1 день

Приезд. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

С 12:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург».

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Важная информация:

туристы, проживающие в гостиницах “Амбассадор” , "Азимут" отправляются на программу от отеля проживания;

, отправляются на программу от отеля проживания; туристы, проживающие в гостинице «А Отель Фонтанка» , на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут» (рядом стоящий корпус, 2 минуты пешком);

, на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут» (рядом стоящий корпус, 2 минуты пешком); туристы, проживающие в гостинице «Сокрома Boho центр», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Амбассадор» (7 минут пешком).

15:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусная обзорная экскурсия.

Маршрут обзорной экскурсии пройдет по самым красивым уголкам Санкт-Петербурга.

Экскурсия во дворец великого князя Владимира Александровича.

«Малый императорский двор» – так до революции называли этот дворец, один из самых известных великокняжеских дворцов города. Он был построен для любимого брата императора Александра III Владимира Александровича в модном тогда стиле эклектика.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~4 часа.