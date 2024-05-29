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Авторский тур
5 дней
Новая география Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 29 460₽ за человека
Авторский тур
5 дней
С детьми в Санкт-Петербург! Тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 25 170₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Лето в Санкт-Петербурге. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 18 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Белые ночи на Финском заливе. Релакс-тур на 6 дней в Санкт-Петербург: отдых на побережье с экскурсиями
Начало: Санкт-Петербург
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 18 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомый и незнакомый Петербург
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 26 990₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Что правит Петербургом. Экскурсионный тур на 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
3 июля в 10:00
31 июля в 10:00
от 18 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Что правит Петербургом. Экскурсионный тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
3 июля в 10:00
31 июля в 10:00
от 14 600₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Что правит Петербургом. Экскурсионный тур на 6 дней
Начало: Санкт-Петербург
3 июля в 10:00
31 июля в 10:00
от 18 900₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Парад шедевров Северной столицы
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 225₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Летний Петербург. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 780₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 8 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 780₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
6 янв в 10:00
13 янв в 10:00
от 21 080₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Путешествие в зимний Петербург. Сокращенная программа
Начало: Санкт-Петербург
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 5 105₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Родители с детьми в Петербург. Тур на 8 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 20 885₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Родители с детьми в Петербург. Тур на 6 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 15 865₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Родители с детьми в Петербург. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 20 105₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Родители с детьми в Петербург. Тур на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 13 705₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
Услышать мистические легенды, пройтись по «Острову фортов», попробовать выборгский крендель и глёг
Начало: Московский вокзал, 09:15, памятник Петру I
21 июня в 09:15
5 июля в 09:15
21 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Морская экспедиция на паруснике: из Санкт-Петербурга в Калининград
Стать членом экипажа корабля, подняться на мачту, научиться вязать узлы и управлять парусами
Начало: Г. Санкт-Петербург или г. Кронштадт, точно место и...
22 июня в 10:00
15 июля в 10:00
136 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена29 мая 2024Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас своим друзьям и знакомым, которые собираются в С-Петербург и сама с удовольствием воспользуюсь Вашими услугами при очередной поездки! Очень рекомендую!!!
- ААнтонина21 мая 2024Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал.
- ММаксим24 апреля 2024Добрый вечер. Хочу сказать огромное спасибо моему менеджеру Ксении Гришиной, а так же огромному числу операторов (извините без фамилий): Анне,
- ИИгорь24 апреля 2024Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на высшем уровне. Сделала всё как мы захотели и с номером в гостиницу и с туром.
- ООльга24 апреля 2024Организация на высоте!!! Учли все пожелания и разместили рядом подругу которая присоединилась попозже нашего бронирования. Всегда на связи, отвечают на все вопросы. Рекомендуем.
- ООлеся16 апреля 2024Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
- ЕЕлена1 апреля 2024Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
- ООльга1 апреля 2024Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
- ООльга31 марта 2024Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
- ССергей28 марта 2024Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Кронштадт»
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