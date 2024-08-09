1 день

Приезд. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Юсуповский дворец

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 11:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.



Важная информация:

туристы, проживающие в гостиницах «Достоевский» , «Русь» , «Орбита» , отправляются на экскурсии от отеля проживания;

, , , отправляются на экскурсии от отеля проживания; туристы, проживающие в апарт-отеле «Port Comfort on Ligovskiy», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Достоевский» (Владимирский проспект, д. 19) - 15 минут пешком.

14:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Обзорная автобусная экскурсия познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Санкт-Петербурга. Вы полюбуетесь панорамой красавицы Невы, увидите великолепные ансамбли центральных городских площадей и знаменитые петербургские памятники.

Вас ждет встреча с грандиозным Исаакиевским собором, знаменитым памятником императору Петру I Медным всадником, бывшей резиденцией русских императоров - Зимним дворцом. Также Вы увидите Невский проспект, Стрелку Васильевского острова, Кунсткамеру, Адмиралтейство, Марсово поле, Петропавловскую крепость. Экскурсионный маршрут пройдет по красивейшим местам нашего города – главным улицам и проспектам, парадным набережным и площадям. Всё самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге!

Экскурсия в Юсуповский дворец.

Экскурсия в Юсуповский дворец позволит познакомиться с историей знатного дворянского рода. Юсуповы принадлежали к высшей аристократии и богатейшим людям России. Роскошь, в которой жили Юсуповы, поражала воображение даже членов императорской фамилии. Дворец Юсуповых в Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки - еще одно тому подтверждение. Юсуповский дворец - один из тех редких особняков, которые сохранили великолепную отделку парадных апартаментов и жилых покоев. Этот дворец вошел в отечественную историю и как место убийства Григория Распутина.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 5 часов.