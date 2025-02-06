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Программа тура по дням
Мастер-класс по художественной росписи новогоднего шара. Автобусная экскурсия «Время загадывать желания»
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
С 12:00 до 14:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».
Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Отъезд на программу от отеля проживания.
14:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Мастер-класс по художественной росписи новогоднего шара.
Приглашаем Вас в волшебную мастерскую, где Вы увидите елочные игрушки, произведенные за последние 100 лет: стеклянные, деревянные, оловянные, ватные, бумажные.
Вдохновились? Тогда пора сделать самый красивый подарок для своей елочки, и подарить ей уникальный шар, расписанный и украшенный своими руками.
Автобусная экскурсия «Время загадывать желания».
В Петербурге есть немало мест, способных исполнить Ваши желания. Многие из них как раз и включены в маршрут нашей экскурсии.
Вы поймаете за хвост удачу вместе с городским фотографом, познакомитесь с Чижиком-Пыжиком и петербургскими Атлантами, узнаете, где в Петербурге прячутся Пегасы и почему у Остапа Бендера шнурок только на одном ботинке.
Ужин в кафе города.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~6,5 часов (окончание в ~20:30).
Автобусная экскурсия «Новогодний Санкт-Петербург». Музей Фаберже
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия “Новогодний Санкт-Петербург”.
Новый Год – это время чудес и прекрасного настроения.
А еще праздничной атмосферы, частичку которой Вы непременно получите на этой экскурсии.
Прогулка по острову Новая Голландия.
Вы окажетесь в новом красивом общественном пространстве в центре города, где царит новогодняя атмосфера.
Во время праздников здесь невероятно красиво. Вы загляните на Новогоднюю ярмарку, где можно прикупить необычные сувениры.
Здесь можно вкусно покушать в небольших фудкортах, а также в дорогих ресторанах. На острове проходят тематические мероприятия для взрослых и детей, а также работает каток, билеты на который лучше приобретать заранее.
Экскурсия в Музее Фаберже.
Вместе с экскурсоводом Вы совершите путешествие по залам музея и узнаете, с какими материалами работали ювелиры и что создавали, а также как Карлу Фаберже удалось превратить маленькую мастерскую во всемирно известную ювелирную компанию.
В былые времена человека окружало множество предметов, назначение которых сегодня нам непонятно.
На примере предметов из коллекции Музея Фаберже Вы узнаете для чего нужен несессер, что хранили в бонбоньерке и почему все эти загадочные предметы были нужны в повседневной жизни.
Обед в кафе города.
Новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки с угощением и подарками!
Место окончания программы: центр города.
Продолжительность программы: ~5,5 часа (окончание в ~15:30).
Предлагаем за дополнительную плату (приобретаются заранее).
Праздничный Новогодний ужин (за доп. плату).
22:00 Ночная новогодняя автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу (за доп. плату взрослый - 3500 руб., льготный* - 3300 руб., школьник (7-17 лет) - 3000 руб., дошкольник - 2800 руб).
* Льготная категория РФ: пенсионеры с 60 лет, студенты (18-22 лет) (при наличии соответствующих документов).
Описание экскурсии в разделе Важно знать.
Автобусная экскурсия «Удивительный Петербург». Петропавловская крепость
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
11:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Удивительный Петербург».
В ходе экскурсии сначала Вы побываете на Заячьем острове, где Петром Великим была основана крепость, положившая начало Санкт-Петербургу.
А после отравитесь в уникальный интерактивный музей-макет, только здесь можно увидеть Петербург 18 века.
Вот какие чудеса приготовил для Вас Санкт-Петербург!
Экскурсия по территории Петропавловской крепости.
В ходе экскурсии по крепости вы узнаете историю ее создания, пройдете по брусчатке, по которой ходил сам император Петр I.
Вы увидите триумфальные ворота, главную Соборную площадь и памятник Петру I, и сосчитаете, а сколько же зайцев сейчас живёт на острове.
Обед в кафе.
Костюмированная экскурсия с фрейлиной в музее-макете «Петровская акватория».
Захватывающий рассказ о жизни императорских особ при дворе.
Роскошь, балы, маскарады и тайные свидания – жизнь фрейлины со стороны похожа на сказку. Но, оказывается, все не так просто… Интриги, скандалы, испытания – об этом и многом другом поведает прекрасная фрейлина.
По окончании экскурсии вы сможете сделать эксклюзивное селфи с очаровательной придворной дамой.
Место окончания программы: центр города (ближайшая ст. метро "Адмиралтейская").
Продолжительность программы: ~5,5 часов (окончание ~17:00).
Царское Село, Екатерининский дворец и парк. Балет «Щелкунчик»
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Освобождение номеров.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции».
Царское Село – парадная летняя резиденция российских императоров, один из красивейших дворцово-парковых ансамблей Европы.
В этом живописном месте российские государи жили в теплое время года, и тогда здесь устраивались официальные приемы, роскошные балы и увеселительные придворные мероприятия.
Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.
Приезжавших в Царское Село европейцев потрясала фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца, который сравнивали с "драгоценностью".
Именно в этом дворце расположена знаменитая Янтарная комната, открывшаяся в 2003 году после полной реставрации.
Хорош в любое время и Екатерининский парк, где у вас будет немного свободного времени для самостоятельной прогулки.
Обед в кафе.
16:00 Возвращение в гостиницу.
Свободное время в отеле для подготовки к вечернему мероприятию.
17:00 Трансфер в театр.
Туристы, проживающие в отеле izzzi 3* у Гостиного двора, в театр подходят самостоятельно (3 мин. пешком).
18:00 Посещение Александринского театра.
2 часа 40 минут с двумя антрактами.
Балет «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге восхищает и завораживает своей зрелищностью.
История о том, как деревянная кукла оказалась заколдованным принцем, который с помощью доброй и самоотверженной девочки Маши победил злого Мышиного короля, — не просто красивая сказка.
Это волнительный рассказ о том скоротечном времени, когда на смену беззаботному детству приходят светлая грусть юности, мечты о любви и гармонии.
Блестящая хореография, точность исполнения, красочные декорации и костюмы — все это и есть рождественская история «Щелкунчик», которая пользуется огромной популярностью и является одним из самых красочных представлений в новогоднем Петербурге.
Место окончания программы: Александринский театр (ближайшая ст. метро «Гостиный двор»).
Продолжительность программы: ~10 часов.
Свободный день. Завершение тура
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Освобождение номеров до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Свободный день.
Самостоятельное участие в новогодних гуляниях в центре города.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения (мест нет, набор закрыт):
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Вертикаль (Лесная)***
|4-мест 2-х комнатный Friends (без завтрака)
|30.12.2024
|03.01.2025
|26290
|25650
|25640
|26290
|-
|студио с кухней (без завтрака)
|30.12.2024
|03.01.2025
|26290
|25650
|-
|-
|31990
|4-мест 2-х комнатный Friends
|30.12.2024
|03.01.2025
|28990
|28370
|28340
|28990
|-
|студио с кухней
|30.12.2024
|03.01.2025
|29730
|29120
|-
|-
|34590
|студио плюс с кухней (без завтрака)
|30.12.2024
|03.01.2025
|29880
|29230
|24510
|25160
|39160
|студио плюс с кухней
|30.12.2024
|03.01.2025
|32880
|32230
|24510
|25160
|40880
|Санкт-Петербург****
|стандартный (двор)
|30.12.2024
|03.01.2025
|34680
|33990
|27630
|28280
|50150
|стандартный (Нева)
|30.12.2024
|03.01.2025
|43220
|42570
|27630
|28280
|67220
|делюкс (двор)
|30.12.2024
|03.01.2025
|51220
|50570
|27630
|28280
|83220
|делюкс (Нева)
|30.12.2024
|03.01.2025
|59220
|58570
|27630
|28280
|99220
|Русь****
|джуниор сюит
|30.12.2024
|03.01.2025
|35950
|35290
|29010
|29660
|49160
|izzzi 3* у Гостиного двора
|смарт с БК
|30.12.2024
|03.01.2025
|38990
|38370
|-
|-
|57450
|комфорт
|30.12.2024
|03.01.2025
|40730
|40120
|28510
|29160
|60880
Смарт с БК – компактный и уютный номер в тренде современных европейских номеров, подходит для одноместного или двухместного размещения.
Открыт набор на мини-группу (16 человек).
Стоимость тура на 1 человека:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Санкт-Петербург****
|стандартный (двор)
|30.12.2024
|03.01.2025
|48250
|47590
|40930
|41580
|64360
|делюкс (двор)
|30.12.2024
|03.01.2025
|64570
|63920
|40340
|40990
|97450
|делюкс (Нева)
|30.12.2024
|03.01.2025
|72790
|72140
|40340
|40990
|113890
Варианты проживания
Отель Санкт-Петербург
Роскошный отель «Санкт-Петербург 4*» имеет удобное расположение в центральной части северной столицы, вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.
Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.
Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре Meeting Point, который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.
Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.
Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.
Гостиница Vertical Лесная
Гостиница «Vertical Лесная» расположена в динамичном Выборгском районе, в 5 км от центра Санкт-Петербурга. С бесплатным подключением к WI-FI можно работать, развлекаться и всегда оставаться на связи. Для быстрой транспортировки до места отдыха работает платный трансфер.
Апартаменты в этом комплексе подойдут для любителей нестандартного дизайна и неформальных пространств. Сам интерьер напоминает своим оформлением настоящий арт-объект. Номерной фонд включает 658 номеров формата «студия», оснащённых рабочей зоной, телевизором с плоским экраном, сейфом и гардеробом. В собственной ванной комнате установлен душ, также предоставляется набор гигиенических принадлежностей.
Собственная мини-кухня располагает утварью, гарнитуром, посудой, холодильником, плитой, чайником и микроволновой печью. Супермаркет в пешей доступности.
На территории обустроен коворкинг и прачечная, объединённая с игровой спортивно-развлекательной зоной. До аэропорта «Пулково-2» путь составляет 19,5 км.
Отель Русь Санкт-Петербург
«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Отель izzzi 3* у Гостиного двора
Отель «izzzi 3* у Гостиного двора» расположен рядом с Александринским театром, в 440 м от станции метро Гостиный двор и в 800 м от станции Невский проспект.
К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.
Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, а для гостей отеля предусмотрена скидка. Компании также могут забронировать в ресторане банкет или фуршет с посадкой до 30 гостей.
Присутствует отличный конференц-зал вместимостью до 40 человек.
В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается Екатерининский Сад - 180 м, Аничков дворец - 600 м и Казанский кафедральный собор - 1 км. До Московского железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Завтраки со второго дня тура (если не выбран тариф «без завтрака»)
- 3 обеда, 1 ужин
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Билет в театр
- Автобус по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту (от 2000 руб. /машина)
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Завтраки, если выбран тариф «без завтрака», обеды и ужины вне программы (самостоятельно)
- Новогодний банкет (оплата при бронировании тура), стоимость уточняется
- Доп. экскурсии (по желанию)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться программа тура?
Новогодняя ночь в ресторане гостиницы "Москва"
Новогодняя ночь в банкет-холле «Бальмонт» отеля «Москва».
Бальмонт-холл, пл. Александра Невского, 2, Санкт-Петербург.
Стоимость:
| Столы кат. «А»
Взрослые - 20000 руб.
Дети 5-12 лет - 10000 руб.
| Столы кат. «В»
Взрослые - 15000 руб.
Дети 5-12 лет - 10000 руб.
Отель «Санкт-Петербург». Новогодняя ночь в панорамном ресторане «Беринг»
Стоимость:
Взрослые - от 9 000 руб.
Детские (от 6 до 12 лет) - от 4 500 р. *
Детские (от 0 до 5 лет) - бесплатно.
*Внимание, 50% от стоимости детского билета в возрасте от 6 до 12 лет идет депозитом на бар для взрослых.
Новогодний банкет в отеле «Октябрьская»
Стоимость:
Взрослые - от 12 000 руб.
Детские (от 6 до 12 лет) - от 6 000 руб.*
Детские (от 0 до 5 лет) - бесплатно
*Внимание! 50% от стоимости детского билета идет депозитом на бар для взрослых.
Новогодний банкет в отеле «Азимут»
Новогодний банкет в ресторане «Азимут» отеля «Азимут Санкт-Петербург».
Стоимость:
Взрослые - от 14 000 руб.
Детские (от 7 до 12 лет) - от 10 000 руб.
Детские (от 0 до 6 лет) - бесплатно.
Новогодний банкет в ресторане «Аист» гостиницы «Русь»
Стоимость:
Взрослый билет - 17 800 руб.
Детский билет (с 6 до 14 лет) - 10 680 руб. (СКИДКА 40%)
Детям до 6 лет - бесплатно
С одним взрослым может пройти только один ребёнок до 6 лет!
Меню
Холодные закуски (выход на 1 чел., грамм)
«Деликатесы из морепродуктов»
• Канапе с нежным Атлантическим лососем шеф-посола и кремом чиз, 20 гр.
• Сервировка в шотах
• Королевские креветки с рататуем из тропических фруктов
• Антре из кальмара г/к с микро зеленью
• Крабовые крокеты с салатом чука и ореховым соусом, 50/35/30 гр.
• Рыбное заливное из нескольких сортов рыбы, 50 гр.
«Мясная классика»
• Рийет из печени дичи с клюквой, 30 гр.
• Домашняя пряная буженина/язык телячий, отварной/ цесарка копчёная с паприкой, подаются с горчицей, 25/25/25/10 гр.
• Холодец из двух сортов мяса (говядина, свинин) подаётся со сливочным хреном, 75 /10 гр.
• Канапе на ржаном крутоне с подкопчёным салом из дикого кабана и маринованным корнишоном, 35 гр.
Овощное плато: 15/15/15/10 гр:
• Спелые, отборные помидоры
• Огурчики пуплята
• Сочный болгарский перец
• Зелень
Домашние соления: 15/15/15 гр
• Корнишоны маринованные
• Капуста по-грузински
• Томаты маринованные
Салаты
• Традиционный русский «Оливье» с бужениной собственного приготовления, 75 гр.
• Мурманская сельдь, подаётся с отварным картофелем и маринованным ялтинским луком, 50/75/10 гр.
• Салат «Цезарка» с ломтиками филе из цыплёнка Карнюшона томатами черри и крутонами из хрустящего багета с фирменной заправкой, 75 гр.
Горячая закуска
• Пулярка «Веллингтон» с фирменной подачей - с вишнёво-мятным соусом, 75/20 гр.
Горячее блюдо (одно на выбор)
• Филе деревенской индейки запечённой с прованскими травами, подаётся с рисом Басмати и соусом из французской горчицы, 120/150/30 гр.
• Каре кабанчика в медово-апельсиновой глазури, технология приготовления СУ-ВИД, подаётся со сливочным кускусом и цитрусовым конфитюром, 120/150/30гр
• Форель радужная запечённая целиком в фольге, подаётся с запечённым картофелем и соусом тар-тар, 120/150/30
Хлеб
• Хлеб из собственной пекарни 60/15 гр.
• Подается с чесночным маслом
Выпечка 30/30/30 гр.
• Пирожок с капустой
• Пирожок с куриным жульеном
• Пирожок с картофелем и грибами
• Торт из авторской кондитерской «Морошка», 100 гр.
Напитки
• Морс, 200 мл.
• Домашний лимонад, 200 мл.
• Кофе/чай (сахар, молоко, лимон), 200 мл
Алкогольные напитки
• Шампанское, 375 мл.
ИТОГО: общий вес блюд на 1 персону: 1 480 гр.
ИТОГО: общий объём напитков на 1 персону: 975 мл.
Пробковый сбор с 1 персоны - 500 руб. или Специальное предложение Винной карты в Новогоднюю ночь.
Новогодний банкет в ресторане «The River» отеля «River Palace Hotel»
Стоимость:
Взрослые - от 15 500 руб.
Детские (от 7 до 12 лет) - от 8 500 руб.
Детские (от 0 до 6 лет) - бесплатно.
Программа:
• Авторское меню от шеф-повара ресторана The River.
• Живое музыкальное сопровождение вечера.
• Розыгрыш новогодних подарков от River Palace Hotel.
• Безлимитный винный бар.
Новогодний банкет в отеле «Новотель»
Стоимость:
Взрослые - от 12 500 руб.
Детские (от 7 до 11 лет) - от 6 250 руб.
Детские (от 0 до 6 лет) - бесплатно.
*Тариф раннего бронирования (при оплате до 31.10.2024)
Гостиница «Охтинская». Космическая вечеринка в честь празднования Нового года 2025!
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
Взрослые - от 7 500 руб.
Детские (от 0 до 11 лет) - от 4 000 руб.
Гостиница «Cosmos ST. PETERSBURG NEVSKY HOTEL»
Сбор гостей в 21.30.
Начало банкета в 22.00 до 04.00.
В формате шведская линия "все включено".
В стол салаты и закуски, безлимитный алкоголь (водка, пиво, вино, игристое, сок, чай, кофе).
Шведская линия: безлимит по кухне до 03.00, по бару до 02.00.
Программа
• Ведущий театра и кино Михаил Сакулин.
• Живая музыка.
• Дед Мороз и Снегурочка.
• Детская комната с аниматором и просмотр детских мультфильмов.
• Фотозона.
• Велком дринк.
• Сладкие подарки для наших самых маленьких гостей.
• Конкурсы.
• Лотерея с подарками (для взрослых).
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
Взрослые - от 11 000 руб. до 13 000 руб. (в зависимости от месторасположения столика, см. рассадку).
Детские (от 4 до 14 лет) - от 5 500 руб. (50% стоимости взрослого билета зависит от месторасположения столика).
Детские (от 0 до 3 лет) - бесплатно.
Новый год 2025. Гостиница «ART HOTEL KARELIA»
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
Взрослые - 10 000 руб.
Детские (от 5 до 14 лет) - 5 000 руб.
Внимание! В ближайшее время возможно повышение цены.
Гостиница «Radisson Sonya». Новогодняя ночь 2025 Вечеринка в стиле Великого Гэтсби
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
Взрослые и детские (от 10 лет) - 12 000 руб.
Детские (от 7 до 9 лет) - 6 000 руб.
Детские (до 6 лет) - бесплатно!
Приглашаем вас отпраздновать Новый Год на вечеринке у Великого Гэтсби!
Программа:
Сбор гостей с 20:30.
• Приветственный бокал игристого вина и закуски от шеф-повара.
• Новогодний ужин в формате шведский стол с 21:00 до 02:00.
• Новогодняя программа с ведущим и Новогодняя дискотека с 21:00 до 02:00.
• Праздничная лотерея и сладкие подарки для детей.
Меню:
Холодные закуски и салаты.
• Оливье с перепелкой и говяжьим языком с соусом Прованс.
• Теплый салат с говядиной с картофелем стоун и кенийской фасолью.
• Салат с баклажаном, соусом Айоли и томатами Конкасе.
• Премиальная нарезка свежих овощей: огурцы, томаты, паприка, редис, зелень.
• Мясные деликатесы: лонганиза, пастрами, ветчина из индейки.
• Рыбное ассорти: слабосолёная форель, масляная рыба, форель холодного копчения.
Тарталетка с форелью гравлакс на молодом сыре с щучьей икрой.
• Сырное Плато: горгонзола, чеддер, пармезан, страчателла.
Горячее блюдо на выбор гостя
• Глазированное куриное филе с прованскими травами.
• Стейк флэт Айрон.
• Форель Су-вид с кремино из молодого сыра.
• Цукини c песто.
• Карамелизированный батоннет.
• Гратен Дофинуа с грибами.
Хлебная станция:
Пшеничный, гречишный, ржаной, гриссини и парижский багет со взбитым зеленым маслом.
Десерты:
Сезонные фрукты.
Французская тарталетка с ягодами.
Напитки:
Игристое вино (от двух гостей бутылка игристого включена в пакет).
Ассортимент безалкогольных напитков:
вода, яблочный сок, апельсиновый сок, ананасовый сок, ягодный сок, кофе и чай.
Ночная новогодняя автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу (за доп. плату)
Время начала: 22:00. Продолжительность: 5 ч. 30 м.
Место отправления: гостиница "Октябрьская" (у входа) Лиговский проспект, д. 10.
Место окончания: гостиница "Октябрьская".
Обращаем Ваше внимание: на Дворцовую площадь, помимо оружия и прочих опасных предметов, не разрешается проносить пиротехнику, огнеопасные вещества, алкогольные и безалкогольные напитки. Для прохода на Дворцовую площадь обязателен паспорт!
Описание экскурсии:
Новый год – это праздник, который с нетерпением ждут и взрослые и дети. Провести Новогоднюю ночь хочется весело и необычно, так, чтобы воспоминания грели душу весь последующий год, а красочные фотографии напоминали об этом событии.
Предлагаем Вам встретить Новый 2025 год, отправившись в путешествие на автобусе по ночному Санкт-Петербургу.
Из окон теплого автобуса Вы увидите все великолепие Северной столицы, сверкающей в огнях праздничной иллюминации, фонари Невского проспекта и усыпанные яркими огнями новогодние елки на главных площадях города.
Каждому участнику программы – шампанское и угощение!
Достопримечательности по маршруту:
- Невский проспект;
- Исаакиевская площадь;
- Сенатская площадь;
- памятник Петру I;
- «Медный всадник»;
- стрелка Васильевского острова;
- Сфинксы;
- Дворцовая площадь.
Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:
Дворцовая площадь, Исаакиевская площадь, Сфинксы, Семимостье (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).
Стоимость экскурсии:
- Взрослый - 3500 руб.
- Льготный* - 3300 руб.
- Школьник (7-17 лет) - 3000 руб.
- Дошкольник - 2800 руб.
* Льготная категория РФ: пенсионеры с 60 лет, студенты (18-22 лет) (при наличии соответствующих документов).