Понедельник. Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Юсуповский дворец. Исаакиевский собор

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

09:00-09:30Встреча в холле гостиницы «Азимут» (в 1-й день экскурсии).

09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка».

09:00-10:00Встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» (в 1-й день экскурсии).

10:00 Отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр».

09:00-10:30 Встреча в холле гостиницы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).

10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». История многих знаменитых династий России неразрывно связана с Санкт-Петербургом. Одна из самых влиятельных дворянских фамилий – князья Юсуповы.

Начиная с XVI века, они находились при русском дворе. Каждый из представителей этой семьи по-своему приумножал и свои богатства и богатства новой Родины. Во время экскурсии Вы побываете в одном из самых роскошных дворцов Санкт-Петербурга – дворце князей Юсуповых на набережной реки Мойки.

Экскурсия в Юсуповский дворец. Юсуповский дворец – один из редких особняков, где уцелели не только парадные залы, но и личные покои хозяев. В облике дворца отразились как восточное происхождение владельцев, так и тонкий вкус, и неограниченные финансовые возможности.

Вы побываете в Гобеленовой гостиной, где Юсуповы хранили свои знаменитые художественные коллекции, а также полюбуетесь удивительно уютным домашним театром, на сцене которого выступали не только владельцы дворца, но и члены императорской семьи.

Экскурсия в Исаакиевский собор. Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века.

Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русскими художниками и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12 000 цветов и оттенков.

Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.

А с колоннады Исаакиевского собора для вас откроется удивительная панорама Санкт-Петербурга «с высоты птичьего полета» (входной билет можно приобрести дополнительно в кассах собора).

Место окончания программы: центр города.

Продолжительность программы: ~5 часов.

