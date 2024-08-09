4 дня
Петербург для двоих. Тур на 4 дня
Начало: Санкт-Петербург
«13:00 Экскурсия на стадион «Газпром Арена», построенный к ЧМ 2018 Своеобразие его архитектуры точно отражает авторское название проекта – «Космический корабль»»
13 сен в 10:00
от 23 700₽ за человека
5 дней
Серебряное ожерелье России. Петербург с посещением о. Валаам на метеоре
Начало: Санкт-Петербург
«На борту теплохода работает ресторан с авторским меню от шеф-повара: вы можете заказать полноценный обед, легкий салатик или капучино с десертом, чтобы сделать свое путешествие еще приятней»
21 авг в 10:00
28 авг в 10:00
от 26 770₽ за человека
5 дней
Петербург для двоих. Тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
«13:00 Экскурсия на стадион «Газпром Арена», построенный к ЧМ 2018 Своеобразие его архитектуры точно отражает авторское название проекта – «Космический корабль»»
13 сен в 10:00
от 31 200₽ за человека
3 дня
Город с хорошим вкусом. Гастрономический тур в Петербург на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«Его эклектичный дизайн с авторскими принтами Такаси Мураками, Марка Куинна и других современных художников гармонично дополняет классические интерьеры дворца, перенося вас из прошлого в наши дни»
30 авг в 10:00
27 сен в 10:00
от 19 900₽ за человека
3 дня
Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический тур
Начало: Санкт-Петербург
«Его эклектичный дизайн с авторскими принтами Такаси Мураками, Марка Куинна и других современных художников гармонично дополняет классические интерьеры дворца, перенося вас из прошлого в наши дни»
16 мая в 10:00
от 10 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлсу9 августа 2024Всё чётко организовано, вообще не беспокоюсь, знаю, что позаботятся… Благодарю
- ССтепан9 августа 2024Было здорово. Организовано на 5.
- ЕЕвгения8 августа 2024Организаторам отдельное спасибо, ни разу не подвели, держали в курсе всех событий, помогали, отвечали оперативно на возникающие вопросы. Все, что было заявлено в туре - исполнено. Спасибо! Советуем Вас!
- ААлександр17 июля 2024Замечательный тур! Очень хорошая и познавательная программа. До места проведения экскурсии довозят на комфортабельных автобусах прямо от гостиницы. Во время
- ВВячеслав3 июля 2024Поездка прошла хорошо, но если бы Вы давали точную информацию, то было бы ещё лучше: 1. Мы должны были прилететь в
- ЕЕлена26 июня 2024Всего не увидишь за короткий тур, но для перезагрузки достаточно. Питер это музей под открытым небом. Очень познавательно.
- ППронина21 мая 2024Тур организован хорошо, насыщен интересными путешествиями.
- ККузнецова21 мая 2024Тур интересный, вкусный, познавательный и насыщенный. Экскурсовод Ксения все 3 дня очень интересно проводила экскурсии.
- ННина17 сентября 2023Сила природы Карелии в трёхдневном туреОчень интересная поездка, все хорошо организовано, удобный автобус, приятные гиды, потрясающие виды, спасибо за прекрасный отдых.
- ЕЕкатерина26 августа 2023Сила природы Карелии в трёхдневном туреЕздили с подругой в трёхдневный тур. Гиды Евгения и Наталья очень прекрасные, добрые, умные, хорошо объясняют. Водителям автобусов отдельная благодарность,
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Авторские»
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