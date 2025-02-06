1 день

Мастер-класс по художественной росписи новогоднего шара. Автобусная экскурсия «Время загадывать желания»

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 12:00 до 14:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Отъезд на программу от отеля проживания.

14:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Мастер-класс по художественной росписи новогоднего шара.

Приглашаем Вас в волшебную мастерскую, где Вы увидите елочные игрушки, произведенные за последние 100 лет: стеклянные, деревянные, оловянные, ватные, бумажные.

Вдохновились? Тогда пора сделать самый красивый подарок для своей елочки, и подарить ей уникальный шар, расписанный и украшенный своими руками.

Автобусная экскурсия «Время загадывать желания».

В Петербурге есть немало мест, способных исполнить Ваши желания. Многие из них как раз и включены в маршрут нашей экскурсии.

Вы поймаете за хвост удачу вместе с городским фотографом, познакомитесь с Чижиком-Пыжиком и петербургскими Атлантами, узнаете, где в Петербурге прячутся Пегасы и почему у Остапа Бендера шнурок только на одном ботинке.

Ужин в кафе города.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~6,5 часов (окончание в ~20:30).