс)
|13.09
|35600
|45400
|39400
|52800
|40600
|38200
|55400
Багратион 4* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол". 20 минут пешком от гостиницы Москва 4*
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Стандартный
|13.09
|35800
|46400
Кравт Невский СПА 4*, завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Стандартный
|13.09
|37400
|48400
Варианты проживания
Москва 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
Санкт-Петербург 4
Роскошный отель «Санкт-Петербург» имеет удобное расположение в центральной части города «северной столицы» вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории отеля находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.
Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.
Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре "Meeting Point", который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.
Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.
Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.
Порт Комфорт Лиговский 29
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.
«Novotel Санкт-Петербург Центр» 4
Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.
Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.
Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.
Багратион
Отель «Багратион» располагается в Санкт-Петербурге. На территории имеется круглосуточная стойка регистрация и камера хранения багажа, автостоянка для личного транспорта. Трансфер оплачивается отдельно.
Просторные номера предлагают гостям комфортное размещение в семейных апартаментах с удобствами, имеется кондиционер и телевизор, спальный гарнитур и мягкая мебель, гардеробная. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть фен и набор полотенец. Доступен Wi-Fi.
Питание постояльцев организовано в ресторане, где стоит попробовать изысканные блюда от шеф-повара, богатый выбор угощений и напитков. Различными коктейлями и вкусным кофе можно угоститься в баре.
В пешей доступности находятся достопримечательности города и станции метро. Расстояние до ближайшего международного аэропорта Пулково-1 составит 17 км.
Кравт Невский
Спа-отель «Кравт Невский» находится в центре Санкт-Петербурга, недалеко от Невского проспекта. К услугам гостей СПА, организация экскурсий, прачечная. Припарковать машину можно на парковке во дворе отеля при наличии мест или на платном городском паркинге.
Отель предлагает своим гостям просторные номера различных категорий, оснащенных необходимой мебелью и техникой для проживания и отдыха. В собственной ванной комнате установлен современный набор сантехники, предлагаются средства личной гигиены, набор полотенец и фен.
При отеле работает ресторан, где по утрам сервируется завтрак в формате «шведский стол», а так же по отдельному меню.
Для проведения деловых встреч и прочих мероприятий, в отеле имеется конференц-зал на 25 мест, оснащенный качественным оборудованием.
В шаговой доступности располагаются главные достопримечательности: Эрмитаж, Дворцовая площадь, Мариинский театр, Кунсткамера, Русский музей и т. д. Недалеко станция метро «Площадь Александра Невского». Расстояние до аэропорта Пулково - 14,1 км, до Московского ж/д вокзала - 1,2 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, после первого ночлега
- 1 обед в 5-ый день тура
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Обеды и ужины
- Дополнительные экскурсии
- Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно
- По желанию индивидуальная фотосессия во время прогулки по Таврическому саду и в Оранжереи (стоимость от 7000 руб. /в час. Бронирование при покупке тура)
- Ужин-круиз на теплоходе по Парадной Неве
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.
Возможно ли изменение программы?
На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
Какая стоимость индивидуального трансфера?
Дневной тариф:
- аэропорт-отель – 2000 руб. за машину;
- вокзал-отель – 1650 руб. за машину.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.
В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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