2 день

30 декабря и 6 января. Автобусная экскурсия в Кронштадт

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы.

Табличка «Петербургская Коллекция».

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

1 автобус:

10:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»).

10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»).

2 автобус:

10:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».

10:15 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

10:30 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

10:45 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».

3 автобус:

10:00 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из отеля «Элкус»).

10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка»).

10:45 Отъезд от гостиницы «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).

10:30 Автобусная экскурсия в Кронштадт.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

13:00-14:00 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений. Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.

Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

Трансфер по базовым гостиницам до 17:30-18:30.