Авторские туры от местных гидов Санкт-Петербурга

Найдено 5 туров в категории «Авторские» в Санкт-Петербурге, цены от 10 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Петербург для двоих. Тур на 4 дня
3 отзыва
4 дня
Петербург для двоих. Тур на 4 дня
Начало: Санкт-Петербург
«13:00 Экскурсия на стадион «Газпром Арена», построенный к ЧМ 2018 Своеобразие его архитектуры точно отражает авторское название проекта – «Космический корабль»»
13 сен в 10:00
от 23 700 за человека
Серебряное ожерелье России. Петербург с посещением о. Валаам на метеоре
На автобусе
На метеоре
3 отзыва
5 дней
Серебряное ожерелье России. Петербург с посещением о. Валаам на метеоре
Начало: Санкт-Петербург
«На борту теплохода работает ресторан с авторским меню от шеф-повара: вы можете заказать полноценный обед, легкий салатик или капучино с десертом, чтобы сделать свое путешествие еще приятней»
21 авг в 10:00
28 авг в 10:00
от 26 770 за человека
Петербург для двоих. Тур на 5 дней
3 отзыва
5 дней
Петербург для двоих. Тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
«13:00 Экскурсия на стадион «Газпром Арена», построенный к ЧМ 2018 Своеобразие его архитектуры точно отражает авторское название проекта – «Космический корабль»»
13 сен в 10:00
от 31 200 за человека
Город с хорошим вкусом. Гастрономический тур в Петербург на 3 дня
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Город с хорошим вкусом. Гастрономический тур в Петербург на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«Его эклектичный дизайн с авторскими принтами Такаси Мураками, Марка Куинна и других современных художников гармонично дополняет классические интерьеры дворца, перенося вас из прошлого в наши дни»
30 авг в 10:00
27 сен в 10:00
от 19 900 за человека
Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический тур
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический тур
Начало: Санкт-Петербург
«Его эклектичный дизайн с авторскими принтами Такаси Мураками, Марка Куинна и других современных художников гармонично дополняет классические интерьеры дворца, перенося вас из прошлого в наши дни»
16 мая в 10:00
от 10 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алсу
    9 августа 2024
    Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический тур
    Всё чётко организовано, вообще не беспокоюсь, знаю, что позаботятся… Благодарю
  • С
    Степан
    9 августа 2024
    Петербург для двоих. Тур на 4 дня
    Было здорово. Организовано на 5.
  • Е
    Евгения
    8 августа 2024
    Петербург для двоих. Тур на 4 дня
    Организаторам отдельное спасибо, ни разу не подвели, держали в курсе всех событий, помогали, отвечали оперативно на возникающие вопросы. Все, что было заявлено в туре - исполнено. Спасибо! Советуем Вас!
  • А
    Александр
    17 июля 2024
    Серебряное ожерелье России. Петербург с посещением о. Валаам на метеоре
    Замечательный тур! Очень хорошая и познавательная программа. До места проведения экскурсии довозят на комфортабельных автобусах прямо от гостиницы. Во время
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    движения экскурсовод постоянно рассказывает о тех достопримечательностях, мимо которых мы проезжаем. Понравились маршруты и локации на которых мы были. Немного омрачена была, сильным дождем, водная прогулка на теплоходе по руслам Невы. Вот экскурсия в Эрмитаж - это на любителя. Через 2 часа хождения по залу, уже перестаешь соображать где ты и куда тебе двигаться. Представление о роскоши и нравах тех времен, прекрасно дает Юсуповский дворец. Я бы лучше заменил Эрмитаж посещением Исаакиевского собора с выходом на его смотровую площадку. Поездку на Валаам, для верующего человека, лучше планировать от 2-х дней. За 5 часов экскурсии, вы увидите только небольшую часть и не сможете прикоснуться и тем более получить того, за чем туда приехали. В целом, тур оставил только положительные эмоции и незабываемые впечатления. Я полюбил Питер!

  • В
    Вячеслав
    3 июля 2024
    Серебряное ожерелье России. Петербург с посещением о. Валаам на метеоре
    Поездка прошла хорошо, но если бы Вы давали точную информацию, то было бы ещё лучше: 1. Мы должны были прилететь в
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    12 часов, но Вы настояли на том, чтоб мы в 11 были на месте. Мы меняем билет и прилетаем в 7. Так как обещанное раннее заселение было невозможным из-за переполненности отеля нас не заселяли до 13.40, пока не освободился номер, а могли купить ещё одни сутки и проблемы бы не было! Выезд на экскурсию был в 14 часов, встреча с представителем компании проходила с 11 до 14 (до отъезда группы). Зачем нужно было менять билет, тратить деньги, для того, чтоб просто сидеть и ждать 14-ти часов. Потратить деньги на дополнительные сутки - это понятно! 2. Из отеля "Достоевский", в который нас поселили компания не забирает туристов, и нам приходилось ехать на такси в другой отель! Гораздо удобнее жить там, где полный сервис. Мы же едем отдыхать, а не головные боли собирать. А в целом очень хорошо! Впечатления от города такие яркие, что даже эти ляпы затмили.

  • Е
    Елена
    26 июня 2024
    Серебряное ожерелье России. Петербург с посещением о. Валаам на метеоре
    Всего не увидишь за короткий тур, но для перезагрузки достаточно. Питер это музей под открытым небом. Очень познавательно.
  • П
    Пронина
    21 мая 2024
    Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический тур
    Тур организован хорошо, насыщен интересными путешествиями.
    Тур организован хорошо, насыщен интересными путешествиями
  • К
    Кузнецова
    21 мая 2024
    Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический тур
    Тур интересный, вкусный, познавательный и насыщенный. Экскурсовод Ксения все 3 дня очень интересно проводила экскурсии.
  • Н
    Нина
    17 сентября 2023
    Сила природы Карелии в трёхдневном туре
    Очень интересная поездка, все хорошо организовано, удобный автобус, приятные гиды, потрясающие виды, спасибо за прекрасный отдых.
  • Е
    Екатерина
    26 августа 2023
    Сила природы Карелии в трёхдневном туре
    Ездили с подругой в трёхдневный тур. Гиды Евгения и Наталья очень прекрасные, добрые, умные, хорошо объясняют. Водителям автобусов отдельная благодарность,
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    в беде не бросят. За время тура можно познакомиться с интересными людьми, наслаждаться природой Карелии, познакомиться с её культурой. Тур очень активный, имейте в виду, ходить, подниматься, спускаться много. Но это того стоит, очень полезно). В одном из отелей в ванной пахло канализацией, это не сильно испугало. Спасибо организаторам❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Авторские»

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  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Музей Фаберже
  4. Финский Залив
  5. Эрмитаж
  6. Исаакиевский собор
  7. Остров Валаам
  8. Царское село
  9. Набережная
  10. Петропавловский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Авторские" можно забронировать 5 авторских туров от 10 800 до 31 200. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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