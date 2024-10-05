Неповторимая архитектура, загородные резиденции, богатство русской истории и культуры – все это вы найдете в городе
Программа тура по дням
Понедельник. Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Юсуповский дворец. Исаакиевский собор
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
- 12:00-13:00 Встреча в холле гост. «Москва» (в 1-й день экскурсии).
- 13:00 Отъезд от гостиницы «Москва».
- 12:00-13:30 Встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
- 13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
- 13:00-14:00 Встреча в холле гост. «Азимут» (в 1-й день экскурсии).
- 14:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов».
История многих знаменитых династий России неразрывно связана с Санкт-Петербургом. Одна из самых влиятельных дворянских фамилий – князья Юсуповы. Начиная с XVI века, они находились при русском дворе. Каждый из представителей этой семьи по-своему приумножал и свои богатства и богатства новой Родины. Во время экскурсии Вы побываете в одном из самых роскошных дворцов Санкт-Петербурга – дворце князей Юсуповых на набережной реки Мойки.
Экскурсия в Юсуповский дворец.
Юсуповский дворец – один из редких особняков, где уцелели не только парадные залы, но и личные покои хозяев. Вы побываете в Гобеленовой гостиной, где Юсуповы хранили свои знаменитые художественные коллекции, а также полюбуетесь удивительно уютным домашним театром, на сцене которого выступали не только владельцы дворца, но и члены императорской семьи.
Экскурсия в Исаакиевский собор.
Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века. Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русским художниками и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12 000 цветов и оттенков. Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.
Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~4,5 часа (окончание в ~18:30).
Вторник. Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
- 09:00-09:30 Встреча в холле гост. «Азимут» (в 1-й день экскурсии).
- 09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка».
- 09:00-10:00 Встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
- 09:00-10:30 Встреча в холле гост. «Москва» (в 1-й день экскурсии).
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва».
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике».
Экскурсия познакомит Вас с удивительным городом, овеянным военно-морской славой и расположенном на небольшом острове Котлин в центре Финского залива. Дорога до Кронштадта весьма живописна. Часть ее пройдет по грандиозной западной скоростной магистрали – ЗСД, откуда открывается великолепный вид на Финский залив.
Экскурсия по Кронштадту.
Во время экскурсии Вы увидите целый ряд оборонительных сооружений XVIII-XIX веков, памятники русским морякам и гавани, откуда корабли отправлялись в военные походы и кругосветные плавания. Во время экскурсии вы побываете на Якорной площади, где располагается величественный Морской собор.
Посещение Никольского морского собора.
Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где самостоятельно познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.
Интерактивная экскурсия в музее-макете Фортов Кронштадта.
Это новый уникальный музей, где по старинным чертежам с мельчайшей точностью воссозданы все форты Кронштадта. Вас ждет динамичная, захватывающая экскурсия в двух мультимедийных залах с современной системой подсветки макетов, которая позволит полностью погрузиться в историю фортов кронштадтской морской крепости.
Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов»
Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. С экскурсоводом вы прогуляетесь по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории.
Свободное время на территории парка – время на обед, возможность за доп. плату посетить Музей Военно-морских сил России.
Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~ 8,5 часов (окончание в ~18:30).
Среда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Эрмитаж
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
- 11:00-12:00 Встреча в холле гост. «Москва» (в 1-й день экскурсии).
- 12:00 Отъезд от гостиницы «Москва».
- 11:00-12:30 Встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
- 12:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
- 12:00-13:00 Встреча в холле гост. «Азимут» (в 1-й день экскурсии).
- 13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней. Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, Невским проспектом.
Вы увидите Петропавловскую крепость, Марсово поле, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник».
Экскурсия в Эрмитаж.
Эрмитаж – крупнейший художественный музей мира. Его коллекции насчитывают более 3,5 млн. экспонатов. Вы познакомитесь с парадными залами и основными шедеврами Эрмитажа – работами Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка, Рафаэля и других.
После экскурсии вы сможете самостоятельно погулять по музею и более детально рассмотреть его экспонаты.
Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~ 3.5 часа (окончание в ~16:30).
Четверг. Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого»
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
- 09:00-09:30 встреча в холле гост. «Москва» (в 1-й день экскурсии).
- 09:30 Отъезд от гостиницы «Москва».
- 09:00-10:00 Встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
- 09:00-10:30 Встреча в холле гост. «Азимут отель Санкт-Петербург» / «А отель Фонтанка» (в 1-й день экскурсии).
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут отель Санкт-Петербург» / «А отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого».
Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном Петергофе. Экскурсия познакомит Вас с одним из самых прославленных пригородов Санкт-Петербурга. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.
Экскурсия в Большой Императорский дворец.
Величественный, роскошный и изысканный – это все о нем. Дворец является центром всего Петергофского ансамбля. В прошлом - это официальная парадная резиденция русских императоров, так называемый "коронный дворец".
Экскурсия в один из Малых дворцов или музеев Петергофа.
В список достопримечательностей дворцово-паркового ансамбля Петергофа входит множество музеев: Гроты, Церковный корпус, Государевы потехи, Музей фонтанного дела, в одном из которых Вам предстоит побывать.
Экскурсия по парку фонтанов Петергофа.
Вы увидите дворцово-парковый ансамбль Петергофа, полюбуетесь самыми знаменитыми фонтанами и каскадами парка. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. У Вас будет возможность не только погулять по аллеям парка, но и полюбоваться панорамой Финского залива.
Важно! Экскурсия по парку фонтанов, посещение Большого Императорского дворца и Малого дворца проводится до 15 октября 2024 года, с 16 октября 2024 г. посещаем только Большой Императорский дворец.
Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~9 часов до 15 октября 2024 года, с 16 октября ~ 6 часов.
Пятница. Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия по территории Петропавловской крепости
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
- 09:00-10:00 Встреча в холле гост. «Москва» (в 1-й день экскурсии).
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Москва».
- 09:00-10:30 Встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
- 09:00-11:00 Встреча в холле гост. «Азимут» / «А отель Фонтанка» (в 1-й день экскурсии).
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург».
Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга и позволяет прочувствовать идею царя Петра I – основать на болоте новый европейский город, которому суждено будет прославиться на весь мир не только, как центру торговли, науки и искусства, но и как центру реформ, приблизивших Россию к Европе.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости.
Петропавловская крепость – это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга. Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали.
Экскурсия в Петропавловском соборе.
Долгое время Петропавловский собор являлся памятником славы русского оружия. Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей.
Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона.
В ходе экскурсии Вы также побываете в знаменитой «Русской Бастилии» – тюрьме Трубецкого бастиона, где содержались многие известные политические деятели России.
Экскурсия в Кунсткамеру.
Слово «кунсткамера» в переводе с немецкого языка означает «кабинет редкостей». Впервые отправившись за границу с «Великим посольством» в конце XVII века, Петр I увидел, что подобного рода «кабинеты» в большой моде у европейских монархов. Как человек любознательный, государь начал собирать собственную коллекцию «монстров и раритетов», не жалея на это средств.
Место окончания программы: гост. «Октябрьская», Московский вокзал, ст. метро «пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~ 6,5 часов (окончание в ~17:00).
Суббота. Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
- 09:00-09:30 Встреча в холле гост. «Москва» (в 1-й день экскурсии).
- 09:30 Отъезд от гостиницы «Москва».
- 09:00-10:00 Встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
- 09:00-10:30 Встреча в холле гост. «Азимут» / «А отель Фонтанка» (в 1-й день экскурсии).
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз – Царское Село».
Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательном мире бывшей официальной резиденции русских императоров – Царском Селе. В ходе экскурсии Вы узнаете, когда появился этот пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним связаны и почему его часто называют «город муз».
Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.
Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца. Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.
Прогулка по Екатерининскому парку.
После экскурсии по дворцу у вас будет 1-1,5 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец.
Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~6 часов (окончание в ~16:00).
Воскресенье. Автобусная экскурсия "Блистательный Санкт-Петербург". Музей Фаберже. Экскурсия в "Спас на Крови"
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
- 09:00-09:30 Встреча в холле гост. «Москва» (в 1-й день экскурсии).
- 09:30 Отъезд от гостиницы «Москва».
- 09:00-10:00 Встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
- 09:00-10:30 Встреча в холле гост. «Азимут» / «А отель Фонтанка» (в 1-й день экскурсии).
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург».
Экскурсия представляет город, как единый организм, где гранитная оправа рек и каналов, золотое сияние шпилей и куполов, каменное убранство великокняжеских дворцов и многочисленных храмов создают неповторимый образ блистательной Северной столицы.
Экскурсия в Музей Фаберже.
Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России.
Экскурсия в «Спас на Крови».
Храм Воскресения Христова («Спас на Крови») является мемориалом императору Александру II. Он построен на том месте, где состоялось покушение на Царя-Освободителя. Главной особенностью храма являются уникальные мозаики, покрывающие фасады здания и украшающие его интерьеры. Именно поэтому собор можно с полным правом назвать «музеем мозаичного искусства», в чем вы непременно убедитесь в ходе экскурсии.
Место окончания программы: центр города.
Продолжительность программы: ~4 часа (окончание в ~14:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
Азимут Отель Санкт-Петербург 4*:
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен (по дате заезда)
|смарт
|26030
|24930
|-
|-
|33390
|30.09.2024
|12.10.2024
|смарт
|23390
|22290
|-
|-
|28390
|13.10.2024
|20.10.2024
|смарт
|24270
|23170
|-
|-
|30450
|21.10.2024
|02.11.2024
|смарт
|22790
|21690
|-
|-
|27790
|03.11.2024
|27.12.2024
А Отель Фонтанка 3*:
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен (по дате заезда)
|стандартный
|21390
|20290
|-
|-
|25620
|30.09.2024
|17.10.2024
|стандартный
|22190
|21090
|-
|-
|26920
|18.10.2024
|04.11.2024
|стандартный
|20740
|19640
|-
|-
|24270
|05.11.2024
|25.12.2024
|3-местный стандартный
|21390
|20290
|17880
|18980
|-
|30.09.2024
|17.10.2024
|3-местный стандартный
|22190
|21090
|18170
|19270
|-
|18.10.2024
|04.11.2024
|3-местный стандартный
|20740
|19640
|17880
|18980
|-
|05.11.2024
|25.12.2024
|супериор с БК
|22330
|21230
|-
|-
|27390
|30.09.2024
|17.10.2024
|супериор с БК
|23090
|21990
|-
|-
|28680
|18.10.2024
|04.11.2024
|супериор с БК
|21330
|20230
|-
|-
|25450
|05.11.2024
|25.12.2024
|супериор
|22330
|21230
|-
|-
|27390
|30.09.2024
|17.10.2024
|супериор
|23090
|21990
|-
|-
|28680
|18.10.2024
|04.11.2024
|супериор
|21330
|20230
|-
|-
|25450
|05.11.2024
|25.12.2024
Москва 4*:
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен (по дате заезда)
|стандартный
|22490
|21390
|22880
|23980
|29270
|30.09.2024
|21.10.2024
|стандартный
|23980
|22880
|24640
|25740
|32210
|22.10.2024
|04.11.2024
|стандартный
|22490
|21390
|22880
|23980
|29270
|05.11.2024
|21.12.2024
Сеть отелей Сокрома центр:
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен (по дате заезда)
|Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака)
|18390
|17290
|14640
|15740
|22490
|30.09.2024
|21.10.2024
|Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака)
|19990
|18890
|14640
|15740
|25740
|22.10.2024
|03.11.2024
|Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака)
|18390
|17290
|14640
|15740
|22490
|04.11.2024
|23.12.2024
|Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака)
|23090
|21990
|14640
|15740
|31920
|24.12.2024
|06.01.2025
|Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака)
|18390
|17290
|14640
|15740
|22490
|07.01.2025
|17.02.2025
|Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака)
|19990
|18890
|14640
|15740
|25740
|18.02.2025
|23.02.2025
|Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака)
|18390
|17290
|14640
|15740
|22490
|24.02.2025
|24.03.2025
|Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака)
|19420
|18320
|14640
|15740
|24560
|25.03.2025
|23.04.2025
|Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака)
|18390
|17290
|14640
|15740
|22490
|30.09.2024
|21.10.2024
|Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака)
|19990
|18890
|14640
|15740
|25740
|22.10.2024
|03.11.2024
|Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака)
|18390
|17290
|14640
|15740
|22490
|04.11.2024
|23.12.2024
|Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака)
|23090
|21990
|14640
|15740
|31920
|24.12.2024
|06.01.2025
|Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака)
|18390
|17290
|14640
|15740
|22490
|07.01.2025
|17.02.2025
|Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака)
|19990
|18890
|14640
|15740
|25740
|18.02.2025
|23.02.2025
|Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака)
|18390
|17290
|14640
|15740
|22490
|24.02.2025
|24.03.2025
|Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака)
|19420
|18320
|14640
|15740
|24560
|25.03.2025
|23.04.2025
|Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака)
|18390
|17290
|14640
|15740
|22490
|30.09.2024
|21.10.2024
|Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака)
|19990
|18890
|14640
|15740
|25740
|22.10.2024
|03.11.2024
|Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака)
|18390
|17290
|14640
|15740
|22490
|04.11.2024
|23.12.2024
|Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака)
|23090
|21990
|14640
|15740
|31920
|24.12.2024
|06.01.2025
|Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака)
|18390
|17290
|14640
|15740
|22490
|07.01.2025
|17.02.2025
|Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака)
|19990
|18890
|14640
|15740
|25740
|18.02.2025
|23.02.2025
|Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака)
|18390
|17290
|14640
|15740
|22490
|24.02.2025
|24.03.2025
|Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака)
|19420
|18320
|14640
|15740
|24560
|25.03.2025
|23.04.2025
|Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака)
|18390
|17290
|14640
|15740
|22490
|30.09.2024
|21.10.2024
|Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака)
|19990
|18890
|14640
|15740
|25740
|22.10.2024
|03.11.2024
|Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака)
|18390
|17290
|14640
|15740
|22490
|04.11.2024
|23.12.2024
|Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака)
|23090
|21990
|14640
|15740
|31920
|24.12.2024
|06.01.2025
|Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака)
|18390
|17290
|14640
|15740
|22490
|07.01.2025
|17.02.2025
|Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака)
|19990
|18890
|14640
|15740
|25740
|18.02.2025
|23.02.2025
|Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака)
|18390
|17290
|14640
|15740
|22490
|24.02.2025
|24.03.2025
|Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака)
|19420
|18320
|14640
|15740
|24560
|25.03.2025
|23.04.2025
Станция М19 3*:
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен (по дате заезда)
|стандартный
|21920
|20820
|20230
|21330
|29560
|06.10.2024
|21.10.2024
|стандартный
|24560
|23460
|20230
|21330
|34270
|22.10.2024
|04.11.2024
|стандартный
|19860
|18760
|18760
|19860
|25150
|05.11.2024
|23.12.2024
|стандартный
|26040
|24940
|21990
|23090
|36620
|07.01.2025
|11.01.2025
|стандартный
|21030
|19930
|17880
|18980
|27790
|12.01.2025
|17.02.2025
|стандартный
|22940
|21840
|19640
|20740
|31620
|18.02.2025
|23.02.2025
|стандартный
|21030
|19930
|17880
|18980
|27790
|24.02.2025
|02.03.2025
|стандартный
|22940
|21840
|19640
|20740
|31620
|03.03.2025
|09.03.2025
|стандартный
|21030
|19930
|17880
|18980
|27790
|10.03.2025
|17.03.2025
|стандартный
|26040
|24940
|21990
|23090
|36620
|18.03.2025
|29.03.2025
|стандартный
|22940
|21840
|19640
|20740
|31620
|30.03.2025
|14.04.2025
|стандартный
|26040
|24940
|21990
|23090
|36620
|15.04.2025
|23.04.2025
Станция L1 3*:
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен (по дате заезда)
|стандартный
|22220
|21120
|19640
|20740
|28980
|06.10.2024
|21.10.2024
|стандартный
|23980
|22880
|20230
|21330
|33090
|22.10.2024
|04.11.2024
|стандартный
|19860
|18760
|18170
|19270
|25150
|05.11.2024
|23.12.2024
|стандартный
|25440
|24340
|21990
|23090
|35450
|07.01.2025
|11.01.2025
|стандартный
|20740
|19640
|17880
|18980
|27190
|12.01.2025
|17.02.2025
|стандартный
|22490
|21390
|19640
|20740
|30740
|18.02.2025
|23.02.2025
|стандартный
|20740
|19640
|17880
|18980
|27190
|24.02.2025
|02.03.2025
|стандартный
|22490
|21390
|19640
|20740
|30740
|03.03.2025
|09.03.2025
|стандартный
|20740
|19640
|17880
|18980
|27190
|10.03.2025
|17.03.2025
|стандартный
|25440
|24340
|21990
|23090
|35450
|18.03.2025
|29.03.2025
|стандартный
|22490
|21390
|19640
|20740
|30740
|30.03.2025
|14.04.2025
|стандартный
|25440
|24340
|21990
|23090
|35450
|15.04.2025
|23.04.2025
|стандартный с мансардным окном
|21030
|19930
|19640
|20740
|27790
|06.10.2024
|21.10.2024
|стандартный с мансардным окном
|23090
|21990
|20230
|21330
|31330
|22.10.2024
|04.11.2024
|стандартный с мансардным окном
|19270
|18170
|18170
|19270
|23980
|05.11.2024
|23.12.2024
|стандартный с мансардным окном
|24270
|23170
|21990
|23090
|33090
|07.01.2025
|11.01.2025
|стандартный с мансардным окном
|19560
|18460
|17880
|18980
|24860
|12.01.2025
|17.02.2025
|стандартный с мансардным окном
|21920
|20820
|19640
|20740
|29560
|18.02.2025
|23.02.2025
|стандартный с мансардным окном
|19560
|18460
|17880
|18980
|24860
|24.02.2025
|02.03.2025
|стандартный с мансардным окном
|21920
|20820
|19640
|20740
|29560
|03.03.2025
|09.03.2025
|стандартный с мансардным окном
|19560
|18460
|17880
|18980
|24860
|10.03.2025
|17.03.2025
|стандартный с мансардным окном
|24270
|23170
|21990
|23090
|33090
|18.03.2025
|29.03.2025
|стандартный с мансардным окном
|21920
|20820
|19640
|20740
|29560
|30.03.2025
|14.04.2025
|стандартный с мансардным окном
|24270
|23170
|21990
|23090
|33090
|15.04.2025
|23.04.2025
Русь 4*:
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен (по дате заезда)
|эконом
|20740
|19640
|-
|-
|27490
|30.09.2024
|22.10.2024
|эконом
|21330
|20230
|-
|-
|28680
|23.10.2024
|04.11.2024
|эконом
|20740
|19640
|-
|-
|27490
|05.11.2024
|27.12.2024
|эконом
|25150
|24050
|-
|-
|36330
|28.12.2024
|07.01.2025
|эконом
|21330
|20230
|-
|-
|28680
|08.01.2025
|23.04.2025
|классик
|22490
|21390
|20230
|21330
|26330
|30.09.2024
|22.10.2024
|классик
|23090
|21990
|20520
|21620
|27490
|23.10.2024
|04.11.2024
|классик
|22490
|21390
|20230
|21330
|26330
|05.11.2024
|27.12.2024
|классик
|28390
|27290
|22880
|23980
|32790
|28.12.2024
|07.01.2025
|классик
|23390
|22290
|21390
|22490
|28090
|08.01.2025
|23.04.2025
|джуниор сюит
|24270
|23170
|20230
|21330
|32790
|30.09.2024
|22.10.2024
|джуниор сюит
|24860
|23760
|20520
|21620
|33980
|23.10.2024
|04.11.2024
|джуниор сюит
|24270
|23170
|20230
|21330
|32790
|05.11.2024
|27.12.2024
|джуниор сюит
|31620
|30520
|22880
|23980
|46920
|28.12.2024
|07.01.2025
|джуниор сюит
|25140
|24040
|21390
|22490
|33980
|08.01.2025
|23.04.2025
|4-мест 2-х комнатный семейный
|22190
|21090
|21090
|22190
|-
|30.09.2024
|22.10.2024
|4-мест 2-х комнатный семейный
|22490
|21390
|21390
|22490
|-
|23.10.2024
|04.11.2024
|4-мест 2-х комнатный семейный
|22190
|21090
|21090
|22190
|-
|05.11.2024
|27.12.2024
|4-мест 2-х комнатный семейный
|26620
|25520
|25520
|26620
|-
|28.12.2024
|07.01.2025
|4-мест 2-х комнатный семейный
|23090
|21990
|21990
|23090
|-
|08.01.2025
|23.04.2025
Бест Вестерн Плюс Центр Отель 4*:
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен (по дате заезда)
|комфорт
|24860
|23760
|21090
|22190
|31620
|30.09.2024
|14.10.2024
|комфорт
|25440
|24340
|21090
|22190
|32790
|15.10.2024
|04.11.2024
|комфорт
|24560
|23460
|20820
|21920
|31030
|05.11.2024
|24.12.2024
|комфорт
|35140
|34040
|23460
|24560
|51330
|25.12.2024
|07.01.2025
|комфорт
|24560
|23460
|21690
|22790
|32190
|08.01.2025
|09.03.2025
|комфорт DBL
|24860
|23760
|21090
|22190
|31620
|30.09.2024
|14.10.2024
|комфорт DBL
|25440
|24340
|21090
|22190
|32790
|15.10.2024
|04.11.2024
|комфорт DBL
|24560
|23460
|20820
|21920
|31030
|05.11.2024
|24.12.2024
|комфорт DBL
|35140
|34040
|23460
|24560
|51330
|25.12.2024
|07.01.2025
|комфорт DBL
|24560
|23460
|21690
|22790
|32190
|08.01.2025
|09.03.2025
Октябрьская 4*:
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен (по дате заезда)
|комфорт
|24990
|23890
|21090
|22190
|32190
|30.09.2024
|14.10.2024
|комфорт
|25450
|24350
|21690
|22790
|33390
|15.10.2024
|04.11.2024
|комфорт
|24270
|23170
|20520
|21620
|31030
|05.11.2024
|24.12.2024
|комфорт
|35140
|34040
|23460
|24560
|51330
|25.12.2024
|07.01.2025
|комфорт
|25140
|24040
|22290
|23390
|32490
|08.01.2025
|09.03.2025
|комфорт DBL
|24990
|23890
|21090
|22190
|32190
|30.09.2024
|14.10.2024
|комфорт DBL
|25450
|24350
|21690
|22790
|33390
|15.10.2024
|04.11.2024
|комфорт DBL
|24270
|23170
|20520
|21620
|31030
|05.11.2024
|24.12.2024
|комфорт DBL
|35140
|34040
|23460
|24560
|51330
|25.12.2024
|07.01.2025
|комфорт DBL
|25140
|24040
|22290
|23390
|32490
|08.01.2025
|09.03.2025
|джуниор сьют
|26920
|25820
|21090
|22190
|36030
|30.09.2024
|14.10.2024
|джуниор сьют
|27490
|26390
|21690
|22790
|37490
|15.10.2024
|04.11.2024
|джуниор сьют
|26330
|25230
|20520
|21620
|35150
|05.11.2024
|24.12.2024
|джуниор сьют
|38090
|36990
|23460
|24560
|57210
|25.12.2024
|07.01.2025
|джуниор сьют
|26830
|25730
|22290
|23390
|37190
|08.01.2025
|09.03.2025
|стандартный (туркласс)
|24270
|23170
|-
|-
|31030
|30.09.2024
|14.10.2024
|стандартный (туркласс)
|24860
|23760
|-
|-
|32190
|15.10.2024
|04.11.2024
|стандартный (туркласс)
|23680
|22580
|-
|-
|29860
|05.11.2024
|24.12.2024
|стандартный (туркласс)
|33680
|32580
|-
|-
|48390
|25.12.2024
|07.01.2025
|стандартный (туркласс)
|24560
|23460
|-
|-
|31620
|08.01.2025
|09.03.2025
|стандартный (туркласс) DBL
|24270
|23170
|-
|-
|31030
|30.09.2024
|14.10.2024
|стандартный (туркласс) DBL
|24860
|23760
|-
|-
|32190
|15.10.2024
|04.11.2024
|стандартный (туркласс) DBL
|23680
|22580
|-
|-
|29860
|05.11.2024
|24.12.2024
|стандартный (туркласс) DBL
|33680
|32580
|-
|-
|48390
|25.12.2024
|07.01.2025
|стандартный (туркласс) DBL
|24560
|23460
|-
|-
|31620
|08.01.2025
|09.03.2025
Достоевский 4*:
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен (по дате заезда)
|стандартный
|24140
|23040
|-
|-
|32190
|30.09.2024
|23.10.2024
|стандартный
|25440
|24340
|-
|-
|33090
|24.10.2024
|02.11.2024
|стандартный
|24140
|23040
|-
|-
|32190
|03.11.2024
|23.12.2024
|стандартный
|25740
|24640
|-
|-
|33390
|07.01.2025
|12.01.2025
|стандартный
|24140
|23040
|-
|-
|32190
|13.01.2025
|10.03.2025
|стандартный
|25740
|24640
|-
|-
|33390
|11.03.2025
|26.03.2025
|супериор
|25920
|24820
|29340
|30440
|33390
|30.09.2024
|23.10.2024
|супериор
|26920
|25820
|29340
|30440
|34560
|24.10.2024
|02.11.2024
|супериор
|25920
|24820
|29340
|30440
|33390
|03.11.2024
|23.12.2024
|супериор
|26920
|25820
|29340
|30440
|34560
|07.01.2025
|12.01.2025
|супериор
|25920
|24820
|29340
|30440
|33390
|13.01.2025
|10.03.2025
|супериор
|26920
|25820
|29340
|30440
|34560
|11.03.2025
|26.03.2025
Невский Берег 93 3* / Невский Берег 122 3*:
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен (по дате заезда)
|стандартный
|26620
|25520
|-
|-
|35150
|30.09.2024
|03.11.2024
|стандартный
|25740
|24640
|-
|-
|34270
|04.11.2024
|30.11.2024
|стандартный
|24860
|23760
|-
|-
|32490
|01.12.2024
|25.12.2024
|стандартный
|29560
|28460
|-
|-
|41920
|26.12.2024
|06.01.2025
|стандартный
|26330
|25230
|-
|-
|35450
|07.01.2025
|28.01.2025
|комфорт
|30450
|29350
|21990
|23090
|42790
|30.09.2024
|03.11.2024
|комфорт
|28980
|27880
|20820
|21920
|40740
|04.11.2024
|30.11.2024
|комфорт
|28090
|26990
|20820
|21920
|38980
|01.12.2024
|25.12.2024
|комфорт
|33390
|32290
|24930
|26030
|49560
|26.12.2024
|26.12.2024
|комфорт
|29560
|28460
|20820
|21920
|41920
|07.01.2025
|28.01.2025
Новотель Санкт-Петербург 4*:
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен (по дате заезда)
|стандартный
|31920
|30820
|-
|-
|43980
|30.09.2024
|04.11.2024
|стандартный
|29860
|28760
|-
|-
|39860
|05.11.2024
|27.12.2024
Рэдиссон Соня Отель 4*:
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен (по дате заезда)
|стандартный
|33090
|31990
|-
|-
|46330
|01.10.2024
|25.12.2024
|улучшенный
|34560
|33460
|35230
|36330
|49270
|01.10.2024
|25.12.2024
Платформа 9 ¾ (Невский. пр. 1 мин.)
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен (по дате заезда)
|комфорт (без завтрака)
|19860
|18760
|-
|-
|25740
|30.09.2024
|24.12.2024
|комфорт (без завтрака)
|20440
|19340
|-
|-
|26920
|09.01.2025
|28.03.2025
|комфорт (без завтрака)
|21920
|20820
|-
|-
|29860
|29.03.2025
|23.04.2025
|комфорт DBL (без завтрака)
|19860
|18760
|-
|-
|25740
|30.09.2024
|24.12.2024
|комфорт DBL (без завтрака)
|20440
|19340
|-
|-
|26920
|09.01.2025
|28.03.2025
|комфорт DBL (без завтрака)
|21920
|20820
|-
|-
|29860
|29.03.2025
|23.04.2025
Фабрика 4*
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен (по дате заезда)
|стандартный
|23090
|21990
|-
|-
|32190
|01.10.2024
|26.12.2024
|стандартный
|28680
|27580
|-
|-
|43390
|27.12.2024
|08.01.2025
|стандартный
|23090
|21990
|-
|-
|32190
|09.01.2025
|23.03.2025
|стандартный
|23980
|22880
|-
|-
|33980
|24.03.2025
|23.04.2025
Апарт-отель Yard Residence 4*
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен (по дате заезда)
|студия апартаменты с кухней
|25440
|24340
|23170
|24270
|35990
|07.10.2024
|13.10.2024
|студия апартаменты с кухней
|26330
|25230
|23460
|24560
|37790
|14.10.2024
|10.11.2024
|студия апартаменты с кухней
|24560
|23460
|23170
|24270
|34270
|11.11.2024
|23.12.2024
|студия апартаменты с кухней
|30990
|29890
|23460
|24560
|47190
|24.12.2024
|11.01.2025
|студия апартаменты с кухней
|24560
|23460
|23170
|24270
|34270
|12.01.2025
|26.02.2025
|студия апартаменты с кухней
|26330
|25230
|23170
|24270
|37790
|27.02.2025
|10.03.2025
|студия апартаменты с кухней
|28090
|26990
|23460
|24560
|41330
|11.03.2025
|23.04.2025
|смарт апартаменты DBL с кухней
|24560
|23460
|-
|-
|34270
|07.10.2024
|13.10.2024
|смарт апартаменты DBL с кухней
|25140
|24040
|-
|-
|35450
|14.10.2024
|10.11.2024
|смарт апартаменты DBL с кухней
|23980
|22880
|-
|-
|33090
|11.11.2024
|23.12.2024
|смарт апартаменты DBL с кухней
|30140
|29040
|-
|-
|45450
|24.12.2024
|11.01.2025
|смарт апартаменты DBL с кухней
|23980
|22880
|-
|-
|33090
|12.01.2025
|26.02.2025
|смарт апартаменты DBL с кухней
|25440
|24340
|-
|-
|36030
|27.02.2025
|10.03.2025
|смарт апартаменты DBL с кухней
|26620
|25520
|-
|-
|38390
|11.03.2025
|23.04.2025
|смарт DBL (без кухни)
|23680
|22580
|-
|-
|32490
|07.10.2024
|13.10.2024
|смарт DBL (без кухни)
|23980
|22880
|-
|-
|33090
|14.10.2024
|10.11.2024
|смарт DBL (без кухни)
|23090
|21990
|-
|-
|31330
|11.11.2024
|23.12.2024
|смарт DBL (без кухни)
|29270
|28170
|-
|-
|43680
|24.12.2024
|11.01.2025
|смарт DBL (без кухни)
|23090
|21990
|-
|-
|31330
|12.01.2025
|26.02.2025
|смарт DBL (без кухни)
|24560
|23460
|-
|-
|34270
|27.02.2025
|10.03.2025
|смарт DBL (без кухни)
|25740
|24640
|-
|-
|36620
|11.03.2025
|23.04.2025
Доплата за иностранного туриста составит 1300 руб.
Закрыта возможность бронирования дополнительных мест в отелях "Jules Verne","Город Мастеров" сети апартов Сокрома центр.
Варианты проживания
А Отель Фонтанка**
Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».
В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.
В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.
Азимут Отель Санкт-Петербург***
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.
Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.
Москва***
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
Апартаменты Sokroma Genius Aparts
Апартаменты «Sokroma Genius Aparts», расположенные в центральной части Санкт-Петербурга, как и остальные апартаменты данной сети имеет свой особенный стиль. Кроме удобств, обеспечиваемых внутренним оснащением номеров, благодаря комфортному местоположению и развитой инфраструктуре всё остальное находится под рукой.
Название апартаментов выбрано не случайно — каждый из них посвящён знаменитым людям из разных столетий, которые внесли заметный вклад в мировую историю. Двухъярусные студии способны вместить небольшую компанию. Дизайн помещения продуман так, чтобы небольшое пространство несло в себе максимальный функционал. Здесь есть всё от персональной ванной комнаты с феном и средствами личной гигиены до шкафа для хранения одежды и подставки для обуви.
Место нашлось и для кухонного уголка раковиной, электрической варочной поверхностью, микроволновой печью и холодильником. Не забыли и о посуде — Вы найдёте всё, что нужно для готовки. Продукты можно приобрести в магазинах и супермаркетах поблизости, а те, кто предпочитает проводить трапезы в кафе или ресторанах, смогут выбрать заведение на свой вкус.
На расстоянии 1,7 км от апарт-отеля расположен Таврический сад и дворец, около 3 км до Дворцовой площади. До метро Чернышевская всего 480 метров, а за 2 минуты можно дойти до камерного театра Малыщицкого.
Отель Станция L1
Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.
Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.
На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.
Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.
Отель Станция М19
Отель «Станция М19» открыт в 2016 году и находится в Центральном районе Северной столицы.
Количество номеров в гостинице — 81. В каждом налажена система вентиляции и кондиционирования воздуха. Спальные места с ортопедическими матрасами позволяют полноценно отдохнуть после активных прогулок.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак из свежих продуктов, которые заряжают на новый день.
В шаговой доступности — широкий выбор ресторанов, столовых и кафе. До известных культурных достопримечательностей несколько минут ходьбы.
Отель Русь Санкт-Петербург
«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Отель «Best Western Plus Centre Hotel»
Отель «Best Western Plus Centre Hotel» был открыт в 1951 году в Санкт-Петербурге. И по сей день она радует гостей своим гостеприимством и имеет статус 4 звезды.
В распоряжении отеля находится 107 просторных и уютных номеров. Все они очень стильно и по-современному оформлены. В каждом из них Вы найдете необходимую мебель, телевизор и собственную ванную комнату. В каждом уголке гостиницы Вам доступно бесплатное подключение к сети Wi-Fi. Каждые 24 часа работает стойка регистрации.
В местном ресторане Вы сможете поесть ароматные блюда русской и европейской кухни. Здесь же есть кондитерская и пекарня. В баре можно заказать любой напиток на свой вкус. Вкусные и аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания.
В шаговой доступности вы увидите множество музеев и других интересных мест. Поблизости расположена станция метро. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 15,8 км.
Октябрьская Санкт-Петербург
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» находится в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.
Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.
На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.
Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.
В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.
Невский Берег 93 3*/Невский Берег 122 3
В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.
К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.
В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.
Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по домашнему теплым.
Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»
Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр» - это сердце Северной столицы, десять минут пешей ходьбы до Аничкова моста и набережной реки Фонтанки. До станции метро «Маяковская» - 770 м, до «Площади Восстания» - 670 м.
Мы предлагаем четыре типа номеров, таких как: стандарт «Новация», категория «Премиум» с обновленной дизайн-концепцией и двухкомнатные номера категории «Полулюкс». Номера оснащены кроватями, Wi-Fi, телевизором с плоским экраном, холодильником, чайным набором, феном, кондиционером. Из удобств - своя ванная комната.
Каждый день сервируют завтрак "Шведский стол". Так же при отеле есть своя кондитерская. Все десерты готовятся из продуктов исключительно премиум-класса. Вечером гости отдыхают в ресторане «Gourmetbar», где подают изысканные блюда и коктейли. В будние дни в ресторане подается бизнес-ланч, меню которого обновляется на ежедневной основе. Вкусовые сочетания способны удивить даже самого требовательного гурмана. Помимо личного ресторана, в соседних зданиях расположились такие заведения как кафе “Слой” и ресторан “BabJib”.
Гостиница предоставляет 9 конференц-залов для проведения различного рода мероприятий.
В 200 м находится концертный зал «Колизей», в 870 м — Итальянский парк. В 1,41 км — театр «Я-Актёр!». Расстояние до аэропорта Пулково — 14,5 км. До Московского ж/д вокзала — 660 м.
Radisson Sonya Hotel, St. Petersburg
Дизайнерский бутик-отель «Radisson SonyaHotel, St. Petersburg» расположился в самом сердце Северной Пальмиры. Гостям предоставляется интернет на всей территории отеля, чайный и кофейный наборы. Допускается размещение домашних животных.
Номерной фонд состоит из 173 номеров. Стильный интерьер разработан по мотивам известного романа Достоевского «Преступление и наказание». Все номера оснащены сплит-системой, удобной кроватью, телевизором, оборудована отдельная ванная комната с набором гигиенических принадлежностей и полотенец.
На территории отеля открыт ресторан с обширным меню в стиле фьюжн и бар. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Доступны для бронирования 4 конференц-зала.
Расстояние до аэропорта Пулково составляет 24,8 км, до Московского вокзала — 4,2 км.
Апарт-отель Платформа 9 3/4
Апарт-отель «Платформа 9 3/4» расположился в центральной части Санкт-Петербурга. В шаговой доступности несколько станций метро и железнодорожный вокзал.
Интерьер апартаментов наполняет атмосфера историй о Гарри Поттере. Для размещения предлагаются номера различных категорий с комфортабельной мебелью. В распоряжении отдыхающих будет телевизор, собственная ванная комната с феном, а так же бесплатный Wi-fi.
Кухонный уголок оснащён электрическим чайником, микроволновой печью и холодильником. Поблизости находятся разнообразные кафе и рестораны.
Гости могут посетить Музей нонконформистского искусства - в 410 м, Концертный зал «Октябрьский» - в 645 м, Овсянниковский сад - в 654 м. Расстояние до аэропорта Пулково - 15,6 км, до ж/д вокзала - 189 м.
Фабрика 4
В Центральном районе города Санкт-Петербург находится гостиница под названием "Фабрика". Заселение возможно в любое время, поскольку стойка регистрации работает в круглосуточном режиме. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными.
Номера представлены двумя категориями "Стандарт" и "Комфорт". Номерной фонд оборудован односпальными или двуспальными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом. Интерьер выполнен в приятной цветовой гамме.
По запросу завтрак предоставят в номер. Продукты можно оставить на хранение в холодильнике. Имеется чайник и чайный набор. В пешей доступности есть несколько кафе и ресторанов с разнообразными блюдами.
Рядом с гостиницей находится собор, несколько музеев, концертный зал и много других интересных мест. До аэропорта дорога в пути на общественном транспорте занимает примерно один час.
Апарт-отель Yard Residence
Апарт-отель "YARD Residence" - новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.
Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.
Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Завтраки со второго дня тура (если не выбран тариф «без завтрака»)
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки оплачивается непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Доплата за иностранного туриста 1300 руб
- Завтраки, если выбран тариф «без завтрака»
- Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где встреча с группой в первый день?
В первый экскурсионный день встреча с представителем компании с табличкой «Экскурсионный Петербург» в холле гостиниц «Октябрьская», «Москва», «Азимут Отель Санкт-Петербург».
Туристы, проживающие в «А Отель Фонтанка» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут» (рядом стоящий корпус).
Туристы, проживающие в апарт-отеле «Yard Residence» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (3 минуты пешком).
Туристы, проживающие в отелях «Port Comfort on Ligovskiy», «Бест Вестерн Плюс Центр», «Невский берег 122», «Космос Санкт-Петербург Невский Отель», «Невский берег 93», «Фабрика», «Платформа 9 3/4», «Yard Residence», «Новотель Санкт-Петербург», «Станция М19», «Станция L1», «Ибис Санкт-Петербург Центр», сеть апартов «Сокрома», «Достоевский», «Русь», «Рэдиссон Соня» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр. 10).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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