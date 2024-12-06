Вам необходимо самостоятельно прибыть в гостиницу до 10:20 и оставить вещи в камере хранения. Заселение после экскурсии.

Начнём знакомиться с историей города и его достопримечательностями, но не стандартным способом, а с помощью очков VR. Сможем вернуться в прошлое, увидеть на улицах Санкт-Петербурга скрытое от глаз прохожих и проследить становление столицы Российской империи. Вы рассмотрите значимые архитектурные творения, среди которых Петропавловская крепость, Меншиковский дворец, Адмиралтейство.

В 14:00 остановимся на обед в кафе.

Экскурсия продолжится на территории Петропавловской крепости. Вы посетите собор Святых Павла и Петра, узнаете о сохранившихся и прочно вошедших в нашу жизнь петровских традициях, как отразилось стремление царя создать идеальный город. Рассмотрите макет «Петровская Акватория», на котором весь Петербург как на ладони. С помощью интерактивных кнопок панораму можно оживить, добавить света фонарей и понаблюдать за событиями города петровского времени.

В 19:30-20:30 трансфер в гостиницу.