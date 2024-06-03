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Авторский тур
3 дня
3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
Начало: М. Площадь Восстания, Лиговский просп., 10
3 июля в 07:30
6 июля в 07:30
от 30 450₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Парад шедевров Северной столицы
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 19 225₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Летний Петербург. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
от 16 780₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Петербург. Сокращенная летняя программа на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
от 8 440₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Летний Петербург на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
от 14 150₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Шедевры Северной столицы. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 19 680₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 8 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
от 16 780₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Путешествие в Петербург на 5 дней. Сокращенная программа
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
от 7 380₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Путешествие в летний Петербург. Light
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
3 июля в 10:00
10 июля в 10:00
от 7 150₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Шедевры Северной столицы. Тур на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
4 июля в 10:00
11 июля в 10:00
от 12 560₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Шедевры Северной столицы. Тур на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 8 315₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Осенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 18 085₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
6 янв в 10:00
13 янв в 10:00
от 21 080₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Зимне-весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
13 янв в 10:00
15 янв в 10:00
от 19 545₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
9 янв в 10:00
29 янв в 10:00
от 8 740₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
29 янв в 10:00
5 фев в 10:00
от 11 765₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
от 15 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
от 14 150₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
от 10 935₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
от 8 415₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Путешествие в весенний Петербург. Сокращенная программа
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
от 7 450₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новый год в Петербургском стиле
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
31 дек в 10:00
от 6 855₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние огни Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
30 дек в 10:00
от 6 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новый год в Петербурге. 5 праздничных дней
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
31 дек в 10:00
от 5 750₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год в Петербурге. 4 праздничных дня
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
31 дек в 10:00
от 4 465₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Закованный в мрамор. В Петербург на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
от 15 020₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Родители с детьми в Петербург. Тур на 8 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
от 20 885₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Родители с детьми в Петербург. Тур на 6 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
от 15 865₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Родители с детьми в Петербург. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
от 20 105₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Родители с детьми в Петербург. Тур на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
от 13 705₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
от 17 660₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Заповедная Карелия: остров Кижи, деревня Киндасово и Олонец
Увидеть шедевры деревянного зодчества на острове Кижи и зайти в гости к карелам-ливвикам
Начало: Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания», 07:00
4 июля в 07:00
5 июля в 07:00
14 795₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В средневековье на выходные: тур по замкам Мира и Несвижа из Санкт-Петербурга
Узнать тайну Мирского приведения, спуститься в подземелье и погулять по Минску
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
19 июля в 20:00
23 авг в 20:00
8 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие на машине времени из Санкт-Петербурга: Витебск, Минск, Полоцк и «Дудутки»
Познакомиться с древними ремёслами, прокатиться в конной повозке и побывать на родине Шагала
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
19 июля в 08:00
16 авг в 07:00
16 690₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
Выходные в сказочной Карелии: основные локации и культура Русского Севера
Попробовать карельский бальзам, познакомиться с бытом саамов, потрогать носы хаски и оленей
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, с 9:00 до 10:0...
5 июля в 09:00
26 июля в 09:00
2850024 225₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
Услышать мистические легенды, пройтись по «Острову фортов», попробовать выборгский крендель и глёг
Начало: Московский вокзал, 09:15, памятник Петру I
5 июля в 09:15
12 июля в 09:15
21 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В гостях у сказки: избушка с печкой, прогулки по лесу и мастер-классы от местных
Сделать вепсскую куклу, погрузиться в старинный деревенский быт и отдохнуть душой
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, 10:00-11:00
10 июля в 10:00
17 июля в 10:00
38 000₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
2 дня
По следам варяжских воинов и скандинавских рыцарей
Прикоснуться к средневековой истории Зеленогорска и Выборга и загадать желание в Ведьминой пещере
Начало: Московский вокзал в Санкт-Петербурге, 08:00
6 июля в 08:00
13 июля в 08:00
1850014 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена3 июня 2024Поездка очень понравилась: первый день был очень насыщенный. Понравился горный парк Рускеале и, в целом, Карелия! Экскурсии на Валаам и Кижи были замечательными, повезло с экскурсоводами. От поездки осталось масса впечатлений. Поездка супер!
- ЕЕлена29 мая 2024Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас своим друзьям и знакомым, которые собираются в С-Петербург и сама с удовольствием воспользуюсь Вашими услугами при очередной поездки! Очень рекомендую!!!
- ТТатьяна26 мая 2024Поездка Рускела - Валаам - Кижи. В Питере нас встретили во время, предварительно разослали смс сообщения с подтверждением места и
- ААнтонина21 мая 2024Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал.
- ААнтонова19 мая 2024Валаам и Ладожские шхеры, все замечательно и с погодой повезло. Капитану Евгению особое спасибо.
- ААнна19 марта 2024Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.
- ААлександр3 октября 2023Спасибо, для меня как человека непритязательного все прошло отлично, особенно организация в обеспечении железнодорожными билетами, также программа тура была предельно насыщена, хорошо провели свою работу экскурсоводы, проживание и обслуживание в отеле превзошло все мои ожидания очень хорошо
- ТТатьяна.24 сентября 2023Только положительные эмоции. Много посмотрели, многое узнали.
- ИИгорь15 августа 2023Кому как, а нам очень понравилось.
- ССофья10 августа 2023Хорошее агентство, быстро и качественно подобрали программу тура, предложили отели. Отвечали на все вопросы. Программа тура очень насыщенная за несколько дней успели увидеть главные достопримечательности города, очень понравилось.
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