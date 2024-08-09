Путешествие из Санкт-Петербурга в Карелию: от истории к природе

Путешествие из Санкт-Петербурга в Карелию
Увлекательный тур, в котором вы погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, прикоснетесь к истории города и насладитесь красотами природы Карелии.

Вы посетите в Петербурге Петропавловскую крепость, Екатерининский дворец и парк в Царском селе,
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Нижний парк Петергофа с фонтанами и Морской собор в Кронштадте.

А в Карелии вас ждут анимационные программы: «Мелодии Карелии», 4 национальных мастер-класса, водопад Кивач, вулкан Гирвас и первый русский курорт «Марциальные воды».

5
3 отзыва
Путешествие из Санкт-Петербурга в Карелию: от истории к природе
Путешествие из Санкт-Петербурга в Карелию: от истории к природе
Путешествие из Санкт-Петербурга в Карелию: от истории к природе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Прибытие в Санкт-Петербург.

Заселение в отель самостоятельно.

Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Название тура».

Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

13:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю. В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей.

18:30-19:00 Окончание программы.

Трансфер по гостиницам.

Прибытие. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПрибытие. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПрибытие. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПрибытие. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПрибытие. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
2 день

Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов»

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Название тура».

Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.

10:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс»

Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов».

Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.

11:30 Экскурсия в Екатерининский дворец.

Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

Дополнительно: (бронируется на месте)

Автобусная экскурсия в Павловск с посещением дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (1300 руб. взр., 650 руб. шк., 1200 руб. студ., 1200 руб. пенс.)

16:30 (18:30) Возвращение в город к станции метро «Пл. Восстания».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно:(бронируется на месте)

Посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями.

Билет приобретается отдельно: взрослым — 850/900 руб., дети 5-6 лет 350 руб., дети от 7 лет 600/650 руб., студентам — 600/650 руб., пенсионерам — 400 руб.

Окончание у ст. м. «Звенигородская».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов»Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов»Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов»Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов»
3 день

Прибытие в город Кондопога. Программа «Карельская горница». Мастер-классы

Накануне вечером заказать в отеле ЛАНЧ-БОКС.

Освобождение номеров.

Выезд с вещами.

06:30 Посадка в автобус у ст. м. пл. А. Невского. Выезжаем из г. Санкт-Петербурга в Республику Карелия.

15:00 Прибытие в город Кондопога.

Размещение в номерах отеля «Карелия» 3*.

Обед в кафе отеля «шведский стол».

Программа «Мелодии Карелии». Национальный карельский ансамбль порадует гостей музыкой и песнями.

Программа «Карельская горница». Национальные мастер-классы:

  • мастер-класс по приготовлению из ржаной муки традиционных карельских калиток.
  • мастер-класс по изготовлению карельской куклы-оберега.
  • мастер-класс по обучению игре на старинном финно-угорском инструменте кантеле.
  • под песню «Летка-енька» разучим финский танец.

Чаепитие с изделиями собственного производства - калитками.

Дополнительно на выбор (бронирование экскурсий при покупке тура):

ВАРИАНТ № 1.

Безопасный сплав на рафтах по реке Шуя + пикник + дегустация национальных напитков для взрослых.

Длительность сплава вместе с трансфером: около 6 часов.

Стоимость, включая пикник с дегустацией алкоголя для взрослых: 2750 руб. /взрослый, 2300 руб. /ребенок.

Стоимость пикника (без сплава) взрослый (с дегустацией): 1750 рублей/чел., 1300 руб. /ребенок.

ВАРИАНТ № 2.

Водная прогулка с осмотром форелевого хозяйства и пикником с дегустацией карельских настоек по Онежскому озеру из г. Кондопога. Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~ 3,5 часа.

Стоимость экскурсии: 2950 руб. /взрослый, 2550 руб. /ребенок.

Для тех, кто не поехал на экскурсии:

*Услуги проката на берегу Онежского озера (200 м от отеля): лодки весельные, байдарки, водные велосипеды, велосипеды, прогулки с хаски.

*Ужин в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость 480 руб. /чел.

Прибытие в город Кондопога. Программа «Карельская горница». Мастер-классыПрибытие в город Кондопога. Программа «Карельская горница». Мастер-классыПрибытие в город Кондопога. Программа «Карельская горница». Мастер-классыПрибытие в город Кондопога. Программа «Карельская горница». Мастер-классы
4 день

Свободный день. Экскурсии за доп. плату на выбор

Завтрак в кафе отеля (шведский стол/накрытие).

Свободный день.

Услуги проката на берегу Онежского озера (200 м от отеля): лодки весельные, байдарки, водные велосипеды, велосипеды, прогулки с хаски.

Обед/ужин в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость 480 руб. /чел.

Дополнительно на выбор (БРОНИРУЕТСЯ СТРОГО ПРИ ПОКУПКЕ ТУРА).:

ВАРИАНТ № 1. Экскурсия на остров Соловки.

Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~ 24 часа.

Стоимость экскурсии: 10500 рублей/человек, ребенок до 10 лет (НЕ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) – 7 500 рублей. /человек.

Завтрак ланч-бокс (вместо завтрака шв. стол).

В программу входит: переправа туда-обратно Рабочеостровск – Соловки - Рабочеостровск, Большая обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю, морская прогулка на катере до Большого Заяцкого острова. С собой иметь наличные деньги.

Обед не предусмотрен.

02:30 Выезд в порт Рабочеостровск из Кондопоги.

Прибытие в отель после экскурсии ~ 02:30.

ВАРИАНТ № 2. «Кемска волость» и Архипелаг Кузова.

Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~ 24 часа.

Стоимость экскурсии: 6850 рублей/человек.

02:30 Выезд в порт Рабочеостровск.

Завтрак ланч-бокс (вместо завтрака шв. стол).

В программе:Морская прогулка по Белому морю. Посещение - острова Немецкий Кузов; обзорная экскурсия по г. Кемь, экскурсия в Кемский историко-краеведческий музей поморской культуры «Поморье».

Прибытие в отель после экскурсии ~ 02:30.

ВАРИАНТ № 3. Горный парк "Рускеала" и остров Валаам.

Продолжительность экскурсии: ~ 18 часов.

Стоимость экскурсии: 8350 руб. /взрослый, 6150 руб. /ребенок до 12 лет включительно.

Завтрак ланч-бокс (вместо завтрака шв. стол).

04:00 Отправление в г. Сортавала.

В программе: водный трансфер на остров Валаам и обратно; знакомство с центральной усадьбой монастыря и посещение Спаса - Преображенского собора; остановка на водопаде Ахвенкоски; посещение Горного парка «Рускеала».

~ 21:30 - возвращение в отель.

ВАРИАНТ № 4. Горный парк "Рускеала" и город Сортавала.

Продолжительность экскурсии: ~ 18 часов.

Стоимость экскурсии: 3500 руб. /взрослый, 2850 руб. /ребенок до 17 лет.

04:00 - Отправление в г. Сортавала.

Завтрак ланч-бокс (вместо завтрака шв. стол).

В программе: Обзорная экскурсия по г. Сортавала (Сердоболь); остановкана водопаде Ахвенкоски; посещение Горного парка «Рускеала».

~ 21:30 - возвращение в отель.

Свободный день. Экскурсии за доп. плату на выборСвободный день. Экскурсии за доп. плату на выборСвободный день. Экскурсии за доп. плату на выборСвободный день. Экскурсии за доп. плату на выбор
5 день

Вулкан Гирвас. Природный заповедник и водопад «Кивач»

Завтрак в отеле «шведский стол»

07:15 Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу, на маршруте:

Вулкан Гирвас - уникальный геологический объект, самый древний (около 2 млрд. лет) кратер в Карелии. Вулкан Гирвас в настоящее время почти полностью разрушен природой и временем. Сохранились лишь более 20 застывших лавовых потоков толщиной до 32 метров и следы кратера, который считается одним из древнейших на планете и в Карелии.

Природный заповедник и водопад «Кивач».

Один из самых крупных водопадов Европы раскинулся в русле реки Суна в Кондопожском районе и является визитной карточкой региона.

Здесь же произрастает один из интереснейших и загадочных видов – карельская береза. Ее отличительная особенность заключается в наличии оригинальной узорчатой текстуры древесины, которая по рисунку и прочности напоминает мрамор.

Первый русский курорт "Марциальные воды".

Марциальные воды — это первый в России курорт, который был основан еще Петром I в 1719 году. Дегустация минеральной воды из трех источников.

Прогулка по Онежской набережной города Петрозаводск. По доброй традиции - каждый город-побратим оставляет здесь частичку «своей души» - скульптурную композицию. Так набережная превратилась в музей современной авангардной скульптуры под открытым небом и стала излюбленным местом прогулок горожан.

Отправление в Санкт-Петербург.

Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург в 23:50 - (ст. метро пл. А. Невского).

Размещение в отеле самостоятельно.

Вулкан Гирвас. Природный заповедник и водопад «Кивач»Вулкан Гирвас. Природный заповедник и водопад «Кивач»Вулкан Гирвас. Природный заповедник и водопад «Кивач»Вулкан Гирвас. Природный заповедник и водопад «Кивач»Вулкан Гирвас. Природный заповедник и водопад «Кивач»
6 день

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергоф

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Название тура».

Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.

10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа (12:30).

Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.

Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами.

Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями – белками.

17:30 Возвращение на автобусе в центр города к ст. метро «Пл. Восстания» на Московский вокзал.

Дополнительно: (бронируется на месте)

Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (Места по тарифу стандарт: 1400 взр., 750 реб. 3-12 лет, 1200 руб. 12-16 лет, 1200 студ., 1200 пенс.).

Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». ПетергофАвтобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». ПетергофАвтобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». ПетергофАвтобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергоф
7 день

Кронштадт. Завершение программы

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Выезд с вещами.

Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Название тура».

Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс»

Автобусная экскурсия в Кронштадт.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Свободное время в музейно-историческом парке «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

Дополнительно: (бронируется на месте)

15:00Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости».

Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (1000 руб. взр., 800 руб. шк., 900 руб. студ., 900 руб. пенс.)

18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».

Внимание: на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.

Кронштадт. Завершение программыКронштадт. Завершение программыКронштадт. Завершение программыКронштадт. Завершение программы

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице 2 ночи в Карелии и 4 ночи в Санкт-Петербурге.

Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:

Арт Деко Невский 4* (Санкт-Петербург) Завтрак "шведский стол" + Карелия 3* (Кондопога), Завтрак "шведский стол"+ Арт Деко Невский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями Взрослый ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
Мансарда + СтандартныйСтандартный + СтандартныйУлучшенный + Стандартный
03.07-24.07.2434250461003425046100356503425048500
31.07-21.08.2433050435003305043500342503345046100

Москва 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Карелия 3* (Кондопога), Завтрак "шведский стол" + Москва 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
Стандартный + СтандартныйКомфорт + Стандартный
03.07-21.08.24366503585050900390503745055500

Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург), Континентальный завтрак + Карелия 3* (Кондопога), Завтрак "шведский стол" + Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург), Континентальный завтрак

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
Смарт без кухни + СтандартныйСмарт + СтандартныйСтудия + Стандартный
17.07-14.08.2437850539003885055900392503745056900
21.08.2437200526503820054650387003710055750

Скидка детям до 14 лет: 1900 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 1000 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 500 рублей.

Доплата иностранным гражданам (кроме Республики Беларусь): 1000 рублей.

Варианты проживания

Карелия 3

2 ночи

Гостиница Карелия находится в городе Кондопога, неподалеку от Онежского озера. Здесь гостям предоставляется широкий спектр услуг: на 1-ом этаже есть стоматология и работает служба такси. На всей территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi. На всех этажах оборудованы кулеры с холодной и горячей водой, а также холодильник и места для приема пищи.

В номерном фонде гостиницы насчитывается 99 комфортных номеров. Все они они поделены на такие категории как "стандарт","люкс", а также есть семейный блок и койко-места в общих номерах. Каждый их них оборудован удобными спальными местами и качественной мебелью. В числе удобств - собственная ванная комната.

На 2 этаже здания обустроено уютное кафе, в котором можно не только вкусно и сытно покушать, но и приятно провести время. Также бесплатно можно воспользоваться чайным набором или выпить кофе со сладостями. Разогреть уже готовую пищу можно в микроволновой печи.

В 100 м от отеля, на Токарской набережной расположен питомник ездовых собак. Поблизости есть мини-зоопарк, водный вокзал, а также саамский чум с костровищем. Расстояние до аэропорта Петрозаводска составит 46 км, до железнодорожного вокзала г. Кондопога — 1,5 км.

Карелия 3Карелия 3Карелия 3Карелия 3Карелия 3Карелия 3Карелия 3Карелия 3Карелия 3

Москва

4 ночи

Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.

Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.

На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.

Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).

Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.

МоскваМоскваМоскваМоскваМоскваМоскваМосква

Арт Деко Невский 4

4 ночи

Отель "Art Deco Nevsky" находится в оживленной части города Санкт-Петербург, недалеко от центра. Рядом есть развитая инфраструктура, исторически значимые места, парки и памятники культуры. Для гостей на личном авто предусмотрена парковка на улице. В числе услуг: билеты на шоу и мероприятия, хранение багажа, пешие прогулки, стойка регистрации работает круглосуточно, доступ к сети Wi-Fi.

Все номера выполнены в изысканном стиле и приятных цветах. Для бронирования доступны несколько категорий с максимальной вместимостью до трех человек. В комнатах есть мягкая мебель в старинном стиле, комфортные спальне места, пространство для хранения одежды, персональная душевая и санузел.

Вкусно и сытно поесть можно в кафе на первом этаже, где представлен широкий ассортимент горячих блюд, закусок и напитков. Также, в шаговой доступности есть множество продуктовых магазинов, ресторанов и сетей быстрого питания.

Рядом находится станция метро, Александро-Невская лавра и река Нева. Расстояние до аэропорта Пулково около 15 км, до Московского железнодорожного вокзала 1 км.

Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4

Ярд Резиденс Апарт Отель

4 ночи

Апарт-отель "YARD Residence" - новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.

Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.

Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. Альтернативой станет посещение кафе, столовой и пекарни поблизости. В шаговой доступности пиццерия и ресторан японской кухни.

Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.

Ярд Резиденс Апарт ОтельЯрд Резиденс Апарт ОтельЯрд Резиденс Апарт ОтельЯрд Резиденс Апарт ОтельЯрд Резиденс Апарт ОтельЯрд Резиденс Апарт ОтельЯрд Резиденс Апарт ОтельЯрд Резиденс Апарт ОтельЯрд Резиденс Апарт Отель

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в Санкт-Петербурге
  • Завтраки после первого ночлега
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи
  • Сопровождение гида
  • Транспортное обслуживание Санкт-Петербург-Карелия-Санкт-Петербург
  • Проживание 2 ночи
  • 2 завтрака, 1 обед, чаепитие с калитками
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Анимационная программа
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные экскурсии
  • Обеды, ужины в Карелии: (оплачивается на месте по желанию) - 480 руб. за 1 обед/ужин
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Индивидуальный трансфер
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой расчетный час в гостинице?

Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 14:00.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.

В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Есть ли скидки в туре?

Скидка детям до 14 лет: 1900 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 1000 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 500 рублей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
9 авг 2024
Было здорово. Организовано на 5.
А
9 авг 2024
Всё чётко организовано, вообще не беспокоюсь, знаю, что позаботятся…
Благодарю
Е
8 авг 2024
Организаторам отдельное спасибо, ни разу не подвели, держали в курсе всех событий, помогали, отвечали оперативно на возникающие вопросы. Все, что было заявлено в туре - исполнено. Спасибо! Советуем Вас!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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