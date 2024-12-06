Вы узнаете, как сохраняются заложенные ценности в нынешнее время, и посетите значимые места города и окрестностей.
Побываете в морском Кронштадте, прогуляетесь
Описание тура
Организационные детали
Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия.
За несколько дней до начала тура вы получите ФИО и телефон вашего гида, точное время и место встречи в первый день.
Проживание. В 3-звёздочной гостинице «Россия» в стандартных 1-, 2-местных номерах (раздельные кровати, санузел в номере). Возможно повышение категории номера и размещение в 4-, 5-звёздочном отеле за доплату, а также размещение третьего человека в номере на дополнительном месте.
*Фото гостиницы взято с сайта rossiya-hotel.ru
Питание. Включены завтраки по системе «шведский стол». Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Автобус туристического класса.
Дети. Рекомендуем брать детей со школьного возраста. Для детей до 16 лет скидка 1150 ₽.
Программа тура по дням
Идеальный город Петра I - экскурсия в очках VR, Петропавловская крепость и «Петровская Акватория»
Вам необходимо самостоятельно прибыть в гостиницу до 10:20 и оставить вещи в камере хранения. Заселение после экскурсии.
Начнём знакомиться с историей города и его достопримечательностями, но не стандартным способом, а с помощью очков VR. Сможем вернуться в прошлое, увидеть на улицах Санкт-Петербурга скрытое от глаз прохожих и проследить становление столицы Российской империи. Вы рассмотрите значимые архитектурные творения, среди которых Петропавловская крепость, Меншиковский дворец, Адмиралтейство.
В 14:00 остановимся на обед в кафе.
Экскурсия продолжится на территории Петропавловской крепости. Вы посетите собор Святых Павла и Петра, узнаете о сохранившихся и прочно вошедших в нашу жизнь петровских традициях, как отразилось стремление царя создать идеальный город. Рассмотрите макет «Петровская Акватория», на котором весь Петербург как на ладони. С помощью интерактивных кнопок панораму можно оживить, добавить света фонарей и понаблюдать за событиями города петровского времени.
В 19:30-20:30 трансфер в гостиницу.
Стрельна, Константиновский и Большой дворцы
Выезд на экскурсию от гостиницы «Россия» в 9:30.
Сегодня поедем в Стрельну, расположенную на берегу Финского залива. По легенде, именно здесь начали высаживать картофель, привезённый Петром I. Заглянем в Константиновский дворец. Вы увидите парадные залы, услышите удивительную историю сооружения и посетите официальные апартаменты президента и залы для встреч в неформальной обстановке.
*Если во дворце будут проводиться представительские мероприятия, будет произведена замена на Меншиковский дворец.
Желающие смогут пообедать в ресторане «Петергофа» и отведать блюд петровской эпохи с современными нотками. Далее экскурсия продолжится в Большом дворце. Вы пройдётесь по его залам, рассмотрите шедевры и узнаете о жизни российских правителей.
В 18:30 трансфер в гостиницу.
Современный Петербург, Кронштадт, «Ораниенбаум» и Большой Меншиковский дворец
Выезд на экскурсию от гостиницы «Россия» в 9:00.
Сегодня познакомимся с современным Петербургом. Проедем по скоростному диаметру, увидим стадион «Газпром Арена», «Лахта-центр», Васильевский остров и другие значимые достопримечательности города. После чего посетим Кронштадт. Именно здесь находится «пуп земли», состоялся первый сеанс радиосвязи, отсюда моряки отправлялись в кругосветные путешествия, а ещё в Кронштадт прибыл первый в России пароход. Вы прогуляетесь по небольшому острову-крепости, посетите Морской собор и парк «Остров фортов», узнаете об истории флота и полюбуетесь видами Каботажной гавани.
В 13:30 остановка в кафе на обед.
Продолжим экскурсию в дворцово-парковом ансамбле «Ораниенбаум», куда доедем по тоннелю, проходящему под Балтийским морем. Посетим парадную резиденцию князя Меншикова, где рассмотрим богатое убранство дворца.
В 19:30-20:00 трансфер на вокзал.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местный номер стандарт (за одного)
|13 950 ₽
|1-местный номер стандарт
|16 850 ₽
|2-местный номер комфорт (за одного)
|15 050 ₽
|1-местный номер комфорт
|19 050 ₽
|2-местный номер бизнес (за одного)
|14 450 ₽
|1-местный номер бизнес
|16 750 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице 3
- Завтраки
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное сопровождение
- Входные билеты на объекты по программе
- Радиооборудование (наушники)
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно в ваш город
- 3 обеда (комплекс) - 2550 ₽
- Ужины
- Повышение категории номера (бизнес/комфорт) или отеля - цены по запросу
- Размещение третьего человека в 2-местном номере на дополнительном месте - от 13 350 ₽ до 16 050 ₽ за тур
- Стоимость зависит от выбранного номера и дат:
- За 1-местный номер варьируется от 16 750 ₽ до 21 750 ₽
- За 2-местный номер (за одного человека) - от 13 950 ₽ до 17 750 ₽
- Точную стоимость на конкретные даты уточняйте у организатора
- Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%) необходимо перевести напрямую организатору ещё 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее чем за 14 дней до начала вашего путешествия