Новогодняя петербургская коллекция на 7 дней

Классический тур в Санкт-Петербург на 7 дней.

Новогодняя экскурсионная программа в туре подстраивается под туриста, поэтому вы можете выбирать только самые интересные для вас экскурсии.

На выбор все самые знаковые места Северной
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столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 7 дней в период с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.

5
3 отзыва
Новогодняя петербургская коллекция на 7 дней
Новогодняя петербургская коллекция на 7 дней
Новогодняя петербургская коллекция на 7 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

29 декабря и 5 января. Экскурсия по городу и Исаакиевский собор

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы.

Табличка «Петербургская Коллекция».

1 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»).

2 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
  • 10:15 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».

3 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из отеля «Элкус»).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка»).
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).

11:00-14:00 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Осмотр городских достопримечательностей (Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Медный всадник), знакомство с основными вехами истории Санкт-Петербурга и главными символами города.

14:00-15:00 Экскурсия в Исаакиевский cобор – кафедральный собор императорского Петербурга, один из крупнейших соборов Европы и символ Петербурга.

15:30 На выбор: Трансфер по базовым гостиницам до 16:30-17:00 или свободное время в соборе и центре города без трансфера.

29 декабря и 5 января. Экскурсия по городу и Исаакиевский собор29 декабря и 5 января. Экскурсия по городу и Исаакиевский собор29 декабря и 5 января. Экскурсия по городу и Исаакиевский собор29 декабря и 5 января. Экскурсия по городу и Исаакиевский собор
2 день

30 декабря и 6 января. Автобусная экскурсия в Кронштадт

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы.

Табличка «Петербургская Коллекция».

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

1 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»).

2 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».
  • 10:15 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».

3 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из отеля «Элкус»).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка»).
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).

10:30 Автобусная экскурсия в Кронштадт.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

13:00-14:00 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений. Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.

Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

Трансфер по базовым гостиницам до 17:30-18:30.

30 декабря и 6 января. Автобусная экскурсия в Кронштадт30 декабря и 6 января. Автобусная экскурсия в Кронштадт
3 день

31 декабря и 7 января. Дворцы Петербурга и музей Фаберже. Праздничный Новогодний банкет

Завтрак в гостинице после ночлега.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы.

Табличка «Петербургская Коллекция».

1 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»).

2 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
  • 10:15 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».

3 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из отеля «Элкус»).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка»).
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).

11:00-13:00 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

13:30-14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.

Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

15:30 На выбор: Трансфер по базовым гостиницам до 16:30-17:00 или свободное время в музее и центре города без трансфера.

31.12.24 Дополнительно (заказывать заранее):

Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять в октябре-ноябре).

31.12.24 Дополнительно (заказывать заранее): 21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге».

В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания. Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память. Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города.

Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений. (2900 руб. взр.; 2600 руб. шк., ст., пенс., детям 5-6 ти лет бесплатно).

Адреса начала и окончания экскурсии: гостиница «Октябрьская» Лиговский пр. 10;гостиница «Москва» Площадь Александра Невского, 2.

31 декабря и 7 января. Дворцы Петербурга и музей Фаберже. Праздничный Новогодний банкет31 декабря и 7 января. Дворцы Петербурга и музей Фаберже. Праздничный Новогодний банкет31 декабря и 7 января. Дворцы Петербурга и музей Фаберже. Праздничный Новогодний банкет31 декабря и 7 января. Дворцы Петербурга и музей Фаберже. Праздничный Новогодний банкет
4 день

1 января и 8 января. Праздничный Санкт-Петербург и «Петровская Акватория»

1 января:

Завтрак в гостинице после ночлега.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

Начало программы во второй половине дня.

1 автобус:

  • 13:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»).
  • 13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»).

2 автобус:

  • 13:00 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
  • 13:15 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 13:30 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
  • 14:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».

3 автобус:

  • 13:00 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из отеля «Элкус»).
  • 13:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка»).
  • 13:45 Отъезд от гостиницы «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).

14:00-15:30 Автобусная экскурсия «Зимние праздники».

Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.

15:30 Экскурсия по территории Петропавловской крепости, с основания которой в 1703 г. началась история нашего города.

17:00-18:00 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией – новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого торжества. В конце Вас ждёт небольшой фирменный подарок.

На выбор: Трансфер по базовым гостиницам до 18:30-19:30 или свободное время в музее и центре города без трансфера.

8 января:

Завтрак в гостинице после ночлега.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

1 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»).

2 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
  • 10:15 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».

3 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из отеля «Элкус»).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка»).
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).

11:00-13:00 Автобусная экскурсия «Зимние праздники».

Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.

13:30 Экскурсия по территории Петропавловской крепости, с основания которой в 1703 г. началась история нашего города.

15:30-16:30 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией – новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого торжества. В конце Вас ждёт небольшой фирменный подарок.

На выбор: Трансфер на Московский вокзал до 17:00-17:30 или свободное время в музее и центре города без трансфера.

1 января и 8 января. Праздничный Санкт-Петербург и «Петровская Акватория»1 января и 8 января. Праздничный Санкт-Петербург и «Петровская Акватория»1 января и 8 января. Праздничный Санкт-Петербург и «Петровская Акватория»
5 день

2 января. Экскурсия в Петергоф с посещение Нижнего парка и Петергофского дворца

Завтрак в гостинице после ночлега.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы.

Табличка «Петербургская Коллекция».

1 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»)

2 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».
  • 10:15 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».

3 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).
  • 10:15 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка»).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из отеля «Элкус»).

10:30-12:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа.

Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.

12:30-14:00 Экскурсия в Большой Петергофский дворец – величественный и изысканный, его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.

14:00 Трансфер по базовым гостиницам до 16:00-17:30.

2 января. Экскурсия в Петергоф с посещение Нижнего парка и Петергофского дворца2 января. Экскурсия в Петергоф с посещение Нижнего парка и Петергофского дворца2 января. Экскурсия в Петергоф с посещение Нижнего парка и Петергофского дворца2 января. Экскурсия в Петергоф с посещение Нижнего парка и Петергофского дворца
6 день

3 января. Знакомство с городом, Эрмитаж

Завтрак в гостинице после ночлега.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы.

Табличка «Петербургская Коллекция».

1 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»).

2 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
  • 10:15 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».

3 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из отеля «Элкус»).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка»).
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).

11:00-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», во время которой вы увидите город строгим и торжественным – под стать столице великой империи, которым он и являлся в течение трёх веков.

13:00-14:00 Экскурсия в Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, пройдя по залам которого вы словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов.

14:30 На выбор: Трансфер от музея по базовым гостиницам или свободное время в Эрмитаже и центре города без трансфера.

Внимание: время программы зависит от времени посещения Эрмитажа. По пятницам рабочие часы 11:00-20:00, обратите внимание, что в музее нет камеры хранения для вашего багажа.

3 января. Знакомство с городом, Эрмитаж3 января. Знакомство с городом, Эрмитаж3 января. Знакомство с городом, Эрмитаж3 января. Знакомство с городом, Эрмитаж
7 день

4 января. Экскурсия в Царское село и Екатерининский дворец

Завтрак в гостинице после ночлега.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы.

Табличка «Петербургская Коллекция».

1 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»).

2 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».
  • 10:15 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».

3 автобус:

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).
  • 10:15 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка»).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из отеля «Элкус»).

10:30-12:00 Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов» с экскурсией по Екатерининскому дворцу со знаменитой Янтарной комнатой.

Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II. Центром ансамбля является Екатерининский дворец – выдающийся памятник эпохи барокко, в котором к трёхсотлетию Петербурга была воссоздана уникальная Янтарная комната: все её стены украшены «дарами солнца». Рядом с дворцом раскинулся живописный парк, состоящий из регулярной и пейзажных частей.

14:00 Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

14:00 Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск.

Посещение Павловского дворца и выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (при наборе группе от 20 чел: 1250 руб. взр., 850 руб. шк. , 1200 руб. ст., пенс.)

16:00 (18:30) Трансфер по базовым гостиницам (зависит от набора группы на доп. экскурсии).

4 января. Экскурсия в Царское село и Екатерининский дворец4 января. Экскурсия в Царское село и Екатерининский дворец4 января. Экскурсия в Царское село и Екатерининский дворец4 января. Экскурсия в Царское село и Екатерининский дворец

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Экскурсионный пакет без проживания (гид будет ждать вас в холле гостиницы «Москва» или «Октябрьская», указывать при бронировании): 16 050 руб.

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

Россия 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского д. 11. Ближайшая станции метро - «Парк Победы». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково, ж/д вокзалов и исторического центра города. Из окон открывается красивый вид на площадь Чернышевского и Московский парк Победы. Рядом с нами: Исторический парк «Россия – Моя История», Выставочный Центр EXPOFORUM, Музей «Гранд Макет Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйБизнесКомфорт
29.12.242455033000260502495032950277502630039450
30.12.24-02.01.252475033450262502505033150280502655040050

Космос Прибалтийская 4*. Завтрак «шведский стол».

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйСупериор
29.12.24274502655032550310502925040050
30.12.24274502655032550310502925040050
31.12.24274502655032550310502925040050
01.01.25274502655032550310502925040050
02.01.25274502655032550310502925040050

Ривер Палас Отель 4*. Завтрак «шведский стол».

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)Одноместный
Стандартный с видом на ГородСтандартный с видом на Неву
29.12.24-02.01.254305039150379506255045150403503915066450

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). В 16 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака).

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйСупериор
29.12-02.01.252925038550310503315042450

Невский берег (122) 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский проспект, 122. в 4 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская».

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйКомфорт
29.12.243415048450390503635058050
30.12.243450049200394503660058800
31.12.243485049950398503685059550
01.01.253520050700402503710060300
02.01.253490050050398003655059450

Невский берег (93) 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский проспект, 93. в 5 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская».

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместный
Стандартный
29.12.243415048450
30.12.243450049200
31.12.243485049950
01.01.253520050700
02.01.253490050050

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» 4* / Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр. 29. Отель расположен в исторической части Санкт-Петербурга рядом со станцией метро «Площадь Восстания», Невский проспект и БКЗ «Октябрьский», в 4 мин. ходьбы от Московского вокзала и ТРЦ «Галерея», в 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:14:00 +100% тарифа.

Даты заездовДвухместный с двуспальной кроватьюДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Стандарт (быв. Смарт)
29.12.2434200350503425048700
30.12.24-02.01.2535550364503465051450

Cronwell Inn Стремянная 4*/ Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-12:00 +50% тарифа (без завтрака).

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями ВзрослыйОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйКомфорт
29.12.243725058450400003720063950
30.12.243855061050415503825067050
31.12.243740058700401503730064200
01.01.253625056350387503635061350
02.01.253510054000373503540058500

Отель-бутик Оникс 4*. Континентальный завтрак. Адрес: Лиговский пр. 67/22В. в 10 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская».

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
КлассикУлучшенный
29.12.243970059450433003940066950
30.12.24-02.01.254065061050442504005068550

Кравт Невский СПА 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Александра Невского, 8А. Отель в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости Невского проспекта. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Просторный номерной фонд со всем необходимым для семейного отдыха, SPA-комплекс при отеле с уникальным дизайном и широкими процедурными возможностями, а также ресторан NEVSKY на крыше отеля. 380 метров или 5 минут пешком до метро и гостиницы «Москва». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватьюОдноместный
Стандартный
29.12.244465064950
30.12.244655068700
31.12.24-01.01.254845072450
02.01.25позжепозже

Гранд Отель Эмеральд 5*. Завтрак «шведский стол». Адрес:Суворовский проспект 18. Отель расположен всего в 10 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта, а также недалеко от Смольного собора и Таврического сада, в 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*: Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 06:00-12:00+100% тарифа, 12:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-11)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-11) ВзрослыйОдноместный Взрослый
СтандартныйПолулюкс
29.12-01.01.2549650469504545073650760506435062850126150
02.01.2548250459504445070750752506380062300124500

Скидка детям до 14 лет (0-13): 1950 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 850 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам РФ (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 550 руб.

Доплата иностранным гражданам (кроме Республики Беларусь) за входные билеты в музеи Петергоф (02.01.25): 1650 руб.

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00 (15:00).

Варианты проживания

Отель «Арт Нуво Палас» 4

6 ночей

Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Изысканный Арт отель категории 4 звезды с уникальным дизайном, прекрасный выбор для ценителей европейского уровня комфорта и внимательного отношения персонала, а также для всех влюблённых в атмосферу Петербурга. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.

В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город. По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4

Космос Прибалтийская 4

6 ночей

«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» находится в Василеостровском районе Питера, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.

Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.

Каждое утро приятно начинать с индивидуальной с чашечки горячего напитка из чайно-кофейной станции. В гостиничном комплексе работают рестораны и бары с широким ассортиментом блюд и напитков. Завтрак типа «шведский стол» сервируется ежедневно согласно режиму работы заведения. Также можно закупиться в ближайших продуктовых магазинах и хранить еду в индивидуальных мини-барах.

Цели поездки могут быть разными, как развлекательными, так и рабочими. Для разного рода собраний действует конференц-зона с вместимостью от 20 до 200 человек. В свободное время можно взбодриться и позаниматься в местном спортзале. На территории работает библиотека для более спокойного времяпровождения.

Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково-2» составляет 15,7 км.

Космос Прибалтийская 4Космос Прибалтийская 4Космос Прибалтийская 4Космос Прибалтийская 4Космос Прибалтийская 4Космос Прибалтийская 4

Апарт-отель Yard Residence 4

6 ночей

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).

В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4

Отель «Москва» 4

6 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4

Отель «Ривер Палас» 4

6 ночей

Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа.

Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

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«Россия» 3

6 ночей

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

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Достоевский 4

6 ночей

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

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Порт Комфорт Лиговский 29 4

6 ночей

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.

Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.

Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.

Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.

Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4

Невский берег 122

6 ночей

Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.

Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.

На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.

Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.

Невский берег 122Невский берег 122Невский берег 122Невский берег 122Невский берег 122

Невский Берег 93

6 ночей

В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.

К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.

В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.

Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.

Невский Берег 93Невский Берег 93Невский Берег 93Невский Берег 93

Отель Cronwell Inn Стремянная

6 ночей

Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.

В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.

Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.

Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.

Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.

Отель Cronwell Inn СтремяннаяОтель Cronwell Inn СтремяннаяОтель Cronwell Inn СтремяннаяОтель Cronwell Inn Стремянная

Спа-отель Kravt Nevsky Hotel

6 ночей

Спа-отель «Кравт Невский» находится в центре Санкт-Петербурга, недалеко от Невского проспекта. К услугам гостей СПА, организация экскурсий, прачечная. Припарковать машину можно на парковке во дворе отеля при наличии мест или на платном городском паркинге.

Отель предлагает своим гостям просторные номера различных категорий, оснащенных необходимой мебелью и техникой для проживания и отдыха. В собственной ванной комнате установлен современный набор сантехники, предлагаются средства личной гигиены, набор полотенец и фен.

При отеле работает ресторан, где по утрам сервируется завтрак в формате «шведский стол», а так же по отдельному меню.

Для проведения деловых встреч и прочих мероприятий, в отеле имеется конференц-зал на 25 мест, оснащенный качественным оборудованием.

В шаговой доступности располагаются главные достопримечательности: Эрмитаж, Дворцовая площадь, Мариинский театр, Кунсткамера, Русский музей и т. д. Недалеко станция метро «Площадь Александра Невского». Расстояние до аэропорта Пулково - 14,1 км, до Московского ж/д вокзала - 1,2 км.

Спа-отель Kravt Nevsky HotelСпа-отель Kravt Nevsky HotelСпа-отель Kravt Nevsky HotelСпа-отель Kravt Nevsky Hotel

Гранд Отель Эмеральд 5

6 ночей

Гранд Отель «Эмеральд» открылся в 2003 году в Центральном районе Санкт-Петербурга и с тех пор не перестает радовать постояльцев. Недалеко от гранд отеля находится «Некрасовский сад».

Разместить гостей предлагается в номерах, разных по уровню комфорта и ценовому сегменту. Категории оборудованы телевизором, мини-баром и кондиционером. В каждом номере присутствует совмещенный санузел со средствами индивидуальной гигиены.

На территории гранд отеля располагается ресторан, кафе и лобби-бар, где представлен большой выбор блюд по меню.

Для деловых встреч и семинаров предусмотрен специально оснащенный конференц-зал.

Расположился гранд отель в пешей доступности от «Невского проспекта» и «Таврического сада». За дополнительную плату и по предварительной записи включено пользование всем банным комплексом: бассейн, русская баня, турецкий хаммам, зона отдыха, банкетная зона. Расстояние до «Московского» железнодорожного вокзала - 0,9 км, до аэропорта «Пулково-1» - 16,3 км.

Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5

Отель-бутик Оникс 4

6 ночей

«Оникс» - это четырехзвездочный бутик-отель, расположенный в центральной части города Санкт-Петербург. Место расположения приходится по вкусу всем гостям, а особенно тем, кого интересуют культура, история и музеи.

К услугам предоставлено 28 роскошных номеров. Интерьер всех комнат приводит в восторг. Красиво оформленные, просторные категории, с большими, мягкими кроватями оборудованы плазменным телевизором, кабельным ТВ, бесплатным подключением к Интернету, кондиционером, мини-баром и сейфом.

Атмосферный ресторан «Фондю рестобар» расположен на первом этаже. В меню представлены гастрохиты различных кухонь мира - более 50 позиций в авторской подаче.

Деловые люди, приехавшие по работе, могут воспользоваться оборудованным конференц-залом.

В окрестностях находятся различные музеи, ТРЦ «Галерея», театр «Комедианты», Федоровский собор и много других интересных мест. Расстояние до аэропорта «Пулково» - 13,8 км, до Московского вокзала - 0,3 км.

Отель-бутик Оникс 4Отель-бутик Оникс 4Отель-бутик Оникс 4Отель-бутик Оникс 4Отель-бутик Оникс 4Отель-бутик Оникс 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (при выборе тарифа с проживанием)
  • Завтраки после ночлега (при выборе тарифа с проживанием)
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе + завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Дополнительные экскурсии по желанию
  • Новогодний банкет (цены позже)
  • Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Скидка детям до 14 лет (0-13): 1950 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 850 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам РФ (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 550 руб.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

Время в программе указано ориентировочно, время встречи и точный тайминг уточнять перед заездом.

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий и объектов показа без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

В день выезда рекомендуем сдавать вещи в камеру хранения гостиницы и посещать экскурсии без вещей, так как в большинстве музеев нет камер хранения, а в гардероб чемоданы не принимаются.

Если Вы не планируете после основной программы гулять по музею, то можете воспользоваться групповым трансфером в центр города.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
19 янв 2024
Спасибо огромное за великолепный тур в Санкт-Петербург -Большой Стране. Все было на высоте, начиная с проживания и заканчивая экскурсиями. Приезжаем в город на Неве не первый раз, но очень многого
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интересного увидели и услышали в этом туре. Все 7 дней кураторы и гиды были с нами, и не только вовремя экскурсий, помогали,как и на чем доехать, что еще можно посмотреть и т. д.. Наша семья постоянно приобретает туры в Большой Стране. Процветания и побольше добрых туристов.

Спасибо огромное за великолепный тур в Санкт-Петербург -Большой Стране. Все было на высоте, начиная с проживанияСпасибо огромное за великолепный тур в Санкт-Петербург -Большой Стране. Все было на высоте, начиная с проживанияСпасибо огромное за великолепный тур в Санкт-Петербург -Большой Стране. Все было на высоте, начиная с проживания
Е
17 янв 2024
Отдых прошел на ура, довольны во всем, спасибо за организацию путешествия, изумительная работа, поэтому обратимся к Вам еще.
А
9 авг 2024
Всё чётко организовано, вообще не беспокоюсь, знаю, что позаботятся…
Благодарю

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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