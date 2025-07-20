1 день

Приезд. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2300 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

С 12:00 до 15:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Важная информация:

туристы, проживающие в гостиницах «Амбассадор» , «Москва» и «Азимут» ,отправляются на программу от отеля проживания;

, и ,отправляются на программу от отеля проживания; туристы, проживающие в гостинице «А Отель Фонтанка», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут» (рядом стоящий корпус, 2 минуты пешком).

15:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусная обзорная экскурсия.

Гранитная оправа рек и каналов, золотое сияние шпилей и куполов, каменное убранство дворцов и храмов… Что же может быть прекраснее! Маршрут обзорной экскурсии пройдет по самым красивым уголкам Санкт-Петербурга.

Вы проедете по «царевой першпективе» – знаменитому Невскому проспекту и полюбуетесь парадными набережными Невы.

Вас ждет знакомство с двумя главными площадям города – Сенатской, где, подняв на дыбы коня, простер над своим городом руку Медный всадник и Исаакиевской, названной так по имени возвышающегося здесь собора.

А со Стрелки Васильевского острова Вам откроется величественная панорама города, жемчужинами которой являются многочисленные императорские и великокняжеские дворцы.

Экскурсия во дворец великого князя Владимира Александровича.

«Малый императорский двор» – так до революции называли этот дворец, один из самых известных великокняжеских дворцов города.

Он был построен для любимого брата императора Александра III, Владимира Александровича, в модном тогда стиле «эклектика». Здесь, в залах, украшенных богатейшими коллекциями предметов искусства, буквально «кипела» светская жизнь: устраивали балы, литературные и музыкальные вечера.

Впоследствии во дворце разместился Дом учёных.

Во время экскурсии вы сможете, погрузившись в атмосферу величия и роскоши, так характерную для имперских времён, полюбоваться великолепными интерьерами, услышать рассказ о судьбах творцов и обитателей дворца, а также узнать о его сегодняшнем дне.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~4 часа.

