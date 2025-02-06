Новый год в Петербурге с детьми! Тур на 5 дней

Проведите новогодние праздники вместе с вашими близкими насыщенно и ярко в Санкт-Петербурге! Вас ждет обзорная экскурсия по городу, посещение фабрики елочных игрушек с мастер-классом, музей Фаберже, балет «Щелкунчик», а также загородная поездка в Царское Село.
5
3 отзыва
Новый год в Петербурге с детьми! Тур на 5 дней
Новый год в Петербурге с детьми! Тур на 5 дней
Новый год в Петербурге с детьми! Тур на 5 дней
Ближайшие даты:
29
дек
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Мастер-класс по художественной росписи новогоднего шара. Автобусная экскурсия «Время загадывать желания»

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 12:00 до 14:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Отъезд на программу от отеля проживания.

14:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Мастер-класс по художественной росписи новогоднего шара.

Приглашаем Вас в волшебную мастерскую, где Вы увидите елочные игрушки, произведенные за последние 100 лет: стеклянные, деревянные, оловянные, ватные, бумажные.

Вдохновились? Тогда пора сделать самый красивый подарок для своей елочки, и подарить ей уникальный шар, расписанный и украшенный своими руками.

Автобусная экскурсия «Время загадывать желания».

В Петербурге есть немало мест, способных исполнить Ваши желания. Многие из них как раз и включены в маршрут нашей экскурсии.

Вы поймаете за хвост удачу вместе с городским фотографом, познакомитесь с Чижиком-Пыжиком и петербургскими Атлантами, узнаете, где в Петербурге прячутся Пегасы и почему у Остапа Бендера шнурок только на одном ботинке.

Ужин в кафе города.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~6,5 часов (окончание в ~20:30).

Мастер-класс по художественной росписи новогоднего шара. Автобусная экскурсия «Время загадывать желания»Мастер-класс по художественной росписи новогоднего шара. Автобусная экскурсия «Время загадывать желания»Мастер-класс по художественной росписи новогоднего шара. Автобусная экскурсия «Время загадывать желания»Мастер-класс по художественной росписи новогоднего шара. Автобусная экскурсия «Время загадывать желания»Мастер-класс по художественной росписи новогоднего шара. Автобусная экскурсия «Время загадывать желания»
2 день

Автобусная экскурсия «Новогодний Санкт-Петербург». Музей Фаберже

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия “Новогодний Санкт-Петербург”.

Новый Год – это время чудес и прекрасного настроения.

А еще праздничной атмосферы, частичку которой Вы непременно получите на этой экскурсии.

Прогулка по острову Новая Голландия.

Вы окажетесь в новом красивом общественном пространстве в центре города, где царит новогодняя атмосфера.

Во время праздников здесь невероятно красиво. Вы загляните на Новогоднюю ярмарку, где можно прикупить необычные сувениры.

Здесь можно вкусно покушать в небольших фудкортах, а также в дорогих ресторанах. На острове проходят тематические мероприятия для взрослых и детей, а также работает каток, билеты на который лучше приобретать заранее.

Экскурсия в Музее Фаберже.

Вместе с экскурсоводом Вы совершите путешествие по залам музея и узнаете, с какими материалами работали ювелиры и что создавали, а также как Карлу Фаберже удалось превратить маленькую мастерскую во всемирно известную ювелирную компанию.

В былые времена человека окружало множество предметов, назначение которых сегодня нам непонятно.

На примере предметов из коллекции Музея Фаберже Вы узнаете для чего нужен несессер, что хранили в бонбоньерке и почему все эти загадочные предметы были нужны в повседневной жизни.

Обед в кафе города.

Новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки с угощением и подарками!

Место окончания программы: центр города.

Продолжительность программы: ~5,5 часа (окончание в ~15:30).

Предлагаем за дополнительную плату (приобретаются заранее).

Праздничный Новогодний ужин (за доп. плату).

22:00 Ночная новогодняя автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу (за доп. плату взрослый - 3500 руб., льготный* - 3300 руб., школьник (7-17 лет) - 3000 руб., дошкольник - 2800 руб).

* Льготная категория РФ: пенсионеры с 60 лет, студенты (18-22 лет) (при наличии соответствующих документов).

Описание экскурсии в разделе Важно знать.

Автобусная экскурсия «Новогодний Санкт-Петербург». Музей ФабержеАвтобусная экскурсия «Новогодний Санкт-Петербург». Музей ФабержеАвтобусная экскурсия «Новогодний Санкт-Петербург». Музей ФабержеАвтобусная экскурсия «Новогодний Санкт-Петербург». Музей ФабержеАвтобусная экскурсия «Новогодний Санкт-Петербург». Музей Фаберже
3 день

Автобусная экскурсия «Удивительный Петербург». Петропавловская крепость

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

11:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Удивительный Петербург».

В ходе экскурсии сначала Вы побываете на Заячьем острове, где Петром Великим была основана крепость, положившая начало Санкт-Петербургу.

А после отравитесь в уникальный интерактивный музей-макет, только здесь можно увидеть Петербург 18 века.

Вот какие чудеса приготовил для Вас Санкт-Петербург!

Экскурсия по территории Петропавловской крепости.

В ходе экскурсии по крепости вы узнаете историю ее создания, пройдете по брусчатке, по которой ходил сам император Петр I.

Вы увидите триумфальные ворота, главную Соборную площадь и памятник Петру I, и сосчитаете, а сколько же зайцев сейчас живёт на острове.

Обед в кафе.

Костюмированная экскурсия с фрейлиной в музее-макете «Петровская акватория».

Захватывающий рассказ о жизни императорских особ при дворе.

Роскошь, балы, маскарады и тайные свидания – жизнь фрейлины со стороны похожа на сказку. Но, оказывается, все не так просто… Интриги, скандалы, испытания – об этом и многом другом поведает прекрасная фрейлина.

По окончании экскурсии вы сможете сделать эксклюзивное селфи с очаровательной придворной дамой.

Место окончания программы: центр города (ближайшая ст. метро "Адмиралтейская").

Продолжительность программы: ~5,5 часов (окончание ~17:00).

Автобусная экскурсия «Удивительный Петербург». Петропавловская крепостьАвтобусная экскурсия «Удивительный Петербург». Петропавловская крепость
4 день

Царское Село, Екатерининский дворец и парк. Балет «Щелкунчик»

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Освобождение номеров.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции».

Царское Село – парадная летняя резиденция российских императоров, один из красивейших дворцово-парковых ансамблей Европы.

В этом живописном месте российские государи жили в теплое время года, и тогда здесь устраивались официальные приемы, роскошные балы и увеселительные придворные мероприятия.

Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.

Приезжавших в Царское Село европейцев потрясала фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца, который сравнивали с "драгоценностью".

Именно в этом дворце расположена знаменитая Янтарная комната, открывшаяся в 2003 году после полной реставрации.

Хорош в любое время и Екатерининский парк, где у вас будет немного свободного времени для самостоятельной прогулки.

Обед в кафе.

16:00 Возвращение в гостиницу.

Свободное время в отеле для подготовки к вечернему мероприятию.

17:00 Трансфер в театр.

Туристы, проживающие в отеле izzzi 3* у Гостиного двора, в театр подходят самостоятельно (3 мин. пешком).

18:00 Посещение Александринского театра.

2 часа 40 минут с двумя антрактами.

Балет «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге восхищает и завораживает своей зрелищностью.

История о том, как деревянная кукла оказалась заколдованным принцем, который с помощью доброй и самоотверженной девочки Маши победил злого Мышиного короля, — не просто красивая сказка.

Это волнительный рассказ о том скоротечном времени, когда на смену беззаботному детству приходят светлая грусть юности, мечты о любви и гармонии.

Блестящая хореография, точность исполнения, красочные декорации и костюмы — все это и есть рождественская история «Щелкунчик», которая пользуется огромной популярностью и является одним из самых красочных представлений в новогоднем Петербурге.

Место окончания программы: Александринский театр (ближайшая ст. метро «Гостиный двор»).

Продолжительность программы: ~10 часов.

Царское Село, Екатерининский дворец и парк. Балет «Щелкунчик»Царское Село, Екатерининский дворец и парк. Балет «Щелкунчик»Царское Село, Екатерининский дворец и парк. Балет «Щелкунчик»Царское Село, Екатерининский дворец и парк. Балет «Щелкунчик»Царское Село, Екатерининский дворец и парк. Балет «Щелкунчик»Царское Село, Екатерининский дворец и парк. Балет «Щелкунчик»Царское Село, Екатерининский дворец и парк. Балет «Щелкунчик»Царское Село, Екатерининский дворец и парк. Балет «Щелкунчик»
5 день

Свободный день. Завершение тура

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Освобождение номеров до 12:00.

Выезд из гостиницы самостоятельно.

Свободный день.

Самостоятельное участие в новогодних гуляниях в центре города.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения (мест нет, набор закрыт):

ГостиницаКатегория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
Вертикаль (Лесная)***4-мест 2-х комнатный Friends (без завтрака)30.12.202403.01.202526290256502564026290-
студио с кухней (без завтрака)30.12.202403.01.20252629025650--31990
4-мест 2-х комнатный Friends30.12.202403.01.202528990283702834028990-
студио с кухней30.12.202403.01.20252973029120--34590
студио плюс с кухней (без завтрака)30.12.202403.01.20252988029230245102516039160
студио плюс с кухней30.12.202403.01.20253288032230245102516040880
Санкт-Петербург****стандартный (двор)30.12.202403.01.20253468033990276302828050150
стандартный (Нева)30.12.202403.01.20254322042570276302828067220
делюкс (двор)30.12.202403.01.20255122050570276302828083220
делюкс (Нева)30.12.202403.01.20255922058570276302828099220
Русь****джуниор сюит30.12.202403.01.20253595035290290102966049160
izzzi 3* у Гостиного дворасмарт с БК30.12.202403.01.20253899038370--57450
комфорт30.12.202403.01.20254073040120285102916060880

Смарт с БК – компактный и уютный номер в тренде современных европейских номеров, подходит для одноместного или двухместного размещения.

Открыт набор на мини-группу (16 человек).

Стоимость тура на 1 человека:

ГостиницаКатегория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
Санкт-Петербург****стандартный (двор)30.12.202403.01.20254825047590409304158064360
делюкс (двор)30.12.202403.01.20256457063920403404099097450
делюкс (Нева)30.12.202403.01.202572790721404034040990113890

Варианты проживания

Отель Санкт-Петербург

4 ночи

Роскошный отель «Санкт-Петербург 4*» имеет удобное расположение в центральной части северной столицы, вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.

Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.

Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре Meeting Point, который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.

Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.

Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.

Отель Санкт-ПетербургОтель Санкт-ПетербургОтель Санкт-ПетербургОтель Санкт-ПетербургОтель Санкт-ПетербургОтель Санкт-Петербург

Гостиница Vertical Лесная

4 ночи

Гостиница «Vertical Лесная» расположена в динамичном Выборгском районе, в 5 км от центра Санкт-Петербурга. С бесплатным подключением к WI-FI можно работать, развлекаться и всегда оставаться на связи. Для быстрой транспортировки до места отдыха работает платный трансфер.

Апартаменты в этом комплексе подойдут для любителей нестандартного дизайна и неформальных пространств. Сам интерьер напоминает своим оформлением настоящий арт-объект. Номерной фонд включает 658 номеров формата «студия», оснащённых рабочей зоной, телевизором с плоским экраном, сейфом и гардеробом. В собственной ванной комнате установлен душ, также предоставляется набор гигиенических принадлежностей.

Собственная мини-кухня располагает утварью, гарнитуром, посудой, холодильником, плитой, чайником и микроволновой печью. Супермаркет в пешей доступности.

На территории обустроен коворкинг и прачечная, объединённая с игровой спортивно-развлекательной зоной. До аэропорта «Пулково-2» путь составляет 19,5 км.

Гостиница Vertical ЛеснаяГостиница Vertical ЛеснаяГостиница Vertical ЛеснаяГостиница Vertical ЛеснаяГостиница Vertical ЛеснаяГостиница Vertical ЛеснаяГостиница Vertical Лесная

Отель Русь Санкт-Петербург

4 ночи

«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.

Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.

Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.

Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.

Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.

Отель Русь Санкт-ПетербургОтель Русь Санкт-ПетербургОтель Русь Санкт-ПетербургОтель Русь Санкт-ПетербургОтель Русь Санкт-ПетербургОтель Русь Санкт-ПетербургОтель Русь Санкт-Петербург

Отель izzzi 3* у Гостиного двора

4 ночи

Отель «izzzi 3* у Гостиного двора» расположен рядом с Александринским театром, в 440 м от станции метро Гостиный двор и в 800 м от станции Невский проспект.

К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.

Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, а для гостей отеля предусмотрена скидка. Компании также могут забронировать в ресторане банкет или фуршет с посадкой до 30 гостей.

Присутствует отличный конференц-зал вместимостью до 40 человек.

В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается Екатерининский Сад - 180 м, Аничков дворец - 600 м и Казанский кафедральный собор - 1 км. До Московского железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • Завтраки со второго дня тура (если не выбран тариф «без завтрака»)
  • 3 обеда, 1 ужин
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Билет в театр
  • Автобус по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту (от 2000 руб. /машина)
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Завтраки, если выбран тариф «без завтрака», обеды и ужины вне программы (самостоятельно)
  • Новогодний банкет (оплата при бронировании тура), стоимость уточняется
  • Доп. экскурсии (по желанию)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Новогодняя ночь в ресторане гостиницы "Москва"

Новогодняя ночь в банкет-холле «Бальмонт» отеля «Москва».

Бальмонт-холл, пл. Александра Невского, 2, Санкт-Петербург.

Стоимость:

Столы кат. «А»

Взрослые - 20000 руб.
Дети 5-12 лет - 10000 руб. 		Столы кат. «В»

Взрослые - 15000 руб.
Дети 5-12 лет - 10000 руб.
Отель «Санкт-Петербург». Новогодняя ночь в панорамном ресторане «Беринг»

Стоимость:

Взрослые - от 9 000 руб.

Детские (от 6 до 12 лет) - от 4 500 р. *

Детские (от 0 до 5 лет) - бесплатно.

*Внимание, 50% от стоимости детского билета в возрасте от 6 до 12 лет идет депозитом на бар для взрослых.

Новогодний банкет в отеле «Октябрьская»

Стоимость:

Взрослые - от 12 000 руб.

Детские (от 6 до 12 лет) - от 6 000 руб.*

Детские (от 0 до 5 лет) - бесплатно

*Внимание! 50% от стоимости детского билета идет депозитом на бар для взрослых.

Новогодний банкет в отеле «Азимут»

Новогодний банкет в ресторане «Азимут» отеля «Азимут Санкт-Петербург».

Стоимость:

Взрослые - от 14 000 руб.

Детские (от 7 до 12 лет) - от 10 000 руб.

Детские (от 0 до 6 лет) - бесплатно.

Новогодний банкет в ресторане «Аист» гостиницы «Русь»

Стоимость:

Взрослый билет - 17 800 руб.

Детский билет (с 6 до 14 лет) - 10 680 руб. (СКИДКА 40%)

Детям до 6 лет - бесплатно

С одним взрослым может пройти только один ребёнок до 6 лет!

Меню

Холодные закуски (выход на 1 чел., грамм)

«Деликатесы из морепродуктов»

• Канапе с нежным Атлантическим лососем шеф-посола и кремом чиз, 20 гр.
• Сервировка в шотах
• Королевские креветки с рататуем из тропических фруктов
• Антре из кальмара г/к с микро зеленью
• Крабовые крокеты с салатом чука и ореховым соусом, 50/35/30 гр.
• Рыбное заливное из нескольких сортов рыбы, 50 гр.

«Мясная классика»

• Рийет из печени дичи с клюквой, 30 гр.
• Домашняя пряная буженина/язык телячий, отварной/ цесарка копчёная с паприкой, подаются с горчицей, 25/25/25/10 гр.
• Холодец из двух сортов мяса (говядина, свинин) подаётся со сливочным хреном, 75 /10 гр.
• Канапе на ржаном крутоне с подкопчёным салом из дикого кабана и маринованным корнишоном, 35 гр.

Овощное плато: 15/15/15/10 гр:

• Спелые, отборные помидоры
• Огурчики пуплята
• Сочный болгарский перец
• Зелень

Домашние соления: 15/15/15 гр

• Корнишоны маринованные
• Капуста по-грузински
• Томаты маринованные

Салаты

• Традиционный русский «Оливье» с бужениной собственного приготовления, 75 гр.
• Мурманская сельдь, подаётся с отварным картофелем и маринованным ялтинским луком, 50/75/10 гр.
• Салат «Цезарка» с ломтиками филе из цыплёнка Карнюшона томатами черри и крутонами из хрустящего багета с фирменной заправкой, 75 гр.

Горячая закуска

• Пулярка «Веллингтон» с фирменной подачей - с вишнёво-мятным соусом, 75/20 гр.

Горячее блюдо (одно на выбор)

• Филе деревенской индейки запечённой с прованскими травами, подаётся с рисом Басмати и соусом из французской горчицы, 120/150/30 гр.
• Каре кабанчика в медово-апельсиновой глазури, технология приготовления СУ-ВИД, подаётся со сливочным кускусом и цитрусовым конфитюром, 120/150/30гр
• Форель радужная запечённая целиком в фольге, подаётся с запечённым картофелем и соусом тар-тар, 120/150/30

Хлеб

• Хлеб из собственной пекарни 60/15 гр.
• Подается с чесночным маслом

Выпечка 30/30/30 гр.

• Пирожок с капустой
• Пирожок с куриным жульеном
• Пирожок с картофелем и грибами
• Торт из авторской кондитерской «Морошка», 100 гр.

Напитки

• Морс, 200 мл.
• Домашний лимонад, 200 мл.
• Кофе/чай (сахар, молоко, лимон), 200 мл

Алкогольные напитки

• Шампанское, 375 мл.

ИТОГО: общий вес блюд на 1 персону: 1 480 гр.
ИТОГО: общий объём напитков на 1 персону: 975 мл.

Пробковый сбор с 1 персоны - 500 руб. или Специальное предложение Винной карты в Новогоднюю ночь.

Новогодний банкет в ресторане «The River» отеля «River Palace Hotel»

Стоимость:

Взрослые - от 15 500 руб.

Детские (от 7 до 12 лет) - от 8 500 руб.

Детские (от 0 до 6 лет) - бесплатно.

Программа:

• Авторское меню от шеф-повара ресторана The River.
• Живое музыкальное сопровождение вечера.
• Розыгрыш новогодних подарков от River Palace Hotel.
• Безлимитный винный бар.

Новогодний банкет в отеле «Новотель»

Стоимость:

Взрослые - от 12 500 руб.

Детские (от 7 до 11 лет) - от 6 250 руб.

Детские (от 0 до 6 лет) - бесплатно.

*Тариф раннего бронирования (при оплате до 31.10.2024)

Гостиница «Охтинская». Космическая вечеринка в честь празднования Нового года 2025!

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:

Взрослые - от 7 500 руб.

Детские (от 0 до 11 лет) - от 4 000 руб.

Гостиница «Cosmos ST. PETERSBURG NEVSKY HOTEL»

Сбор гостей в 21.30.

Начало банкета в 22.00 до 04.00.

В формате шведская линия "все включено".

В стол салаты и закуски, безлимитный алкоголь (водка, пиво, вино, игристое, сок, чай, кофе).

Шведская линия: безлимит по кухне до 03.00, по бару до 02.00.

Программа

Ведущий театра и кино Михаил Сакулин.

• Живая музыка.

• Дед Мороз и Снегурочка.

• Детская комната с аниматором и просмотр детских мультфильмов.

• Фотозона.

• Велком дринк.

• Сладкие подарки для наших самых маленьких гостей.

• Конкурсы.

Лотерея с подарками (для взрослых).

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:

Взрослые - от 11 000 руб. до 13 000 руб. (в зависимости от месторасположения столика, см. рассадку).

Детские (от 4 до 14 лет) - от 5 500 руб. (50% стоимости взрослого билета зависит от месторасположения столика).

Детские (от 0 до 3 лет) - бесплатно.

Новый год 2025. Гостиница «ART HOTEL KARELIA»

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:

Взрослые - 10 000 руб.
Детские (от 5 до 14 лет) - 5 000 руб.

Внимание! В ближайшее время возможно повышение цены.

Гостиница «Radisson Sonya». Новогодняя ночь 2025 Вечеринка в стиле Великого Гэтсби

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:

Взрослые и детские (от 10 лет) - 12 000 руб.

Детские (от 7 до 9 лет) - 6 000 руб.

Детские (до 6 лет) - бесплатно!

Приглашаем вас отпраздновать Новый Год на вечеринке у Великого Гэтсби!

Программа:

Сбор гостей с 20:30.

• Приветственный бокал игристого вина и закуски от шеф-повара.

• Новогодний ужин в формате шведский стол с 21:00 до 02:00.

• Новогодняя программа с ведущим и Новогодняя дискотека с 21:00 до 02:00.

• Праздничная лотерея и сладкие подарки для детей.

Меню:

Холодные закуски и салаты.

• Оливье с перепелкой и говяжьим языком с соусом Прованс.

• Теплый салат с говядиной с картофелем стоун и кенийской фасолью.

• Салат с баклажаном, соусом Айоли и томатами Конкасе.

• Премиальная нарезка свежих овощей: огурцы, томаты, паприка, редис, зелень.

• Мясные деликатесы: лонганиза, пастрами, ветчина из индейки.

• Рыбное ассорти: слабосолёная форель, масляная рыба, форель холодного копчения.

Тарталетка с форелью гравлакс на молодом сыре с щучьей икрой.

• Сырное Плато: горгонзола, чеддер, пармезан, страчателла.


Горячее блюдо на выбор гостя

• Глазированное куриное филе с прованскими травами.
• Стейк флэт Айрон.
• Форель Су-вид с кремино из молодого сыра.
• Цукини c песто.
• Карамелизированный батоннет.
• Гратен Дофинуа с грибами.


Хлебная станция:

Пшеничный, гречишный, ржаной, гриссини и парижский багет со взбитым зеленым маслом.

Десерты:

Сезонные фрукты.

Французская тарталетка с ягодами.

Напитки:

Игристое вино (от двух гостей бутылка игристого включена в пакет).

Ассортимент безалкогольных напитков:

вода, яблочный сок, апельсиновый сок, ананасовый сок, ягодный сок, кофе и чай.

Ночная новогодняя автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу (за доп. плату)

Время начала: 22:00. Продолжительность: 5 ч. 30 м.

Место отправления: гостиница "Октябрьская" (у входа) Лиговский проспект, д. 10.

Место окончания: гостиница "Октябрьская".

Обращаем Ваше внимание: на Дворцовую площадь, помимо оружия и прочих опасных предметов, не разрешается проносить пиротехнику, огнеопасные вещества, алкогольные и безалкогольные напитки. Для прохода на Дворцовую площадь обязателен паспорт!

Описание экскурсии:

Новый год – это праздник, который с нетерпением ждут и взрослые и дети. Провести Новогоднюю ночь хочется весело и необычно, так, чтобы воспоминания грели душу весь последующий год, а красочные фотографии напоминали об этом событии.

Предлагаем Вам встретить Новый 2025 год, отправившись в путешествие на автобусе по ночному Санкт-Петербургу.

Из окон теплого автобуса Вы увидите все великолепие Северной столицы, сверкающей в огнях праздничной иллюминации, фонари Невского проспекта и усыпанные яркими огнями новогодние елки на главных площадях города.

Каждому участнику программы – шампанское и угощение!

Достопримечательности по маршруту:

  • Невский проспект;
  • Исаакиевская площадь;
  • Сенатская площадь;
  • памятник Петру I;
  • «Медный всадник»;
  • стрелка Васильевского острова;
  • Сфинксы;
  • Дворцовая площадь.

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:
Дворцовая площадь, Исаакиевская площадь, Сфинксы, Семимостье (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Стоимость экскурсии:

  • Взрослый - 3500 руб.
  • Льготный* - 3300 руб.
  • Школьник (7-17 лет) - 3000 руб.
  • Дошкольник - 2800 руб.

* Льготная категория РФ: пенсионеры с 60 лет, студенты (18-22 лет) (при наличии соответствующих документов).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
6 фев 2025
Приятное общение,хорошая организация.
И
5 фев 2025
Спасибо! Все замечательно: и организация тура и сам тур. Оформили оперативно, за два дня, онлайн. На все мои вопросы быстро отвечали, забронировали дополнительные ночи в отеле, и именно в том,
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в котором мне хотелось жить. Тур тоже понравился, поскольку в нём были экскурсии, на которых я ещё не была в Питере (например, императорский дворец и верхний сад в Петергофе), экскурсия на один день в Карелию, а также были свободные дни, которые я использовала по своему усмотрению. Спасибо, Большая Страна, за все! Подписалась на вас в соцсетях. 😊

У
4 фев 2025
Родители уставшие и довольные)))
Родители уставшие и довольные)))Родители уставшие и довольные)))Родители уставшие и довольные)))

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