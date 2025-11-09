1 день

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).



Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.



С 12:00 до 14:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Отъезд на программу от отеля проживания.

14:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Экскурсионный маршрут проходит по красивейшим местам Санкт-Петербурга – главным городским улицам, парадным набережным и площадям.

Словно в сказке, Санкт-Петербург закружит вас чередой прекрасных фасадов дворцов, за стенами которых вершились судьбы отдельных людей и целого государства.

Они помнят о любви и ненависти, о благородстве и низости, о верности и предательстве сильных мира сего.

Экскурсия во дворец великого князя Владимира Александровича.

Вы побываете в гостях у внука императора Николая I. Он обладал тонким художественным вкусом, глубокими познаниями в области русской истории, литературы и искусства.

Зеркальным отражением вкусов, нравов, пристрастий владельца стало художественное оформление парадных залов и жилых покоев его прекрасного дворца.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~4 часа.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160