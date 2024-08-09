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12 часов, но Вы настояли на том, чтоб мы в 11 были на месте. Мы меняем билет и прилетаем в 7. Так как обещанное раннее заселение было невозможным из-за переполненности отеля нас не заселяли до 13.40, пока не освободился номер, а могли купить ещё одни сутки и проблемы бы не было! Выезд на экскурсию был в 14 часов, встреча с представителем компании проходила с 11 до 14 (до отъезда группы). Зачем нужно было менять билет, тратить деньги, для того, чтоб просто сидеть и ждать 14-ти часов. Потратить деньги на дополнительные сутки - это понятно! 2. Из отеля "Достоевский", в который нас поселили компания не забирает туристов, и нам приходилось ехать на такси в другой отель! Гораздо удобнее жить там, где полный сервис. Мы же едем отдыхать, а не головные боли собирать. А в целом очень хорошо! Впечатления от города такие яркие, что даже эти ляпы затмили.