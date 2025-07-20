Мы приглашаем вас в уникальное путешествие по роскошным дворцам и усадьбам, которыми гордилась петербургская знать! Вы посетите самые известные и
Программа тура по дням
Приезд. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2300 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
С 12:00 до 15:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Важная информация:
- туристы, проживающие в гостиницах «Амбассадор», «Москва» и «Азимут»,отправляются на программу от отеля проживания;
- туристы, проживающие в гостинице «А Отель Фонтанка», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут» (рядом стоящий корпус, 2 минуты пешком).
15:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.
Автобусная обзорная экскурсия.
Гранитная оправа рек и каналов, золотое сияние шпилей и куполов, каменное убранство дворцов и храмов… Что же может быть прекраснее! Маршрут обзорной экскурсии пройдет по самым красивым уголкам Санкт-Петербурга.
Вы проедете по «царевой першпективе» – знаменитому Невскому проспекту и полюбуетесь парадными набережными Невы.
Вас ждет знакомство с двумя главными площадям города – Сенатской, где, подняв на дыбы коня, простер над своим городом руку Медный всадник и Исаакиевской, названной так по имени возвышающегося здесь собора.
А со Стрелки Васильевского острова Вам откроется величественная панорама города, жемчужинами которой являются многочисленные императорские и великокняжеские дворцы.
Экскурсия во дворец великого князя Владимира Александровича.
«Малый императорский двор» – так до революции называли этот дворец, один из самых известных великокняжеских дворцов города.
Он был построен для любимого брата императора Александра III, Владимира Александровича, в модном тогда стиле «эклектика». Здесь, в залах, украшенных богатейшими коллекциями предметов искусства, буквально «кипела» светская жизнь: устраивали балы, литературные и музыкальные вечера.
Впоследствии во дворце разместился Дом учёных.
Во время экскурсии вы сможете, погрузившись в атмосферу величия и роскоши, так характерную для имперских времён, полюбоваться великолепными интерьерами, услышать рассказ о судьбах творцов и обитателей дворца, а также узнать о его сегодняшнем дне.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~4 часа.
Автобусная экскурсия в Петергоф
Завтрак в гостинице.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Великого Петра».
Экскурсия знакомит с одним из прославленных пригородов Санкт-Петербурга – Петергофом, который на протяжении двух столетий являлся блистательной загородной приморской императорской резиденцией.
Экскурсионный маршрут проходит вдоль южного побережья Финского залива по живописной дороге, которую уже в первой четверти XVIII века путешественники-иностранцы сравнивали с «прелестным переездом от Парижа до Версаля».
До сих пор эта дорога богата памятниками истории, архитектуры и садово-паркового искусства XVIII-XIX веков, которые напоминают о сиятельных владельцах загородных усадеб и выдающихся архитекторах, превративших пустынное южное побережье Финского залива в дивное ожерелье дворцово-парковых ансамблей.
Экскурсия в Большой дворец. Поражающий сиянием позолоты, роскошью декора и богатством дворцовых залов, Большой дворец является своеобразным смысловым центром дворцово-паркового ансамбля Петергофа. Он соединяет в единое целое Верхний сад и Нижний парк и представляет собой законченное художественное произведение.
Экскурсия во дворец «Екатерининский корпус».
Екатерининский корпус – небольшой камерный дворец рядом с Монплезиром, построенный для Елизаветы Петровны и перестроенный для Екатерины II. Отсюда она начала своё триумфальное шествие на русский престол.
Сейчас в парадных залах дворца представлена уникальная коллекция мебели из разных пород деревьев, а также личные вещи и памятные предметы тех императоров, которые в разное время владели этим дворцом.
Главной достопримечательностью Екатерининского корпуса является знаменитый Русский или Гурьевский сервиз.
Изготовленный на Императорском фарфоровом заводе в Петербурге, он насчитывал более 4500 предметов и использовался на парадных обедах в Зимнем дворце, а с 1848 года в Большом Петергофском дворце и в Екатерининском корпусе.
Своим художественным декором сервиз прославляет Великую Россию и народ, населяющий ее огромные просторы.
Обед в кафе (за доп. плату).
Экскурсия по Нижнему парку фонтанов.
Экскурсия знакомит с уникальной планировкой Нижнего парка Петергофа и оригинальной системой подачей воды к его многочисленным фонтанам. Блеск позолоты, шум воды, мраморные скульптуры, балтийский ветерок – все это подчеркивает идею владычества России на море, создавая незабываемое ощущение праздника.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~8 часов (окончание в ~17:00).
Автобусная экскурсия «Тайны Российского престола. Императоры и фавориты». Эрмитаж
Завтрак в гостинице.
09:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Тайны Российского престола. Императоры и фавориты».
В Петербурге вершилась судьба всей Российской империи и одновременно протекала частная жизнь коронованных особ.
Прогулка по Летнему саду.
Это самый старый сад Санкт-Петербурга, излюбленное место отдыха горожан и гостей города. Он возник по воле царя Петра в самом начале XVIII века. Тенистые аллеи, множество скульптур и оригинальных фонтанов, игра воды, зелени и света – вот чем и поныне завораживает Летний сад всех своих посетителей.
Круиз по парадной Неве с выходом в Финский залив (~1ч 45 минут).
Ваша прогулка пройдет по самой красивой части парадной Невы, а также охватит современную часть города: стадион Газпром Арена и Лахта-центр.
Лучший маршрут для первого знакомства с городом. На двухпалубном теплоходе вы сможете расслабиться, полюбоваться парадным центром Санкт-Петербурга и Финским заливом. На борту можно пообедать, выбрав изысканные блюда и напитки из меню (самостоятельно за дополнительную плату).
Экскурсия в Эрмитаж.
Эрмитаж – один из самых известных музеев мира. Его коллекция насчитывает более 3-х миллионов экспонатов, которые являются бесценными сокровищами мирового искусства. После экскурсии вы сможете самостоятельно погулять по музею и более детально рассмотреть его экспонаты.
Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~6,5 часов.
Эксклюзивная программа «Один день в дворянской усадьбе. Бал в усадьбе Марьино»
Завтрак в гостинице.
09:00Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Эксклюзивная программа «Один день в дворянской усадьбе. Бал в усадьбе Марьино».
Недалеко от Петербурга на берегах реки Тосно располагается бывшая дворянская усадьба Марьино. На протяжении двух веков её история была связана с известными дворянскими родами Строгановых и Голицыных, а нынешняя хозяйка – Галина Георгиевна Степанова старается возродить былое великолепие усадьбы.
Уже радует глаз чудесный пейзажный парк и старинный усадебный дом, изюминкой которого является удивительный «музейный» подвал.
В ходе экскурсии приглашаем Вас провести целый день в настоящей дворянской усадьбе, почувствовать особый мир домашнего уклада дворянской семьи. Мы вспомним о владельцах этих земель, традициях усадебной жизни, развлечениях, которым предавалось высшее общество на лоне природы.
Мы прогуляемся по великолепному усадебному парку, разгадаем тайны старого господского дома, полюбовавшись восстановленными интерьерами его парадных залов, побываем на чайной церемонии и, переодевшись в исторические костюмы, станем участниками дворянского бала.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~9 часов.
Автобусная экскурсия «Роскошь и тайны старинных дворцов». Музей Фаберже
Завтрак в гостинице.
10:00Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Роскошь и тайны старинных дворцов».
Во время экскурсии Вы познакомитесь с Санкт-Петербургом, который еще помнит времена имперской роскоши.
Вы увидите все знаменитые императорские и великокняжеские дворцы города на Неве, узнаете, во что верили их создатели и обитатели, кого они любили, что презирали, как развивались события не только «парадной», но и повседневной жизни аристократов, полной интриг, тайн и загадок.
Экскурсия в Музей Фаберже – самый знаменитый частный музей Санкт-Петербурга, расположенный в одном из старинных особняков города на берегу реки Фонтанки. В начале XXI века особняк Нарышкиных-Шуваловых был передан культурно-историческому фонду «Связь времен» и капитально отреставрирован.
В его восстановленных интерьерах сейчас представлены более 4000 ювелирных шедевров российских мастеров, среди которых почетное место занимают изделия знаменитой фирмы Фаберже.
Вы полюбуетесь великолепными залами старинного петербургского особняка, увидите не только знаменитые пасхальные яйца, но и множество самых разнообразных предметов ювелирного мастерства – фантазийные предметы, ювелирные украшения, столовое серебро, интерьерные и культовые предметы.
Место окончания программы: центр города, Московский вокзал (станция метро Площадь Восстания).
Продолжительность программы: ~2,5 часа (окончание в ~12:30).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга на выбор:
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|А Отель Фонтанка***
|стандартный
|30.06.2025
|22.08.2025
|30390
|28550
|24710
|26560
|36970
|супериор/
супериор с БК
|30.06.2025
|22.08.2025
|31490
|29640
|-
|-
|39160
|Москва****
|стандартный
|02.06.2025
|27.06.2025
|39120
|37270
|31400
|33250
|55650
|30.06.2025
|04.07.2025
|36990
|35140
|31940
|33790
|50320
|07.07.2025
|22.08.2025
|36450
|34590
|31400
|33250
|50320
|Азимут Отель Санкт-Петербург****
|смарт
|30.06.2025
|22.08.2025
|35590
|33750
|-
|-
|45190
|Амбассадор****
|стандартный
|02.06.2025
|04.07.2025
|41790
|39940
|32470
|34320
|57250
|07.07.2025
|25.07.2025
|40990
|39140
|32470
|34320
|55650
|28.07.2025
|22.08.2025
|38320
|36470
|31400
|33250
|50320
Доплата за иностранного туриста составит 1390 руб.
Варианты проживания
А-Отель Фонтанка
«А-Отель Фонтанка» — это отель на набережной реки Фонтанки. Отель недорогой, расположен в Адмиралтейском районе северной столицы.
Чудесный вид на речку, наличие причала, удобное месторасположение практически в историческом центре города и близость метро — «Технологический Институт». До станции метро «Балтийская» можно дойти за двадцать минут, а до аэропорта Пулково доехать за 15 минут. Также рядом Юсуповский Дворец, Британское Адмиралтейство, Молодежный театр, Троице-Измайловский собор, Концертный зал Мариинского театра и другие интересные места. Московский железнодорожный вокзал удален на 6 км.
Стандартный.
Одно, двухместные номера эконом-класса со всеми удобствами. В каждом номере: раздельные кровати, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), небольшой телевизор с возможностью просмотра кабельного телевидения, телефон, система радиооповещения, доступ к сети Интернет Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).
Супериор.
Одно, двухместные комфортные номера со всеми удобствами. В каждом номере: две односпальные кровати, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф, сейф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).
Супериор с БК.
Одно-, двухместные комфортные номера со всеми удобствами. В каждом номере: двуспальная кровать, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф, сейф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).
Отель AZIMUT
«АЗИМУТ отель Санкт-Петербург» расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте. Недавно здесь был проведен капитальный ремонт и посетители могут наслаждаться современным комфортом. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».
Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.
В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.
Отель «AZIMUT» в Санкт-Петербурге располагает несколькими конференц-залами разной площади. Они оборудованы эргономичной мебелью, флипчартами с маркерами и бумагой. Современное IT оборудование позволит провести мероприятие на высшем уровне. Здесь можно провести крупные семинары или переговоры с партнерами в небольшом кабинете. Сотрудники гостиницы настоящие профессионалы в организации подобных событий. Помогут составить план корпоративного мероприятия и подобрать нужный зал под Ваши запросы.
Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа.
Отель Москва
Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.
Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.
На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).
Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.
Амбассадор 4
Отель «Амбассадор» расположен в Санкт-Петербурге на проспекте Римского-Корсакова и имеет статус четыре звезды. Для гостей предлагается широкий выбор услуг, которые сделают качество отдыха только выше. Заботливый персонал всегда готов помочь в решении возникших вопросов. Каждый постоялец может посетить фитнес-центр, ресторан, солярий, бассейн или сауну, а также отправиться на массаж. Подберите подходящий вариант проживания, опираясь на фото и отзывы гостиницы «Амбассадор». А отобразив отель на карте, можно увидеть не только адрес, но и ближайшие объекты инфраструктуры.
Номерной фонд составлен так, чтобы каждый мог подобрать комфортные условия и подходящий бюджет. Для Вас есть как стандартные номера, так и люксы. В любом случае, каждый из них имеет спальную и гостиную зоны, а также ванну комнату. По предварительному запросу, заехать возможно со своим домашним любимцем. Уборка осуществляется ежедневно, поэтому у Вас всегда будет чисто и уютно.
В стоимость входит завтрак, который каждое утро накрывается для Вас в ресторане, чтобы уже с начала дня Вы были полны сил. Обед и ужин возможно заказать за дополнительную плату.
Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, прокат автомобилей представительского класса и ускоренная регистрация по прибытии. Для проведения мероприятий предоставляется следующее: конференц-центр и конференц-залы. Трансфер из аэропорта и обратно (круглосуточно) предоставляется за дополнительную плату.
Поблизости находятся музей железнодорожного транспорта, канал Грибоедова, Большой Обуховский мост и река Фонтанка.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- 4 завтрака в гостинице
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Доплата за иностранного туриста
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.