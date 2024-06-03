От Московского вокзала – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 38 туров в категории «От Московского вокзала» в Санкт-Петербурге, цены от 4 465 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
Начало: М. Площадь Восстания, Лиговский просп., 10
3 июля в 07:30
6 июля в 07:30
от 30 450 за человека
Парад шедевров Северной столицы
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Парад шедевров Северной столицы
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 19 225 за человека
Летний Петербург. Тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Летний Петербург. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
от 16 780 за человека
Петербург. Сокращенная летняя программа на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Петербург. Сокращенная летняя программа на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
от 8 440 за человека
Летний Петербург на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Летний Петербург на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
от 14 150 за человека
Шедевры Северной столицы. Тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Шедевры Северной столицы. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 19 680 за человека
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 8 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
от 16 780 за человека
Путешествие в Петербург на 5 дней. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Путешествие в Петербург на 5 дней. Сокращенная программа
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
от 7 380 за человека
Путешествие в летний Петербург. Light
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Путешествие в летний Петербург. Light
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
3 июля в 10:00
10 июля в 10:00
от 7 150 за человека
Шедевры Северной столицы. Тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Шедевры Северной столицы. Тур на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
4 июля в 10:00
11 июля в 10:00
от 12 560 за человека
Шедевры Северной столицы. Тур на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Шедевры Северной столицы. Тур на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 8 315 за человека
Осенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Осенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 18 085 за человека
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
6 янв в 10:00
13 янв в 10:00
от 21 080 за человека
Зимне-весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Зимне-весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
13 янв в 10:00
15 янв в 10:00
от 19 545 за человека
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
9 янв в 10:00
29 янв в 10:00
от 8 740 за человека
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
29 янв в 10:00
5 фев в 10:00
от 11 765 за человека
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
от 15 500 за человека
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
от 14 150 за человека
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
от 10 935 за человека
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
от 8 415 за человека
Путешествие в весенний Петербург. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Путешествие в весенний Петербург. Сокращенная программа
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
от 7 450 за человека
Новый год в Петербургском стиле
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новый год в Петербургском стиле
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
31 дек в 10:00
от 6 855 за человека
Новогодние огни Санкт-Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние огни Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
30 дек в 10:00
от 6 000 за человека
Новый год в Петербурге. 5 праздничных дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новый год в Петербурге. 5 праздничных дней
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
31 дек в 10:00
от 5 750 за человека
Новый год в Петербурге. 4 праздничных дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год в Петербурге. 4 праздничных дня
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
31 дек в 10:00
от 4 465 за человека
Закованный в мрамор. В Петербург на 5 дней
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Закованный в мрамор. В Петербург на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
от 15 020 за человека
Родители с детьми в Петербург. Тур на 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Родители с детьми в Петербург. Тур на 8 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
от 20 885 за человека
Родители с детьми в Петербург. Тур на 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Родители с детьми в Петербург. Тур на 6 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
от 15 865 за человека
Родители с детьми в Петербург. Тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Родители с детьми в Петербург. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
от 20 105 за человека
Родители с детьми в Петербург. Тур на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Родители с детьми в Петербург. Тур на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
от 13 705 за человека
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
от 17 660 за человека
Заповедная Карелия: остров Кижи, деревня Киндасово и Олонец
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Заповедная Карелия: остров Кижи, деревня Киндасово и Олонец
Увидеть шедевры деревянного зодчества на острове Кижи и зайти в гости к карелам-ливвикам
Начало: Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания», 07:00
4 июля в 07:00
5 июля в 07:00
14 795 за человека
В средневековье на выходные: тур по замкам Мира и Несвижа из Санкт-Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
В средневековье на выходные: тур по замкам Мира и Несвижа из Санкт-Петербурга
Узнать тайну Мирского приведения, спуститься в подземелье и погулять по Минску
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
19 июля в 20:00
23 авг в 20:00
8 700 за человека
Путешествие на машине времени из Санкт-Петербурга: Витебск, Минск, Полоцк и «Дудутки»
🚌 На автобусе
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
Путешествие на машине времени из Санкт-Петербурга: Витебск, Минск, Полоцк и «Дудутки»
Познакомиться с древними ремёслами, прокатиться в конной повозке и побывать на родине Шагала
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
19 июля в 08:00
16 авг в 07:00
16 690 за человека
Выходные в сказочной Карелии: основные локации и культура Русского Севера
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
Выходные в сказочной Карелии: основные локации и культура Русского Севера
Попробовать карельский бальзам, познакомиться с бытом саамов, потрогать носы хаски и оленей
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, с 9:00 до 10:0...
5 июля в 09:00
26 июля в 09:00
2850024 225 за человека
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
Услышать мистические легенды, пройтись по «Острову фортов», попробовать выборгский крендель и глёг
Начало: Московский вокзал, 09:15, памятник Петру I
5 июля в 09:15
12 июля в 09:15
21 400 за человека
В гостях у сказки: избушка с печкой, прогулки по лесу и мастер-классы от местных
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
В гостях у сказки: избушка с печкой, прогулки по лесу и мастер-классы от местных
Сделать вепсскую куклу, погрузиться в старинный деревенский быт и отдохнуть душой
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, 10:00-11:00
10 июля в 10:00
17 июля в 10:00
38 000 за человека
По следам варяжских воинов и скандинавских рыцарей
скидка
20%
Авторский тур
2 дня
По следам варяжских воинов и скандинавских рыцарей
Прикоснуться к средневековой истории Зеленогорска и Выборга и загадать желание в Ведьминой пещере
Начало: Московский вокзал в Санкт-Петербурге, 08:00
6 июля в 08:00
13 июля в 08:00
1850014 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
    Поездка очень понравилась: первый день был очень насыщенный. Понравился горный парк Рускеале и, в целом, Карелия! Экскурсии на Валаам и Кижи были замечательными, повезло с экскурсоводами. От поездки осталось масса впечатлений. Поездка супер!
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Шедевры Северной столицы. Тур на 3 дня
    Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас своим друзьям и знакомым, которые собираются в С-Петербург и сама с удовольствием воспользуюсь Вашими услугами при очередной поездки! Очень рекомендую!!!
    Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
    Поездка Рускела - Валаам - Кижи. В Питере нас встретили во время, предварительно разослали смс сообщения с подтверждением места и
    читать дальше

    времени встречи и с номером автобуса. Катерина очень интересно рассказывала о локациях, на которых мы побывали. Все четко, правильно и не занудно. Гостиница согласно запроса. Питание у нас была не включено. Обедали сами. Брали рыбные блюда - просто умопомрачительно вкусно! Рыба из местных рыбхозяйств. Впереди ещё поездка в Петрозаводск и Кижи. Ждём только положительных эмоций!

  • А
    Антонина
    21 мая 2024
    Путешествие в Петербург на 5 дней. Сокращенная программа
    Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал.
    Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал
  • А
    Антонова
    19 мая 2024
    3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
    Валаам и Ладожские шхеры, все замечательно и с погодой повезло. Капитану Евгению особое спасибо.
  • А
    Анна
    19 марта 2024
    Путешествие в летний Петербург. Light
    Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.
  • А
    Александр
    3 октября 2023
    Шедевры Северной столицы. Тур на 3 дня
    Спасибо, для меня как человека непритязательного все прошло отлично, особенно организация в обеспечении железнодорожными билетами, также программа тура была предельно насыщена, хорошо провели свою работу экскурсоводы, проживание и обслуживание в отеле превзошло все мои ожидания очень хорошо
  • Т
    Татьяна.
    24 сентября 2023
    Парад шедевров Северной столицы
    Только положительные эмоции. Много посмотрели, многое узнали.
  • И
    Игорь
    15 августа 2023
    Шедевры Северной столицы. Тур на 7 дней
    Кому как, а нам очень понравилось.
  • С
    Софья
    10 августа 2023
    Шедевры Северной столицы. Тур на 4 дня
    Хорошее агентство, быстро и качественно подобрали программу тура, предложили отели. Отвечали на все вопросы. Программа тура очень насыщенная за несколько дней успели увидеть главные достопримечательности города, очень понравилось.
    Хорошее агентство, быстро и качественно подобрали программу тура, предложили отели. Отвечали на все вопросы. Программа тураХорошее агентство, быстро и качественно подобрали программу тура, предложили отели. Отвечали на все вопросы. Программа тура

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «От Московского вокзала»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 38
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  4. Петербург. Сокращенная летняя программа на 7 дней
  5. Летний Петербург на 5 дней
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Набережная
  3. Петергоф
  4. Музей Фаберже
  5. Исаакиевский собор
  6. Эрмитаж
  7. Остров Валаам
  8. Ладожское озеро
  9. Царское село
  10. Водопад Ахвенкоски
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
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