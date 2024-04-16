Расследование Петербургских тайн
Откуда взялся призрак Михайловского замка? Где кроются загадки убийства Григория Распутина? Какими дорожками бродил Раскольников? Расследуем вместе в этом четырехдневном туре!
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия «Расследование по делу…»
Прибытие в Санкт-Петербург.
Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (дополнительная оплата, стоимость уточняйте при бронировании).
10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке).
Групповой трансфер.
11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке).
Групповой трансфер в гостиницы.
12:00 Отъезд от гостиницы «Корт Инн Санкт-Петербург».
12:15 Отъезд от гостиницы «Амбассадор»
12:30 отъезд от гостиницы «Апарт-отель Yes на Марата».
13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке).
Групповой трансфер на программу.
13:15 Отъезд от Площади искусств для гостей из гостиницы «Катарина», «Изззи у Гостиного» (встреча у памятника А. С. Пушкину).
Автобусная экскурсия «Расследование по делу…» сначала, подобно следователям, познакомимся с легендами города и «материалами по делу».
Нас ждут мистические места, где исполняются желания, а также легенды петербургских соборов, памятников и дворцов.
16:00 Посещение Аптеки Пеля и башни Грифонов – проникнем в тайники старинной аптеки и узнаем секреты получения философского камня.
17:40 Двор духов – таинственный двор-колодец на Васильевском острове, который исполняет желания. Истинно «питерская» атмосфера.
Окончание программы в 18:00.
Трансфер в гостиницы.
Свободное время.
Автобусная экскурсия "Григорий Распутин -"царский друг " и враг аристократии, квартира Распутина, Юсуповский дворец
Завтрак в гостинице.
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Григорий Распутин – «царский друг» и враг аристократии.
Погружение в XX век.
В городе появляется загадочный старец – Григорий Распутин.
Сам Николай II и Александра Фёдоровна зовут его «Наш друг».
Кто он? И откуда у него такое влияние на царскую семью?
На экскурсии мы увидим, где жил, работал и отдыхал Григорий Распутин, а самое главное – как оборвалась его загадочная судьба.
12:00 Экскурсия по Витебскому вокзалу с подъемом на часовую башню.
Поставили страну на новые «рельсы» здесь, когда провели первую в России железную дорогу.
Именно от перрона Витебского вокзала отправился первый поезд, пассажиром которого был император Николай I.
Однако со временем Витебский серьёзно изменился.
Сегодня здесь от входа в вестибюль до посадки на поезд вас сопровождают интерьеры начала ХХ века в духе модерна.
14:00 Экскурсия в квартиру Распутина, мы посетим кабинет, синюю комнату и черную лестницу, через нее старец и покинул жилище в последний вечер своей жизни.
16:00 Экскурсия в Юсуповский дворец, принадлежавший одному из самых знатных княжеских родов Российской Империи, где представлена экспозиция «Убийство Распутина», так как именно здесь в ночь на 17 декабря 1916 г. был убит Г. Е. Распутин.
Окончание программы около 18:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Экскурсия «Заговоры против монарших особ», Михайловский замок, Гатчина
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура:
10:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Заговоры против монарших особ»: в Петербурге становится неспокойно. В обществе зреют заговоры и покушения на монарших особ.
Мы познакомимся с обстоятельствами первого «дела» - узнаем о загадочном убийстве «самого романтичного» императора Павла I: осмотрим резиденцию правителя – Михайловский замок.
После узнаем о семи покушениях на внука Павла I - Александра II и рассмотрим «место преступления».
13:30 отправление в Гатчину – императорскую резиденцию Павла I с посещением Большого Гатчинского дворца.
Собранных сведений по делу о Павле I будет недостаточно, поэтому после отправимся в резиденцию Павла – Гатчину.
Там мы проникнем во дворец императора и познакомимся с призраком резиденции.
Гатчина – резиденция Павла Петровича, напоминающая о его любви к благородному образу рыцаря.
В этом вы сможете убедиться, посетив дворец, напоминающий средневековый замок и расположенный на холме над Серебряным озером.
19:00 Окончание программы в центре города.
Трансфер в гостиницы.
Отъезд. Экскурсия-квест по местам «Преступления и наказания», музей-квартира Ф.М. Достоевского
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Выезд с вещами.
Трансфер к месту начала квеста.
11:00 Пешеходная экскурсия-квест по местам «Преступления и наказания», в ходе которой мы поблуждаем по узким улочкам, забредём в тупики и раскроем детали самого загадочного в литературе преступления.
13:30 Экскурсия в Музей-квартиру Ф. М. Достоевского, где вы познакомитесь с личностью великого писателя, его семьёй и, конечно, его творчеством.
Окончание программы в центре города на Московском вокзале в 15:30.
Свободное время.
Проживание
Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:
Стоимость экскурсионного пакета без проживания — 10 450 руб.
Также в туре предоставляется возможность размещения в одной из гостиниц Санкт-Петербурга.
Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.
Катарина Арт Отель 4* (Санкт-Петербург)
Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом на Площади) выход через Итальянскую улицу.
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный Взрослый
Смарт
Стандартный
Комфорт
03.01.24
16450
21400
17500
23200
18400
18100
25150
Корт Инн Санкт-Петербург Отель и Конференц Центр 4* (Санкт-Петербург)
Завтрак “шведский стол”.
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Делюкс
03.01.24
19000
25150
19000
Апарт-отель "Йес Марата" 3* (Санкт-Петербург)
Континентальный завтрак.
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
03.01.24
20200
19000
28000
Амбассадор 4* (Санкт-Петербург)
Завтрак “шведский стол”.
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Стандартный
03.01.24
20800
29200
20800
Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург)
Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от Площади Искусств (14 мин.).
Даты заездов
Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Смарт
Комфорт
03.01.24
21700
31000
23200
20650
34750
Варианты проживания
Катарина Арт Отель 4
Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой.
В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа.
Гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта и услуга проката велосипедов.
В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.
Корт Инн Санкт-Петербург
Отель Cort Inn St-Petersburg Hotel & Conference Center (ex Courtyard by Marriott St-Petersburg Center Hotel) расположен на набережной канала Грибоедова, в историческом центре города, в пешей доступности от Мариинского театра и острова Новая Голландия. Аэропорт находится в 11 км, рядом с отелем расположен съезд на платную дорогу ЗСД, которая позволяет доехать до аэропорта без пробок.
В отеле 273 номера, которые оснащены всем необходимым для комфотрного проживания.
В каждом номере: широкая кровать, рабочая зона с креслом, Wi-Fi, кондиционер, гладильная доска и утюг, набор для приготовления чая и кофе, минеральная вода в бутылках.
Йес Марата 3
Апарт-отель "YES Марата" расположен в центре Санкт-Петербурга. Все основные достопримечательности города находятся в шаговой доступности.
В 10 минутах ходьбы расположены станции метро "Звенигородская","Лиговский проспект" и "Владимирская". Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала составляет 3,5 км, до аэропорта - 21 км.
Все апартаменты оснащены кухней с варочной панелью, вытяжкой, посудой для приготовления, чайной станцией, стиральной машиной, сушилкой для белья, гладильной доской. В апартаментах оборудована рабочая зона, комфортная спальная зона. Имеется телевизор, большие шкафы и дополнительные места для хранения.
Амбассадор 4
К услугам гостей отеля «Амбассадор» номера с телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, мини-баром и Wi-Fi. Во всех ванных комнатах предоставляются бесплатные высококачественные туалетно-косметические принадлежности, фен и тапочки.
В ресторане «Вернисаж» с панорамным видом на город подают блюда изысканной кухни. В ресторане «Амбассадор» готовят блюда интернациональной кухни.
Пешая прогулка до Мариинского театра занимает 5 минут.
До Исаакиевского собора можно дойти за 15 минут. Расстояние от отеля «Амбассадор» до аэропорта Пулково составляет 15 км. До Московского железнодорожного вокзала — 15 минут езды.
Izzzi у Гостиного Двора 3
Отель «IZZZI у Гостиного двора» удобно расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от музея Фаберже, в 16 минутах ходьбы от музея Анны Ахматовой и в 1,6 км от станции метро «Маяковская».
Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан или воспользоваться общей кухней.
К услугам гостей семейные номера. В некоторых номерах установлен сейф. В каждом номере есть собственная ванная комната с душем и тапочками. Номера отеля «IZZZI у Гостиного двора» оснащены телевизором с плоским экраном, предоставляется фен.
По утрам гостям подают завтрак по меню или завтрак «шведский стол».
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе, если выбран тариф с проживанием
- Питание: завтраки после ночлега, если выбран тариф с проживанием
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание: обеды и ужины
- Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
- Страховка (по желанию)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Предоставляются ли на тур скидки?
Скидка детям до 16 лет (0-16): 4 дня - 550 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) - 200 руб.
Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре) - 200 руб.
Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Могут ли быть изменены экскурсии?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.
В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.