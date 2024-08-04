Вы побываете в залах Екатерининского корпуса, где проводились придворные балы, приёмы и банкеты, узнаете секреты фонтанов-шутих и посетите Фермерский
Описание тура
Организационные детали
Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия.
За несколько дней до начала тура вы получите ФИО и телефон вашего гида, точное время и место встречи в первый день.
Проживание. Будем жить в отеле «Новый Петергоф», в стандартных 2-местных номерах с двуспальной или односпальной кроватью. Номера оснащены кондиционером, мини-холодильником, телефоном, Wi-Fi, чайником, письменным столом. В ванной есть душ, тапочки и фен.
В SPA-центре отеля есть крытый бассейн, массажные кабинеты и тренажерный зал. Гости могут посетить паровую баню, кедровую финскую сауну и арома-сауну.
Питание. Включены завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается самостоятельно.
Дети. Участие возможно от 5 лет.
Транспорт. Туристический автобус с кондиционером.
Программа тура по дням
Большой петергофский дворец, Екатерининский корпус и фонтаны
Встретим вас на Московском вокзале в 11:00 и поедем в Петергоф. В 13:00 пообедаем в ресторане, а после трапезы начнём экскурсионную программу с посещения Большого петергофского дворца.
Посетим недавно открытый после реставрации Екатерининский корпус, где проводились балы, приёмы и роскошные банкеты. Затем пройдёмся по Нижнему парку и посмотрим на знаменитые фонтаны-шутихи.
Завершим экскурсию в 18:00. Заселение в гостиницу — самостоятельно.
Экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец
После завтрака, в 11:30, на автобусе поедем в Стрельну, расположенную на берегу Финского залива. По легенде, именно здесь начали высаживать картофель, привезённый Петром I. Заглянем в Константиновский дворец. Вы увидите парадные залы, услышите удивительную историю сооружения и посетите официальные апартаменты Президента и залы для встреч в неформальной обстановке.
Вернёмся в гостиницу в 15:30.
Если во дворце будут проводится представительские мероприятия, и он будет закрыт, мы устроим экскурсию в Александровский дворец в музее-заповеднике «Царское Село» с 11:30 до 16:30.
Свободный день или экскурсии на выбор
После завтрака вы сможете за доплату отправиться на экскурсию на выбор или самостоятельно распланировать день.
Вариант 1. На автобусе поедем в Кронштадт, расположенный на Финском заливе. Прогуляемся по чугунной мостовой и увидим футшток, посетим Якорную площадь и полюбуемся Морским собором. Экскурсия состоится при наборе минимального количества участников — 12 человек.
Вариант 2. Для активных. Устроим велопрогулку по 3 паркам: Английскому, Луговому и Колонистскому. Увидим фонтанный водовод, благодаря которому и функционируют фонтаны Петергофа. Кататься будем 3 часа, расстояние — около 15 км. Стоимость по запросу, минимальная группа — 5 человек.
Вариант 3. Для желающих расслабиться. Посетим аквацентр отеля, где есть бассейн, хамам, аромасауна с автоматической функцией ароматерапии, финской кедровой сауной. Ещё можно заглянуть в SPA-центр «Академия SPA»: насладиться массажем, релаксацией, стоунтерапией. На процедуры необходимо записываться заранее.
Вариант 4. Можете прогуляться по Петергофу самостоятельно.
Старинные памятники Петергофа, Фермерский дворец и «Коттедж»
После завтрака посетим аквацентр, а в 11:00 встретимся в холле гостиницы и отправимся на пешеходную экскурсию по парку «Александрия». По пути осмотрим старинные сооружения Петергофа: здания в псевдоготическом стиле, стрельчатые арки и заострённые башни.
После прогулки среди дубов и лугов неподалёку от залива устроим экскурсию в Фермерский дворец. Его возвели накануне свадьбы императора Александра II, а затем здесь жила вся его семья.
Следующая локация — дворец «Коттедж». Этот уникальный памятник романтизма дошёл до нас без изменений: его никогда не перестраивали. Внутри сохранились роскошные интерьеры и подлинные вещи императорской семьи.
У вас будет свободное время, чтобы погулять по парку, выйти к Финскому заливу или побывать в других музеях. Например, осмотреть экспозицию «Петергофские дачники», Готическую капеллу, Фельдъегерский дом и Дворцовую телеграфную станцию.
Вечером можем за доплату организовать автобусную экскурсию «Ночной Петербург». Увидим разводку мостов и полюбуемся подсветкой набережных и площадей. Экскурсия пройдёт с 23:00 до 03:00, минимальное количество участников — 12 человек.
Китайский дворец в Ораниенбауме
День начнём с аквацентра, а после завтрака выселимся из гостиницы, заберём вещи и в 10:00 начнём автобусную экскурсию в Ораниенбаум. Посетим Китайский дворец, некоторые интерьеры которого отделаны в модном в 18 веке стиле шинуазри. А ещё здесь есть уникальный Стеклярусный кабинет, сохранивший подлинную отделку 1760-х годов.
Погуляем по парку — образцу садово-паркового искусства. Дальше поедем в Санкт-Петербург. Завершим наш тур в 15:00-16:00 на Московском вокзале. По запросу доставим вас в аэропорт Пулково.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-мест. номер стандарт (за одного)
|27 300 ₽
|1-местный номер стандарт
|36 100 ₽
|2-мест. номер стандарт плюс (за одного)
|28 500 ₽
|1-мест. номер стандарт плюс
|38 500 ₽
|2-мест. номер улучшенный (за одного)
|31 100 ₽
|3-мест. номер улучшенный (за одного)
|26 900 ₽
|1-мест. номер улучшенный
|43 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Посещение аквазоны отеля
- Трансферы по маршруту на комфортабельном автобусе с кондиционером
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Услуги аккредитованного экскурсовода
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Обеды и ужины
- Дополнительные экскурсии (по желанию)