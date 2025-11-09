Мои заказы

Роскошь и тайны петербургских дворцов

Погрузитесь в атмосферу роскоши и великолепия на майских праздниках в Санкт-Петербурге! Вас ждет насыщенная программа с посещением самых знаменитых достопримечательностей города на Неве.

Вы посетите дворец великого князя Владимира Александровича, Юсуповский дворец, а также Гатчину и Царское Село.
Роскошь и тайны петербургских дворцовФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Роскошь и тайны петербургских дворцовФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Роскошь и тайны петербургских дворцовФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
7
мая

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 12:00 до 14:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Отъезд на программу от отеля проживания.

14:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Экскурсионный маршрут проходит по красивейшим местам Санкт-Петербурга – главным городским улицам, парадным набережным и площадям.

Словно в сказке, Санкт-Петербург закружит вас чередой прекрасных фасадов дворцов, за стенами которых вершились судьбы отдельных людей и целого государства.

Они помнят о любви и ненависти, о благородстве и низости, о верности и предательстве сильных мира сего.

Экскурсия во дворец великого князя Владимира Александровича.

Вы побываете в гостях у внука императора Николая I. Он обладал тонким художественным вкусом, глубокими познаниями в области русской истории, литературы и искусства.

Зеркальным отражением вкусов, нравов, пристрастий владельца стало художественное оформление парадных залов и жилых покоев его прекрасного дворца.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~4 часа.

Обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуОбзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуОбзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуОбзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Свободный день.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Гатчина и Царское Село

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Поездка в Гатчину и Царское Село – это отличный способ познакомиться с двумя наиболее значимыми и красивыми дворцово-парковыми ансамблями пригородов Санкт-Петербурга.

Автобусная экскурсия в Гатчину «Загадочный император Павел I»ю

История дворцово-паркового ансамбля в Гатчине началась в 1765 году, когда Екатерина II подарила эти земли своему фавориту – графу Григорию Орлову. Дворец был возведен архитектором Антонио Ринальди в стиле рыцарского средневекового замка.

В 1783 году, после смерти графа Г. Г. Орлова, императрица Екатерина II подарила Гатчину своему сыну, великому князю Павлу Петровичу, будущему императору Павлу I.

Он преобразил Гатчину в соответствии со своими представлениями об идеальном государстве. В 1881 году в Гатчине на 13 лет поселился Александр III со своей семьей. Государь очень любил Гатчину и ежегодно выделял на обустройство города немалые средства. В результате Гатчина стала образцовым дворцовым городом.

Экскурсия в Гатчинский дворец.

Вы будете очарованы великолепными интерьерами Гатчинского дворца, безмятежностью пейзажей окружающего его парка и зеркальной гладью многочисленных озер и прудов.

В ходе экскурсии по Гатчинскому дворцу Вы увидите мемориальные вещи, которые принадлежали императору Павлу I, бережно сохраненные вдовствующей императрицей Марией Федоровной, парадные залы, где царствуют поистине имперское великолепие и роскошь.

Обед в кафе.

Переезд в Царское Село (~45 мин.).

Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции».

Вы окажетесь в блистательном мире бывшей официальной резиденции русских императоров – Царском Селе.

В ходе экскурсии Вы узнаете, когда появился этот пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним связаны и почему его часто называют «город муз». Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете.

Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.

Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца.

Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.

Прогулка по Екатерининскому парку.

После экскурсии по дворцу у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец.

Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~9,5 часов.

Гатчина и Царское СелоГатчина и Царское СелоГатчина и Царское СелоГатчина и Царское СелоГатчина и Царское СелоГатчина и Царское СелоГатчина и Царское СелоГатчина и Царское СелоГатчина и Царское Село
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Автобусная экскурсия «Романтика и тайны петербургских дворцов»

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Освобождение номеров.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.

09:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Романтика и тайны петербургских дворцов».

Сегодня мы посетим Юсуповский дворец, который великолепием интерьеров мог соперничать даже с императорскими владениями.

По пути к дворцу Вы увидите немало роскошных особняков, каждый из которых по-своему прекрасен. Судьбы их владельцев часто переплетались самым загадочным образов, в том числе и с родом Юсуповых.

Экскурсия в Юсуповский дворец (парадные залы, жилые покои князя и экспозиция «Убийство Распутина»).

Юсуповский дворец – один из редких особняков, где уцелели не только парадные залы, но и личные покои хозяев. В облике дворца отразились как восточное происхождение владельцев, так и тонкий вкус, и неограниченные финансовые возможности.

Помимо парадных залов, в которых Юсуповы устраивали свои ежегодные балы, вы побываете в музыкальной гостиной, гостиной Генриха II, кабинете князя с библиотекой, Мавританской гостиной, а также на экспозиции «Убийство Распутина», где реконструированы события последних часов жизни одного из самых загадочных персонажей российской истории.

Место окончания программы: Московский вокзал, станция метро «Площадь Восстания».

Продолжительность программы: ~3,5 часа (окончание в ~13:00).

Автобусная экскурсия «Романтика и тайны петербургских дворцов»Автобусная экскурсия «Романтика и тайны петербургских дворцов»Автобусная экскурсия «Романтика и тайны петербургских дворцов»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

ГостиницаКатегория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
Россия***стандартный08.05.202511.05.20252087018720--29870
бизнес08.05.202511.05.20252127019120151201727030670
комфорт08.05.202511.05.20252267020520151201727033470
Апарт-отель Uno by Valoстандарт DBL (без завтрака)08.05.202511.05.20252167019520--30670
Октябрьская****стандартный (туркласс)/
стандартный (туркласс) DBL		08.05.202511.05.20252427022120--32270
комфорт/
комфорт DBL		08.05.202511.05.20252512022920191202127033670
джуниор сьют08.05.202511.05.20252739025240191202127038270

Доплата за иностранного туриста составит 1200 руб.

Варианты проживания

Гостиница Россия Санкт-Петербург

3 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Гостиница Россия Санкт-ПетербургГостиница Россия Санкт-ПетербургГостиница Россия Санкт-ПетербургГостиница Россия Санкт-ПетербургГостиница Россия Санкт-ПетербургГостиница Россия Санкт-ПетербургГостиница Россия Санкт-Петербург
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Апарт-отель Uno by Valo

3 ночи

Апарт-отель «UNO by Valo» – статусное место для проживания, находящееся в Санкт-Петербурге, недалеко от Московского вокзала. В непревзойденную атмосферу города прекрасно вписывается архитектурный облик здания апарт-отеля, которое было построено в 1901 году. Фасад отеля украшен французскими балконами, всё оформлено в петербургском неостиле.

Апартаменты оформлены в итальянском стиле, используется теплая гамма в одном цвете. К размещению предлагаются комфортабельные номера со стильным интерьером и удобствами для проживания. В их числе удобные спальные места, телевидение, санузел с душевой кабиной и туалетно-косметическими средствами. Постояльцам предоставляются полотенца, а также доступ к беспроводному интернету.
В номерах категории «Комфорт» и «Супериор» организованы небольшие кухонные зоны.

Рядом расположены: набережные Синопская и Обводного канала, Центр современного искусства, стадион и несколько станций метро. Расстояние до аэропорта «Пулково» - 14,9 км, до Московского вокзала - 0,6 км.

Апарт-отель Uno by ValoАпарт-отель Uno by ValoАпарт-отель Uno by ValoАпарт-отель Uno by Valo
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Октябрьская 4

3 ночи

Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.

Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.

Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.

Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.

Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • 3 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»)
  • 1 обед
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Завтраки (если выбран тариф «без завтрака»)
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Новогодняя петербургская коллекция на 7 дней
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Новогодняя петербургская коллекция на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
31 дек в 10:00
от 30 100 ₽ за человека
Дворцы и усадьбы петербургской знати. Тур в Санкт-Петербург на 5 дней
На автобусе
5 дней
1 отзыв
Дворцы и усадьбы петербургской знати. Тур в Санкт-Петербург на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
от 31 650 ₽ за человека
День за днем. Петербургские истории. Тур на 5 дней
На автобусе
5 дней
2 отзыва
День за днем. Петербургские истории. Тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
6 июн в 10:00
11 июн в 10:00
от 23 340 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга