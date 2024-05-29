Е Елена Шедевры Северной столицы. Тур на 4 дня Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас своим друзьям и знакомым, которые собираются в С-Петербург и сама с удовольствием воспользуюсь Вашими услугами при очередной поездки! Очень рекомендую!!!

А Антонина Путешествие в Петербург на 5 дней. Сокращенная программа Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал.

А Анна Путешествие в летний Петербург. Light Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.

А Анна Зимне-весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней Тур понравился, особенно большой плюс, что были пригородные поездки.

О Олеся Зимне-весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней Организатор принимающая сторона. Была менеджер Анастасия. Все организовано очень четко и без сбоев. Вся нужная информация и билеты были предоставлены своевременно и продублированы на все возможные каналы связи. За что очень благодарна.

А Александр Шедевры Северной столицы. Тур на 3 дня Спасибо, для меня как человека непритязательного все прошло отлично, особенно организация в обеспечении железнодорожными билетами, также программа тура была предельно насыщена, хорошо провели свою работу экскурсоводы, проживание и обслуживание в отеле превзошло все мои ожидания очень хорошо

Т Татьяна. Парад шедевров Северной столицы Только положительные эмоции. Много посмотрели, многое узнали.

И Игорь Шедевры Северной столицы. Тур на 7 дней Кому как, а нам очень понравилось.

С Софья Шедевры Северной столицы. Тур на 4 дня Хорошее агентство, быстро и качественно подобрали программу тура, предложили отели. Отвечали на все вопросы. Программа тура очень насыщенная за несколько дней успели увидеть главные достопримечательности города, очень понравилось.