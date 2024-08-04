За один тур успеем максимум: полюбуемся роскошными сооружениями Петергофа, Ораниембаума и Стрельны.Вы побываете в залах Екатерининского корпуса, где проводились придворные балы, приёмы и банкеты, узнаете секреты фонтанов-шутих и посетите Фермерский

дворец Александра II. В стоимость тура мы включили не только комфортабельное проживание и завтраки, но и посещение аквацентра в отеле каждое утро. Один день оставим свободным. Вы сможете погулять самостоятельно, покататься на велосипеде, расслабиться в SPA или посетить Кронштадт.

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Описание тура

Организационные детали

Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия.

За несколько дней до начала тура вы получите ФИО и телефон вашего гида, точное время и место встречи в первый день.