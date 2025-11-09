Вы посетите дворец великого князя Владимира Александровича, Юсуповский дворец, а также Гатчину и Царское Село.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
С 12:00 до 14:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».
Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Отъезд на программу от отеля проживания.
14:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Экскурсионный маршрут проходит по красивейшим местам Санкт-Петербурга – главным городским улицам, парадным набережным и площадям.
Словно в сказке, Санкт-Петербург закружит вас чередой прекрасных фасадов дворцов, за стенами которых вершились судьбы отдельных людей и целого государства.
Они помнят о любви и ненависти, о благородстве и низости, о верности и предательстве сильных мира сего.
Экскурсия во дворец великого князя Владимира Александровича.
Вы побываете в гостях у внука императора Николая I. Он обладал тонким художественным вкусом, глубокими познаниями в области русской истории, литературы и искусства.
Зеркальным отражением вкусов, нравов, пристрастий владельца стало художественное оформление парадных залов и жилых покоев его прекрасного дворца.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~4 часа.
Свободный день
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Свободный день.
Гатчина и Царское Село
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Поездка в Гатчину и Царское Село – это отличный способ познакомиться с двумя наиболее значимыми и красивыми дворцово-парковыми ансамблями пригородов Санкт-Петербурга.
Автобусная экскурсия в Гатчину «Загадочный император Павел I»ю
История дворцово-паркового ансамбля в Гатчине началась в 1765 году, когда Екатерина II подарила эти земли своему фавориту – графу Григорию Орлову. Дворец был возведен архитектором Антонио Ринальди в стиле рыцарского средневекового замка.
В 1783 году, после смерти графа Г. Г. Орлова, императрица Екатерина II подарила Гатчину своему сыну, великому князю Павлу Петровичу, будущему императору Павлу I.
Он преобразил Гатчину в соответствии со своими представлениями об идеальном государстве. В 1881 году в Гатчине на 13 лет поселился Александр III со своей семьей. Государь очень любил Гатчину и ежегодно выделял на обустройство города немалые средства. В результате Гатчина стала образцовым дворцовым городом.
Экскурсия в Гатчинский дворец.
Вы будете очарованы великолепными интерьерами Гатчинского дворца, безмятежностью пейзажей окружающего его парка и зеркальной гладью многочисленных озер и прудов.
В ходе экскурсии по Гатчинскому дворцу Вы увидите мемориальные вещи, которые принадлежали императору Павлу I, бережно сохраненные вдовствующей императрицей Марией Федоровной, парадные залы, где царствуют поистине имперское великолепие и роскошь.
Обед в кафе.
Переезд в Царское Село (~45 мин.).
Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции».
Вы окажетесь в блистательном мире бывшей официальной резиденции русских императоров – Царском Селе.
В ходе экскурсии Вы узнаете, когда появился этот пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним связаны и почему его часто называют «город муз». Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете.
Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.
Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца.
Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.
Прогулка по Екатерининскому парку.
После экскурсии по дворцу у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец.
Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~9,5 часов.
Автобусная экскурсия «Романтика и тайны петербургских дворцов»
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Освобождение номеров.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.
09:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Романтика и тайны петербургских дворцов».
Сегодня мы посетим Юсуповский дворец, который великолепием интерьеров мог соперничать даже с императорскими владениями.
По пути к дворцу Вы увидите немало роскошных особняков, каждый из которых по-своему прекрасен. Судьбы их владельцев часто переплетались самым загадочным образов, в том числе и с родом Юсуповых.
Экскурсия в Юсуповский дворец (парадные залы, жилые покои князя и экспозиция «Убийство Распутина»).
Юсуповский дворец – один из редких особняков, где уцелели не только парадные залы, но и личные покои хозяев. В облике дворца отразились как восточное происхождение владельцев, так и тонкий вкус, и неограниченные финансовые возможности.
Помимо парадных залов, в которых Юсуповы устраивали свои ежегодные балы, вы побываете в музыкальной гостиной, гостиной Генриха II, кабинете князя с библиотекой, Мавританской гостиной, а также на экспозиции «Убийство Распутина», где реконструированы события последних часов жизни одного из самых загадочных персонажей российской истории.
Место окончания программы: Московский вокзал, станция метро «Площадь Восстания».
Продолжительность программы: ~3,5 часа (окончание в ~13:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Россия***
|стандартный
|08.05.2025
|11.05.2025
|20870
|18720
|-
|-
|29870
|бизнес
|08.05.2025
|11.05.2025
|21270
|19120
|15120
|17270
|30670
|комфорт
|08.05.2025
|11.05.2025
|22670
|20520
|15120
|17270
|33470
|Апарт-отель Uno by Valo
|стандарт DBL (без завтрака)
|08.05.2025
|11.05.2025
|21670
|19520
|-
|-
|30670
|Октябрьская****
|стандартный (туркласс)/
стандартный (туркласс) DBL
|08.05.2025
|11.05.2025
|24270
|22120
|-
|-
|32270
|комфорт/
комфорт DBL
|08.05.2025
|11.05.2025
|25120
|22920
|19120
|21270
|33670
|джуниор сьют
|08.05.2025
|11.05.2025
|27390
|25240
|19120
|21270
|38270
Доплата за иностранного туриста составит 1200 руб.
Варианты проживания
Гостиница Россия Санкт-Петербург
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Апарт-отель Uno by Valo
Апарт-отель «UNO by Valo» – статусное место для проживания, находящееся в Санкт-Петербурге, недалеко от Московского вокзала. В непревзойденную атмосферу города прекрасно вписывается архитектурный облик здания апарт-отеля, которое было построено в 1901 году. Фасад отеля украшен французскими балконами, всё оформлено в петербургском неостиле.
Апартаменты оформлены в итальянском стиле, используется теплая гамма в одном цвете. К размещению предлагаются комфортабельные номера со стильным интерьером и удобствами для проживания. В их числе удобные спальные места, телевидение, санузел с душевой кабиной и туалетно-косметическими средствами. Постояльцам предоставляются полотенца, а также доступ к беспроводному интернету.
В номерах категории «Комфорт» и «Супериор» организованы небольшие кухонные зоны.
Рядом расположены: набережные Синопская и Обводного канала, Центр современного искусства, стадион и несколько станций метро. Расстояние до аэропорта «Пулково» - 14,9 км, до Московского вокзала - 0,6 км.
Октябрьская 4
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- 3 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»)
- 1 обед
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Завтраки (если выбран тариф «без завтрака»)
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.