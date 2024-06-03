Е Елена 3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены Поездка очень понравилась: первый день был очень насыщенный. Понравился горный парк Рускеале и, в целом, Карелия! Экскурсии на Валаам и Кижи были замечательными, повезло с экскурсоводами. От поездки осталось масса впечатлений. Поездка супер!

Е Елена Шедевры Северной столицы. Тур на 3 дня Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас своим друзьям и знакомым, которые собираются в С-Петербург и сама с удовольствием воспользуюсь Вашими услугами при очередной поездки! Очень рекомендую!!!

Т Татьяна 3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены читать дальше времени встречи и с номером автобуса. Катерина очень интересно рассказывала о локациях, на которых мы побывали. Все четко, правильно и не занудно. Гостиница согласно запроса. Питание у нас была не включено. Обедали сами. Брали рыбные блюда - просто умопомрачительно вкусно! Рыба из местных рыбхозяйств. Впереди ещё поездка в Петрозаводск и Кижи. Ждём только положительных эмоций! Поездка Рускела - Валаам - Кижи. В Питере нас встретили во время, предварительно разослали смс сообщения с подтверждением места и

А Антонина Путешествие в Петербург на 5 дней. Сокращенная программа Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал.

А Антонова 3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены Валаам и Ладожские шхеры, все замечательно и с погодой повезло. Капитану Евгению особое спасибо.

А Анна Путешествие в летний Петербург. Light Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.

А Александр Шедевры Северной столицы. Тур на 3 дня Спасибо, для меня как человека непритязательного все прошло отлично, особенно организация в обеспечении железнодорожными билетами, также программа тура была предельно насыщена, хорошо провели свою работу экскурсоводы, проживание и обслуживание в отеле превзошло все мои ожидания очень хорошо

Т Татьяна. Парад шедевров Северной столицы Только положительные эмоции. Много посмотрели, многое узнали.

И Игорь Шедевры Северной столицы. Тур на 7 дней Кому как, а нам очень понравилось.