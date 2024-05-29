Туры в Кронштадт из Санкт-Петербурга

Найдено 19 туров в категории «Кронштадт» в Санкт-Петербурге, цены от 5 105 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новая география Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новая география Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 29 460 за человека
С детьми в Санкт-Петербург! Тур на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
С детьми в Санкт-Петербург! Тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 25 170 за человека
Лето в Санкт-Петербурге. Автобусный тур из Москвы
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Лето в Санкт-Петербурге. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 18 700 за человека
Белые ночи на Финском заливе. Релакс-тур на 6 дней в Санкт-Петербург: отдых на побережье с экскурсиями
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Белые ночи на Финском заливе. Релакс-тур на 6 дней в Санкт-Петербург: отдых на побережье с экскурсиями
Начало: Санкт-Петербург
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 18 800 за человека
Знакомый и незнакомый Петербург
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Знакомый и незнакомый Петербург
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 26 990 за человека
Что правит Петербургом. Экскурсионный тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Что правит Петербургом. Экскурсионный тур на 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
3 июля в 10:00
31 июля в 10:00
от 18 900 за человека
Что правит Петербургом. Экскурсионный тур на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Что правит Петербургом. Экскурсионный тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
3 июля в 10:00
31 июля в 10:00
от 14 600 за человека
Что правит Петербургом. Экскурсионный тур на 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Что правит Петербургом. Экскурсионный тур на 6 дней
Начало: Санкт-Петербург
3 июля в 10:00
31 июля в 10:00
от 18 900 за человека
Парад шедевров Северной столицы
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Парад шедевров Северной столицы
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 225 за человека
Летний Петербург. Тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Летний Петербург. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 780 за человека
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 8 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 780 за человека
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
6 янв в 10:00
13 янв в 10:00
от 21 080 за человека
Путешествие в зимний Петербург. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Путешествие в зимний Петербург. Сокращенная программа
Начало: Санкт-Петербург
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 5 105 за человека
Родители с детьми в Петербург. Тур на 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Родители с детьми в Петербург. Тур на 8 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 20 885 за человека
Родители с детьми в Петербург. Тур на 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Родители с детьми в Петербург. Тур на 6 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 15 865 за человека
Родители с детьми в Петербург. Тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Родители с детьми в Петербург. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 20 105 за человека
Родители с детьми в Петербург. Тур на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Родители с детьми в Петербург. Тур на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 13 705 за человека
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
Услышать мистические легенды, пройтись по «Острову фортов», попробовать выборгский крендель и глёг
Начало: Московский вокзал, 09:15, памятник Петру I
21 июня в 09:15
5 июля в 09:15
21 400 за человека
Морская экспедиция на паруснике: из Санкт-Петербурга в Калининград
🛥 На яхте
Авторский тур
7 дней
Морская экспедиция на паруснике: из Санкт-Петербурга в Калининград
Стать членом экипажа корабля, подняться на мачту, научиться вязать узлы и управлять парусами
Начало: Г. Санкт-Петербург или г. Кронштадт, точно место и...
22 июня в 10:00
15 июля в 10:00
136 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
    Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас своим друзьям и знакомым, которые собираются в С-Петербург и сама с удовольствием воспользуюсь Вашими услугами при очередной поездки! Очень рекомендую!!!
    Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас
  • А
    Антонина
    21 мая 2024
    Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
    Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал.
    Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал
  • М
    Максим
    24 апреля 2024
    Лето в Санкт-Петербурге. Автобусный тур из Москвы
    Добрый вечер. Хочу сказать огромное спасибо моему менеджеру Ксении Гришиной, а так же огромному числу операторов (извините без фамилий): Анне,
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    Ирине, Яне, Эльвире, Дарье, Анастасии. Спасибо Вам огромное. Это было моё первое путешествие в другой город. Мой менеджер и операторы поддерживали меня постоянно, ответив на множественные мои вопросы. При чем ответы грамотные, "развёрнутые", понятные. Помогли не только с путевкой, но и с билетами на самолёт. Отдых оказался отличным, питание, проживание, экскурсии - это большой труд команды, Вашей команды. Ведь от того, как грамотно Вы все организует, подбредёте проживание от пункта сбора группы, от билета на самолёт зависит комфорт. Для меня только в данной ситуации один минус (если я правильно понимаю), что Ваша команда организует отдых только внутри нашей страны. Я хочу пожелать вам развиваться дальше, за пределы Российской Федерации, вы конкурентоспособны, Вы способны организовать отдых не только внутри нашей страны, но и за её пределами. Я буду рекомендовать своим знакомым, коллегам Вашу команду. Остался очень доволен, спасибо, Вам, ещё раз.

  • И
    Игорь
    24 апреля 2024
    Лето в Санкт-Петербурге. Автобусный тур из Москвы
    Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на высшем уровне. Сделала всё как мы захотели и с номером в гостиницу и с туром.
    Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на
  • О
    Ольга
    24 апреля 2024
    Лето в Санкт-Петербурге. Автобусный тур из Москвы
    Организация на высоте!!! Учли все пожелания и разместили рядом подругу которая присоединилась попозже нашего бронирования. Всегда на связи, отвечают на все вопросы. Рекомендуем.
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Что правит Петербургом. Экскурсионный тур на 6 дней
    Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
  • Е
    Елена
    1 апреля 2024
    Знакомый и незнакомый Петербург
    Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
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    между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули. Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).

  • О
    Ольга
    1 апреля 2024
    Знакомый и незнакомый Петербург
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
  • О
    Ольга
    31 марта 2024
    Знакомый и незнакомый Петербург
    Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
  • С
    Сергей
    28 марта 2024
    Что правит Петербургом. Экскурсионный тур на 6 дней
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Кронштадт»

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Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
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