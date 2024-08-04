По следам императоров: дворцы, сады и парки Петергофа и окрестностей

Посетить «Дворец Конгрессов» в Стрельне, заглянуть в Стеклярусный кабинет и увидеть Финский залив
За один тур успеем максимум: полюбуемся роскошными сооружениями Петергофа, Ораниембаума и Стрельны.

Вы побываете в залах Екатерининского корпуса, где проводились придворные балы, приёмы и банкеты, узнаете секреты фонтанов-шутих и посетите Фермерский
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дворец Александра II.

В стоимость тура мы включили не только комфортабельное проживание и завтраки, но и посещение аквацентра в отеле каждое утро. Один день оставим свободным.

Вы сможете погулять самостоятельно, покататься на велосипеде, расслабиться в SPA или посетить Кронштадт.

По следам императоров: дворцы, сады и парки Петергофа и окрестностей
По следам императоров: дворцы, сады и парки Петергофа и окрестностей
По следам императоров: дворцы, сады и парки Петергофа и окрестностей
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание тура

Организационные детали

Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия.

За несколько дней до начала тура вы получите ФИО и телефон вашего гида, точное время и место встречи в первый день.

Проживание. Будем жить в отеле «Новый Петергоф», в стандартных 2-местных номерах с двуспальной или односпальной кроватью. Номера оснащены кондиционером, мини-холодильником, телефоном, Wi-Fi, чайником, письменным столом. В ванной есть душ, тапочки и фен.

В SPA-центре отеля есть крытый бассейн, массажные кабинеты и тренажерный зал. Гости могут посетить паровую баню, кедровую финскую сауну и арома-сауну.

Питание. Включены завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Дети. Участие возможно от 5 лет.

Транспорт. Туристический автобус с кондиционером.

Программа тура по дням

1 день

Большой петергофский дворец, Екатерининский корпус и фонтаны

Встретим вас на Московском вокзале в 11:00 и поедем в Петергоф. В 13:00 пообедаем в ресторане, а после трапезы начнём экскурсионную программу с посещения Большого петергофского дворца.

Посетим недавно открытый после реставрации Екатерининский корпус, где проводились балы, приёмы и роскошные банкеты. Затем пройдёмся по Нижнему парку и посмотрим на знаменитые фонтаны-шутихи.

Завершим экскурсию в 18:00. Заселение в гостиницу — самостоятельно.

Большой петергофский дворец, Екатерининский корпус и фонтаныБольшой петергофский дворец, Екатерининский корпус и фонтаныБольшой петергофский дворец, Екатерининский корпус и фонтаныБольшой петергофский дворец, Екатерининский корпус и фонтаныБольшой петергофский дворец, Екатерининский корпус и фонтаныБольшой петергофский дворец, Екатерининский корпус и фонтаныБольшой петергофский дворец, Екатерининский корпус и фонтаныБольшой петергофский дворец, Екатерининский корпус и фонтаныБольшой петергофский дворец, Екатерининский корпус и фонтаныБольшой петергофский дворец, Екатерининский корпус и фонтаныБольшой петергофский дворец, Екатерининский корпус и фонтаны
2 день

Экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец

После завтрака, в 11:30, на автобусе поедем в Стрельну, расположенную на берегу Финского залива. По легенде, именно здесь начали высаживать картофель, привезённый Петром I. Заглянем в Константиновский дворец. Вы увидите парадные залы, услышите удивительную историю сооружения и посетите официальные апартаменты Президента и залы для встреч в неформальной обстановке.

Вернёмся в гостиницу в 15:30.

Если во дворце будут проводится представительские мероприятия, и он будет закрыт, мы устроим экскурсию в Александровский дворец в музее-заповеднике «Царское Село» с 11:30 до 16:30.

Экскурсия в Стрельну и Константиновский дворецЭкскурсия в Стрельну и Константиновский дворецЭкскурсия в Стрельну и Константиновский дворецЭкскурсия в Стрельну и Константиновский дворецЭкскурсия в Стрельну и Константиновский дворецЭкскурсия в Стрельну и Константиновский дворецЭкскурсия в Стрельну и Константиновский дворецЭкскурсия в Стрельну и Константиновский дворецЭкскурсия в Стрельну и Константиновский дворец
3 день

Свободный день или экскурсии на выбор

После завтрака вы сможете за доплату отправиться на экскурсию на выбор или самостоятельно распланировать день.

Вариант 1. На автобусе поедем в Кронштадт, расположенный на Финском заливе. Прогуляемся по чугунной мостовой и увидим футшток, посетим Якорную площадь и полюбуемся Морским собором. Экскурсия состоится при наборе минимального количества участников — 12 человек.

Вариант 2. Для активных. Устроим велопрогулку по 3 паркам: Английскому, Луговому и Колонистскому. Увидим фонтанный водовод, благодаря которому и функционируют фонтаны Петергофа. Кататься будем 3 часа, расстояние — около 15 км. Стоимость по запросу, минимальная группа — 5 человек.

Вариант 3. Для желающих расслабиться. Посетим аквацентр отеля, где есть бассейн, хамам, аромасауна с автоматической функцией ароматерапии, финской кедровой сауной. Ещё можно заглянуть в SPA-центр «Академия SPA»: насладиться массажем, релаксацией, стоунтерапией. На процедуры необходимо записываться заранее.

Вариант 4. Можете прогуляться по Петергофу самостоятельно.

Свободный день или экскурсии на выборСвободный день или экскурсии на выборСвободный день или экскурсии на выборСвободный день или экскурсии на выборСвободный день или экскурсии на выбор
4 день

Старинные памятники Петергофа, Фермерский дворец и «Коттедж»

После завтрака посетим аквацентр, а в 11:00 встретимся в холле гостиницы и отправимся на пешеходную экскурсию по парку «Александрия». По пути осмотрим старинные сооружения Петергофа: здания в псевдоготическом стиле, стрельчатые арки и заострённые башни.

После прогулки среди дубов и лугов неподалёку от залива устроим экскурсию в Фермерский дворец. Его возвели накануне свадьбы императора Александра II, а затем здесь жила вся его семья.

Следующая локация — дворец «Коттедж». Этот уникальный памятник романтизма дошёл до нас без изменений: его никогда не перестраивали. Внутри сохранились роскошные интерьеры и подлинные вещи императорской семьи.

У вас будет свободное время, чтобы погулять по парку, выйти к Финскому заливу или побывать в других музеях. Например, осмотреть экспозицию «Петергофские дачники», Готическую капеллу, Фельдъегерский дом и Дворцовую телеграфную станцию.

Вечером можем за доплату организовать автобусную экскурсию «Ночной Петербург». Увидим разводку мостов и полюбуемся подсветкой набережных и площадей. Экскурсия пройдёт с 23:00 до 03:00, минимальное количество участников — 12 человек.

Старинные памятники Петергофа, Фермерский дворец и «Коттедж»Старинные памятники Петергофа, Фермерский дворец и «Коттедж»Старинные памятники Петергофа, Фермерский дворец и «Коттедж»Старинные памятники Петергофа, Фермерский дворец и «Коттедж»Старинные памятники Петергофа, Фермерский дворец и «Коттедж»
5 день

Китайский дворец в Ораниенбауме

День начнём с аквацентра, а после завтрака выселимся из гостиницы, заберём вещи и в 10:00 начнём автобусную экскурсию в Ораниенбаум. Посетим Китайский дворец, некоторые интерьеры которого отделаны в модном в 18 веке стиле шинуазри. А ещё здесь есть уникальный Стеклярусный кабинет, сохранивший подлинную отделку 1760-х годов.

Погуляем по парку — образцу садово-паркового искусства. Дальше поедем в Санкт-Петербург. Завершим наш тур в 15:00-16:00 на Московском вокзале. По запросу доставим вас в аэропорт Пулково.

Китайский дворец в ОраниенбаумеКитайский дворец в ОраниенбаумеКитайский дворец в ОраниенбаумеКитайский дворец в Ораниенбауме

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-мест. номер стандарт (за одного)27 300 ₽
1-местный номер стандарт36 100 ₽
2-мест. номер стандарт плюс (за одного)28 500 ₽
1-мест. номер стандарт плюс38 500 ₽
2-мест. номер улучшенный (за одного)31 100 ₽
3-мест. номер улучшенный (за одного)26 900 ₽
1-мест. номер улучшенный43 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Посещение аквазоны отеля
  • Трансферы по маршруту на комфортабельном автобусе с кондиционером
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Услуги аккредитованного экскурсовода
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, 11:00
Завершение: Санкт-Петербург, Московский вокзал, 15:00-16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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