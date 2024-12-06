Пётр I и мегаполис: по национальному туристическому маршруту

Узнать, как создавался Петербург, посетить значимые места в окрестностях и увидеть современный город
Тур-погружение в историю Санкт-Петербурга — от петровского времени до продвинутого мегаполиса.

Вы узнаете, как сохраняются заложенные ценности в нынешнее время, и посетите значимые места города и окрестностей.

Побываете в морском Кронштадте, прогуляетесь
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по дворцам, где жили выдающиеся личности, и рассмотрите архитектурные творения Санкт-Петербурга, «Петергофа» и «Ораниенбаума».

Увидите и современные строения, а также проедете по скоростному диаметру и тоннелю, проходящему под Балтийским морем. Будем погружаться в историю в том числе с помощью VR-технологий и интерактивных музеев.

Пётр I и мегаполис: по национальному туристическому маршруту
Пётр I и мегаполис: по национальному туристическому маршруту
Пётр I и мегаполис: по национальному туристическому маршруту
Ближайшие даты:
Время начала: 10:20

Описание тура

Организационные детали

Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия.

За несколько дней до начала тура вы получите ФИО и телефон вашего гида, точное время и место встречи в первый день.

Проживание. В 3-звёздочной гостинице «Россия» в стандартных 1-, 2-местных номерах (раздельные кровати, санузел в номере). Возможно повышение категории номера и размещение в 4-, 5-звёздочном отеле за доплату, а также размещение третьего человека в номере на дополнительном месте.

*Фото гостиницы взято с сайта rossiya-hotel.ru

Питание. Включены завтраки по системе «шведский стол». Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Автобус туристического класса.

Дети. Рекомендуем брать детей со школьного возраста. Для детей до 16 лет скидка 1150 ₽.

Программа тура по дням

1 день

Идеальный город Петра I - экскурсия в очках VR, Петропавловская крепость и «Петровская Акватория»

Вам необходимо самостоятельно прибыть в гостиницу до 10:20 и оставить вещи в камере хранения. Заселение после экскурсии.

Начнём знакомиться с историей города и его достопримечательностями, но не стандартным способом, а с помощью очков VR. Сможем вернуться в прошлое, увидеть на улицах Санкт-Петербурга скрытое от глаз прохожих и проследить становление столицы Российской империи. Вы рассмотрите значимые архитектурные творения, среди которых Петропавловская крепость, Меншиковский дворец, Адмиралтейство.

В 14:00 остановимся на обед в кафе.

Экскурсия продолжится на территории Петропавловской крепости. Вы посетите собор Святых Павла и Петра, узнаете о сохранившихся и прочно вошедших в нашу жизнь петровских традициях, как отразилось стремление царя создать идеальный город. Рассмотрите макет «Петровская Акватория», на котором весь Петербург как на ладони. С помощью интерактивных кнопок панораму можно оживить, добавить света фонарей и понаблюдать за событиями города петровского времени.

В 19:30-20:30 трансфер в гостиницу.

Идеальный город Петра I - экскурсия в очках VR, Петропавловская крепость и «Петровская Акватория»Идеальный город Петра I - экскурсия в очках VR, Петропавловская крепость и «Петровская Акватория»Идеальный город Петра I - экскурсия в очках VR, Петропавловская крепость и «Петровская Акватория»Идеальный город Петра I - экскурсия в очках VR, Петропавловская крепость и «Петровская Акватория»Идеальный город Петра I - экскурсия в очках VR, Петропавловская крепость и «Петровская Акватория»Идеальный город Петра I - экскурсия в очках VR, Петропавловская крепость и «Петровская Акватория»Идеальный город Петра I - экскурсия в очках VR, Петропавловская крепость и «Петровская Акватория»Идеальный город Петра I - экскурсия в очках VR, Петропавловская крепость и «Петровская Акватория»Идеальный город Петра I - экскурсия в очках VR, Петропавловская крепость и «Петровская Акватория»Идеальный город Петра I - экскурсия в очках VR, Петропавловская крепость и «Петровская Акватория»
2 день

Стрельна, Константиновский и Большой дворцы

Выезд на экскурсию от гостиницы «Россия» в 9:30.

Сегодня поедем в Стрельну, расположенную на берегу Финского залива. По легенде, именно здесь начали высаживать картофель, привезённый Петром I. Заглянем в Константиновский дворец. Вы увидите парадные залы, услышите удивительную историю сооружения и посетите официальные апартаменты президента и залы для встреч в неформальной обстановке.

*Если во дворце будут проводиться представительские мероприятия, будет произведена замена на Меншиковский дворец.

Желающие смогут пообедать в ресторане «Петергофа» и отведать блюд петровской эпохи с современными нотками. Далее экскурсия продолжится в Большом дворце. Вы пройдётесь по его залам, рассмотрите шедевры и узнаете о жизни российских правителей.

В 18:30 трансфер в гостиницу.

Стрельна, Константиновский и Большой дворцыСтрельна, Константиновский и Большой дворцыСтрельна, Константиновский и Большой дворцыСтрельна, Константиновский и Большой дворцыСтрельна, Константиновский и Большой дворцыСтрельна, Константиновский и Большой дворцыСтрельна, Константиновский и Большой дворцыСтрельна, Константиновский и Большой дворцыСтрельна, Константиновский и Большой дворцы
3 день

Современный Петербург, Кронштадт, «Ораниенбаум» и Большой Меншиковский дворец

Выезд на экскурсию от гостиницы «Россия» в 9:00.

Сегодня познакомимся с современным Петербургом. Проедем по скоростному диаметру, увидим стадион «Газпром Арена», «Лахта-центр», Васильевский остров и другие значимые достопримечательности города. После чего посетим Кронштадт. Именно здесь находится «пуп земли», состоялся первый сеанс радиосвязи, отсюда моряки отправлялись в кругосветные путешествия, а ещё в Кронштадт прибыл первый в России пароход. Вы прогуляетесь по небольшому острову-крепости, посетите Морской собор и парк «Остров фортов», узнаете об истории флота и полюбуетесь видами Каботажной гавани.

В 13:30 остановка в кафе на обед.

Продолжим экскурсию в дворцово-парковом ансамбле «Ораниенбаум», куда доедем по тоннелю, проходящему под Балтийским морем. Посетим парадную резиденцию князя Меншикова, где рассмотрим богатое убранство дворца.

В 19:30-20:00 трансфер на вокзал.

Современный Петербург, Кронштадт, «Ораниенбаум» и Большой Меншиковский дворецСовременный Петербург, Кронштадт, «Ораниенбаум» и Большой Меншиковский дворецСовременный Петербург, Кронштадт, «Ораниенбаум» и Большой Меншиковский дворецСовременный Петербург, Кронштадт, «Ораниенбаум» и Большой Меншиковский дворецСовременный Петербург, Кронштадт, «Ораниенбаум» и Большой Меншиковский дворецСовременный Петербург, Кронштадт, «Ораниенбаум» и Большой Меншиковский дворецСовременный Петербург, Кронштадт, «Ораниенбаум» и Большой Меншиковский дворецСовременный Петербург, Кронштадт, «Ораниенбаум» и Большой Меншиковский дворецСовременный Петербург, Кронштадт, «Ораниенбаум» и Большой Меншиковский дворецСовременный Петербург, Кронштадт, «Ораниенбаум» и Большой Меншиковский дворецСовременный Петербург, Кронштадт, «Ораниенбаум» и Большой Меншиковский дворец

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местный номер стандарт (за одного)13 950 ₽
1-местный номер стандарт16 850 ₽
2-местный номер комфорт (за одного)15 050 ₽
1-местный номер комфорт19 050 ₽
2-местный номер бизнес (за одного)14 450 ₽
1-местный номер бизнес16 750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице 3
  • Завтраки
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное сопровождение
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Радиооборудование (наушники)
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно в ваш город
  • 3 обеда (комплекс) - 2550 ₽
  • Ужины
  • Повышение категории номера (бизнес/комфорт) или отеля - цены по запросу
  • Размещение третьего человека в 2-местном номере на дополнительном месте - от 13 350 ₽ до 16 050 ₽ за тур
  • Стоимость зависит от выбранного номера и дат:
  • За 1-местный номер варьируется от 16 750 ₽ до 21 750 ₽
  • За 2-местный номер (за одного человека) - от 13 950 ₽ до 17 750 ₽
  • Точную стоимость на конкретные даты уточняйте у организатора
  • Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%) необходимо перевести напрямую организатору ещё 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее чем за 14 дней до начала вашего путешествия
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Санкт-Петербург, гостиница «Россия», отъезд на экскурсию в 10:20
Завершение: Г. Санкт-Петербург, Московский вокзал, 19:30-20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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