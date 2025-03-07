Всего за 5 дней вы познакомитесь с основными достопримечательностями Петербурга, увидите уникальную природу Карелии – водопады Ахвенкоски и горный парк «Рускеала», посетите музей карелов-ливвиков, научитесь готовить красную рыбу на бревне и национальное блюдо – лохикейто. Присоединяйтесь!
Программа тура по дням
Прибытие в Санкт-Петербург. Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу
Прибытие в Санкт-Петербург, самостоятельный заезд в гостиницу.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом:
- 10:00 встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн Стремянная», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд»;
- 10:30 встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»;
- 11:00 встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
Табличка «Петербургская коллекция».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
12:30 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – величественному и изысканному. Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.
Трансфер от музея по базовым гостиницам до 17:00.
Дополнительно: посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями. (850 руб. взр., 600 руб. шк., ст., 400 руб. пенс.).
Отправление в Карелию. Олонец. Музей карелов-ливвиков
Завтрак заказать накануне и забрать ланч-бокс.
Освобождение номеров. Выезд с вещами.
Встреча с гидом по Карелии (СМС с телефоном гида и номером автобуса будет отправлено вечером в четверг до 22:00).
06:45 Подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания».
Ориентир: гостиница «Октябрьская», парковка вдоль тротуара от книжного магазина «Буквоед» до конца здания.
09:00 Авторская трассовая экскурсия о народах и землях Приладожья.
Начало пути – это начало увлекательной истории, несущей глубинную взаимосвязь объектов, которые вам предстоит посетить.
10:00 «Фермерская усадьба».
Здесь вы сможете перекусить и выпить чай или кофе перед дальнейшей дорогой.
11:30 Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю.
Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь – святое место и центр распространения русской культуры на северные земли карелов и вепсов.
12:30 Обед (самостоятельно).
14:30 Олонец. Музей карелов-ливвиков.
Олонец является первым карельским городом, где расположен музей с богатейшей коллекцией экспонатов и памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков.
17:00 Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.
Деревня Киндасово – это «суверенное государство», которым объявляют себя киндасовцы, и самая веселая деревня в Карелии.
19:30 Петрозаводск. Заселение в отель и свободное время на ужин.
Кулинарные мастер-классы
08:00 Завтрак в отеле.
12:00 Трансфер от отеля к месту проведения мастер-класса («Карьяла Парк»).
13:00 Индивидуальный мастер-класс по приготовлению карельского национального блюда – лохикейто.
Лохикейто (финск. lohikeitto) – традиционный праздничный суп, уха из лосося со сливками.
14:00 Индивидуальный мастер-класс по приготовлению красной рыбы на бревне.
Вместе с поваром вы приготовите это блюдо и запечете нежнейшее филе красной рыбы в жарком очаге.
15:00 Свободное время.
В свободное время вы сможете прогуляться по территории комплекса «Карьяла-парк», насладиться видами превосходной карельской природы или по желанию отправиться на трекинг с собаками хаски.
17:00 Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.
Рускеальские водопады Ахвенкоски. Горный парк «Рускеала»
08:00 Завтрак в отеле. Сбор группы в автобусе.
09:00 Отправление в сторону горного парка «Рускеала».
12:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски.
Водопады Ахвенкоски – небольшие, но живописные каскады на лесной реке Тохмайоки.
14:00 Горный парк «Рускеала». Обзорная экскурсия и свободное время.
Самостоятельный обед в кафе парка.
17:00 Отправление ретропоезда из «Рускеалы» (билет приобретается самостоятельно).
Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавалу под стук колес на ретропоезде с настоящим паровозом и старинными интерьерами.
17:30 Выезд автобуса из горного парка. Если вы не приобрели билеты на ретропоезд, то далее вы отправитесь на автобусе в Сортавалу в сопровождении нашего гида.
Встреча с гидом в Сортавале туристов с поезда (если вы приобретали билет на ретропоезд).
Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства.
Экологически чистые и вкусные продукты из Карелии станут отличным подарком для ваших родных и близких.
00:00 Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург на ст. м. «Площадь Восстания».
Самостоятельное заселение в гостиницу.
Автобусная экскурсия в Кронштадт. Завершение тура
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров, выезд с вещами.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом:
- 10:00 встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус»;
- 10:40 встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»;
- 11:00 встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн Стремянная», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».
Табличка «Петербургская коллекция».
Автобусная экскурсия в Кронштадт.
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. На огромной Якорной площади вас ждёт самый большой в России Морской собор.
Одним из инициаторов его строительства был известный проповедник Иоанн Кронштадтский. В наши дни Морской собор – это главный храм Военно-морского флота России.
13:30 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений. Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.
Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
18:00 Трансфер по базовым гостиницам «Москва», «Октябрьская» (Пл. Восстания, Московский вокзал), «Россия».
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице в Санкт-Петербурге (выбранная гостиница) и в Петрозаводске (гостиница по системе «Фортуна»).
Отели в Петрозаводске по системе «Фортуна» (система отдыха, при которой неизвестен конкретный отель, вы выбираете даты и условную «категорию»):
- «Оптима» в Петрозаводске: Ауринко 2*, Петрозаводск б/з, Вилла Айно 2*, Заречная 3*, Акватика 2*, Ладога 3*, Флотилия б/з, Лахти 3*, Илма мини-отель;
- «Хит» в Петрозаводске: Питер ИНН 4*, Фрегат 4*, Северная 4*, Онежский замок 3*, 13 стульев 3*, Спа отель Карелия 4*, Петра 3*, Саквояж 4*, Прионежский 3*;
- «Экстра» в Петрозаводске: Космос Петрозаводск 4*.
Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:
Россия 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" Отель категории Оптима (отель системы фортуна (Петрозаводск), Завтрак накрытие + Россия 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол":
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный + Стандартный
|27.02.25-13.03.25
|37300
|44800
|20.03.25-27.03.25
|37550
|45850
|03.04.25-10.04.25
|37300
|45800
Москва 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Отель категории Оптима (отель системы фортуна (Петрозаводск), Завтрак накрытие + Москва 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол":
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный + Стандартный
|27.02.25-13.03.25
|38200
|46800
|20.03.25
|38700
|47800
|27.03.25
|39200
|48800
|03.04.25-10.04.25
|38900
|48300
Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Отель категории Оптима (отель системы фортуна (Петрозаводск), Завтрак накрытие+ Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол":
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный + Стандартный
|27.02.25-06.03.25
|38300
|46700
|13.03.25
|38450
|46850
|20.03.25-03.04.25
|38600
|47000
|10.04.25
|39400
|48200
Скидка школьникам до 16 лет (РФ): 500 руб.
Цены уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница Россия, Санкт-Петербург
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы».
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Гостиница Октябрьская, Санкт-Петербург
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность..
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Отель Москва, Санкт-Петербург
Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.
Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.
На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).
Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.
Акватика 3
Комфортабельная гостиница «Акватика» с современным аквакомплексом располагается в самом центре города, на берегу живописной Онежской набережной.
Номерной фонд располагает светлыми номерами с мягкой мебелью. Все категории подключены к системе отопления и укомплектованы необходимой техникой для комфорта гостей: холодильником, телевизором, телефоном, беспроводным доступом к Wi-Fi.
Меню бара и ресторана включает широкий ассортимент блюд европейской кухни. Неподалеку есть множество продуктовых магазинов.
Расстояние до аэропорта — 15,3 км, до железнодорожного вокзала — 3,2 км. На территории построен оздоровительный комплекс, включающий тренажерный зал, баню, бассейн. Вблизи — Онежское озеро, музей изобразительных искусств, музыкальный театр.
Илма 3
Комфортабельная гостиница «Илма» находится в городе Петрозаводск. Своим гостям она может предложить месторасположение в историческом центре города и высокий уровень обслуживания. Дополнительными достоинствами сервиса являются: трансфер, охраняемая парковка для автомобилей, факс и ксерокопирование за дополнительную плату, прачечная и гладильные услуги.
Дизайн интерьера оформлен в классическом стиле, выполнен современный ремонт. В светлых и просторных номерах есть все необходимые удобства для полноценного размещения. В распоряжении проживающих будет: удобная мебель, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната с душем. Прием и регистрация гостей происходит круглосуточно.
На территории работает уютное кафе, в котором представлен широкий ассортимент блюд на любой вкус.
Неподалеку расположены местные достопримечательности: центральная площадь, Собор Александра Невского, набережная Онежского озера. Расстояние до международного аэропорта составляет 15.8 км.
Ладога 3
Трехзведочная гостиница «Ладога» находится в Петрозаводске. Своим гостям она предлагает не только качественное обслуживание высококвалифицированным персоналом, но и широкий спектр услуг. Так Вы можете попариться в хамаме или сауне, а также поплавать в бассейне. На территории работает оздоровительный центр.
Номерной фонд представлен большим количеством категорий, которые оснащены всем необходимым, для того, чтобы даже длительное проживание было максимально комфортным. Все номера, обустроены так, что чувствуется домашний уют. В них есть качественная мебель и техника, а также собственная ванная комната.
Завтраки включены в стоимость номера, а обеды и ужины можно заказать за дополнительную плату и искусные повара с удовольствием приготовят для Вас лучшие блюда.
Поблизости расположились многие достопримечательности и известные места, магазины и сувенирные лавки, рестораны и столовые. До любой точки города возможно добраться на общественном транспорте.
Заречная 3
Гостиница располагается в центральной части города, на берегу реки Лососинка. Она прекрасно подходит экскурсантам, бизнесменам, командировочным. В шаговой доступности находится известная достопримечательность Петрозаводска — Дом Куклы, а также Губернский парк и Собор Александра Невского.
Номерной фонд
Во всех номерах современная мебель, сантехника европейского уровня, стеклопакеты с москитными сетками, ЖК телевизор, холодильник, Интернет, телефон.
Одноместный номер (стандарт)
Номер оборудован большой кроватью, холодильником, телефоном, зеркалом, ТВ, санузлом, душем и туалетом.
Двухместный номер (стандарт)
Номер оборудован двумя кроватями, прикроватными тумбочками, холодильником, телефоном, зеркалом, ТВ, санузел, душ, туалет.
Двухместный номер (семейный)
Номер оборудован двуспальной кроватью, диваном, прикроватными тумбочками, холодильником, телевизором, зеркалом, телефоном. Санузел оснащен душем и туалетом.
Номер Люкс
Двухкомнатный номер оборудован двуспальной кроватью, диваном, двумя телевизорами, DVD, телефоном, холодильником, письменным столом, журнальным столиком, санузлом, душем и туалетом.
Вилла Айно 3
Вилла Айно располагается в микрорайоне Кукковка в Петрозаводске. До центра можно доехать примерно за 10 минут. Предлагается качественный сервис, который превзойдет ожидания даже самого требовательного туриста. Из услуг есть бесплатный Wi-Fi, частная парковка, сауна, прачечная. По запросу можно заехать с домашними животными.
Номерной фонд представлен уютными и современными номерами, которые разделены на категории. Независимо от выбранной, в каждой комнате есть удобное спальное место, телевизор с кабельными каналами, система кондиционирования. В ванной можно найти средства личной гигиены, халаты, тапочки и полотенца.
По утрам подают завтраки в формате «шведский стол», где можно угоститься горячими блюдами, салатами, закусками и напитками. Путь до ближайшего продуктового магазина не займет более пяти минут.
Ближайшая автобусная остановка находится в 3 минутах ходьбы, а уже оттуда уехать до аэропорта или железнодорожного вокзала.
Отель Ауринко
Гостиница «Ауринко» расположена почти в самом центре Петрозаводска, вблизи набережной Онежского озера, в непосредственной близости от главных достопримечательностей города.
Комфортабельные номера выполнены в классическом стиле и оснащены всем необходимым, что может понадобиться во время отдыха.
Рядом находится столовая, ресторан «Карелия» и кафе «Петрозаводск».
Расстояние до аэропорта составляет 16 км, до железнодорожного вокзала 3,9 км.
Гостиница Петрозаводск
Гостиница «Петрозаводск» располагается в одноименном городе. Здесь путешественников ждет качественное обслуживание и комфортное проживание. В распоряжении постояльцев высокоскоростной интернет. За дополнительную плату возможен заказ трансфера.
Номерной фонд представлен несколькими категориями. В вариантах размещения есть все необходимое, для того, чтобы даже длительный отдых стал по-домашнему уютным. В некоторых имеется собственная ванная комната с качественной сантехникой.
Поблизости расположены продуктовые магазины, кафе, бары.
В шаговой доступности находятся несколько музеев, сувенирные лавки, остановки общественного транспорта и многие другие места, которые можно посетить всей семьей. Расстояние до аэропорта «Бесовец» - 14,4 км, до железнодорожного вокзала - 0,9 км.
Отель Флотилия
Отель «Флотилия» расположен в районе Ключевая города Петрозаводск.
Гостиница обладает номерами со свежим ремонтом и видом на Онежское озеро. В них есть все необходимое для комфортного проживания, включая бесплатный Wi-Fi, телевизор и мини-бар.
На территории присутствует отличный ресторан, где подаются блюда русской и кавказской кухни.
В непосредственной близости - парк «Каменный Бор», который привлекает посетителей удивительными растениями и каменистым рельефом, карьером с необыкновенным цветом воды, более того, можно посетить морской музей «Полярный Одиссей», где можно увидеть настоящие деревянные парусные корабли, которые принимали участие в экспедициях по всему миру. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 4,9 км, до аэропорта - 18,7 км.
Отель Лахти
В погоне за впечатлениями важно возвращаться туда, где можно хорошо отдохнуть. Отель «Отель Лахти» находится в Петрозаводске. Этот отель располагается в 3 км от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Музыкальный театр Республики Карелия, Прибрежный парк Победы и Национальный театр Республики Карелия.
Для гостей работает бар. Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Специально для автопутешественников организована парковка. Чтобы путешествие было не только приятным, но и удобным, гости могут заказать трансфер.
Гостям доступны и другие услуги. Например, гладильные услуги и консьерж.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 2 ночи в выбранном отеле в Санкт-Петербурге, 2 ночи в отеле выбранной категории в Петрозаводске
- 4 завтрака
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- 2 мастер-класса с дегустациями
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Обеды, ужины
- Доп. экскурсии в Санкт-Петербурге
- Доп. экскурсии в Карелии, оплачиваются по желанию на месте в Карелии: активные развлечения в горном парке экологическая тропа водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб., дети до 7 лет - бесплатно дети от 7 до 14 лет - 300 руб
- Индивидуальный трансфер
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть скидки в туре?
Скидка школьникам до 16 лет (РФ): 500 руб.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.
В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.
Может ли измениться программа тура?
На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.