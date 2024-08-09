А также вас ждет круиз на двухпалубном теплоходе
Программа тура по дням
Приезд. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
С 12:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург».
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Важная информация:
- туристы, проживающие в гостиницах “Амбассадор”, "Азимут" отправляются на программу от отеля проживания;
- туристы, проживающие в гостинице «А Отель Фонтанка», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут» (рядом стоящий корпус, 2 минуты пешком);
- туристы, проживающие в гостинице «Сокрома Boho центр», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Амбассадор» (7 минут пешком).
15:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.
Автобусная обзорная экскурсия.
Маршрут обзорной экскурсии пройдет по самым красивым уголкам Санкт-Петербурга.
Экскурсия во дворец великого князя Владимира Александровича.
«Малый императорский двор» – так до революции называли этот дворец, один из самых известных великокняжеских дворцов города. Он был построен для любимого брата императора Александра III Владимира Александровича в модном тогда стиле эклектика.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~4 часа.
Автобусная экскурсия в Петергоф
Завтрак в гостинице.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Великого Петра».
Экскурсия знакомит с одним из прославленных пригородов Санкт-Петербурга – Петергофом, который на протяжении двух столетий являлся блистательной загородной приморской императорской резиденцией.
Экскурсия в Большой дворец.
Поражающий сиянием позолоты, роскошью декора и богатством дворцовых залов, Большой дворец является своеобразным смысловым центром дворцово-паркового ансамбля Петергофа. Он соединяет в единое целое Верхний сад и Нижний парк и представляет собой законченное художественное произведение.
Экскурсия во дворец «Екатерининский корпус».
Екатерининский корпус – небольшой камерный дворец рядом с Монплезиром, построенный для Елизаветы Петровны и перестроенный для Екатерины II.
Экскурсия по Нижнему парку фонтанов.
Экскурсия знакомит с уникальной планировкой Нижнего парка Петергофа и оригинальной системой подачей воды к его многочисленным фонтанам.
Где пообедать?
После экскурсии по маршруту у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по парку и перекусить. На территории парка работают точки с фастфудом, а также кафе "Штандарт", где стоимость комплексного обеда составляет 700-1500 рублей на человека. Если хотите сэкономить, то рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник на берегу Финского залива.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 9 часов (окончание в ~18:00).
Автобусная экскурсия «Тайны Российского престола. Императоры и фавориты». Эрмитаж
Завтрак в гостинице.
09:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Тайны Российского престола. Императоры и фавориты».
В Петербурге вершилась судьба всей Российской империи и одновременно протекала частная жизнь коронованных особ. Кто, когда и за какие заслуги получил право "без доклада" входить в царские покои? Что означает буквально слово "фаворит"? Когда и почему фаворитизм в России расцвел самым пышным цветом? Интересно? Тогда эта экскурсия для вас!
Прогулка по Летнему саду.
Это самый старый сад Санкт-Петербурга, излюбленное место отдыха горожан и гостей города. Он возник по воле царя Петра в самом начале XVIII века.
Круиз по Парадной Неве с выходом в Финский залив (2 часа).
Ваша прогулка пройдет по самой красивой части парадной Невы, а также охватит современную часть города: стадион Газпром Арена и Лахта-центр. Лучший маршрут для первого знакомства с городом. На двухпалубном теплоходе вы сможете расслабиться, полюбоваться парадным центром Санкт-Петербурга и Финским заливом. На борту можно пообедать, выбрав изысканные блюда и напитки из меню (самостоятельно за дополнительную плату).
Экскурсия в Эрмитаж.
Эрмитаж – один из самых известных музеев мира. Его коллекция насчитывает более 3-х миллионов экспонатов, которые являются бесценными сокровищами мирового искусства.
После экскурсии вы сможете самостоятельно погулять по музею и более детально рассмотреть его экспонаты.
Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~ 6,5 часов.
Эксклюзивная программа «Один день в дворянской усадьбе. Бал в усадьбе Марьино»
Завтрак в гостинице.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Эксклюзивная программа «Один день в дворянской усадьбе. Бал в усадьбе Марьино».
Недалеко от Петербурга на берегах реки Тосно располагается бывшая дворянская усадьба Марьино. На протяжении двух веков её история была связана с известными дворянскими родами Строгановых и Голицыных, а нынешняя хозяйка - Галина Георгиевна Степанова старается возродить былое великолепие усадьбы. Уже радует глаз чудесный пейзажный парк и старинный усадебный дом, изюминкой которого является удивительный «музейный» подвал.
В ходе экскурсии приглашаем Вас провести целый день в настоящей дворянской усадьбе, почувствовать особый мир домашнего уклада дворянской семьи. Мы вспомним о владельцах этих земель, традициях усадебной жизни, развлечениях, которым предавалось высшее общество на лоне природы.
Мы прогуляемся по великолепному усадебному парку, разгадаем тайны старого господского дома, полюбовавшись восстановленными интерьерами его парадных залов, побываем на чайной церемонии и, переодевшись в исторические костюмы, станем участниками дворянского бала.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 9 часов.
Автобусная экскурсия «Роскошь и тайны старинных дворцов». Музей Фаберже
Завтрак в гостинице.
10:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Роскошь и тайны старинных дворцов».
Во время экскурсии Вы познакомитесь с Санкт-Петербургом, который еще помнит времена имперской роскоши. Вы увидите все знаменитые императорские и великокняжеские дворцы города на Неве, узнаете, во что верили их создатели и обитатели, кого они любили, что презирали, как развивались события не только «парадной», но и повседневной жизни аристократов, полной интриг, тайн и загадок.
Экскурсия в Музей Фаберже – самый знаменитый частный музей Санкт-Петербурга, расположенный в одном из старинных особняков города на берегу реки Фонтанки. В начале XXI века особняк Нарышкиных-Шуваловых был передан культурно-историческому фонду «Связь времен» и капитально отреставрирован. В его восстановленных интерьерах сейчас представлены более 4000 ювелирных шедевров российских мастеров, среди которых почетное место занимают изделия знаменитой фирмы Фаберже.
Чаепитие с фирменным десертом «Яйцо Фаберже».
Экскурсия в Юсуповский дворец.
Юсуповский дворец на Мойке встретит Вас белоснежной мраморной лестницей, лепниной, зеркалами. Вы пройдете по парадным залам дворца, побываете в блистательном, миниатюрном домашнем театре, похожем на драгоценную музыкальную шкатулку.
Место окончания программы: центр города, ближайшая ст. метро «Садовая».
Продолжительность программы: ~5 часов.
Автобусная экскурсия в Царское Село и Павловск «Дворцовое ожерелье Санкт-Петербурга»
Завтрак в гостинице.
09:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Царское Село и Павловск «Дворцовое ожерелье Санкт-Петербурга».
Расположенные совсем близко друг от друга, эти два дворцово-парковых ансамбля не имеют почти ничего общего: один поражает грациозностью и ослепительной роскошью, другой - безупречным вкусом, гармонией и изяществом.
Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.
Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца.
Обед в кафе города.
Переезд в Павловск (~20 мин.).
Экскурсия в Павловский дворец.
Павловский дворец покоряет абсолютно всех своей гармонией и изяществом. Расположенный в окружении великолепного парка в долине живописной реки Славянки он воплотил в себе все своеобразие русской и европейской художественной культуры XVIII столетия. Во время экскурсии по дворцу обратите внимание на коллекции часов, зеркал и фарфоровых изделий, представленные в экспозиции.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 9 часов.
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Завершение программы
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или сдать в камеру хранения на Московском вокзале за свой счет. Групповой трансфер на вокзал предусмотрен программой тура.
09:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Трансфер на Московский вокзал.
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Экскурсия расскажет об истории создания великосветских особняков северной столицы и их хозяевах – членах императорской семьи и знаменитых фаворитах, оставивших заметный след, как в истории Петербурга, так и в истории России.
Экскурсия в Строгановский дворец.
Строгановский дворец расположен в самом сердце Петербурга на пересечении Невского проспекта и реки Мойки. Он был построен по проекту знаменитого архитектора Ф. -Б. Растрелли и назван по имени его первого владельца С. Г. Строганова.
Место окончания программы: Строгановский дворец (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~ 3 часа (окончание ~ в 12:30).
По окончании экскурсионного дня Вы самостоятельно добираетесь до Московского вокзала или гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения.
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга на выбор:
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|А Отель Фонтанка***
|стандартный
|01.07.2024
|25.08.2024
|40290
|37290
|32970
|35970
|49330
|супериор/
супериор с БК
|01.07.2024
|25.08.2024
|41330
|38330
|-
|-
|51490
|Сокрома Boho Центр***
|стандартный (без завтрака)
|29.07.2024
|25.08.2024
|38570
|35570
|-
|-
|49970
|стандарт
|29.07.2024
|25.08.2024
|42170
|39170
|-
|-
|53570
|Азимут Отель Санкт-Петербург****
|смарт
|22.07.2024
|25.08.2024
|45450
|42450
|-
|-
|58990
Доплата за иностранного туриста составит 2540 руб.
Варианты проживания
А-Отель Фонтанка
«А-Отель Фонтанка» — это отель на набережной реки Фонтанки. Отель недорогой, расположен в Адмиралтейском районе северной столицы.
Для гостей предоставляется более 450 номеров различных категорий, выбрать из них каждый сможет наиболее подходящий по вкусу и бюджету. В отеле Вы найдете классические номера вместимостью от 1 до 4 человек. Каждый номер имеет стильный дизайн, оборудованное рабочее место, бесплатный интернет. Среди все имеются категории «стандарт», «полулюкс», «супериор» и «сьют». В наличие каждого сейф, многоканальное телевидение, система отопления, кондиционер. Из некоторых номеров открывается прекрасный вид на город. В собственной ванной комнате с душем или ванной предоставляется фен и средства личной гигиены. Если Вы привыкли путешествовать с домашним питомцем, то для Вас здесь, но по предварительному запросу, организуют размещение с любимцем за дополнительную плату.
Чудесный вид на речку, наличие причала, удобное месторасположение практически в историческом центре города и близость метро — «Технологический Институт». До станции метро «Балтийская» можно дойти за двадцать минут, а до аэропорта Пулково доехать за 15 минут. Также рядом Юсуповский Дворец, Британское Адмиралтейство, Молодежный театр, Троице-Измайловский собор, Концертный зал Мариинского театра и другие интересные места. Московский железнодорожный вокзал удален на 6 км.
Отель Sokroma Boho
Отель «Sokroma Boho» находится в Адмиралтейском районе, в центральной части Санкт-Петербурга. Для комфорта отдыхающих предоставлено бесплатное подключение к сети WI-FI. За отдельную плату можно заказать трансфер от и до места отдыха.
Номерной фонд содержит 30 светлых номеров-студий в стиле бохо. Каждый из них оснащён телевизором с плоским дисплеем, феном и кроватью с ортопедическим матрасом. В собственной ванной комнате предусмотрена душевая кабина, гигиенические принадлежности и набор полотенец.
На собственной мини-кухне удобно готовить любимые блюда с плитой, чайником и холодильником. Каждое утро здесь готовят завтраки для отдыхающих. В соседних домах работают кафе, бары и супермаркеты.
Этот объект привлекателен расстоянием до многих Питерских достопримечательностей. В радиусе 3 км можно посетить Эрмитаж, Зимний дворец, Музей Фаберже, Летний и Юсуповский Сад. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-1» составит 13,4 км, до железнодорожного вокзала - 1,7 км.
Отель AZIMUT
«АЗИМУТ отель Санкт-Петербург» расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте. Недавно здесь был проведен капитальный ремонт и посетители могут наслаждаться современным комфортом. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».
Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.
В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.
Отель «AZIMUT» в Санкт-Петербурге располагает несколькими конференц-залами разной площади. Они оборудованы эргономичной мебелью, флипчартами с маркерами и бумагой. Современное IT оборудование позволит провести мероприятие на высшем уровне. Здесь можно провести крупные семинары или переговоры с партнерами в небольшом кабинете. Сотрудники гостиницы настоящие профессионалы в организации подобных событий. Помогут составить план корпоративного мероприятия и подобрать нужный зал под Ваши запросы.
Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- 6 завтраков в гостинице, 1 обед
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Доплата за иностранного туриста
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.