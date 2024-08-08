4 день

Среда. Эрмитаж. Пешеходная экскурсия «Загадай желание»

Встреча с гидом у Казанского собора (ст. метро Невский проспект).

Пешеходная экскурсия «Загадай желание» с прогулкой по Летнему Саду, посещением Эрмитажа и смотровой площадки.

Подъем на смотровую площадку Башни городской Думы. (12+). Уникальная старинная круговая смотровая площадка, располагающаяся прямо на Невском проспекте, подарит Вам возможность полюбоваться на знаменитые петербургские крыши и рассмотреть центр города с высоты птичьего полета, и сделать необычные фотографии.

Пешеходная экскурсия «Загадай желание». Мы знаем секрет, где и как в нашем городе загадывать желания. И мы готовы поделиться этим секретом с Вами. Прогулка по Летнему саду - старейшему саду Северной столицы.

Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших художественных музеев мира. Не посетить его во время поездки в Петербург – значит упустить что-то важное. Почувствовать себя египетским жрецом, принцессой в Тронном зале или средневековым рыцарем в доспехах в Рыцарском зале, а также познакомиться с коллекцией европейской живописи и скульптуры. Окончание экскурсии около ст. м. «Адмиралтейская», не позднее 17:00.

Окончание экскурсии около ст. м. «Адмиралтейская», не позднее 17:00.

Транспорт не предоставляется.